Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, yapmış olduğunuz açıklama sonrasında, Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ardından, Milletvekilliği erken seçim olacak dediniz. Sana söylüyorum gelinim, sen anla kaynana misali somut bir şey söyleyemem ama ocak ayında erken seçim olabilir ey halkım derken, Cumhurbaşkanı seçilemezsem, aman beni de İrsen Küçük’te olduğu gibi otobüsün arkasını 9’layın durumuna getirmeyin imasında bulundunuz.. Sn. Tatar, Ocak ayında yapmayı düşündüğünüz erken seçim, halk olarak bizler için çok iyi olacak. Çünkü ucuz diye seçtiğimiz bazı siyasiler, bizlere pahalıya mal oldu. Bu nedenle, verdikleri umudu geri alanların, erken seçimde, halktan aldıkları ahı güle güle kullanacakları gün olacak.

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Sn. Ayşegül Baybars, geçtiğimiz gün Mağusa Polis Müdürlüğünü ziyaret ettiniz. Gözümüz yok ama sanki Mağusa Polis Müdürlüğüne Recep Tayyip Erdoğan gelmiş gibi muazzam bir tören ile karşılandınız. Polis Müdürü Beşerler, merdivenlerde, 10 dakika, sizin araban inmenizi beklerken, ayaklarına kara sula indi. Sn. Baybars, aslında bu ziyaretler, ev lambası gibi tek bir aileye yanmak, sokak Lambası gibi bir alanı aydınlatmak yerine, Caddelerde projektör olup ülkeyi aydınlatmaya yönünde çok iyi olur.

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Sn. Erhan Arıklı, papatya falı gibi severdi, sevmezdi yerine, negatif, pozitif, yok yok düşük oranlı negatif derken, günler ve haftalar sonra, papatyanın son yaprağında, nihayet bir karara vardık ve seni eve gönderdik. Başkan, seçim gününe şunun şurasında ne kalmıştı ki? Suat Günsel’in yakın ilgi ve alakası sonrasında Oasis Karantina otelinde beyde paşa da siz olurken, meydanlarda ne güzel sensiz kaldığını düşünenler oldu. Ah be başkan, biraz daha Oasis Otelde kalamazmıydın? Bak bazıları için, sensiz olan meydanlar şen ve şakrak devam ederken, pişmiş aşa su katmanın zamanımıydı? Arap’ın balı bol bulunca münasip yerine sürdüğü gibi, bizde de bazıları meydanları boş bulunca, televizyon kanallarını, sosyal medyayı ve gazeteleri kendine baş tacı yaptı.

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Sn. Kemal Sarpten, Mağusa bölgesinin mülki amiri olan Kaymakam gibi davranmak yerine, birilerini cilalamak için uğraş veriyorsunuz. Bölgeyi aydınlatan cadde projektörü yerine kime yandığı belli olan sokak lambası olmayı tercih ediyorsunuz. Bir oyunun hakemi olarak, taraflı maç yönetiyorsunuz. Gol attığınızı sanıyorsunuz ama attığınız golün off-side olduğunu görmezden geliyorsunuz. Erken seçim yaklaşıyor. Seçimden sonra ‘Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz ‘’ diyorlar. Ayşaba, normal boyutlardaki bir fotoğrafı ne kadar büyültürsen kalitesi o kadar düşer. Renkler bir birine karışır. Tabi o renkleri karışan fotoğrafa da baktıkça, zincirlerle bağlı küfür kilidimiz ile oynamak durumu hasıl oluyor. Kilit açılırsa yandı gülüm keten helva diyor. Sn. Kaymakam, ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek kalitelidir. Peki halka karşı Lefkara nakışı dokuyan siyasetçi nasıldır diye sorsak.

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Sn. Mesut Mesutoğlu, bugüne kadarki davalarda, verdiğiniz kararlar sonrasında, Adalet ablayı sinirden komaya sokmadığınızı, vicdanlı davranarak ‘Vicdan ablanın ‘ da sempatisini kazandığınızı gözlemledik. Sn. Mesutoğlu, kamp alanında eleştirilere neden olacak yapı varmı diye sorarsanız sorumluları, kaymakamlık, belediye şu bu demeden var derim. Yıkılsın mı diye sorarsanız, Mahkemenin vereceği karar bu yöndeyse şeriatın kestiği parmak acımaz derim. Ancak, bu pandemi döneminde insanların özgürlükleri kısıtlanarak kilit altında tutulmaları bir tarafta susuz ve elektriksiz bırakılmaları, sanırım İnsan hakları evrensel beyannamesinin hiçbir sayfasında yer bulmaz. Hukukun guguk olduğunu sananlar, pandemi döneminde covit 19’a da buyur buralarda da bir yüro at diyor. Polisin (Belediye avukatının iddiasıdır) kapıyı kilitlemesi zincir takması yetkisi dışındaysa, bir belediye üst düzey yetkilisinin biz mahkemeyi de tanımıyoruz (Ses kaydı var) demesi hukuk kitabının neresinde yazıyor? Tekrar edeyim. Orada yapılması gereken düzeltmeler ve yıkımlar siz yargıçların emri ile yapılır. Eğer ceza kesilecekse Savcı da hakim de benim diyerek, ceza kesmeye çalışanlar, sanırım ‘Hukuk’un ‘Guguk olduğunu sanıyor.

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Sn. Meryem Elagöz, sosyal medyada küfür edebiyatından derlediğiniz kelimeler ile süslü paylaşımınızı görünce, hayretten ağzım açık kaldı. Donup kaldığım noktada, ağzıma girmekte olan sineği zor kışladım. Veli Elagöz gibi dünyalar iyisi, İngiliz Beyefendisi birisinin, eşi böyle manzumeler düzemez diye düşündüm. Hele hele İş Bankası gibi saygın bir bankanın sorumlu kişisinin, aldığı disiplin nedeniyle böylesi yazılara imzalar atması mümkün değil derdim. Sn. Elagöz, bizim komşu Ayşaba, Toprak üretken olduğu için Anadır. Su ise hayattır. Ancak toprak, çok suyu, bir başka deyişle yağmuru görünce çamurlaşır. Çamurlaşınca üretkenliğini kaybederek, insanların üzerine sıçrar. Ve etrafı kirletir dedi. Bilmem anlatabildi mi?

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Sn. Yünsal İlhan, meydanı boş bulanların bir Avukat olarak karşısına çıktın ve Hanya’nın Girit’te Konya’nın da Türkiye’de olduğunu onlara göstermiş oldun. Düne kadar asarım keserim diyenlere, dur be evladım, siz kesseniz kesseniz sadece tavuk kesersiniz dediniz. Yaptıklarınız ile kamp alanındaki insanlara çektirdikleriniz nedeniyle onlara borçlandınız. Osmanlı zamanında borcunu ödemeyenler borcunu sikke sikke (Yanlış anlaşılmasın Osmanlı parasıydı) ödüyordu. Devir değişti, eğer bir ceza verilecekse, savcı da biziz, yargıç da biziz. Ve sizde borcunuzu sikke sikke (Osmanlı parası) ödeyeceksiniz demeye getirdiniz. Terzinin hatasını ütü, ahçının hatasını maydanoz. Doktorun hatasını toprak kapatırken, egosu yüksek kişilerin hatasını da sizin gibi uzman Avukatlar ortaya çıkartıyor.

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Sn. Yalçın Vehit, Turizm Bakanlığı eski Müsteşarı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Yeniboğaziçi kamp alanı bildiğim kadarı ile hem doğal alan, olarak ilan edilmiştir, hem sit alanıdır, hem de milli parktır dediniz. Açıklamanızı doğru olarak kabul edelim. Ve yapılanın yanlış olduğunu söyleyelim. Peki kamp alanının sözleşmesi Turizm Bakanlığı ile yapılmış değilmi? Müsteşarı olduğunuz bakanlığın böyle bir sözleşme ve protokol yapılması sizin açıklamanıza göre yanlışsa, neden imza ve mührünü bastı diye sorsak yanlış mı olur? Kamp alanında bazı yapılar istenilen düzeyde değil tamam. Bu yanlış da, sizin protokol yapmanız yanlış değil mi? Çevrede Turizme bağlıydı. Yeniboğaziçi belediyesinin denize 40 metre mesafedeki restoranı yasaya uygun mu? Peki buda yanlışsa siz yanlışlara ilaveten bu yanlışı müsteşar olduğunuz devrede neden düzeltmediniz? Sn. Vehit iki yanlış hatta üç yanlış bir doğru etmez. Dün koltukta otururken tek renktiniz. Koltuk bitince maşallah ‘Gökkuşağı’ gibi 7 renk oldunuz. Dün projektörüm ve ülkeyi aydınlatmaya çalışırım derken bugün, kime yandığı belli olan ev lambasına dönüştünüz.

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Sn. Zeki Erkut, Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte referandumda oylanacak olan Anayasa Maddeleri ile ilgili olarak ‘Hayır’ diyeceğin imasında bulundun. Ve geçici 10. madde halkın kırmızı çizgisi haline gelmiştir. Ülkenin gelişmesini isteyen bir aydın olarak hayır diyorum dedin. Yeğenim, iki toplum arasındaki sıcak savaş biteli 50 sene oldu. Sıcak savaşın yerini, Hukuksal ve politik savaşlar almasına karşın, sanki sıcak savaş sürüyormuşcasına ‘’Ateş Kes’’ devam ediyor deniliyor. Buna paralel olarak da, uzayıp giden tren yolları ve Arap yalellisi gibi 10. Madde de uzayıp gidiyor. Nedense halk savaş bitti. Savaş Tamtamları sussun. Tren yolları ve Arap Yalellisine ‘’Nayır’ diyemedi. Millet bugüne kadar, Judy Familinin oluşturduğu üç maymunları oynadı. Halk ile ayni dili konuşmayan Judir, yaşanmakta olanlara kulak tıkayan Judün ve ambargolar ve ekonomik nedenlerden ezilen halkı görmeyen Juder hep başımızın tacı oldu. Judy Family’e bence de ‘Nayır’.

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Sn. Erol Uçaner, ülkenin önde gelen doktorlarından birisi olarak bazı noktalara dikkat çekerek, gözlerin oralara çevrilmesini sağladın. Sosyal Medyadaki paylaşımınızda, Gece kulüpleri açık. Ama Yakın dövüş sporları bir ay boyunca yasak diyerek, sonbahar hoş geldin dedin. Doktorum, ünlü düşünürler, hep savaşma seviş der. Neden? Çünkü gece kulüplerinde arada mesafe bırakmayanlar, bir maşrapa su 100 dolar için dövüşürken, mangırlar, tıngır mıngır birilerinin ve devletin kasasına giriyor. Kan revan içerisinde spor için savaşların cebinden ise mangırlar tıngırdamıyor. Sizin gibi üstatların bilgileri biz halka cesaret verir. Kaliteli sanıp seçtiğimiz ancak ucuz mal çıkanlar, bizim cebimize ve topluma zarar verir.

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Sn. Ayşegül Özmen Garabli, sosyal medyadaki paylaşımınızın girişinde, büyük harflerle yazılı bir Hayır kelimesini görünce, her hayırda bir hayır vardır diye düşündük. Ama ben de bu Anayasa değişikliği oylamasına HAYIR diyorum cümlesini görünce, Anayasanın, babayasaya dönüşeceğini anladık. Sadece yargıç sayısının, artırmanın yeterli olmayacağına vurgu yaparken, asıl suçları engelleyici yasal tedbirlerin alınmasının daha doğru olacağını söylediniz. Hocanım, bu Anayasa değişikliği galiba, Aşık Veysel’in, uzun ince bir yoldayım diyerek çıktığı yolun sonuna gelemediği gibi, 16 yargıç ile de sanıldığı gibi yolun sonuna gelinemeyecek. Sn. Garabli, hayat ne aşk davasıdır ne ekmek. ’HAYAT’ savaş içerisinde değil, barış içerisinde, namusunla, onurunla, insan kalabilme mücadelesidir.

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Sn. Erkut Yılmabaşar, sosyal medyada paylaştığın bir fotoğrafta elinde koskocaman bir yafta üzerinde de ‘Hayır’ yazılıydı. Tamam be guzum da o hayır ne içindir. Kız istemeye mi gidiyorsun yoksa, Akdeniz’in altında 20 Trilyon dolar değerinde olduğu iddia edilen petrole mi hayır diyorsun? Yoksa, gel seni Cumhurbaşkanı veya Başbakan yapalım dediler de işim gücüm yok, boş işlerle mi uğraşacağım diyerek ‘Hayır ‘ mı dedin? Erkut, Hayırda hayır var diyenlere inanma. Her hayırda ne hayır nede, hayırcık var. Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler yampuri yampuri gider. Eğri gemi doğru sefer diyenlere de inanma. Yalan. Gemi ayni bizim KKTC Titanik gibi alabora olur

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Sn. Mehmet Bahtiyar Tolon, 2009’da dava kazandığınızı ancak o davayı kazanmanıza karşın hala daha devletin yaptığı yanlışlığı düzeltemedim dediniz. İskan Bakanlığından, birçok bakan geçtiğini, eşinizin Hakkın rahmetine kavuşması sonrasında, mal ve tereke işinin halledilemediğini belirttiniz. Yargıç sayısının 16 olması halinde bile yargıç ile savcıların aldıkları kararlar uygulanmaz ve sorgulanmazsa 16 değil, 26 yargıç bile olsa bir şeyin değişmeyeceğini ve önemli olanın sistem olduğuna vurgu yaptınız. Sn. Bahtiyar, Noktayı, cümlenin sonunda değil, nedense tereddüt ettiğimiz yerde koyamıyoruz. Büyük patlama sonrası, Kainatın oluşumunda, madde, enerji, zaman ve uzay ortaya çıktı. Buna Fizik dedik. Daha sonra madde ve enerji atomu, ve bazı kargaşık yapıları ortaya çıkarttı. Bunların birleşimi de monekülleri yarattı. Buna da kimya dedik. Ve sonrasında canlılar buna bağlı olarak canlılar ile insanlar ortaya çıktı. İnsan ortaya çıkınca, Fizik ve kimyayı bile bozdu. Ne fizik, ne kimya nede monekül bıraktık.



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Sn. Yüksek Seçim Kurulu, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi üyeleri, almış olduğunuz karar sonrasında, 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmamasına karar verilen miting ve kitle toplantılarının, bu tarihten sonra da yapılmamasına karar verdiniz. Aslında miting ve kitleler halinde sokakları gürültü şampiyonu yapanlara dur derken haklıydınız. Haaaa birçok yerin kapanmasına, bazı yerlerin açık kalmasına karar verenlerde son derece haklıydı. Özellikle dövüş sporları yapılan spor salanları kapatılırken, kara kucak, yağlı güreş yerine son zamanların gözde güreş sporu, terli ten güreşi sporunun Gece kulüplerinde yapılması, tam yerinde bir karardı. İnsanların, gece kulüplerinde yakın dövüş sporlarının yanı sıra kara kucak güreşlerinin yapılması, ülke adına son derece faydalıdır. Bu fırsatları mirasyedi hovardası gibi harcamamız gerekir. Çünkü fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. Sonra ne kadar güreş o kadar dolar, buhar olup uçar.

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Sn. Orhun Karagözlü, ülken çektiği su sıkıntısına atıfta bulunarak, eskiden mahalleye dondurmacı geldiğinde sokağa koşturulduğunu ancak şimdi su tankeri sesi duyunca sokağa koşulduğunu söyledin. Ve ne günlere kaldık be gavollem dedin. Yeğen, Mi diyezden şarkıya giriş yapanlar, yukarıya çıkış yapamadıkları için ‘Detone ‘ oldular. Değme benim gamlı yaslı gönlüme türküsü, bukez ‘Ağlama değmez bu hayat’ şarkısına dönüştü. Halk olarak hıçkıra hıçkıra ağlarken, kendim ettim kendim buldum şarkısını da tekrar etmeden duramadık. Kibirleri ve egoları arşa yükselenlerin, biz yaparız, biz ederiz nidaları arasında galiba donumuza ettik. Kibirin, bele bağlanmış taş gibi olduğunu, onunla ne yüzüldüğünü, ne de uçulduğunu bu vesile ile bizi idare ettiğini sananlar da öğrenmiş oldu.

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Günün Fıkrası

Hiçbirşey hisetmedim de!..

Orta yaşlı yakışıklı, barda yalnız başına oturan fevkalade seksi sarışının yanına oturmuş. Laf lafı, laf kapıyı açmış tahmin edersiniz. Hangi kapıyı... Yatak odasının kapısını tabii. Soyunmuşlar.. Bembeyaz çarşafların üzerine uzanırlarken seksi sarışın sormuş: "Siz dişçisiniz galiba.." "Evet" demiş adam, biraz şaşkın.. "Nerden anladınız?.." "Yatağa girmeden önce ellerinizi ne kadar dikkatle, ne kadar titiz sabunladınız, ona dikkat ettim de.." Yarım saat sonra, seksi sarışın bir daha mırıldanmış: "Siz sadece dişçi değil, çok büyük, çok usta bir dişçi olmalısınız!.." Adam hafiften kasılmış. Yatağın başucundaki sigara paketine uzanırken mağrur mağrur sormuş: "Peki bunu nerden anladınız.

" "Hiçbir şey hissetmedim de.."

Günün Fotosu

Günün Fıkrası