Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, Kurtuluş Savaşında, Atatürk’ün dolayısıyla Türkiye’nin karşısına çıkanlar, bugün yine ortaya çıkarak, Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’yi, Bizans oyunları ile karaya hapsetmek istiyorlar. Utanmazlığın dik alası senfonisinden kesitler sunanlar, dün FETÖ’nün ağaç kurtları ile Yüce çınarın, dalları olan Kuleli, Deniz, Hava okullarına saldırarak, Türkiye’nin en büyük gücünü kemirmeye çalışmışlardı. Akdeniz’deki zenginliklere sahip olmak ve bal peteği olarak gördükleri Akdeniz’de balcı olmaya soyundular. Ancak, ‘’Balcının’’ bal tası varsa, oduncunun baltası olduğunu da sanırım unuttular. Petekteki arıların ağzından balı almaya çalışırken, sanırım kuyruğundaki iğneden nasibini alacaklar.

**

Sn. Tufan Erhürman, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıklamasına atıfta bulunarak, Eğitim Bakanlığının, altı aydır Bayındırlık Bakanlığı'ndan okullar için fiber optik altyapılarının tamamlanmasını istediğini, ancak bahaneler üretilerek, Eğitim Bakanlığının önüne engeller çıkartıldığını söylediğini dile getirdiniz. Ve Bakanlıklar arasındaki çekişmelerin, basın önünde laf dalaşına dönüştüğünden bu hükümetin ‘Yok hükmünde’ olduğunu belirttiniz. Tufan Hocam, Abdal ata binince bey oldum, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. Ben bütün dua hakkımı ilkokulda tahtaya kalkmamak için kullanırdım. Şimdilerde ise sanırım Eğitim Bakanımız, duaları, okulsuz bir Maarifi, iyi idare edebilmek için okulların olmamasından yana kullanıyor. Hükümetimiz 1, Bakanlar 1 ve Parti Başkanları 2 kısacası el birliği ile 112 yüz on iki ile memleketi acil servise dönüştürdü.

**

Sn. Serdar Denktaş, halkın hassasiyetini ve sorun ile sıkıntılarını yakından takip edip, halletmek için yarayı iyileştirmek için neşter vuran birisi olarak, toplamış olduğunuz sempati sayesinde, oy grafiğinizi yükselmekte olduğunuza tanık oluyoruz. Yeniboğaziçi Bölgesindeki kamp alanına gelerek, kamp üyeleri ile belediye arasındaki sorunlara çözüm bulmak için kolları sıvayarak arabuluculuk yapacağınız yönündeki girişiminiz takdir topladı. Küçücük bir sivilken, yaraya dönüşen soruna, neşter atma yönündeki girişiminiz, soruna uzaktan bakan diğer siyasilere örnek teşkil eder niteliğindeydi. Sn. Denktaş, bende SİMETRİ hastalığı var. Karakteri yamuk kişilere dayanamıyorum. Ama doğru olanları da es geçemiyorum. Bölgedeki bu yarayı görenin tuzluğu kapıp geldiği noktada, yarayı iyileştirecek ilaç olmanız, bir kalpte bir çiçek olma yerine sanırım birçok gönülde buket olmanıza neden olacak.

**

Sn. Cemil Sarıçizmeli, Bafra Turizm bölgesine giden yol üzerinde bulunan Kıbrıslı Rumlara ait eski mezarlık bakımsızlık ve ilgisizlikten harabeyi döndü. Terk edilmiş, bakımsız ve ilgisiz bırakılan mezarlar, kırılıp dökülürken, birçoğu da kimliği belirsiz kişiler tarafından açılarak zarara uğratıldı. Mezarlığın mevcut hali ise korku filmi sahnelerini anımsatıyor. Turistik bir bölgenin hemen girişinde harabeye dönmüş mezarlıklara siz belediye olarak öyle bakarsanız,. sizin baktığınızı görenlerde size küfürlü hicaz faslından beste ve güfteyi bam teline basarak sunar. Başkan, giden kağnının gölgesinde oturulmaz. Mezarlarında bile rahat bırakılmayanların ahı inan insanı rahat olunmaz. Sn. Sarıçizmeli, Tatlı yiyip, tatlı konuşularak, tatlı işler yapılıyorsa, bundan sonra sizde mantı yiyip mantıklı işler yapmanız gerekir. Değimli?

. **

Sn. Mustafa Zurnacılar, Kıbrıs Manşet gazetesi, Yeni Boğaziçi’nde bulunan bazı sokaklara, bazı vatandaşların yol içerisine kalın gemici halatları ile sık aralıklarla, izinsiz kasis yaptığını yazdı. Birçok vatandaşın buna tepki gösterttiği belirtilirken, durum belediyeye iletilmesine karşın, sizin bunlara göz yumduğunuz öne sürüldü. Belediyenin yasal çerçeve dahilinde koyduğu kasisler dışında, bir usta bir memleket zihniyeti ile yollara döşenen ve yasal olmayan kasisler, sanırım belediyeyi de prestij açısından erozyona uğratır. Mustafa Başkan, bazı insanlara, değil Eros’un oku, Zeus’un şimşeği girse, sevgiden nasibini almazlar. Bunlar, insanların yol emniyetini hiçe sayarak, egolarını tatmin etmeye çalışırlar. Bunlara ağzımız ile küfür etmeyiz. Ama küfür edercesine bir yerimiz ile kahkaha atarcasına gülebiliriz.

**

Sn. Meryem Özkurt, BRT müdürü olarak vallahi maşallahlığınız var. Göreve geldiğiniz gün itibarı ile yaptıklarınız ile Guiness rekorlar kitabına girmeye hak kazandınız. Göreve geldikten sonra, BRT çalışanları, hiçbir müdüre karşı bu kadar eylem yapmadı. Grev tehdidinde bulunmadı. Çalışanların hakları bu kadar budanma yönüne gidilmedi. Bir adaya 60 dakika, diğerine 7 dakika, bir başkasına 2 dakika zaman ayrılarak, BRT borazan konumuna düşürülmedi. Sn. Özkurt, bu kadar, blue band margarin ve graso ayağınızın kaymasına neden olabilir. Maazallah erken seçimde, ayağınız kayar ve başınız vurursa, beyin kanamasından gidersiniz. Zümrüdü Anka kuşu küllerinden yeniden doğar derler. Ama erken seçimde yaşanacak 7 şiddetindeki deprem sonrasında, molozların altında kalacağından küllerinden yeniden doğamayacak. Ayşaba, bazı insanlar dümeni iyi çevirmek için ‘Kaptan’ yapılır. Ama rotadan şaşanların yeri ‘Mercan Kayalıklarıdır ‘ dedi.

**

Sn. Kubilay Özkıraç, El-Sen başkanı olarak, müzmin bir hastalığa dönüşen, kumarhanelere arka çıkma işine yine rest çektiniz. Otellere yapılan indirimlerden, kumarhanelerin de yararlandığı yetmezmiş gibi bukez, bazı kumarhanelerin kesilen elektriklerinin yasa dışı şekilde bağlanmasına tepki gösterttiniz. Ayrıca Kıb-Tek’e yapılması kararlaştırılan yatırımların, hala daha yapılmaması sonrasında bakana da göndermede bulundunuz. Sevgili Kubilay, mesele Kıb-Tek’in yatırımlar ile ayakta kalma meselesi değil. Mesele ‘Özerkleşme’ isteyen Kıb-Tek’in ayağına bayda atarak, özelleştirilmesi meselesidir. Mesele yatırımla ile kendi kendine yetme meselesi de değil. Mesele bir yerlere bağlanan hortumun kesintisiz o bağlanan yere akma meselesidir. Hatçe Teyze, Hacı, hacı olmaz gitmekle Mekke`ye, dede dede olmaz gitmekle tekkeye dedi ve Hacı ile dedeye selamlarını gönderdi..

**

Sn. Ertugrul Yavuz, YDP partisinin geçtiğimiz gün YDP’nin seçim gezisinde, Ziyamet kòyùnde dağıttığı Arıklı kahvesine tepki gösterttin. Arıklı gelecek diye tüm evlere Arıklı kahvesi dağıtılmış. Ben evde yoktum pencereden atmışlar. Bu ne ya bu politikamı benim senin kahvene ihtiyacımmı var dedin. Politika bòyle yapılacaksa altında kalırsın yarın Tatar yada Kutret bey daha değerli bir şey dağıtırsa ne yapacaksın. Ayıp bu çağda bu siyaset yolu çok yanlış ifadesinde bulundun.. Ertuğrul gardaş, bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Seçim 11 Ekim’de ve hatır unutulmadan kahvenin hatırı için bir oycuk ver deniliyor. Beleş atın dişine bakılmadığı gibi 40 yıl hatırı olacak olan beleş kahvenin tadına da sual sorulmaz.

**

Sn. Katip Demir son zamanlarda sosyal medyanın bülbülü, sevenlerinizin de gülü oldunuz. Bir duruşunuz hatırı sayılır bir oranda beğeni, duruşunuz bir o kadar sempati topluyor. Sanki ufukta belediye başkan adaylığına yönelik hazırlık var gibi bir görüntü yansıtıyorsunuz. Katip başkan, Yeniboğaziçi bölgesinde yapmış olduğunuz o güzelim parklar, düzene soktuğun şehitlik. Kır düğünleri için evlenme alanı ile açık tiyatro ‘Baba’ seni bekliyoruz diyor. Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul olmaz diyenler, İsveç tahtasından çok güzel mobilyalar yapılır diyor. Hacı amca, adam yerine koyduklarımızı, koyduğumuz yerde bulamıyoruz. Bu nedenle kimin ne renk olduğunu hala çözemediğimden ‘Gökkuşağı’ renklerinden tablo yapmak yerine, kara kalem resim yapmayı seviyorum dedi.

**

Sn. Birleşik Taksiciler Birliği, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile hükümet yetkililerinin taleplerinize cevap vermediği gerekçesiyle eylem yaptınız. Bölgelerinizden hareket ederek uzun konvoylar halinde bakanlık önünde toplandınız. Ve sizi göremeyen gözlere sizi görmeleri için eylem ile ‘FAGO’ armağan ettiniz. 95’lik ihtiyar pipisi gibi artık işlev yapamayanların, iktidarda iktidarsızlık yaşamalarına karşın ısrarla bir benden bu kadar deyip bir kenara çekilmemeleri sizi de çileden çıkarttı. İktidarsızlık yaşayanlara viagra mı gönderelim. Yoksa ruhlarına Fatiha mı okuyalım derken iki arada bir derede kaldık. Taksici arkadaşlar, bu zaman diliminde teknoloji çok gelişti. Taksileriniz ile caddelerdeki eylemde, lafı bir koyuyorsunuz, taaaa neredekine kapak oluyor.

**

Sn. Arif Salih Kırdağ, alışkanlıklar insanın kölesidir sözünden hareket ederek, her seçimde maşallah adaylığınızı koyuyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylığınızı bu seçimde yine hayata geçidiniz. Her seçimde olduğu gibi %0.01 oyunuz ufukta arzı endam eyleyecek. 11 Ekim’de gerçekleştirilecek olan cumhurbaşkanlığı seçiminde alacağınız %0.01 oranındaki oy ananızın ak sütü gibi size helaldir. Sn. Kırdağ, giden kağnının gölgesinde oturulmayacağını bilenlerdensiniz. Hamama giren terler ancak bu sıcaklarda, bu ‘Güneş’ gölge olmazsa seni gara gavurma yapar. Sonra o %0.01 kadar sosisin ne tadı nede tuzu kalır. Arif gadaş, o seçim sandığı bal peteği gibi görünebilir. Ama unutma Bal olan yerde sinekte çok olur. Ve petek başlarını tutan balcıya unutma pekmez satılmaz

**

Sn. Kazım Denizci, sosyal medyadaki paylaşımında, bu ada yarısında, polis TSK'ya bağlıdır. Sayın Akıncı'ya yapılan yüzlerce ölüm tehdidi ve hakareti içeren dosyaların Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa iletildiği halde hala bir işlem yapılmadığı basında da yer almıştır. Ama tıs yok dedin. Sevgili Kazım Ana koruk yer, oğlucuklarının dişi kamaşır. Her daim başımızda hep bir kara buIut olsa da, içimizde yeşerip büyüyen bir umut var. Birçok emir eri yeşeren bu umudun dallarını kırıp, gövdesini törpülemeye çalışsa da bunu başaramayacaklar. Penguen’inde, tavuğunda kanatları var. Ama ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken kuzey kutbunun tertemiz sularında, diğerinin gagası eşelenir muk çukurunda. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Serkan Soyalan, hani birisi için on parmağında on marifet var derler ya. Sanırım bu söz eskilerde kaldı. Senin için buna ayak parmakları da dahil edilerek, 20 parmakta 20 marifet var deseler yeridir. Kültür elçisi, şair, televizyon programcısı, ana haber sunucu, derken ben sıralamadan usandım Serkan. Lütfen gerisini sen söyle. Sevgili Serkan, senin gibi bu ülkeye birçok dalda hizmet vermeye çalışanların dışında, yolunuzda sizi yavaşlatacak olan ve hayata at gözlüklеriylе bakmaya devam еdеnlere birilеrinin çüşşş dеmеsi onların zoruna gitmеyecek. Günümüzde lilli ve rant literatüründe, Best Seller olan Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu ufuklar kitaplarının aksine, senin emek kokan kitapların gönül literatürünün en müstesna arşivinde yer buluyor.

***

Günün Fıkrası:

ÇAPKIN SÜRÜCÜ

Çapkın bir sürücü çok güzel bir otostopçu kızı arabasına alır.

Yolculuk bir ağaca bindirmekle son bulur.

Yoldan geçen bir köylü kaza yerine gelir ve sürücüye ucuz atlatmışsınız.

Arkadaşınız da öyle.

Kız çayıra fırlamış ama sapasağlam.

Iki büklüm sürücü ağlamaya başlar.

Evet o sapasağlam ama ben degilim.

Gidin bakalım elinde tuttuğu ne?..

Günün Fotosu

Günün Sözü