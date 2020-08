Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Yenicami 27 yıl sonra şampiyonluk yaşarken başkanıydınız. KKTC’nin ilk şampiyonu olan Yenicami’nin bu şampiyonluğunda siz başkan olarak bende takımın antrenörü olarak büyük efor sarf etmiştik. Dağılan takım, herkesi umutsuzluğa sevk ederken takımı ttoplayrak ‘Kupa Şampiyonu’ olmasında büyük gayet sarf etmiştiniz. O günkü toparlayıcı başkan Ersin Tatar’ın, yerini bugün iki taraf arasında konsessüs sağlayamayan bir Başbakan aldı. Kamp alanında bazı yapılarda sorun olabilir. Hükümet olarak bunu masaya yatırır gerekli düzeltmeleri veya yaptırımları uygulayabilisiniz. Bu yapılmadı ve suya engel kondu. Suyuna engel konan kamp alanında hastalık meydana gelebilir. Toparlayıcı olan o son şampiyon gitmiş, yerini insan sağlığını boş veren bile düşünmeyen su dersinden geçer not alamayan biri gelmiş. Susuzluktan insanların anası ağlarken, maşallah siyasiler geride play back ve vokal yapıyo. Ört ki ölem.

Sn.. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, Parti Başkanları, Yeniboğaziçi Kamp alanında bir insanlık trajedisi yaşanıyor. Pandemi döneminde hijyenin önemli olduğu bir noktada, kampın suyuna engel konulmasına, kedinin camdaki ciğere baktığı gibi bakan siyasilerimiz var. Kamp alanındaki sorun ve sıkıntı diyalog yolu ile çözülmesi gerekirken, su ile terbiye sanırım kabul edilmez. Kamptaki bazı yapılar hatalı olabilir. Hükümet oturur ve kararlar üreterek bunu düzeltir. Hatalar varsa konuşarak çözülür. İnsanlar susuzluk ile terbiye edilmez. Pandemi döneminde oraya hastalık davet edilmez. Bu kavga böyle devam ederken sizler andilla koyarak uzaktan bakamazsınız. Birileri bu kamp alanını bal üreten bal arısı olarak görüyor. Unutmayın ağzında bal olan arıların kuyruklarında iğneleri de vardır. Seçim zamanı bu kuyruktaki iğnelerin yarattığı acı dayanılmazdır. Bizden söylemesi.

Sn. Erhan Arıklı, seçilmeniz halinde, KKTC’yi tanıtacağınızı ve Kıbrıs Rum kesimi ile federasyon temelli bir çözümü görüşmeyeceğinizi söylediniz. Ayrıca KKTC’ye uygulanan ambargoları kaldıracağınızı belirttiniz. Erhan başkan, bu filmin fragmanı çok hoş. Ama bu film vizyona girince sanırım pek seyirci toplamaz. Filmin fragmanından öte filmin kendisi out. Trabzon’da yapılan Gençlik Olimpiyatlarında bizim gençler OUT Rum gençler IN oldu. Akdeniz oyunlarında Resmi geçit alayına bizimkiler tribün spor, Rum gençler saha spor takımında yer aldı., Türkiye ileri gelenleri, tanımam dedikleri Kıbrıs Cumhuriyeti Bayrağına selam dur dansı yaparken, KKTC Bayrağına, orta parmak süslemeli, kol bastı dansı yapıldı. Eskişehir’de,Hentbol Milli Maçı, GSP’de Fener – AEL ile fene alayı düzenleken, Trabzonspor Anatosis ile horon tepti.Euro Cup’da AEL – Pınar, salonda pınar gibi çağladı ve tanımam demenin geekleini yerine getirdi. Yavrruyu tanırım diyen ‘Ana’nın tanımam dediği ile kucak kucağa dansı derin yara açar. Yarayı gören kardeşin tuzluğu kapıp gelmesi sanırım daha büyük acı verir.

Sn. Dursun Oğuz, Orman Dairesine ait Yenboğaziçi Karavan alanına, su götüren tankerlerin, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı tarafından engellenmesi sonrasında, kamp susuz kalmış durumda. 18 Kanser hastasının da bulunduğu kampta, susuzluk nedeniyle hijyen de rafa kaldırılmış durumdadır. Tuvalet ihtiyacının yanısıra diğer ihtiyaçların karşılanmasında zorlanan halk isyan noktasındadır. Yol kesme ve belediye önünde çadır kurma dahil birçok eylem yapma düşüncesinde olan insanlar var. Diyalog yolu ile çözülecek bir sorunun bu kadar uzaması, birçok tehlikeyi de beraberinde getirmiş durumda. Sn. Oğuz, yaşanan bu drama hükümet bakıyor. Siyasiler bakıyor. Parti Başkanları da bakıyor. Ama bakmakla öğrenilseydi, inekler trenlere makinist, kediler ciğercide yamak, köpeklerde kasap dükkanına kasap olurdu.

Sn. Fikri Ataoğlu, Yeniboğaziçi kamp alanının, bir inat için susuz bırakılmasına ve insanların hastalık ile karşı karşıya bırakılmasına, fena bozulduğunuzu öğrendik. Hataların diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini, insanların susuzluk ile terbiye edilmeye çalışılmaması gerektiğini söylediniz. İnsanların tatil yapamadığı bu günlerde böylesi yerlerin korunması gerektğini dile getirirken, insanların hastalık ile karşı karşıya bırakılmasını da doğru bulmadığınız söyleniyor. Ve büyümekte olan bu soruna hükümetin ivedi çözüm bulması gerektğine vurgu yaptınız. Sn. Ataoğlu, seçim var.. Hem resmi nikahlı eşini, hem imam nikahlı kumasını, hemde fingirdeştiği flörtünü öpmeye çalışan makyaj ve estetik uzmanları,, günün sonunda, ‘’Güneş’i gören bulue band margarini gibi erimeye mahkumdur.

Sn. Orhun Karagözlü sosyal medyadaki paylaşımınızda, 56 yaşında tohuma kaçmış bir kişiyi devlet dairesinde istihdam ettiklerini söyledin. Ve istihdam edenleri canı yürekten kutlarken Aşk’ın yaşı olmadığı gibi çalışmanın da yaşının olmadığını belirttin. Ah be yeğen bu aşktan büyük aşk yoktur. Bu aşk oy aşkı ile koltuk aşkıdır. Ve bu aşk üstüne başka aşk taşımaz.. Sevgili Orhun, halk olarak bizler kendimizi tesbihe dizilmiş gibi sallanmakta olduğumuzu hissediyoruz. Geçmişlerine küfürlü hicaz, geleceklerine santurlu segah makamında beste ve güfteler hazırlıyoruz.

Sn. KKTC Belediyeler Birliği üyeleri, bu pandeminin hız kazandığı dönemde, Yeniboğaziçi belediyesi tarafından, Yeniboğaziçi Kamp Alanına su verilmemesi için tankelere takoz kondu. İzinlerinizi iptal ederiz denilerek polisi de bu işin içine katarak salgın döneminde kamptaki insanla susuz bırakıldı. Perde akasında organize işler filmi vizyona sokulmaya çalışılırken, bu konuda sizden de destek talebi isteneceği söyleniyor. Sorunlar diyalog yolu ile konsessüs sağlanaak çözülü. Belediyelerin vatandaşa hizmet etmesi ve hizmeti karşılığında para talep etmesi doğaldır. Ancak bazı yapılar ileri sürülerek insanları susuz bırakmak sanırım belediyelerin görevi değildi. Sn. Belediye başkanları, kızlar beyaz yatlı prenslerini beklerken, kamp alanı sakinleri de arayı bulacak, konsessüs sağlayacak hükümet yetkililerini bekliyor.

Sn. Ahmet Beşerler, Yeniboğaziçi kamp alanı önünde bilginizde getirildiği gibi yaşanan bir su problemi var. Belediyenin kamp alanına su getirilmesini engellemesi sanırım bir insanlık dramıdır. Ancak onu geçtim, zabıta olarak kamp kapısına dikilen belediye görevlileinin kasaphaneden ve çöp toplama biriminden görevlendirilmesi üstüne üstlük kamp alanının kapısında içki içerek hoş bir durum yansıtmaması sanırım yasal sınırları aşar. Hele hele yaşanan tartışmaları fotoğraflamak istenen bir gazeteciye fotoğraf çekemezsiniz ve o fotoğrafları sileceksin diyen Adli Şübe polisinin bu davranışı da sanırım polisin yetki sınırlarıını aşar. Yetkilerinin sınırını bilmeyen polisin varacağı nokta sanırım polis şiddetidir. Sn. Beşerler elimdeki telefondaki fotoları silecek o polise söyleyeceğim sözleri söylemiş olsaydım sanırım büyük gelecekti. Sıkıntı yok. Seneye de giydiririz olur biterdi.

Sn. Sinan Şemiler, AKP’deb masallar. Siz 19 yıl Tüketim ekonomisi uygulayacaksınız. Ülkeyi sıcak para cenneti yapacaksınız. Ülkeyi borca batıracaksınız. Ülkemin tüm varlıklarını ucuz ucuz özelleştireceksiniz. Dünyayı besleyecek 7 ülkeden biri olduğunuz halde tarımı mahvedip ülkeyi saman-buğday ithal eder hale getireceksiniz. Bunları sanki başkaları yapmış gibi 19 yılın sonunda kalkıp Üretimden, Karma ekonomiden, Milli ekonomiden, söz edeceksiniz. Ve dışa bağımlı hale gelmekten şikayet edeceksiniz dediniz. Sinan Bey, yapılan yanlışlara dur diyemeyen halk, birgün yapılanlara dönüp baktığı zaman, o yapılan yanlışları gözyaşlarının bile temizleyemeyceğini görecek.

Sn. Mehmet Salih, Karadeniz’de bulunduğu açıklanan, Gaz'ın ardından, herzaman gidilen yer wc'dir. Gaz varsa b-k kokusu yakındır dediniz. Vallahi Suiye’de, Libya’da, Irak ve İran ile Yemen’den yayılan kokular, sanırım dünyayı bunaltıyor. Bazı dünyanın önde gelen liderleri ile ülkeleri fotoğraf gibidir. Ne kadar büyültürsen kalitesi o kadar düşer.

Sn. Ayşegül Özmen Garabli sosyal medyadaki paylaşımınızda, dün akşam üstü açıklanan 10 pozitif vakaya ilaveten sonrasında 16 pozitif vaka daha tespit edilmiştir dediniz. Dünkü vaka sayısı 10 +16 = 26 bu UBP + HP Hükümetinin başarısıdır dediniz. Hocanım, döviz artışı sonrasında, mazota zam. Oturmaya zam. Kalkmaya zam. Derken bir zam” da şu bizim bazı emir erlerine de gelse de kendilerini bu kadar ucuza” satmasalar. Ne dersin?

Sn. Ömer Meraklı, hayırlı günler Kıbrıs diye başladığın paylaşımında, seçime kadar ganunen, her çeşit yalan dolan Lafazanlık ve yıllardır, kapalı duran Maraş’ı da açmak serbesttir dedin. Muhtarım, bu dönemde atış serbest. Dönem garavanacılar dönemidir. Kuru sıkı, hava cuva atışlar serbest. Haaa bu arada gaz bulundu, gazlı top atışı da münasip bir yerden atılmak kaydıyla serbesttir. Dümeni iyi çevirmek için ‘Kaptan’ yapılanların yapıldığı bir ülkede ya atış serbest olacak yada gemi mecan kayalıklarına bindirilecek.

Günün Fıkrası

İKİ AİLE

İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.

Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..

Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok

İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.

Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara

seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.

Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,

patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.

Ee, peki sizinki ne alemde?

Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum

