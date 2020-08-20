Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, Muharip Dernekleri yetkilileri ile bir araya geldiğiniz o toplantıda, seçimin ardından 5'li konferansın gündeme geleceğini dile getirdiniz. Ve Rum tarafının siyasi eşitliği net olarak kabul etmesi halinde sonuca yürünebileceğini, aksi halde, bölünmüşlüğün daha da pekişeceğini belirttiniz. Ayrıca birilerinin boşuna uğraşmaması gerektiğini, çünkü sizden Türkiye düşmanı çıkmayacağını, ama ‘otur arap, kalk arap’ misali biatçı bir anlayışın da çıkmayacağını söylediniz. Ayrıca, Rum tarafının azınlığı olmak istemediğimiz gibi, bir alt yönetim olarak nitelenmek de istemeyiz. Bu topraklarda onurlu bir halk olarak eşitlik-özgürlük-güvenlik içinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde yaşamak istiyoruz dediniz. Sn. Akıncı, her fırtına düzgün ve yolunda giden hayatımızı bozmak için gelmez. Bazı fırtınaları yolumuzu temizlemek içindir. Mesele yalnız başarılı olmak meselesi değil. Mesele başarılı olmanın yanısıra, halkın gönlünde değerli olma meselesidir.

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Sn. Ali Pilli, vaka sayılarında yapılan yanlışlıkla ilgili olarak Teknik bir arıza oldu, "Ben de utandım!" sorumlular en kısa zamanda ortaya çıkarılacaktır dediniz. Ayrıca, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Hastane Başhekimi tarafından günlük 30 randevunun, 20’ye düşürülmesinden de haberiniz olmadığını bunun hesabının sorulacağını da söylediniz. Sn. Pilli, siz hesap sormayı Sağlık Bakanı Filiz Besim’e bırakın. O gerekeni yapar. Sağlık bakanı Filiz Besim’e artan pozitif vakaların, randevu sisteminin değiştirilmesini, PCR ile ilgil yanlış verilen bilgileri ve bu konularda yapılan teknik hataların hesabını verir. Haaaa sahi yoksa Filiz Besim sağlık bakanlığından ayrılmışmıydı?. Pardon. Sn. Pilli utandığınızı ve üzüldüğünüzü söylediniz. Ne diyeyim? Üzülenlere üzülme diyen çok olur da, üzenlere neden üzdünüz diye soran hiç olmaz. Ayşaba, be arkadaşlar ve dostlar, kaderimiz diyorsunuz. Da, isterseniz kadere daha az hata bulalım. Biz buğday ektik de arpa mı biçiyoruz diyor.

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Sn. Tufan Erhürman, son günlerde kılıcı çektiniz ve o eski ve özlenen Tufan Erhürman’a dönüştünüz. Pandemi hastanesini yapmadınız. Korktuğumuz başımıza geldi derken, sözleriniz keskin, Polikliniklerde kalabalık ve yığılma oluştu. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yönetimi sosyal mesafeyi koruyabilmek adına günlük hasta randevu sayısını azaltma kararı vermek zorunda kaldı.Ve şimdi de siz, Hastane yönetimiyle, bu karar kabul edilemez diye basın üzerinden kavgaya tutuştunuz cümlenizde Hz. Ali ile Hz. Hamza’nın kılıcı gibi bitiriciydi. Yönetmediğiniz yetmezmiş gibi kaos üzerine kaos yaratıyorsunuz sözleriniz bence, Lale Devri yaşayanları, uykularından uyandıracağı için galiba biraz ağır kaçtı. Tufan hocam, özellikle 22 senedir 39 yaşını bir türlü tamamlayamayan Neriman abla ve her yaştaki güzel bir kadının, 39’u bitirme ve gerçek ile yüz yüze gelme cesaretinin olmadığı gibi, bizimkilerin de, ülkenin altı üstüne gelmesine karşın, ‘Başarılıyız’ ‘Sırtını yere getirdik’ cümlesine nokta koyma cesareti yok.

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Sn. Ekrem İmamoğlu, KKTC halkı sizi benimsedi. Sizi sevdi. Özellikle Türk Ocağı’nın kalesini koruyup buralarda spor yaptığınız için size sempati duydu. Seçimlerde de bana göre buralardan kazanmanız için size dualarını gönderdi. Ve icraatlarınızı yakından takip etmeye başladı. Bizim Minik Kuşlar, daha önce istihdamlarda bir başka deyişle işe alınmalarda ortaya konan torpiller nedeniyle, ateş püskürdüğünüz AKP’ye benzediğinizi söyledi. İnanmadık ama ısrarla bir CHP Milletvekilinin yakınlarını kimselere haber vermeden kaş ile göz arasında torpil ile işe aldığınızı öne sürdü. Milletvekilinin ismini de verirken, bu konuda ısrarcı da oldu. Sn İmamoğlu, vallahi karşınızdaki rakipleriz zorlu. Günün sonunda lastik ekris yaparsa ve araba tumba olursa babamın adı hıdır, elimden gelen budur demeyiniz. İşte o zaman , seçimlerin ustasıyım, İstanbulun hastasıyım deme zamanı geçer bilmiş olun.

Sn. Eşref Vaiz, bir patladın pir patladın. Patlamadan mütevvellit ortaya saçılan parçalar ne parti camlarını, nede duvarlarını bıraktı. 11 yıl sonra Kosta Rika’yı yerle bir eden Maria Kasırgası gibi estin ama binası çok sağlam olduğu için CTP binasının duvarında birkaç delik, camlarında da kırıklar oluşturdun. Böylesi zor bir dönemeçte, direksiyonu sert bir şekilde döndürüp, arabayı tumba etmeyecektin. Tamam güvendin dostun arkadaşın Ferdi beyin borcuna kefil olarak imzayı bastın. Şuanda evin icralık durumda ve bu konuda çok haklısın. Ama, CTP’nin üsten aşağı, başkanından,aşağıdaki çalışanına kadar elini tutup o imzayı sana attırmadı. Teşbihte hata olmaz, sana çifte atan eşek yerine, sen eşeğin o semerini, eşek sudan gelinceye kadar dövmemelisin. Hatçe Teyze, Eşref ovlucuğuma selam söyleyin, insanoğlu, dünyaya elma yiyen iki kişi tarafından getirildi. Ancak galiba, yarasa yiyen kişiler tarafından gönderilecek. Eşref ovlucuğum da kendini bu noktalara getiren CTP’yi kendi hatasından dolayı götürmeye çalışmasın dedi.

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Sn. Hamza Ersan Saner, hükümetin hiç bir şeyde sıkıntısı olmadığını, hükümet katmanında herşeyin güllük gülistanlık olduğu imasında bulundunuz. Vallahi bu konudaki sözlerinizin altına imzamı atarım. Upsdear’da yani yukarıda dışta iki düşman kardeş gibi yansıyan görüntüler kimseyi yanıltmasın. İçte maşallahlığınız olduğunu gözlemliyoruz. Yukarılarda her konuda Osmanlı devrinde yaşanan Lale Devri’nin bir benzerinin yaşandığı çok bilinmeyenli bir denklem değil. Ancak downsdear yani aşağılarda durum felaketten öte bir görüntü yansıtıyor. Aslında yukardakileri geçtik, aşağıdakilerin de, yani ay sonunu sağlam ispaho (İP) ile çeken vatandaşın da geçim sıkıntısının olmaması gerekir. Nasıl olsa ekmek çöp bidonundan, suda dereden geliyor. Onlara hergün Ramazan ayı ve ‘Oruç’ olunca sevapları da Allah katında büyük oluyor. Lale devrinin meşhur isyancısı, hamamcı Patrona Halil’in isyanını, sanırım hatırlarsınız. İşte o Halil, dikkat edin köşe başında uygun zamanı bekliyor. Ve boğazımızda düğümlenen hıçkırık gibi oldular. Ne aksırsak, nede öksürsek gidiyorlar. Ama bademcikleri sökme pahasına bu hıçkırığı bitireceğiz diyor.

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Sn. Kasım Uluçaylı, pandemi nedeniyle insanların, ülke dışına çıkmalarını geçtim, ülke içerisinde bile tatil yapamadığı bir durumda, birçok vatandaşın nefes almasını sağlayan Yeniboğaziçi kamp alanı ile ilgili yapılanlara karşı durmada büyük mücadele verdiğine tanık oluyoruz. Bakanlar, müsteşarlar, müdürler ile görüşmeler derken, kamp alanı ile ilgili verdiğin mücadele etten ve kemikten oluşan her insanı yıpratır. Ancak buna rağmen bu mücadeleyi yılmadan sürdürdüğünü görüyoruz. Mutluluğu çorba yapıp, elimize çatal veren, sonrasında bizi çıkmaz sokağa bıraktığını sanıp, yolunuz açık olsun demeye kalkışanlara, eyvallah demeyip, efendiler sizin ineceğiniz durak son durak değil. İlk duraktır demeniz, onları şaşkına çevirdi. Sn. Uluçaylı, bazılarının pilli bittiği için arandıkları zaman şuanda ulaşılamıyor. Daha sonra yeniden arayın diyen mesaja karşın, siz yaptıklarınız ile birçok insanın kalplerinin en güzel yerindeki sevgi bölgesindeki kapsama alanından çıkmıyorsunuz. Mücadeleye devam.

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Sn. Adil Özyılkan, Devlet Hastanesi Başhekimi olarak, 03 ekmek kadayıfınının üzerine seçim dondurmasını da eklemeniz, büyük memnuniyet yarattı. Seçim yasaklarına karşın, renkli dondurmalar ile süslediğiniz 03 seçim ekmek kadayıfı sanırım ustalarınız nezdinde de büyük beğeni topladı. Siz kamudaki uzmanlarının, seçim yasakları döneminde işe alındığı öne sürülen 10 kişiye itiraz etmesine bakmayın. Geriye dönük bir belge hazırlayın. Belgenin üzerine geriye dönük birde imzacık atın. Basın mühürü o iş tamamdır. Doktorum, Anayasa, yasa diyorlar. Rahmetli Özal’ı hatırlayın. Özal Anayasa bir defa delinmekle birşey olmaz dememişmiydi. Haaa biz Anayasayı dele dele kevgire döndürdük diyenlere de aldırmayın. Bir babayasa hazırlarız olur biter. Haaa bu arada deline deline kevgire dönen Anayasa’nın perişan halini gören Adalet abla, sinir ve öfkenden deliye döndü. İskemleciğini kaptığı gibi soluğu mahallede aldı. Kapısının önüne koyduğu iskemleciğin üstünde şimdi müşteri bekliyor. Yolnuz düşerse ona bir merhaba demek için uğrayın.

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Sn. Şener Elcil, okullar olmasaydı ben Maarifi çok güzel idare ederdim diyen bir zamanların Eğitim Nazırı galiba hortladı. Okulları ortadan kaldırmak ve Maarifi çok güzel idare etmek için sorun üzerine sorun çıkartmaya devam ediyor. 8 tane kan grubu varken, birileri nedense kansız olmayı tercih ederek, iniş yollarını bile yokuşa çevirmeye çalışıyor. Biz emir demiri keser ülkesinde, herşeye boş verdik. Sizleri de boşvermişler arasına hoşgeldiniz diyerek almak istiyoruz diyorlar. Şener hocam, bu boşverilmişler arasında, boşvermişler üyeleri, KTÖS olarak sizlerin, tüm ikazlarına rağmen, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu’nda ‘okul içi özel ders’ konusunda öğretmenlerin son birkaç yıldır gruplaşmasını önleme ve gerginliği gidermek yerine tayinler ile gerginliği artırma yönüne gitmedi. Hocam tarla sapan, bağda çapa ister. Tabi iyi ürün için o tarlanın iyi birde ustaya gereksinimi var. Bizim usta domates lasanından, erik, biber lasanından gulumbura toplamayı hayal ediyor. Ne diyeyim Allah’a, makam verince, neyse devamını unuttum. Hatırlayınca yazarım hocam.

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Sn. Serdar Denktaş, adaylığınızı açıkladıktan sonra, seçime şenlik geldi. Taşlamalar, imalar gırla gidiyor. Hele hele çok doğru bir noktaya temas ederek, düğünüme geldiydi, cenazeme geldiydi düşüncesiyle oy verirsek, sonunda duvara toslarız demeniz maalesef gözlerimizdeki pası sildi ve bir gerçeği görmemize neden oldu. Yalnız bizim Mevhibe Teyze, Serdar ovlucuğum güzel söyledi ama eksik söyledi. Gıccacığın işe girmesi ile oğlancığın sözleşmesinin uzatılma işlemini yaptırmak için kapıda uzun kuyruklar oluşturanları dile getirmedi diyor. Elçiye zeval olmasın, bu günlerde Anayasa kevgire döndürülme pahasına işe alınanları hatırlatma babına bunu da bi size iletelim dedik. Sevgili Serdar, günü geldi. Kaçanlar gibi gelenlerde olacak. Biz kaçanları aman ne olur kaçma, bizi öksüz ve garip bırakma diye kovalamayacağız. Gelen hoşgeldin diyerek ağırlayacak, gideni de cibbana çalarak uğurlayacağız.

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Sn. Fuat Topaloğlu, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği KAR-İŞ Başkanı olarak hükümetin pandemi döneminde verdiği sözleri tutmadığını ileri sürdünüz. Ve, 6 aya yakın bir süre zor bir geçirdiğinizi, buna bağlı olarak da araçlarınızın büyük bir kısmının çalışmadığını, okullar açılmadan, minibüslerin ve otobüslerin hazır hale getirilmesi gerektiğine vurgu yaptınız..Bu nedenle 1 Eylül’de okulların açılmaya hazırlandığı bir ortamda, kimse kusura bakmasın, otobüs ve minibüs işletmecileri gerekli tedbirleri alıp yola çıkamayacak dediniz. Sn. Topaloğlu, araçlarınızın güvenli bir hale getirilip, yollarda çocukları güvenli bir şekilde yollarda seyretmesi, sorun değil. Çünkü sizin araçlarınızda, büyük büyük efendiler ile cebi dolgun, karnına vurduğunuz zaman ah arkam diyenlerin çocukları özel okullarda olacağı için zaten olmayacak. Bu nedenle bazıları için ne tasa nede derttir. Bal arıları çok çalışkan ve üretken canlılardır. Sanırım sizleri de ağzında bal olan bal arısı olarak görüyorlar. Ama ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da nedense unutuyorlar. Kolay gelsin.

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Sn. Cenk Ozdağ, Günaydın dostlar diye başladığın paylaşımında, geçen sene bu vakitler tatil fotolarını like yapmaktan ellerimiz nasır duttuydu. Noldum dememeli, nolacam demeli insan dedin. Ah be Cenk, sen eski hurmaların şimdi bir yerlerimizi cırmaladığını unuttun mu? Korona denilen Covit pardon Cavit ortaya çıktı ortalıkta tozu dumana kattı. Ne eski hurmaları nede cırmalayacak bir yerlerimizi bıraktı.

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