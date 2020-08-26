Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine mesajlar

Sn. Kudret Özersay, son günlerde artan pozitif vakaların önünün alınması için, Bakanlar Kurulunun önüne getirdiğiniz, kısa süreli karantina önerisinin kabul edilmediğini dile getirdiniz. Bir başka deyişle ben söyledim ben dinledim imasında bulunarak sanırım içinizden bunlardan bir buk olmaz diye geçirdiniz. Vallahi bizim Ebuzittin amca bile madem o odadan bir buk çıkmaz. Kudret ovlucuğumun o odada ne işi var. Çeksin fişi bitirsin işi diyor. Haaaa bu arada Sibel Siber hanımda, bakanlar kurulu bir bütündür. Orada alınan kararlar oy birliği ile alınır. Yarı buçuk oy ile alınmaz. Sevgili Kudret beni dinlemediler edebiyatından vaz geçerek ağzını japon yapıştırısı ile kapatsın. Hem ekmek bütün hemde köpek tok olmaz imasında bulundu. Sn. Özersay, en büyük sanat, bir elle yağlı cips yerken klavye tuşlarını yağlamadan yazma, bakanlar kurulu odasında da masa ve kağıtları yağlamadan yazma sanatıdır. Halk olarak birçok siyasinin sanatçı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle seçimlerde adam olana notunu, inekliğe yatanlara da otunu vereceğiz.

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Sn. Rifat Günay, KKTC Merkez Bankası Başkanı olarak, basın toplantısında yapmış olduğunuz açıklamada, KKTC’de para politikası yok, bu yüzden krizlere tepki veremeyiz dediniz. Ayrıca krizler nedeniyle ödenemeyen krediler nedeniyle tahsili geciken borçlarda artış olduğunu ve bankaları da korumamız gerektiğini belirttiniz. Bankaları kormamız gerektiği doğrudur. Ancak ülkede en çok kar yapan şirket ve 10 kurumun 8 tanesinin bankalar olması nedeniyle bu uçan gezen, bitişik, birleşik ve ayrışmayan faizlerden bizi kim koruyacak dersiniz? Malumun ilamını söylediniz. O zaman çekin fişi bitirin işi. Siz geri döndüğünüz ülkenizde sağ, bizde bizleri esir ettiğiniz faizlerle selamet.

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Sn. Kutlay Erk, katıldığınız televizyon programında yaptığınız açıklamalar ile şok dalgaları yarattınız. Akıncı öndedir. Aradaki fark 8 puan civarıdır derken, bazılarının ‘Sende mi Brütüs’ dediğini herhalde duyamadınız. Bir başka veri tabanına göre de Akıncı ilk günden itibaren hep birinci sıradaydı, şimdi de hep birinci sıradadır ve Sayın Akıncı’nın durumu, istikrarlıdır derkende sanırım vatan haini saflarına sizi de gönderdiler. Ama en önemlisi CTP içerisinde Akıncıya destek verenler vardır cümlenizdir. Sn. Erk, bizler, yaz geliyor ‘’FİT’’ olalım derken, karantinaya girince ‘’FİL’’ olduğumuz gibi, sanırım bazıları da ‘Mosmor’ olacak.

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Sn. Şener Elcil, Tarikat Radyo'ları Kıbrıs'ta diyerek yaptığınız açıklamada, Erkam isimli radyonun, neden BRT üzerinden değil de Türkcell üzerinden yayın yaptığını sordunuz. İlahi Şener hocam, memleket Atatürk düşmanı, din tüccarları ile bezirganlarının at oynattığı yer oldu. Türkcell kuleleri üzerinden yerel frekanslarla yayın yapan “Erkam” isimli radyo ile yarım ve urup müslüman olan bizleri tam müslüman yapacaklar. Mesele yapılan yayınların hurafelerle dolu olması, kadını aşağılayıcı program ve söylemlerin gırla gitmesi meselesi değil. Mesele bir garto (Urup) yarıbuçuk müslümanları bütüne döndürme meselesidir. Şener Hocam, bugüne kadar Çin’den gelen her şeye çakmadır derdik. Bir korona virüsü orijinal çıktı. Eskiden ülkeye gelen örümcek beyinli, sarıklı, takunyalı, Atatürk düşmanlarına da ‘Yobaz’ kulpunu takardık. İstermisin, AKP destekli, yobazdan bozma, bu tarikattan olmalarda orijinal çıksın?

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Sn. Sibel Siber, Bakanlar Kurulu kararlarının oy çokluğu ile değil oy birliği ile alındığını dile getirdiniz. Yasal olarak da alınan kararlarda tüm bakanların onayı olduğu kabul edilir dediniz. Bu nedenle Bakanlar Kurulu'nda bir karar alındıktan sonra, bir bakanın çıkıp da "benim onayım olmadan bu karar alındı veya bu kararı ben onaylamıyorum ama dinlemediler söyleminin anlamsız olduğunu belirttiniz. Ve Onaylamadığınız kararlar alınıyorsa, o zaman istifa edersiniz. Bakanlar Kurulu üyesi olduğunuz sürece, istifa etmediğiniz sürece bu kararların altında imzanız vardır. Bu tür imalar veya söylemler popülizmden öteye gitmez ifadesinde bulundunuz. Sn. Siber, Bakanlar Kurulunda alınan kararlar ile sonrasında söylenenler ile yapılanlara baktıkça, sanırım keçileri kaçıracağız. Bu gidişle bunlara kafayı takarsak yolumuz ya buradaki ‘Kırmızı Kiremitlere ‘’ yada Bakırköy’e çıkacak. Fazla takıp dert edersek de tahtalıköy, Allah sonumuzu hayra çıkarsın.

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Sn. Soyhan Bumin Uysal, son günlerde, okuduğumuz, duyduğumuz adli olayların ve Covit 19 bulaşlarından bıkıp usanmıştık. Kalp damar uzmanlarının yarıştığı yarışmada, bir Türk kalp damar uzmanı, Prof. Dr. Melike Elif TEKER’in, 96 ülkeden, 5965 adayın yarıştığı Dünya Şampiyonasında 1. Olduğunu bizlere duyurmanız, çölde vaha bulmuş birisinin sevindiği, karbon dioksitten zehirlenmeye ramak kalmış birisinin oksijen bulduğu gibi olduk. Sn. Uysal, Melike Elif hanımefendi bilmediğimiz için eskiden kalbimizde bir çiçekti. Ancak tanıyınca gönüllerimizde buket oldu.

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Sn. Mehmet Harmancı, inşasına resmi olarak geçtiğimiz gün başlanan pandemi hastanesi ile ilgili ortaya çıkan “altyapı sorunlarına” ilişkin olarak yapmış olduğunuz değerlendirmede, Pandemi hastanesinin “koşulsuz bir şart” olduğunu vurguladınız. Ancak pandemi hastanesinin yapılması planlanan bölgede alt yapı ile ilgili iki farklı sorun olduğunu belirttiniz. Sorunlardan birisinin inşaatın başladığı alanın tam altındaki kanalizasyon hattı, ikinci sorunun ise yağmur suyu ve sel taşkını durumudur dediniz. Ah be Mehmet başkan. Bazılarına göre, kim korkar hain kurttan. Bu canı Allah verdi Allah alır. Ve o canı ister sel taşkını ile ister kanalizasyonda muk ile alır düşüncesi hakim. Başkan, maksat efendilerin ‘Ben buraya dedim’ emirlerinin yerine getirilmesidir. Sn. Harmancı deprem var içeri girmeyin, virüs var dışarı çıkmayın. Kanalizasyon var yapmayın. Sel taşkını olacak dokunmayın. Bıraksalar şöyle ağız tadı ile ve hayırlısıyla bir ölseydik, onlarda kınalarını bir yerlerine yaksalardı. Bu ne yaaaa.

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Sn. Erçin Şahmaran, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki eczanede çalışan bir memurun, evladının sürekli olarak kullandığı ilacı, yanlış vermesi sonrasında, az daha evladını kaybediyordun. Verilmiş sadakan varmış ki, Allah evladını sana bağışladı. Adı farklı ama muadili” olduğu öne sürülen ilacın şeker ilacı olması nedeniyle, çocuğun komaya girme durumu yaşadığını, devlet hastanesinde, bu tür hataların çok yapıldığını belirttin. Sevgili Erçin, öncelikle çok geçmiş olsun. Eskiden virüs bilgisayara girmesin diye uğraşıyorduk, şimdi kamu kuruluşları ile benzer kurumlarda at oynattığı için bize girmesin diye uğraşıyoruz. Hayat kitabımızın sayfalarını düzeliriz umudu ile çevirirken, o umudu bulamadıkça belki de gelecek sayfadadır, kapatma kitabı diyerek habire sayfalar ile boğuşuyoruz. Ama nafile. Bazılarından bir muk olmadığını görürüz.

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Sn. Plumer Osman düşünün Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ferdi Sabit, Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, bütün devletin en üst kurumlarındaki yönetim kademeleri CTP yönetimindeydi. Ve CTP o dönemde cumhurbaşkanlığını kazanmasının ve parlamentoda da çoğunlukta olmasının avantajlarını kullanamadı dediniz. Çünkü olayı ideolojik olarak yorumlamadı. Normal bir olaymış gibi yorumladı 40 yıldan sonra ve rejimi değiştirmeyi hedeflemedi. Tam tersine rejime adapte oldu ifadesinde bulundunuz. Plümer Osman kardeşim, CTP’yi Talat öncesi ve Talat sonrası olarak düşün. Özker hocanın kellesi bumburo kesilirken, Anavatanım Kıbrıs’tır, Atavatanım Türkiye’dir diyen Talat, seçilip koltuğa oturduktan sonra yüzseksen derece dönüş yaparak benim Anavatanım Türkiye’dir. Oy kullanabilsem oyumu AKP ve Erdoğan’a veririm demeye başladı. Emek en yüze değerdir derken, ama sermaye de şarttır diyerek kırmızıya yeşili de kattı. Colony otelde 300 bin TL her iş adamından yardım alarak seçime katıldı. Kırmızı renge sahip çıkanları tasfiye etmeye çalışırken, güzelim kırmızı rengi allak bullak etti. Osmanlıda kimseye borç takamıyordun. Mesela, sikke sikke (Yanlış anlaşılmasın sikke osmanlı parasıdır) ödüyordun. Şimdi devir Osmanlı’yı tekrar geri getirme devri. Bu nedenle emir erlerinin yarattığı bu borcu sikke sikke bize ödetmeye çalışıyorlar.

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Sn. Ahmet Benli, ne zaman Gönyeli Belediyesi olarak güzel birşeyler yapmaya çalışsan. Güzel olaylara imza atmaya çalışsan, ‘Nayır Nolamaz’ ile seni karşı karşıya bırakıyorlar. Üst geçit dedin, gönyeli çemberindeki yol güzergahı dedin. Şimdi eve kadar fiber optik projesi dedin, ona da Nayır dediler. Ama Benli’nin ‘Nayır ve Nolamazlara’ karşı alerjisi olduğunu unuttular. Meşhur mobese olayında olduğu inadı tuttuğu zaman vazgeçmeyeceğini, popaza gelen babatyaya da gelsin diyerek, insanların hayatlarına müthiş kolaylık sağlayacak olan ihaleyi yürüteceğini bilemediler. Başkan, bazıları filmin fragmanını gösteriyor. Yaptıkları sadece fragman arasındaki reklamlardır. Esas film yakında vizyona girince, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu görecekler.

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Sn. Zeki Ziya, Hükümetin almış olduğu karar sonrasında günlük uçuş sayısının 23 Ağustos tarihi itibariyle, ‘özel uçaklar hariç’ 6 uçuş ile sınırlandırılmasına” tepki gösterttiniz. 3 sefere mecbur bırakılmanız sonrasında şirket direktörü olarak, Pegasu’un, KKTC’deki, tüm bürolarını hizmete kapattınız. Kapattıktan sonra da kapılara hem Türkçe hem de İngilizce not yazarak “Yaşanacak mağduriyetlerin giderilebilmesi için yolcular; Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’na müracaat edebilir dediniz. Sn. Ziya, bu karar ile ben bir pireye yorganı yakarım demeye getirdiniz. Tamam alınan bu kararın hemen uygulanmaya konulması özelde şirketinizi, genelde bilet alan yolcuları sıkıntıya soktu. Şirketiniz ile karşı karşıya bıraktı. Ama diyalog yolu ile çözülecek bir olayı sinirlenip kesip atarak nokta koymanız bizlere göre erken aldığınız bir karar olarak yorumlandı. Tekeri patlayan otomobil gibi yampuri yampuri giden hükümetimizin aldığı kararlar çoğu zaman sadece bizleri değil, dün olduğu gibi kendi aralarındakilerini bile kızdırıyor. Kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almasını nedense beceremediğimiz için dolu olarak yağıyoruz. Ve ne kiremit nede çatı bırakıyoruz.

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Sn. Serdinç Maypa sosyal medyada işgüzarlar Ordusu diyerek yaptığın paylaşımda, sırf seçimden önce show yapsınlar diye başlattıkları, Pandemi hastanesi, mimar ve mühendislerin "kesinlikle sel felaketine uğrayacak yerde yapılıyor" iddiasında bulunuyor dedin. Ancak buna rağmen inşaatın devam etmesini umursamayanlar, inşallah o sele kapılıp gider. Ve Kıbrıs'ımın, bu talihsiz kaderide değişir diyorum ifadesinde bulundun. Sevgili Serdinç, acı patlıcanı kırağı çalmaz. Bazıları yüksek yerlerde gezmenin, egosunu yaşıyor. Ancak bazıları ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, yapraklarının bir gün yere düşeceğini bilmelidir. Yere düşen yaprakların rüzgarın önünde gelişi güzel savrulacağını da öğrenmelidir. Bu ülkede bazı insanları inan anlayamıyorum. İnsanın beş duyu organı varken, hala lafı kıçından anlamalarına vallahi pes diyorum be Serdinç.

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Günün Fıkrası

ÇAPKIN SÜRÜCÜ

Çapkın bir sürücü çok güzel bir otostopçu kızı arabasına alır. Yolculuk bir ağaca bindirmekle son bulur. Yoldan geçen bir köylü kaza yerine gelir ve sürücüye ucuz atlatmışsınız. Arkadaşınız da öyle. Kız çayıra fırlamıs ama sapasağlam.

Iki büklüm sürücü ağlamaya başlar. – Evet o sapasağlam ama ben degilim. Gidin bakalım elinde tuttuğu ne?..

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