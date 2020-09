Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, sosyal medya hesabınızdan yapmış olduğunuz paylaşımda, 11 Ekim’deki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurumuzu, 4 Eylül Cuma günü saat 9.00’da yapıyoruz. YSK tarafından açıklanan kurallar gereği her adaya başvuruda bina içinde sadece bir kişi eşlik edebiliyor. Eşim Meral Akıncı’nın eşlik edeceği başvurunun ardından YSK’nın da görev yaptığı Lefkoşa Mahkemeleri’nin postahane karşısındaki ana girişinde açıklama yapacağım dediniz. Başkan, her başarılı erkeğin arkasında mutlaka çok güçlü bir kadın vardır. Hele hele Frist Lady ünvanlı bu kadın, Atatürk’ün laik kadın profiline uygun, dik duruşu, giyimi kuşamı ile işte benim first lady’m böyle olmalı dedirtirse, sanırım herşey çok başka olur. Sn. Akıncı bir dağın zirvesine, kartallarda, yıllanlarda çıkar. Ancak o zirveye karttallar süzülerek, yılanlar sürünerek çıkar. Şık ve zarif eşinizin güçlü katkısı ile o zirveye süzülerek çıkmanız sanırım zor olmayacak.

Sn. Zorlu Topaloğlu, GKK eski komutanı Altan Er’in, YAŞ kararı ile emekliye sevk edilmesinden sonra KKTC Güvenlik Kuvvetleri komutanı oldunuz. Öncelikle hayırlısı olsun. KKTC’deki yasa itibarı ile polis size bağlıdır. Bir başka deyişle polisinde üst komutanısınız. Teksas’ın suçlarda bir vilayeti konumuna gelen KKTC’de, maalesef tapulu evlere giren ve kendisine ait olmayan evi satmaya çalışanlara polis seyirci kalıyor. Bu pandemi döneminde, su verilmesine mani olunan kamp yerine, izinli tankerler su verilsin diyen mahkeme kararına polis uymuyor. Halkın yanında olması gereken bazı polis üst düzey komutanları, halkı karşısına alınca, polise yönelik sempatide bir erozyon yaşanıyor. Sn. Topaloğlu, Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yemek doğru değil. Halka sizin etiket olduğunuz yerde fiyatı ben koyarım denilmesi de sanırım doğru değil. Bazı üst düzey subaylar, yaptıkları hatalar ile halkın zincire vurduğu küfürlerin kilidi ile oynuyor. Lütfen yapmamaları konusunda ikaz edin.

Sn. Ahmet Beşerler, nedense sizin terazi hep tek taraflı tartıyor. Mağusa Polis Müdürü olarak, karavan kamp alanına su götüren tankerlere mahkeme kararına rağmen engel çıkartırken, ayrıca kampa su veren tankerleri polise çektirtirken, bölgede su satışı yapan tankerlerin birçoğunun izinsiz olduğu öne sürülüyor. İzni olmadan su satışı yapan tanker sahipleri ellerini kollarını sallayarak su satarken, onları görmezden gelmeniz, manidar karşılanıyor. Teraziye ayar verseniz hiç fena olmayacak sanırım. Sn. Beşerler, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, birgün yapraklarının yere düşeceği unutulmamalıdır. Yere düşen yapraklar, rüzgarın önünde sağa sola savruldukça, sanırım o görkemli ağaca bakıp iç geçirirken, birileri üzerine basıp tabanın alında ezilecektir.

Sn. Tahir Gökçebel, UBP-HP hükümeti ve sayın eğitim bakanı ne başardınız be geavolem. Ama hergün yumurtlarsınız dediniz. Size verilen görev falcılık yapmanız değil, sabah kalktığınızdaki Psikolojik durumunuza göre hareket etmeniz, Toplum sağlığı ve güvenliği üzerinden deli cesareti taslamanız da hiç değildir ifadesinde bulundunuz. Sıfır vakaya ulaşmışken bir gecede ne ekonomik, ne bilimsel olmayan şekilde ülkeyi karantinasız salgının göbeğine ittiniz. Bu gün o vakadan Okulları açamaz duruma geldiniz dediniz.Tahir hocam, halk olarak heya heşa ile seçerek yetenek özürlü olduklarına göz yumduklarımız, bugün bize göz açtırmayanlardı. Ben eğitimi bu hale getirenlere ağzım ile küfür etmiyorum. Sadece küfür edercesine bir yerlerim ile gülüyorum.

Sn. Kenan Akın, almış olduğu ücret ile sosyal medyada yayın yapan İsmet Ezel’in yaptığı paylaşıma verdiğiniz cevapta neyi murat ettiğini açıkça yazmasını söylediniz. Salamis Bölgesi Bakanlar Kurulunun kararı ile kamp alanının kamp alanı yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Akıncı döneminde, WC ve bulaşık yıkama binalarının yapıldığını dile getirdin. Çarpık yapılaşma varmı var. Hükümetten yıllardır model istendiğini ancak maalesef cevap vermediklerini, dünyada olduğu gibi KKTC’de kamp ve karavan kamp alanları açılmalıdır ifadesinde bulundun. Sn. Akın, anlayana sivri sinek saz. Anlamayana davul zurna az. Bazı kişiler, çamaşır makinesi gibidir. Çamaşır makinesi, çamaşırları sıkarken inan onlar kadar hızlı dönmüyor.

Sn. Pervin Gürler, biran nereden geldiyse geldi, Polis Genel Müdürü olduğunuz o zaman dilimi birden şerit gibi beynimden geçti. Polislerinize yaklaşımınız. İnsanlar ile kurduğunuz diyalog. Ve suçluya karşı keskin bir kılıç, suçsuz olduğuan inandıklarınıza karşı pamuk gibi kalbiniz aklıma düştü. Makamınızın hakkını fazlası ile verirken, siyasetin keskin kılıcının kin ve öfkesine yenik düşürülmeniz sanırım sizin değil, ama polisin kayıbına neden oldu. Sn. Gürler, halk olarak nedense hep 3 kuruşluk adamlara, 5 kuruşluk değer verdik. Kalan 2 kuruş ile hepsimizi satmaya çalıştılar.

Sn. Merter Refikoğlu, Yeniboğaziçi’ndeki karavanlardan derleyip, topladığın birkaç örneği paylaşarak, Taner Ulutaş yazacak mısın bunu da? Diye sordun. Ve Tanerciğim diye devam ettiğin yazıda galiba senin ohtoya girdik dedin. Merterciğim bir defa senin gibi kahramanların, benim ohtoya değil girmesi, oraya adımını bile atamayacağı çok bilinmeyenli bir denklem değil. Ben ilk günden beridir, kamp alanında yanlış varsa gereken yapılsın. Diyalog kurulsun ve çözüm üretilsin. Karar alınırsa da yıkılsın. Ama insanlar su ile cezalandırılmasın diyenlerdenim. Senin gibi Gönyeli Belediyesinde, mühendis diploman olmasına karşın, işçi adı altında çalışıyorum diyenlerden değilim. İşçi adı altında, büyük koltukta otururken oradaki ihlalleri görmezden gelenlerden de değilim. Ah be Merterciğim. Keşke sen kaptan olsaydın. İyi dümen çevirirdin. Hadde mühendis diplomalı işçinin, şerefine fon deep yapalım.

Sn. Hüseyin Kemaler, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak bankaların bu dönemde kar ettiğine dair yapılan eleştirileri yorumlarken, sahte bir baharı yaşadığımızı söylediniz. Ve sorunları 2021’e ötelendiğini açıkladınız. Firmaların yaşadığı veya yaşayacağı sıkıntılar ve kendilerine sağlanan can suyu kredileri sorunlarını ötelediğini belirttiniz. Ancak bu yapılandırmalar nedeniyle 2020 yılında bankacılık sektörünün çok kar ediyormuş gibi görüneceğini ama aslında alınmayan ve alınamayacak karların yazılacağına vurgu yaptınız. Sn. Kemaler, bankacılık alanında, önemli bir isimsiniz. Ve açıklamanızdan ekonomi gemisinin sis içerisine gireceğini, fark etmeden mercan kayalıklarına oturabileceğiniz anladık. Hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer siyasilerimiz salgın ve kriz gibi şeylere dikkat etmezse, ömrümüzün geri kalanını, ‘tüh!’ noktalarında geçiririz.

Sn Ahmet Tolgay cezayı ödemeyeceğim diyerek yaptığın açıklamada arabanızın seyrüseferini yenilemek için Araç Kayıt Dairesi'ne gittiğini söyledin. Sokağa taşan kalabalık asabımı o kadar bozdu ki, saatlerce beklemeyi göze alamayarak geriye döndüm.. Sağlığımızı ve izdihamlarda yitirdiğimiz değerli zamanı düşünen yok dedin. Ve beni seyrüsefersiz araçla eğer polis rapor ederse, yargı huzuruna çıkmak için cezamı ödemeyeceğim. Yargı organı önünde diyeceklerim var ifadesinde bulundun. Ahmet abi, yargı önünde lütfen Allah lillah için arabamızda ön düzen bırakmayan, lugolardan kurtulmak için zikzaklar çizerek hayatımızı riske sokan ve heran tekerleğimizin fırlamasına neden olacak vadiye dönüşen yollar için mi dünya kadar para ödeyeceğiz demeyi de lütfen ihmal etme. Bir babanın çocuğu için yapabileceği en güzel şey, annesini el üstünde tutmaksa, hükümetlerin de en özellikle salgın döneminde insanını, kuyruklarda böylesi yollarda perişan etmemektir. Seçim zamanı gelince, bunlar ile ilgili olarak aklımdan geçenleri Şeytana anlattım. O bile yapma günah dedi.

Sn. Eşref Vaiz, Sağlık Bakanlığı malı buldu. Bulduğu Mal bir profösör, felçli bir tıp hocası. Hocaların hocası. Sağlık sorunları dolayısıyle kendine Lefke’de özel bir konut yaptırdı. Lefke’ye, İstanbu’ldan adaya geldi. Karantinaya alınması gerekiyor. Ev hapsine. Ama Sağlık Bakanı çok duyarlı ya. Özel uçakla gelenleri adaya sokmadılar yaa. Şimdi Mal bulmuş Mağrubi gibii hastayı herhangi bir hastaneye bile yatırmayı düşünemiyor. Arkadaşlar Çok ilkeli yaa. Keşke Tıp Hocalarının hocası kumarhaneye geldik deseydi dediniz. Sn. Vaiz,insanlarla yüz yüze konuştuğunuz zaman, halledemeyeceğin hiçbir şey yoktur. Ama bazı insanlar gelince, hangi yüzüne doğru, konuşacağına bir türlü karar veremezsin.

