Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, covid-19 vakalarında yerel sayının arttığında işaret ederek, “Bu durumun endişe verici olduğunu belirttiniz. Ve bu konuda sağlıkçıların ve uzmanların uyarılarının dikkate alınması gerektiğine değinerek, bir buçuk ayda dıştan turist gelişlerinde ciddi bir artışın olmadığını söyleyerek, ülke dışından gelenlere, karantina uygulamasının yeniden gündeme alınarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Devletin yapacaklarının yanında yurttaşlara da yeniden görev düştüğüne dikkati çekerken, düğünlerde, eğlence yerlerinde ve plajlarda ivedilikle tedbirlerin alınmasının zorunlu olduğunu dile getirdinizi. Sn. Akıncı, bazılarına göre her yol Roma’ya değil, her yol seçim sandığına çıkar. Bu nedenle Çöreğin büyüğünün, unun çoğundan olduğundan yapıldığına bakmıyorlar. Sağolsunlar, pandeminin meydana getirdiği yaramızı gördükçe, tuzluğu alıp geliyorlar. Başkan, bizler, ‘’Tanzimat Mahallesinde’’ hısar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım, biz o pirili için yaraya tuz basan şovmenleri içinde bulundukları sandıklar ile yakarız.

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Bakanlar Kurulu üyeleri, bir süre önce ‘Plaj Hizmetlerinin Kullanım Ücretlerine İlişkin Emirname"yayınlayarak, buna göre plaj işletmelerinin, şezlong, duş gibi hizmetlerden, her biri için en fazla 5 TL, oto-park içinse araç başı en fazla 3 TL ücret alabileceğini belirttiniz. Ancak benim elimde Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından plaj ile ilgili kesilen bilette 7.5 TL ücret yazıyor. Ve plaja giden insanımız 3 bilet için 22.5 TL ödediğini söylüyor. Plaja giden insanlar, duş ve diğer hizmetlerden yararlanmak istemiyorum demelerine karşın, oradaki belediye görevlisinin kendilerine, bana emir böyle diyerek parayı tahsil ettiğini söylüyorlar. Ya almış olduğunuz kararları kimse takmıyor yada, bir usta bir memleket herkes bildiğini okuyor. Yalnız millet sizin kararınız sonrasında ortaya koyduğunuz eserinizi okurken, sürekli detone detone olduğu için eseriniz bom b....oluyor. Sn. Bakanlar, kararları biz alır ve uygulatırız demeniz, ya film öncesi gösterilen fragmandan öte birşey değil, yada filim arası konulan, reklamlardan başka bir şey değil.

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Sn. Hasan Taçoy, katıldığınız televizyon programında, Covid 19 süreci ile ilgili de değerlendirmelerde bulundunuz. Ve ülkede covid 19 tehlikesinin, yaygınlaşmaması için tedbirlerin uygulanması zorunda olunduğunu ve ceza noktasında da adım atılması gerektiğini dile getirdiniz. Denetim kendimizden başlamalı derken çok hassas bir noktaya da değindiniz. Ve bir anda, hayatımızdan çıkardığımız Covit 19’u tekrar hatırlamamız gerektiğini belirttiniz. Hatta kurallara uymayanlara ceza uygulanması gerektiğini ifade ettiniz. Sn. Taçoy, bencede çok doğru söylediniz. Ve herkese örnek olması için maske takılması gerekir takmayanlara ceza uygulanacaktır diyen böyük böyük şahsiyetlerde bu cezayı uygulanması gerekir. Vallahi cisimleri küçük olsa bile isimleri büyük siyasi erkin, kulağını çekmeyi geçtik, ceza yumruğunu burunlarının üstüne yapıştıracaksın ki, halk olarak biz küçüklerin korkudan dudağı uçuklansın. Ayşaba laf ile gemi yüzseydi, okyanus kadar tereyağına ihtiyaç duyulurdu derdi.

Sn. Cemal Özyiğit, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı olarak, Bakanlar Kurulu tarafından dün alınan kararlara tepki göstererek, alınan kararların hem virüs tehdidine karşı yetersiz olduğunu, denizden gelen kişiler ile uçak ile gelenler arasında ayrımcılık içerdiğini vurguladınız. 1 Temmuz’dan itibaren başlatılan denetimsiz ve kontrolsüz açılımla birlikte ülkenin yeni vakalarla tanıştığını, artan vakalara son dönemde yerellerin de eklendiğini belirttiniz. Ve artan tehdit karşısında önlem alması gereken Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı kararların beklentilerin çok uzağında kaldığını kaydettiniz. Sn. Özyiğit bağ çapa, tarla ise sapan, ister. Tabi ürünün güzel ve bol olması için sapan ile çapayı kullanacak iyi birde usta ister. Kayıplara karışan Usta, yeşil altlı mum ile arandığı için bulunamadığından karpuzlar gabak, böğrülcelerde kurtlu çıkıyor.Bu arada gazeteye verilen ilanda sıfır çeken 10 öğrenciye ait karneler kaybolmuştur. Karnelerin herhangi bir değer arz etmemesi nedeniyle bulanın çöp bidonuna atması tavsiye edilir deniyor. İlanın ne demek istediğini anlamadım. Sizler anladıysanız bize de anlatırsınız.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, Elçi ile katılmış olduğunuz yemek ile ilgili yapmış olduğunuz açıklamada, Cumhurbaşkanı adaylarının bir kısmının daha önce yine belli adreslere çağrıldığını söyleyerek, bu noktadan hareket edilirse bu durumun o zaman çok tartışılacağını ifade ettin. Ve adayların bir kısmı ile farklı şekilde temaslar kurulduğunu dile getirerek, farklı şekilde görüşmeler yapıldığını belirttiniz. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin esas olarak üzerinde durduğu konunun, ayni parallelik gösteren bir cumhurbaşkanının o makamda olması ve bir çatlak sesin özellikle bu kriz döneminde sıkıntı yaratmamasıdır dediniz. Sn. Sucuoğlu, satranç 5-6 hamle ötesi düşünülerek oynanan, tavla ise atılan zarın getirdiği sayılara göre oynanan oyundur. Dikili Taş altında bizler maalesef tavla oynamakta öte birşey yapamadık. Ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman, bahçedeki yabani otları görürüm. Bence bazı insanları o pencereden değil, hayata baktıkları pencereden, atmalı. Ve siyasi mevta olunca ruhuna fatiha okunmalı.Haa ölmezse angonilerinin yanında pazıl oynayarak günlerini geçirmeleri sağlanmalı.

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Sn. Bülent Dizdarlı, Başhekim olduğunuz sıralarda ve doktorluk yaptığınız süreç içerisinde, dağarcığınızda biriktirdiğiniz deneyim ve bilgileri bir bir ortaya döküyorsunuz. Pandeminin yeniden hortladığı bu günlerde, ülkemizde pozitif olduğu saptanan her bireyden, basit bir işlemle plazmasının alınıp saklanması ve hastaların tedavisinde kullanılması gerektiğini söylediniz. Ve sağlık bakanlığı ile bakanlar kurulundan böyle kararlar almasını bekliyorum dediniz. Çünkü elde edilen plazmaların, içindeki antikor ( Bedenin virüse karşı oluşturduğu savunma elemanları) oranı yüksek olduğundan kullanıldığı tedavilerde başarı oranının yüksek olduğunu belirttiniz. Doktorum, nedense bizimkiler, seçimlerin ve pandeminin ustasıyım, boşvermişliklerin de hastasıyım modundan çıkamıyor. Sevgili Bülent, bazı yetenek düşmanlarına baktıkça inan, bir daha dünyaya gelsem cilalı taş devrinden bu tarafa geçmezdim. Orada ben en büyüğüm, başarılıyım diyen yok. Yeteneksizler ordusuna bakarak sinirden tırnak yeme derdi yok. Biz yaptık başardık diyerek kendini alameyi cihan olarak gösteren yok. İş yok, para derdi yok, gir mağaraya yat uyu. Miss gibi.

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Sn. Mehmet Kasapoğlu, Avrupa gazetesinden bir alıntı yaparak, Yavuz, Fatih, Kanuni, Osmanlı padişahları sondaj gemilerine damga vurdu. Gazi Mustafa Kemal'e, bu denizde yer kalmadı. Abdülhamit ile Vahdettin'e ne zaman sıra gelecek acaba diye sordun. Abdülhamit ile Vahdettin’e denizde yer kalmaması pek sorun teşkil etmez. Atatürk ise Türklük dünyasının sevgi okyanusunda dolaşıyor. Okyanusta dolaşırken, tenzili rütbe yapılır gibi denizlere gelmesi sanırım pek uygun olmaz. Sn. Kasapoğlu, yere düşen meyveler dışlarından çürümüş gözükseler dahi, içlerindeki çekirdeklerinden nice güzel bahçeler hasıl olur. Atatürk gibi büyük bir insanın düşünce ve inkilaplarından öyle güzel bahçeler hasıl olduki, insanlar o bahçelerde dolaşmaya doyamaz.

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Sn. Mehmet Salih son günlerde patlayan ve gittikçe daha çok insana bulaşan koronavirüs olayına bağlantı yaparak, Uçaklarda oksijen maskelerini önce kendiniz takın sonra başkasına yardım edin kuralı gibi,Önce kendiniz ve aileniz sonra toplum sağlığı adına,salgının önlenmesi kurallarına uyun dedin. Ve her bulunan positif vaka"yı, ortalama 10 ile çarpın +tesbit edilmeyenler ile sokakta başbaşasınız. Dünyada eğitim sezonunun başlayacağı,okulların açılış zamanı geldi ve endişeler 10 kat arttı ifadesinde bulunarak, virüse karşı alınacak tedbirlere karşı bazı önlemleri dile getirdiniz. Mehmet Salih gardaş, halk olarak bizler ne kadar tedbir alırsak alalım, pencereyi kapatırken, kapıyı birileri sonuna kadar açarsa, buz gibi hava içeri dolar. Ne soba nede klima sıcaklığı bu buz gibi havaya tesir eder. Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için, dünyadaki bizler birbirlerini yiyor. Allah Kerim diyerek bizleri indirdikleri Kerim’in kuyusundan bir türlü çıkamıyoruz.

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Sn. Tamay Soysan, sizin telefon dairesine bakan birilerinin nedense salyaları akarken, gözleri de topaç gibi dönüyor. Gönyeli Belediyesi ile yapmış olduğunuz ve halkın büyük faydasına olacak olan anlaşmaya hükümet kırmızı kart gösterince sizlerin teller bir birine dokanarak attı. El Sen Başkanı olarak siyasi rant uğruna topluma kötülük yapanları affetmeyeceğiz dediniz. Ve "Telekomünikasyon Dairesi üzerine oynanan kirli oyunları bozmak için geçmişte verdiğimiz mücadele ışığında bize düşen ne varsa yapacağız ifadesinde bulundunuz. Başkan, birileri hala daha eğer iş ceza kesme aşamasına gelmişse, hakimin de, savcının da halk olarak bizler olduğunu bilmiyor. Devletin, Kıb-Tek ve Telefon Dairesi gibi önemli kurumlarını özerkleştirme yerine özelleştirmeye çalışanlara baktıkça, onlara küfür etmiyorum. Sadece bir yerim ile katıla katıla küfür edercesine gülüyorum.

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M.G. Teksas’ın bir vilayetine dönüştürülen KKTC’de, insanın değerini 3 bin 200 TL olarak belirledin. Lefkoşa’da, 56 yaşındaki D.K. ve 29 yaşındaki S.İ'nin aralarında sorun bulunan bir şahsı öldürmek için 3 bin 200 TL. 400 Euro para karşılığında "anlaşma yaptığının tespit edildiği öne sürülüyor. Sana parayı veren iki kişi dün gözaltına alınırken, senin de sıra kadem bastığın söyleniyor. Bak evlat, kanat vardır Doğanı padişaha götürür; Kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Senin kanatlar sanırım seni leşi geçtik lağım çukuruna götürüp bıraktı.

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Sn. Hanife Tünay Menteş, bakanlar kurulunun açıkladığı plaj ücretlerine karşın, Yeniboğaziçi Halk Plajına gittiğinizi ve annenize kestiğiniz bilet için ücret olarak 7.5 TL ödediğinizi söylediniz. Hanife hanım yine siz ucuz kurtuldunuz, yine ayni plaja giden Fatma Evginer, Biz de 3 bilete 22 .5 TL odedik dedi. Bir başka vatandaş ise ben de 15 TL ödediğini belirtti. İtiraz edip bakanlar kurulu emirnamesinde 5 TL deniyor diyenlere, park ücreti soyunma kabini ve duş parası da içinde denildiğini, park etmedim, duşu ve soyunma kabinini kullanmayacağım diyenlere de oradaki çalışanın, ben bişey yapamam ama belediyeye söyleyim belki sadece 5 tl lik şezlong biletleri çıkarırlar dediği söyleniyor. Hanife hanım, bizde görme yeteneğini yitirenler eskiden tuttuklarını öperdi. Sonra kaçanı da tutarak öpme devri başladı. Son zamanlarda havada uçan sinek bile yakalanarak, cinsiyetine bakılıyor. Ve Tuh allah kahretsin öpülecek tarafı kalmadı deniliyor. Ne diyelim?

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Sn. Nevin Baturalp Otcuoğlu Yeniboğaziçi kamp alanı ile ilgili yapmış olduğunuz açıklamada, kamp alanından, hep çarpık yapılanmadan bahsedildiğini, 16- 17 yıl önce mahkeme kararı ile alan tellenip kamp alanı olusturulduğu zaman kamp alanının, belediyenin sorumlulugunda olduğunu söylediniz. Bu süre içerisinde ne elektriklerde nede yollarda hayır olmadığını, yollardan kalkan tozların yemeklerinizin üzerinde misafirlik yaptığını, kampın yangına karşı korumasız bir durumda olduğunu dile getirdiniz. Serdar Denktaş’ın, Turizm bakanı oldugu dönemde, imzalanan kira sözleşmesi ile yetki kamp -,Der’e verilerek bu süre içerisinde yolların tımar edildiğini, elektriklerin de kısmen yola sokulduğunu, belli noktalara konulan su pompaları ile yangına karşı önlem alınarak bu yönde de Orman Dairesinin takdirini kazandığınızı belirttiniz. Bu güne kadar kılını dahi kımıldatmayan belediyenin, yapılanları görünce şimdi buralara sahip olma isteğinin depreştiğini ima ederek orada bir dernek, derneğin bir yönetim kurulu ve kampın da orada vaktini geçiren insanların olduğunu söylediniz. Nevin hanım, bu yol kolay aşılmadı ve çok zorluklar çekildiği doğrudur. Belediye bugüne kadar çanağa ne doğradıysa kaçığında onun çıkacağını da bilmelidir. Galiba bazıları sümer dili ve edebiyatı okudu. Şimdi devlet bana kamp ile ilgili pas atmıyor diyor, Lan oğlum o Sümer devletinin 4000 önce yıkıldığını sana kimse söylemedi mi diyesim geliyor.

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