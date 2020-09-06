Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bitti denilen pandemi yetenek düşmanı bazı siyasiler nedeni ile tekrar hortladı. Ve Cavit Efendi (Covit 19 ) ülkede yeniden kol gezmeye başladı. Pandemi nedeniyle eğitim bu yıl mehteran takımı gibi iki ileri bir geri gitmeye başladı. Eğitim, On line eğitim, yok, yüz yüze eğitim derken, lastiği patlak otomobil gibi savrularak gidiyor. Veliler On line eğitim yerine yüz yüze eğitim derken, bizler öküzün trene baktığı gibi sadece yaşananlara bakmakla yetiniyoruz. Sn. Bakan isterseniz ya ondadır yada bunda diyerek inik minik tatarinnik yapalım ve sistemi seçelim. Çünkü yetenek yoksunlarının, bu seçmeyi yapabileceğini sanmıyoruz. Sizler, acaba halka akıl vermeyi bırakıp, susmak suretiyle biraz huzur verseniz diyorum.

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Sn. Kudret Özersay, daha önce kısa süreli karantina önerisinde bulunmanıza karşın bu öneriniz bakanlar kurulunda karşılık bulmamıştı. Sonuç olarak Hacı amca elini kolunu sallayarak, Hatçe teyze başörtüsü ile elindeki bilezikleri göstererek, Londra’dan gelen John bavulunu çekerek, İş adamı Mr. Ebuzittin Çokparaharcar, cüzdancığını sallayarak kumarhaneye gitti. Gitmesine gittiler de ceremesini bizler çekiyoruz. Hocam keşke ben söyledim dinlemediler edebiyatı yerine benden bu kadar, ne halliniz varsa görün, makam koltuğu başınızda parçalansın diyerek çekip gideydiniz. Gitmediniz ve hedef tahtasına dönüştürüldünüz. Einstein mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. HayaI gücü ise her yere diyor. Hocam hayal gücünüz, sizi maalesef ısırgan otları ile dolu monobadiciğe çıkarttı.

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Sn. Dursun Oğuz, seçimlerde kazanacağınız veya kaybedeceğiniz üç kuruşluk oy için gökkuşağına dönüşmenizi yadırgadık. Renkten renge girerken, herhalde 18 kanser hastasının ve bir o kadarda açık kalp ameliyatı geçiren insanın, susuz bırakıldığını öğrenince kırmızı renge dönüştünüz. Bazı insanlar alışkanlıklarının esiridir. Birisinin arkasını sıvazlarken, hançeri Brütüs gibi hart diye arkadan geçirmeyi seviyor. Maşallah sizde belediyenin restoranında atıştırırken, kamptaki kanserli insanlara hançeri hart diye geçirdiniz. Sn. oğuz, erken seçim var. Hançeri yiyen insanlar sizin için kılıçlarını bilediler. Sandıkta Hanya’nın Girit’te, Konya’nın Türkiye’de, seçim sandığının da KKTC olduğunu göstereceklermiş.

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Sn. Ali Pilli ikinci salgın için hükümeti ve halkı uyarmıştınız. Gerekli hazırlıkları yapıyoruz ama girişlerde de gerekli tedbirler alınsın diyerek, hükümetin bir ferdi olarak dikkati o noktaya çekmiştiniz. Dinlemediler ve kapıdan, pencereden girenler, hava ve deniz ve havaalanlarından çıkar çıkmaz, soluğu kumarhanede, pastanede, restoranda alınca, Cavit Efendi (Covit 19) buralarda tekrar boy göstertmeye başladı. Ve tabiî ki, yerel bulaş buna paralel olarak çok hızlı başladı. Son 24 saatte 30'a yakın yeni vaka tespit edilirken, yeni vakalardan 12'sinin yerel vaka olduğu saptandı. Sn. Pilli sizin piller full çekerken. Hükümetin pilleri SOS verdiği için arandıkları zaman şu anda kapsama alanı dışındadır. Ulaşılamıyor. Tekrar arayın sinyali veriyor. Ben her gece hükümet ile birlikte yolculuk yaparken, gelmişine ve geçmişine tekerleme düzenliyorum.

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Sn. Gülgün Vaiz: ülkenin önde gelen doktorlarından birisi olarak çok önemli bir ikazda bulundunuz. Halka çağrı yaparak, tekrar horlayan pandemi nedeniyle kendinizi ve ailenizi korumak için gerekmedikçe evinizden çıkmayın dediniz. Ayrıca bilime inanların, gerekli ihtiyaçlarını, bir çantada hazır tutarak, en az 15 gün yalnız kalmalarını söylediniz..Gülgün hanım, yetenek düşmanı bazı siyasilerimizin yaptığı hataları, sanırım göz yaşlarımız bile silemeyecek. Halk olarak bizlerde de hata var. Gözyaşlarımızı sileceğimize, bizi ağlatanları silmeyi bir türlü öğrenemedik.

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Sn. Mustafa Zurnacılar, Detay gazetesi olarak bizleri taraflı yayın yapmakla suçladınız. İnkar etmiyoruz. Evet biz tarafız. Susuz bıraktığınız, 18 kanser hastası ve açık kalp ameliyatı geçiren, doktor tavsiyesi ile kamp alanında kalıp zor günler yaşayan insanlardan yana tarafız. Bölgenin, Güngör çöplüğüne dönüşen bölgeyi görmeyerek, diyalog ve hukuk yolu ile çözülmesi gereken bir olayı, medazori, çözmeye kalkışarak, sıkıntıya soktuğun insanlardan yana tarafız. Sn. Zurnacı, ‘Zurna’ ile peşrev yapılmaz..Çünkü zurnanın son deliği ‘Zırttt’ dediği anda peşrev, hüsreve dönüştür. Sen antik şeylere bayılırmışsın. O zaman ‘’Antik’ isimli yerde çek halayı, sürdür çek-i sefayı. Koltuk, egoyu Ozon tabakasına kadar yükseltti. Ama unutma ‘Ozon’ tabakasında delik oluştu. Oradan düşersen siyasi mevta olursun. Bize gülü seven dikenine katlanır dediler. Gül yerine, Kaktüs çıkmasına ne demeli?

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Sn. Şener Elcil, velilere çocuklarınızı bu kaotik ortamda okula göndermeyin çağrısı yaptınız. Vaka sayısının kontrol altına alınmasına kadar çocuklarımızı bu kaotik durumda güvenli olan evlerinizde tutmanın daha doğru olacağının altını çizerken, çocukların okula gönderilmemesi ricasında bulundunuz. Ve hükümeti, bilimden uzak sorumsuz kararlar almakla suçladınız. Şener hocam, denizde hangi gemiye ne saat çarpacağı belli olmayan, serseri mayınlardan her geminin ödü kopar. Yetenek düşmanı bazı siyasilerin seçilmesinden sonra bizler hiç yeşil ışıkta geçemez olduk. Gerçi halk olarak, aldığımız küçükte olsa tedbirler sayesinde kırmızıda da durmadık. Ama yavaşlatıldık. Birilerine, bu ülkede eğer bir ceza kesilecekse, savcının da, yargıcın da, halk olarak bizlerin olduğunu artık öğretme zamanı geldi sanırım.

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Sn. İsmet Ezel, son zamanlarda milletin işleri kesat giderken, senin maşallahın varmış. Bir tarafta biraları fon deep yaparken, diğer taraftan, senin kurşun kalem için ödenen papelleri üst üste diziyormuşsun. Vallahi kurşun asker olup, verilen direktifleri o papeller uğruna yapmak zor iş be İsmet gardaş. Kalemin ucundaki silgi kullanıldıkça azalırken, karşılığında aldığın mangırlar çoğalıyormuş. Hatalarını silen silginin ucu kalmadı. Bu arada gazetecilik ile ticareti ayıran yol kavşağında yanlışlıkla ticaret yoluna dönmüşsün. Geri gel. Sağla, düz gel, gazetecilerin yoluna çıkarsın. Bu arada vicdan ablanın selamı var. İsmet efendiye selam söyleyin. Vicdan zincirimin küfür kilidi ile oynuyor. Dikkat etsin kilit açılırsa, küfürlü hicaz faslından beste, acem aşiyan güfteye dayanması güç olacak dedi. Hatçe Teyze, Köroğlu tüfek icat olundu mertlik bozuldu demişti. Ama para icat olundu gazetecilik ahlakı da bozuldu dedi.

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Sn. Plumer Osman paylaşımınızda, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na, Minik Şerçe, Sezen Aksu’nun şov yapma, şov yapma şarkısını hatırlattınız. Ve UBP ile Çavuşoğlu’nun işinin artistlik olduğunu ifade ettiniz. O makama “ vicdanen” değil oylarla geldiğini ve işinin lololo değil hizmet vermek odlunu belirttiniz. Plümer gardaş, bizim bazı siyasetçiler, laf salatalığı ve vaatler şampiyonudur. Koltuğa kaba yerlerini yerleştirdikten sonra bırak normal vatandaşı, kır atlıya bile selamı keserler. 1500 feet yükseklikte uçarken kendilerini prens veya prenses sanırlar. Hâlbuki bunların prens veya prenses olabileceği tek sarayın, Simit Sarayı, olduğunu bilmezler.

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Sn. Erol Uçaner, Son 24 saatte 24 yeni tespit yapıldığını, temas ve temaslılarını bulmak için samanlıkta iğne aramaya benzer arama yapılacağını ve bu işin biraz uzayacağını söylediniz. Heryerin cıvıl cıvıl olduğu bir durumda bu durumun mümkün olmadığını, zaten bulaşanın da bulaştığını dile getirdiniz. Doktorum yani yetenek düşmanlarının, sergilediği yeteneksizlik ile işimiz Allah’a mı kaldı demek istediniz? Yeteneksizler ordusu her işi yaparım diyen ustalar gibidir. Doktor olurlar, bilirkişi olurlar. Sizler gibi işinin ehli, yetenekli insanlara, bildiklerini sandıkları, ancak hiçbirşey bilmedikleri bir dalda eğitim vermeyi çalışırlar. Tavsiye dinlememe sonrasında, Cavit amca (Covit 19) ile anamızı ağlatırlar. Anamızı ağlatırken, ne yazık ki, geride laga luga ile vokal ve Play Back yaparak, işin gırgır tarafında göbek atıyorlar.

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Sn. Melih Gökçek, genç kızlara meraklı, 12 yaşındaki kıza cinsel tacizde bulunan bilmem ne tarikatının lideri ŞIH hazretleri, yediği muk sonrasında, sağa sola haber yollayarak, aman bu taciz olayı basına sızmasın diyormuş. Tabi bu durumun gazetelerde yayınlanmasını, 40 kuluvallahi, 20 tövbe duası ve 50 taciz hasıraltı edilsin namazına karşın önleyemedi. Ancak, bizim Minik Kuşlar, Şıh hazretlerinin sizin ile kucak kucağa, omuz omuza resimleri olduğunu söylüyor. Sn. Gökçek, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna, cinsel tacizde bulunan ‘’Azgın Tekke’den korkulur. Omuz omuza, kucak kucağa olunduğu bir sırada, kollamak lazım dütü, yoksa olur insan, Şıh hazretlerinin sütü.

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Sn. Güven Bengihan, KTAMS olarak, hükümetin toplumun sağlığını riske atan, karantinasız giriş uygulamasına devam etmesi halinde, grev yasağı süresinin dolacağı 27 Eylül itibarıyla hava ve deniz limanlarına yönelik grev kararını yürürlüğe koyacağınızı açıkladınız. Sağlık altyapısının ve pandemi hastanesinin tamamlanmamış olduğu bir ortamda karantinasız girişlerin tüm halkın sağlığını riske atmak olacağı uyarılarınızı dikkate almayan UBP-HP Hükümetinin, tam bir sorumsuzluk örneği sergilediğini belirttiniz. Sevgili Başkan, kalp kırdıktan sonra gelen özür doyduktan sonra sofraya gelen tuz gibidir. Yapılan büyük hatalar sonrasında gelen özür ise yemekten sonra masaya gelen salata gibidir. Hiçbir alameti farikası kalmaz.

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Sn. Fikri Sergil, tapulu evleri, babalarının malı sanıp, giren ve daha sonra evleri bir başkasına satmaya çalışan iki kişilik çetenin hakkından, polis kumandanları bile gelemedi. Salla külahı ye pilavı modunda hareket edenlere karşın, sen iki kişilik çeteye Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu gösterttin. Polis komutanlarının yapmaktan çekindiği şeyi yaparak, kulaklarından tuttuğun gibi yaptıklarının büyük suç olduğunu öğrettin. Bu efendilere beyler, endamınız yetmez, bu işleri yapmamak için beyin şart dedin. Sevgili Fikri, polis teşkilatı içerisinde bazıları, kime yandığı belli olan sokak Lambası gibidir. Sen sokak lambası yerine polisin prestijini aydınlatan projektör oldun.

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Sn. Ahmet Erkunt: esnaf olduğunuzu belirttiğiniz bir mesajınızda, iki yıldır, Yenboğaziçi Kamp alanında kaldığınızı dile getirdiniz. Burada herkesin bir aile ortamı yaratarak bir birine kenetlendiğini ve çok iyi arkadaşlıklar kurulduğunu söylediniz. Sn. Erkunt, pandemi nedeniyle insanların tatil yapamadığı, sıklıkla otellere gidemediği bir zaman diliminde, kamp alanı içerisinde tatil yapılması, sanırım herkesin bütçesini zorlamaz. Arkadaşlık bağlarını da güçlendirir. Ve sizin de dile getirdiğiniz gibi bölge esnafına ekstra bir gelir kapısı açar. Belediyenin buna rağmen sizi istemediğini belirttiniz. Hatçe Teyze, bak Ahmet ovlucuğum, İkiyüzlü insanlarla tartışmaktan vazgeç. Çünkü onların hangi yüzleri ile savaşacaklarını bir türlü önceden kestiremezsin dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Ahmet Anıt yapmış olduğun ilginç açıklamada, koronavirüs ile ilgili karantinaya alındığın zaman seni bir odaya kapattıklarını ve ne halin varsa gör dediklerini söyledin. Eşinizin, oğlunuzun ve ablanızın oğlunun da pozitif vaka olarak hastanede tedavi altına alındığını belirterek, yatmayan yatakta tedavi gördüğünüzü, her yerin döküm saçım olduğunu ve karantina merkezlerinin içler acısı bir durum yansıtırken kimsenin umurunda olmadığınızı dile getirdiniz.

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Günün Fıkrası

Yanlışınız var.

Kadın’ ın biri günah çıkarma hücresine girmiş ve başlamış anlatmaya.

- Beni bağışlayın Peder, kitapta yazılı olan 7 günahtan birisini işledim.

Kibir suçunu işledim. Günde 2 defa aynaya uzun uzun bakıp,

kendi kendime ‘ Ben ne güzel kadınım’ diyorum.

Bunun üzerine Peder, aradaki perdeyi açıp

kadına yakından bakmış ve şöyle demiş :

- Hanımefendi, size çok iyi haberlerim var.

Günahınız yok. Yanlışınız var

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