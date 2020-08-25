Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Dursun Oğuz, dün öğle saatlerinde baş dönmesi şikayeti ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesine başvurduğunuzu öğrendik. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi lütfen kabul edin. Özü sözü bir, herkes tarafından sevilen bir siyasetçinin genel durumunun iyi olduğunu öğrenmek, vatandaşları memnun etti. Kulak- Burun-Boğaz Servisinde müşahade altında tutulmanız sonrasında inşallah taburcu olur ve görevinizin başına dönesiniz. Sn. Oğuz, insan dünyada ancak, bazı şeylere boş verdiği zaman mutlu olur. Sizin yapınızda boş vermişlik olmadığı için işte böyle sorun ve sıkıntılar yatağa düşmenize sebep olur. Ayşaba, bir çiçekle bahar olmaz, ama her bahar bir çiçekle başlar. Belki ülkede bugün itibarı ile bahar yaşanmaz. Ama Dursun ovlucuğum gibi yapısında insan sevgisi olan insanlar ile o bahar başlayacak dedi.

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Serdar Denktaş, yapmış olduğun açıklamada Türkiye’yi ima ederek, kimseyle ne kavga etmek gibi, nede birisine diklenmek gibi bir niyetinizin olduğunu Söylediniz. Ancak, kimseyede boyun da eğmeyeceğinizi belirttiniz. İç barışı sağlayarak, hem Güney Kıbrıs, hem de Türkiye ile ilişkileri yeniden toparlamak, düzenlemek ve güzelleştirmek için uğraş vereceğinize vurgu yaptığınız. Sizi adaylıktan vazgeçirmek için birçok kişinin uğraş verdiğini ayırca ifade ettiniz. Sevgili Serdar, zirveye kartal gibi süzülerek de, yılan gibi sürünerek de çıkılır. Maşallah siz o zirveye ağır ağı süzülerek çıkmaya başladınız.

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Sn. Ahmet Latif, Dünyayı şoka ve KKTC’de, son günlerde yaygınlaşan ve dıştan gelenlerin aksine, yerel bulaşlara da neden olan Cavit efendi (Covit 19) senin Akdoğan’a da uğramış. Cabur çupur öptüğü Erdoğan Selkan ile Akdoğan’ı telaş ve korkuya boğdu. Ercan Havaalanı inşaatını yapmakta olan Taş Yapı inşaat şirketi, şantiye çalışanlarından, Erdoğan Selkan’ı öpen Cavit efendi (Covit 19) yattığı korku ile Akdoğan’daki kahveler, bir anda boşaltılırken, marketlere de sadece ihtiyaçlarını almak için giden halkı evlerine hapsetti. Hükümetin, denetim noksanını geçtim. Ancak Akdoğan’ın, halkın her daim yanında olan Ahmet Latif gibi bir başkanı olunca bak orasını geçemedim. Ahmet Latif başkan, dışarıdan gazel okuyan ve hava atanların çürümüş bir bölge demelerine herkes kıçı ile gülüyor. Onlar yere düşen meyvelerin dışlarından çürümüş gözükseler dahi, içlerindeki çekirdeklerinden senin yarattığın gibi nice güzel bahçeler hasıl olabileceğini bilmiyor. Kolay gelsin.

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Sn. Adil Özyılkan Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Başhekimi olarak, Devlet Hastanesi'nde hemşirelere artık yemek verilmeyeceği fermanını buyurdunuz. Size ilk tepki doktorlardan geldi ve onlarda yemek almayı reddetti. Pandemi döneminde evlerine günlerce gidemeyen. Çocuklarına hasret kalan. İnsanüstü gayret ile pandeminin sırtını yere getiren hemşirelerimiz, Üstüne üstlük 7 aydır ek mesailerini de alamadı. Sn. Özyılkan, hemşirelerin yemekleri birilerine battıysa o birileri o yerlerine kına yaksınlar. Tavuğun da penguenin de kanatları var. İkisi de kanatları olmasına karşın uçamıyor. Ancak, yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğerinin gagası kalkmıyor çöp yığınlarından. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Meral Eroğlu, değerli eşiniz, bizim de büyük sempati beslediğimiz Derviş Eroğlu, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Esin Tatar’ı destekleyeceğim derken, siz, Derviş, Derviş, kusura bakma ben, Serdar Denktaş'ı destekleyeceğim dediniz. Ve benim kızım Resmiye’ye iki kez yanlış yapanı af etmem. Günü gelince o yanlışın faturasını keserim imasında bulundunuz. Meral ablacığım, Derviş başkanın büyük bir güç olduğu zaten çok bilinmeyenli bir denklem değil. Ancak Tsunami’nin dev dalgaları nasıl asıl güçlerini deniz altındaki depremden alıyorsa, eşinizinde gücünü sizden aldığı bilinmelidir.

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Sn. Merter Refikoğlu, SİM FM’de katıldığın mail’in pogramında, Yeniboğaziçi Kamp Alanı ile ilgili konuşmanı dinledim. Ve iki katlı binalardan bahsederken işkembe-i kübradan sallamalarına bayıldım. En suçsuz kişiler orada yaşayan insanlardır. 20 yıldır bu insanlara kimse yapı konusunda bir şey demezken şimdi gelinen durum sonrasında suçlu ilan edilmeleri doğru değil demen dışında, susuz bırakılmalarına değinmedin. Konuşma öncesinde zahmet edip araştırma yapsaydın, orasının bu insanlara mahkeme kararı ile sırf sahildeki karavanların alana konulması için verildiğini öğrenecektin. Telleme işlemini mahkeme kararı ile tuvaletleri de devletin yaptığını sana söyleyeceklerdi. Kuru sıkı sallayan sonunda kahraman olamaz. Bu nedenle bazı insanları sadece, tanıyana kadar çok seversin.

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Sn. Mehmet Çakıcı, alkol aşısı olarak bilinen depo iğne tedavisini uygulayan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, KKTC’de bir ilke daha imza atmış oldu dediniz. Ve KKTC’de uygulamaya konulan bir ilki gözler önüne serdiniz. Sn. Çakıcı, alkol ve yasaklı maddelere bağımlılık bu ülkede büyük oranda arttı. Bu yöndeki faaliyetleriniz sempati topluyor. Tarla sapan, bağ çapa ister. Sapan ve çapayı iyi kullanacak birde usta ister. Maşallah hem sapanı hemde çapayı iyi kullanıyorsunuz. Bu nedenle hem tarla hemde bağ sanırım iyi ürün verecek.

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Sn. Güven Bengihan, sağlık çalışanlarının ve halkın COVİD-19 nedeniyle belirsizlik ve endişe yaşadığını kaydederek, hükümeti tutarsızlık, öngörüsüzlük ve duyarsızlıkla suçladınız. Sağlık fonundaki 30 milyon niçin pandemi hastanesi yapımında kullanılmıyor? Sayın Sağlık Bakanı halka açıklama yapmakla mükelleftir. Bayramın birinci günü Sağlık Bakanı’nın da bulunduğu ortamda Başbakan, mart, nisan ayı ek mesailerinin ağustos ayı içinde ödeneceğinin sözünü verdi, mesailer hala ödenmedi dediniz. Başkan şimdi koltuğa oturma derdi var. Kim öper insanların sorun ve sıkıntılarını? Bu ülkede 70 küsur sendika var. Sarı ve yandaşları bir kenara koyarsak, adam gibi adam 5 hadde bilemedin 6 sendika var. Ne mutlu size ki, halkın sempati ve sevgisini kazanan sendikalar arasındasınız. Bazıları boğazımızda düğümlenen hıçkırık gibidirler. Ne öksüsek nede hapşırsak kurtulamıyoruz.

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Sn. Salih İnce, yıllardır büyük arzu ve istekle, İskele Gençler Birliğine teknik adam olmak istediniz. Ve nihayet bu arzunuz yerine getirildi. Futbol geçmişiniz, bu yeni görevinizde başarılı olmanız için sizin mihenk taşınızdır. Gençler Birliği gibi köklü bir kulübü başarıya taşıdıktan sonra, taraftarların kalbinde bir çiçek olmak yerine, gönüllerinde buket olacaksınız. Kolay gelsin.

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Sn. Şener İzmen, sosyal medyadaki paylaşımında, büyük solcu F.Sabit Soyar'e, emekli ikramiyesi olarak 1milyon 400 bin Tl ödenmiş dediniz. Ve bari KKTC' nin tapusunu da verseydiniz dedin. Sevgili Şener, maalesef tapu başkalarına verildiği için Sn. Soyer’e verilemedi. Talatistan Cumhuriyetinde ona sadece Boşbakanlık tahsis edildi. Hatçe Teyze, Milletin başına Adriana Lima düşerken bizim başımıza ne yapalım emir erleri düşer. Türkan Şoray Yeşilçam’ın kanunlarını, Gönül Yazar tarihini, bizim Ye Yememin Cumhuriyetinde de kanunları, sol görünüp, sağ kroşeyi çakanlar yapar dedi.

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Sn. Mustafa Baturalp, Kamp-Der’in eski başkanı olarak, bir bilinmeyeni açıklayarak boş atıp dolu tutturamayanların ağzını kapattın. Kamp alanının Kamp-Der’e, mahkeme kararı ile sırf sahil boyunca sıralanan karavanların içeriye alınması için verildiğini, telleme işlemi ile tuvaletlerin de devlet tarafından yapıldığını belirterek, bir bilinmeyeni gözler önüne serdin. Sn. Baturalp, Çakalın özgürlüğü aslan ayağa kalkana kadardır diyor Hatçe Teyze. Ayrıca Ayşabada bir yerlere gönderme yaparak, Tilki gibi dostum olacağına, aslan gibi düşmanım olsun dedi. Ne demek istedi doğrusu anlamadım.

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Sn. Ali Alioğlu, son günlerde kasatura ile Amazon ormanına dalar gibi, hükümet ormanına daldın. Ne başbakan ne bakan bıraktığın söyleniyor. Kasatura ile budayıp budayıp gidiyormuşsun. Tabi bizim Minik Kuşlar, yahu Ali gardaşın iş sorunu vardı. Çoluk çocuk sahibidi. Ailesini geçindirmek için bir baltaya sap olma gailesindedir. Birileri FAGO gözlük takmasına karşın onu göremeyince o da yalın kılıç hükümet ormanına daldı diyor. Ah Ali, ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür, bol kepçe lokantasına girdin çukur tabağını doldurmayınca Ali’m üzülür demedik mi?

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