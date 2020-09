Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, size desteğin, KKTC, Rusya ve Libya’dan gelmesini, karşılıklı ilişkiler açısından anladık. Ama Türk-Yunan tartışmasında, size yönelik desteğin, Yunanistan’dan gelmesine şaşırdık. Yunanistan Komünist Partisinden (KKE) Milletvekili Liana Kanelli, Skai TV’ye yaptığı konuşmada, Fransa’nın kendileri için değil, Libya için Doğu Akdeniz’de olduğunu ve kimsenin Doğu Akdeniz’de, Yunanistan’ın çıkarları için ölmeyeceğini söyledi. Ayrıca, iki önemli iletişim hatası yaptıklarını, sizin 20 yıldan beri içeride ve dışarıda ülkesi için yaptığı hamlelerle ayakta duran stratejik bir akıl olduğunuzu, ikincisinin ise Türkiye’nin bölgesel süper bir güç olduğunu, dile getirdi. Sn. Erdoğan, bunların babaları bunlara, zengin olmayı değil, mutlu olmayı öğretmedi. Bu nedenle bunlar hayatları boyunca, sahip oldukları şeylerin kıymetini değil, fiyatını bildiler. Yazık böyle devam ederse, bunların etiket oldukları yerde, fiyatı da sizin koyacağınızı öğrenecekler.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, herşey kontrol altında. En ufak bir tehlike yok. Okullar açılacak dediniz. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz. Sağlık Bakanı ilk açıklamasında 40 ikinci açıklamasında 26 vaka var dedi. Yani 24 saat içerisinde 66 vaka bu küçük, mini minnacık ülke için sanırım çok ufak bir rakamdır. Ambulansların durmadan hastaneye hasta taşımasını, hastanede yatak kalmadığını söylemek sanki büyük bir olaymış gibi söylemek munafıklık olur. Bu ufak tefek olaylar için okulları kapatmaya gerek yok. Ölen ölür kalan sağlar bizimdir. Bu Cavit efendi (Covit 19) hepimizin köküne kibrit suyu dökerse işte o zaman büyük olay olur. Sn. Bakan, bizim Hatçe Teyzenin size selamı var. Hatçe Teyze, biz bu efendileri, kaba yerleri koltuğa değince bir yerleri kalksın diye değil. Kalpleri halk için atsın diye seçtik dedi.

Sn. Cemal Özyiğit, hükümetin zamanı kötüye kullandığını, Organizasyonu olmadığını, ve tablonun giderek artacağını söylediniz. Vaka sayısının artarken, uçuşların durması ve salgının kontrol altına alınarak sağlık çalışanlarının iş yükününün azaltılması gerektiğini belirttiniz. TDP olarak hükümeti düşürmek için güvensizlik önergesi çağrısında bulunarak, “TDP’li üç vekil süreci başlatmaya hazır” dediniz. Ayrıca hükümetin düşürülmesi için dokuz imzanın sadece başlangıç olduğunu kaydederken, en az 26 milletvekilinin oyuna gereksinim duyulduğunu belirttiniz. Cemal Hocam, Kemik, kan ve düşünce herkeste vardır. Farklı olan şey karakter, yürek ve niyettir. Her siyasetçi, bazen hayatımıza huzur verir. Kimileri yürekli, karakterli ve iyi niyetli olarak seçilerek huzurlu gelir. Yüreksizler ve karakterleri yere düşenler ise siyatsetin tarihi çöplüğüne huzurlu gider. Bunların arkasından kimse küfür etmez. Sadece bir söz söyler ve onlar bunun altından kalkamazlar.

Sn. Tufan Erhürman, start düşmesine basarak, vira bismillah dediniz ve seçim gancellisini açtınız. Başarılıyız diyerek, mazot ve benzini bitmeye yüz tuttuğu için, galbüratörü kir ile tıkanan ve tekleye tekleye giden UBP-HP koalisyonuna ‘Derhal istifa edip halkı rahat bırakın’ çağrısı yaptınız. Elinizi çabuk tutun ki, bir kriz hükümeti geç kalmadan kurabilelim derken, ‘Doğrusu Geliyor’ işte burada sizlere hitap ediyor imasında bulundunuz. Sağlık çalışanlarına da teşekkür göndermelerinde bulunurken, UBP-DP hükümetinin yanlış kararlar, yetersiz tedbirler aldığını söylediniz. Tufan Hocam, başkası düştü mü, “Çürük tahtaya basmasaydı” deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz. Mavro yerimo kalsın, beytambal tahtanın çürük olduğunu nerden bilecektik. Basınca darmadağın oldu. Ne kol nede kafa bıraktı. Üstelik Cavit amcayı (Covit 19) başımıza musallat etti. Seçme özürlü olduğumuzdan ne çektiysek hep seçtiğimiz bu çürük tahtalardan çektik.

UBP Gençleri, parti içerisinde bazı siyasilerin lastiği patlak, tomofil gibi yampuri yampuri gitmesine karşın, sizlerin düzgün, bilinçli ve bir plan program dahilinde akıllıca hareket ettiğinizi gözlemledim. Zaman aşımna uğrayan ve bir ayağını kaldırırken, diğer ayağını köpek kapan, bazı UBP’li siyasileri gördükçe, bu UBP yakında kapı ve pencerelerini kapatır. Dışardan da üstlerine tahta çakar ve Tarihin siyasi çöplüğünde kaybolur gider diye düşünüyordum. Ama sizlerin gelişmekte olan dünya siyasi konjektörüne uygun olarak, çalıştaylar, toplantılar düzenleyerek bilgi dağarcığınızı sürekli doldurduğunuzu görünce ne yalan söyleyeyim, bu düşüncemi çöp tenekesine attım. Sizlerin bu bilinçli ve azimli çalışmalarınızı gördükçe, lastiği patlak ve yavaşlayan UBP tomofiline, uçak yakıtı koyarak uçuracağınıza inandım. UBP çok gitmez bitecek diyenlere, güneş gibi parlayan sizlere baktıkça bir yerim ile katıla katıla gülüyorum. Sevgili gençler, dürüstlük ve yetenek pahalı bir mülktür. Ucuz insanlarda bulunmaz. Maşallah sizlerde bu mülk oldukça fazladır.

Sn. Cemal Candaş, sosyal medyadaki paylaşımında, sıfır vakadan bu günlere gelmemizde hatalı stratejilerin büyük rolü olduğunu belirttin. Ve günde gelen 3-5 yüz kişiyle bile bu durumlara düşmek büyük bir başarısızlığın göstergesidir ifadesinde bulundun. Bundan sonra virüsün herkesi etkileyceğini dile getirirken, iş insanlarını ile esnafı sadece etkilemeyeceğini, öldüreceğini söyledin. Cemal gardaşım, tok açın halinden, cebi şişkinlerde cebi boş olanın halinden anlamaz. Suyun değeri kuyu kuruyunca anlaşılırmış. Bizler, bol sulu ve verimli o kadar kuyu varken gittik, kuyunun dibindeki az suya kanarak o kuyuları seçtik. Sonuçta 3-4 lenger su alınınca su bitti ve kuyu kurudu. Diyojen’in elinde fener birşeyleri aradığı ama bulamadığı gibi, bizlerde elimizde yeşil altlı mum, bol sulu bir başka deyişle yetenekli bizi bu cendereden kurtaracakları ararız. To late.

Sn. Serdar Denkaş, KKTC kazan sen kepçe olmuş sürekli kazanın içerisinde geziniyormuşsun. Trenin lokomotifinin kalkışında olduğu gibi, ağır ağır dönmeye başlayan tekerlek, gözün fark edemeyeceği kadar hızlı dönmeye başladı. Oy ibresini, sürekli olarak yukarıya doğru yükseltirken, anketlerde ibrenın yukarı doğru hızla yükselişine bakanlar ‘Yok artık’ diyormuş. Serdar gardaşım, yetenek diye nitelediğimiz un sende var. Başarı dedikleri irmikte var. Güzel konuşma ve ikna dediğimiz şekerde var. Ehhh bu helvayı altı hamur, ortası cıvık kalmayacak şekilde tam kıvamında yapacak eceri sende de var. Aman ölçüleri fazla kaçırıp helvayı cıvık ve hamur gibi yaparak, ölü helvasına döndürme.

Sn. Yiğitcan Hekimoğlu, be oğlum sana her yarışta start çizgisinden çıktığın gibi, mermi hızı ile finiş çizgisine git ve arkandakilerine nal toplat demedik. Her girdiğin yarışta madalya ve kupaları toplayarak başkalarına bir madalyacık olsun bırakma da demedik. Son yarışta kürsüde yer alarak, kürsüye çıkma umudu olanlara yine yer bırakmadın. Bak bunların bu yönde şikayetleri varmış. Evlat, Kıbrıs Türkü’nün gururu ve övünç kaynağısın. Mütevaziliğin seni insanların gönlünde daha da yüceltiyor. Birilerinin gönlünde bir çiçek olma yerine, Kıbrıslı Türklerin kalplerinde buket oldun.

Sn. Hasan Sertoğlu, Futbol Federasyonu Başkanı olarak yerinde bir kararla, 1 Ekim 2020 Perşembe gününe kadar tüm kategorilerdeki antrenman, maç ve benzeri futbol organizasyonlarını erterlediğinizi açıkladınız. KTFF bünyesinde aktif olarak devam eden tek lig olan Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig müsabakalarını da erteleme kararınıza dahil ederek, sizler bu ülkenin değerlerisiniz. Sizi kaybetmeye veya hasta etmeye gönlmüz razı değil. Oturun oturduğunuz yerde. Bu Covit belası defolup gidince kaldığımız yerden devam ederiz imasında bulundunuz. Başkan, tanıdığım Hasan Sertoğlu’nu hep dik duruşu ile tanıdım. Eğer eğri eğri durmuş olsaydı gölgesinin bile eğri duracağını görmüş olacaktım. Ömrümü geçirdiğim futbol arenasında, genellikle yol arkadaşlarımı hep Hasan Sertoğlu gibi, iyi insanlar arasından seçtim. Çünkü nefesim kesildiğinde, bahaneleriyle değil, yürekleri ile yanımda olacaklarını biliyordum.

Sn. Emine Davutoğlu Sheekho, Cumhurbaşkanlığı seçimleri halk-muhtar ilişkilerinin nasıl gittiğine yönelik bir soru üzerine, Muhtarlar Derneği Genel Sekreteri olarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerine adeta göz kırparak “muhtar istedi mi her şey olur, biz içeri giren kişinin her şeyini biliriz. Bir muhtar her türlü işi bitirir. Biz kaymakamlardan da daha etkiliyiz” diyerek muhtarların kapıyı açan anahtarlar konumunda olduğu imasında bulundunuz. Sn. Shookho, seçim sandıklarının hakimi olduğunuzu sanmayın. Önce dönüp seçim aynasına bakın. Karşındakilerin racon kesenlerden mi kesilenlerden mi olduğunu anlayın. Racon keseceğinizi sanıyorsanız, bu işin ustasından, yani racon keseceklerinizden öğrenmeyi denemelisiniz. Ülkeye bakarsanız ne demek istediğimi anlarsınız.

Sn. Niyazi İnancı, seçimler yaklaştıkça siyasilerin heyecanı da o nisbette artıyor. Bu heyecanlarını görünce, polise, mecliste emeklilik, değişiklik yasasını geçirmeyen partilerin hangi yüzle oy isteyeceklerini sordun. Niyazi söz ağızdan çıkana kadar sizin esirinizdir.. Ağızdan çıktıktan sonra siz onu esiri olursunuz. Bunlar polisin hakkını verecekleri yönünde 20 tane söz verdi. Ama bir ayaklarını yerden kaldırdıkları için söz altından geçip gitti. onlarda gülerek arkasından baktı. Seçimde bizde sandığa bakarak bir yerimiz ile kahkahalar ile güleceğiz

Sn. Hasan Sungur, Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkanı olarak, ülkede hem salgına hem de ekonomiye dair alınan tedbirlerin çok yetersiz kalmaya başladığı uyarısını yenilediniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminiz şu an vatandaşın gündeminde değil. Halk sağlığının ve cebinin derdine düşmüş durumda. Odaklanmanız gereken yer Cumhurbaşkanlığı seçimleri değil vatandaşın derdidir” dediniz. Başkan, ülkesini ve vatandaşını düşünen siyasetçi, güzel söz söyleyen değil, vatandaşının sağlığını, yaşam kalite standardını düşünerek bu yönde söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyendir. Sn. Sungur, birçok siyasertçinin cebi dolgundur. Ama para olmadan da çok şey alınacağını henüz öğrenemediler. Mesela gönül alınacağını, öğüt ve ibret alınacağını, henüz bilmiyorlar. Seçim kutusunda öğrenecekler.

