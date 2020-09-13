Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, konuşmalarınızda benim ‘Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’’ derken, araya benim sevgili halkım sözcüğünü de sıkıştırmanızı beklerdim. Bir süredir tartışma konusu olan Yeniboğaziçi kamp alanı, büyük kavgalara gebedir. Taşra Belediyesi olan Yeniboğaziçi Belediyesinin, Kaymakamlığa ait olan imar izni ve kapatma-mühürleme izni olmaksızın kamptaki binaları mühürleyeceği konusundaki ısrarını sürdürüyor. Çarşamba günü de belediye çalışanları ve bir grup insan ile Polis eşliğinde bunu yapacağını dile getiriyor. Kısacası oy gailesi ile iki tarafı bir araya getirip, uzlaşma yönüne gitmek yerine tartışmayı sadece seyretmekle yetiniyorsunuz. Allah Kerim diyerek bakmadığınız tartışmada, Kerim’in kuyusunun derin olması nedeniyle, Çarşamba günü tedbir alınmaması halinde, silahlar bile konuşabilir.Buda size oy kaybı olarak geri dönebilir. Sn. Tatar, siz boş ver eylemi yaparsanız, hısım akrabaları ile birlikte karavan sakinleri sandıkta, senin için unutma devrimi yapacak.. Unutma,

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Sn. Ali Pilli, bizim Minik Kuşlar, Salı günü Lapta bölgesinde, bir kişide pozitif vakaya rastlandığını söyledi. İ.E isimli şahsın yapılan testlerde eşi ve çocuklarında da bu mendebur virüse rastlandığı öne sürüdü. Pozitif vakaya rastlanmasına karşın bu şahsın iş yerinin hala çalıştırılması bölge halkını tedirgin ediyor. Bakanlığı arayan vatandaşların sizlere ulaşamadığı dile getiriliyor. Sn. Pilli, Lapta’da virüs nedeniyle patlak lastikler yama tutmuyor. Lastikler mi bozuk, yapışkan mı zaman aşımına uğradı henüz anlaşılmadı. Bir göz atsanız diyoruz. Vallahi bölge insanının ruh hali, Iphone’da geri tuşu arayan, Samsung’lu cep telefonu sahibi gibidir. Öyle ne yapacağını bilmez bir vaziyette bakıp duruyorlar..

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Sn. Bertan Zaroğlu, bu 7 kıtanın efesi Cavit efendi (Covit 19) yakanı bir türlü bırakmıyor. Pozitif bulguya rastlanınca, önce hastaneye, daha sonra kendini daha iyi hissedince, başka bir yere nakledildin. Tamam Bertan kardeşimiz kısa süre sonra evine ve çocuklarının yanına döner demeye başladığımız anda ateşinin tekrar yükseldiğini ve pandemi otelinden hastaneye yatırıldığını öğrendik. Sonrasında da Türkiye’ye naklinin yapılacağı belirtildi. Ankara Şehir Hastanesinde devam edilecek. Tedavin sonrasında ciğerlere kadar inen bu belalı virüsten inşallah kurtulursun. Sevgili Bertan, kırılgan biri olmayalım, kamyon şoförü gibi olalım derken bu pandemi ruhumuzu darmadağın, vücudumuzu da kırılgan yaptı.

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Sn. Mustafa Yalınkaya UBP-DP hükümetinin, Pandemi sürecini iyi yönetemediğini ve toplumun sağlığını riske attığını dile getirdin. Maliye Bakanın, siz sendikacılara kalkıp da gelinen aşamada “Siz bu süreçte ne verdiniz” demesini bakanın acizliği olarak nitelendirirken, tepki göstererek toplantıdan ayrıldınız. Sevgili Mustafa, Cavit efendi (Covit 19) bazen ciğeri, bazen kalbi, bazen de kanı bozar. Son zamanlarda mutasyona uğrayarak dili de bozduğu ve insanı kekeme yaptığı söyleniyor. Bazı siyasetçilerimiz kendilerini nedense kral sanıyor. Da, kral olsalar ne yazar. Gidecekleri yerde 2 metre mezar.

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Sn. Enver Erem, Yeniboğaziçi’ndeki kamp alanın ofisleri, bir süre önce yasal olmayan bir şekilde belediye tarafından mühürlenmişti. Mühür işlemi yasal değil diyen Kamp Der yöneticilerine önce polis tamam diyerek olay yerinden ayrılmış, daha sonrada sizin ile geri gelerek, elini uzatanı içeri sokarım diyerek, tehdit etmiş ve mahkeme kararı olmadan, ofisleri mühürletmiştiniz. Bu işleri, ‘İntikam soğuk yenir’’ düşüncesi ile bazı eski defterleri karıştırarak yaptığınız iddia ediliyor. Sn. Erem, Çarşamba günü yine kamp alanına geleceğiniz söyleniyor. Mahkeme kararının olmadığından bahsediliyor. Mahkeme kararı yoksa arbede çıkacağı ileri sürülüyor. Tabi sizinde yine çıkıp elini uzatacak olanı içeri sokarım diyeceğiniz de ileri sürülüyor. İntikam soğuk yenen yemektir. Tamam, ama o soğuk yenen yemek bazen gaz yapıyor. Aman dikkat edin, yaptığı mide ağrısı çok kötü oluyor.

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Sn. Serhan-Serkan Önet, bir devrin ünlü futbolcusu babanız İbrahim Önet, hakkın rahmetine kavuştu. İsmini Kıbrıs Türk Futbol Literatürüne altın harflerle yazdıran Yenicami Futbol Takımının geçilmez beki İbrahim, kendisi gibi yetenekli, iki tane pırlanta gibi futbolcuyu, KKTC Futboluna armağan etti. Sevgili Serhan-Serkan, her erkek, doğarken erkek olarak doğer. Kimisi yoluna babanız gibi adam olarak devam eder. Kimisi de fotocopy olarak hayatına nokta koyar. Babanız, ne futbol dünyasında, nede normal yaşamında, ne birisinin köpeği oldu, nede başkasının köpecikleri ile muhatap oldu. Karakteri yere düşenlere bakmadan, adam gibi geldi ve adam gibi hayata gözlerini yumdu.

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Sn. Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi kamp alanındaki yapıları mühürlemek için bir grup vatandaş ile belediye çalışanlarını alıp Çarşamba günü kampın kapısına gideceğin söyleniyor. Varsa yanlışlar Hukuk ile bunları düzeltmek yerine güç ile bazı şeyleri halletme yoluna gitmen iki karşıt grubun insanlarını karşı karşıya getiriyor. Muhtemelen önü alınmazsa, Çarşamba günü orada kan bile akabilir. Hukuk yolunu tercih ederek bu kanın akmasını önleyebilirsin. Ayrıca Kamp Der Genel Sekreteri Nevin Baturalp Otçuoğlu, sayfasındaki bir paylaşımında, sizin evin de projesiz olduğunu yani kaçak olduğunu dile getirdi. Hali arazi üzerine kurulan evinizin koçanının bile olmadığı ileri sürülüyor. Hatçe Teyze, acaba Mustafa ovlucuğum kendi evi ve bölgede bulunan hatırı sayılır sayıdaki kaçak binalar için yıkım emri çıkartacak mı? Soruyor. Başkan Kar taneleri bir birine zarar vermeden yol almasını öğrendiler. Nedense bizler o kar taneleri kadar bile olamıyoruz.

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Sn. Ahmethan Kuşcu, soysal medyadaki paylaşımınızda, Aysergi Belediyesi çalışanları geldi ve apartman arkasındaki ağaçları budayarak, kestikleri dalları sizin apartmanın önüne yığdıklarını belirttin. Ve bunun ile ilgili fotoğrafı da paylaştın. Ayrıca, hergün bu pisliği görmekten usandığınızı ve belediye yetkililerine bunu bildirmenize karşın, temizliğin yapılmadığını yazdınız. Utanmadan her ay temizlik parası alırsınız, aldığınız para zehir olsun. Sabrımız taşıyor bu pisliği yakıp, ,Aysergi sokaklarına savuracağım dediniz. Sn. Kuşçu, insan sağlığını düşünmeyenler parasız Wİ Fİ olsa bile bağlanmak istemem. Atı yem koşturur, bilgisayarı ram coşturur. Vallahi ram bozulunca, aval aval bakıma ve sürünme moduna girilir.

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Sn. Kemal Altuncuoğlu, Sağlık Bakanına sesleniyorum diye başladığın paylaşımınızda, Özok Karantina Yurdundaki hastalar ile temaslı şahıslara yeterli oranda su verilmediğini dile getirdiniz. Bir küçük şişe suyun bu insanlara yetmediğini ve susuz kaldıklarını, hastalıktan değil susuzluktan öleceklerini belirttiniz. Sn. Altuncuoğlu zaman tasarruf devridir. Damlaya damlaya göl olduktan sonra pandemi bitince, gölden çekilen su verilecek yemeklere boca edilecek. Şimdi tasarruf sonra harcama. Evren; söylenen yalanlara göre değil, hissedilen doğrulara göre şekillenir. Bazı siyasetçilerimiz, bizim gözümüzün nuru, bir tanecik hainimizdirler.

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Sn. Ali Özgöçmen, Kovid-19 hastaları için ayrılan bölümde hemşireler ve hastaların aynı girişi kullanması ve temiz alan oluşturulmaması gerekçesiyle Hemşireler ve Ebeler Sendikası, olarak haklı olarak uyarı eylemi yatınız. Babamın adı hıdır, elinden gelen budur zihniyetinde olan bazı siyasetçilerimiz, halkın beyaz melekler olarak nitelendirdiği hemşirelerimizi, pandemi nedeniyle ağzında bal olan arı olarak görüyor. Da, hep ağzındaki balı almaya çalışanların, bu arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da bilmeleri gerekir. Sn. Özgöçmen, mutluluğu çorba yapıp önünüze koyanlar, elinize çatalı verip, buyurun için dediler. Sonra sizleri çıkmaz sokağın başına getirip, hayırlı yolculuklar dilediler. Ancak ülkenin ‘Beyaz Melekler’ olmadan adım atamayacağını öğrenemediler.

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Sn. Cemal Erdoğan, Esentepe bölgesinde yaşayan insanlar, sana çok tepkilidir. Gözleri, hısım, akraba, yeğen, dayı oğlu, amca kızı, baldızın dayısının oğlunun nişanlısından başkasını görmeyip belediyenin imkanlarını onlar için kullanıyor diyor. Haaaa birde bu aralık, yazılan çizilenlerden sonra şoförün dayak faslından, Kaplumbağalar senin üzerlerini beton ile budamandan, çevrede gazabından kurtulmuş diyorlar. Ayşaba, Ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan halkım, topal karga gibi sekerek bile gidemeyen böylesi belediye başkanlarına alkış tutuyor. Çok garip doğrusu, çok dedi.

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Sn. Ziya Emir, senin meşhur Yaz Be Ziya sayfanda, 2 bankası olan ailenin kuyumculuk şirketine 3 milyonluk Covid destek kredisi verildiğini belirttin. Ve esnaf ölsün, batsın, çocuklarına taş yedirsin dedin. Yatacak yeriniz yok. Hadde mahalleye, maç bitti ifadesinde bulundun. Sevgili Ziya, derenin, deniz yerine, tepenin zirvesine doğru aktığı nereden görüldü. Eskiden yapısından dolayı, baca eğri de olsa dumanı doğru çıkardı. Arkadaşlar sayesinde şimdi doğru bacadan bile duman çıkmıyor. Duman olduğu gibi evin içine doluyor. Boğulmamıza ramak kaldı. Boğazımızdaki gıcık nedeniyle, reklamlardaki o meşhur Elmor’a bile ‘’Yetiş Elmor ‘’ diyemiyoruz. Hapşırsak, tıksırsak ve öksürsek bile boğazımızdan temizleyemiyoruz.

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Sn. Cenk Özdağ, 24 saatte 3 karar alıp, 4 kez bu kararları bozan hükümetin, almış olduğu son kararla kendi adını 'ikstiret' (x'tiret) olarak değiştirdiğini söyledin. Ve olaylar karşısındaki genel tutumunu "ikstiret yahu, biz mi gurtaracayık bu memleketi" olarak belirlediği ifadesinde bulundun. Sevgili Cenk, Babanın sanatı oğluna mirastır sözünden hareket eden hükümetimiz, eski hükümetlerin sanatının kendilerine miras kaldığını sanır. Battı balık yan gider zihniyetini kendilerine ilke edinenler, ikstiret alışkanlığı ile insan dünyada, her şeye boş verdiği zaman mutlu olur diyerek, salla külahı ye pilavı diyorlar. Cenk, bağ çapa, tarla da sapan ister. Ama bunları iyi kullanacak usta da ister. Bir zahmet ikstiret reklam ajanından, münhal ilan edebilirmisin?

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Günün Fıkrası

Orucumu açıyorum.

Ateist bir adam bir gün ormanda geziyor ve etrafindaki güzelliklere bakıyormuş. “Evrim ne güzellikler yaratıyor!” diye düşünüp mest oluyormuş. Birden arkasında kocaman bir ayı belirmiş ve onu kovalamaya başlamış. Adam bütün gücüyle kaçıyormus ama her arkasına bakışta ayının daha yaklasmış olduğunu farkediyormuş. Dakikalarca süren bir kaçışın sonunda adamın ayağı yerdeki dala takılmış, ayı adamın üzerine atlamış, pençesini kaldirmış. Tam vurmaya hazırlanırken adam ; “ALLAH” diye bağırmış. Bir anda zaman durmuş, ayı donmuş, ormandaki nehir bile akmaz olmuş. Bir anda orman kararmış ve gökyüzünden bir ışık hüzmesi adamın uzerine parlamiş. Çok derinden gelen ilahi bir ses adama:

- “Yıllarca bana inanmadın, yaratılışı kozmik bir kazaya bağladın, sana bu durumda yardım etmemi mi istiyorsun? Seni sevgili bir kulum mu saymalıyım?” demis. Adam utanç icinde:

- “Biliyorum bunca yıldan sonra dindar biri olmayı istemem haksızlık, ama belki AYIYI dindar yapabilirsiniz”. demis. Ses: “Peki.” diye karsilik vermiş ve ışık kaybolmuş. Nehir tekrar akmaya baslamış. Herşey eski haline dönmüş. Ayı pençesini indirmis, iki pençesini de göğe dogru çevirmiş, ve konuşmaya başlamış:

- “ALLAH'ım, senin rızan için oruç tuttum, senin rızkınla orucumu açıyorum, hamdolsun verdiğin nimetlere...

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