Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, çekildim, yok biraz daha bekleyeceğim. Tamam, bu defa kesin bırakıyorum dedikten sonra bir şans daha tanıdım diyen Kudret Özersay ve halkın Partisi, nihayet canıma tak etti diyerek bay bay bayrağını çekerek bu iş bu kadar dedi. Sizde tabi gidebilirsin ama Anayasayı, babayasaya çevirmek yok. Seçimler bitsin sen sağ ben selamet deyiverdiniz. Sen yoksan koltuğa salyaları akarak bakanlar çok. onlar ile koltukları paylaşırız diyerek, gelen su ile ellerinizi yıkadınız. Sn. Tatar, 2020 yıldızına göre, Para, Yıldızın gülümsüyor. Sağlık Yıldızın, kahkaha atıyor. İş Yıldızın somurtuyor. Sevgi Yıldızın, özelde çok iyi bir insan olduğun ve sevildiğin için gülmekten ölüyor. Seçim Yıldızın ise gülmeyen, konuşmayan, duymayan 3 maymunları oynuyor. 4’ncü maymun konumunda olan Bonus maymunu ise eğilde geçsin modunda rengini belli etmiyor. Son yaşananlardan sonra Kudret hocanın, Suratı dokuzu on geçerken, güngörmez sultan gibi yüzü sirke sattı durdu.

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Sn. Kudret Özersay, HP’nin hükümetten çekilmesi sonrasında, yaptığınız açıklamada, Maraş’ın açıldığı falan yok. Derinya bölgesinde, Askerin kontrolü dışındaki, sivillerin kullanımına açık olan sahil bölgelerine yenilerinin eklenmesidir yapılan dediniz. Yani mülkiyete dair düzenlemeleri de içeren kapalı Maraş’ın açılması projesi bu değildir. kapalı Maraş’ın askeri bölge statüsü devam etmektedir ve bu statünün değişebilmesi için bir Bakanlar Kurulu kararı gerekir ifadesinde bulundunuz. Kudret hocam, gocakarı yapacağını yaptı. Öpüldükten sonra kapıya kocaman bir kilit, büyükçe bir mandal koydu. İstifa sanırım yapılanı ört bas etmez. Bence gocakarı öpmeye çalışıldığı zaman kilit ve mandalı kapıya asmanız gerekirdi. Koltuk tatlı. Güç ve makam yahşidir. Makam arabasının arka koltuğu Gözel olunca öpülmekte herhalde yahşi oluyordu. Vakti zamanında elinizi korkak alıştırmayıp, istifayı basmış olsaydınız, belki size aceleci diyeceklerdi. Muhtemelen korkak da diyeceklerdi. Ama inanın size siyasi mevta oldu. Allah rahmet eylesin demeyeceklerdi.

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Sn. Hasan Taçoy, son zamanlarda yaşanan gelişmeler sonrasında sanırım ‘Güneş’ senin için doğmaya başladı. Ersin Tatar’ın muhtemel bir seçim galibiyeti sonrasında, boşalacak olan parti başkanlığı koltuğu ile kurulması düşünülen koalisyon hükümetinde ‘Başbakanlık’ koltuğuna oturma durumu durumunuz hasıl oldu. Ekonomi ve Enerji Bakanlığında yaptıklarınız herkese yaptığı iş aynasıdır kişinin, lafa bakılmaz. Allah yol vermiş, yordam vermiş, iz vermiş. İş yapma ve çözme yeteneği vermiş neden olmasın diyor. Sn. Taçoy, Hatçe Teyze, Hasan ovlucuğuma selam söyleyin. Siyasetçi ya gündüz olmalı yada gece. Asla gri olmamalı. Kalemi ya gereğini yaptırmalı ya da çantada kalmalı. Siyasetçi dediğin ya ovlucuğum gibi yetenekli olmalı ya da hiç olmamalı dedi. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Tufan Erhürman yapmış olduğunuz paylaşımda, Yüksek Seçim Kurulu kararlarının görmezden gelinerek, yapılanların doğrudan doğruya, seçime yönelik bir müdahale olduğunu ve bunun ülkemiz demokrasisi açısından kabul edilemeyeceğini söylediniz. Sevgili Tufan, Başbakan Tatar, dış güçler müdahalesi de var diyerek, CIA, Mossad, KİP ve M 6 gibi istihbarat birimlerinin de ülkede cirit attığı imasında bulundu. Bunları açıkla derken, Venedik dikili taşının altında, attığınız zarın getirdiği sayı ile oynanan tavlayı bırakın, 5-6 hamle sonrasının bile hesaplandığı satranç oynayın dedik. Ama sözlerimiz ile sadece havayı kirlettik. Yükselen oy potansiyeliniz ile yarışta muhtemelen foto finiş çizgisine girecek adaylar arasında gösteriliyorsunuz. İpi göğüslemeniz halinde, parayı verenin çaldığı düdüğü dinlemek ve verilen balığı yemek yerine, balık avlamak için elimizden alınan olta ile Misinamızı geri almanızı ve tuttuğumuz balığı, küçük de olsa afiyet ile Türkiye’nin önde gelen isimlerini de davet ederek yememizi arzularız. Ayşaba, bazıları için savaşırdım, ama verimsiz Toprakları Fetih etmeye gerek yok. Verimliler bize yeter de artar dedi.

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Sn. Serdar Denktaş, Diyalog TV’de bizim Çiğdem’in programında yapmış olduğunuz açıklamada, arkadaşlarınızın size seçimden çekilelim dediğini belirttiniz. Ve bu yaşananlar sonrasında, bu kadar rezil olmaya, Türkiye’nin seçimlere müdahil olduğunu dünyaya ilan etmeye, değmediğini söylediniz. Ayrıca Türkiye’yi kast ederek, su akışının yeniden sağlanması sonrasında, teşekkür borçlu olduğumuz yere de teşekkür edemediğimiz ifadesinde bulundunuz. Sevgili Serdar, hükümet bozmalar, şunlar bunlar derken, unutma işaret parmağı ile karşı tarafı suçlayanların üç parmağı da kendilerini gösteriyor. Ekim zamanı tarlada ter akıtan, hasat zamanı bunun karşılığını alır. Ancak Ekim zamanında cevizleri yayıp çatlatan, hasat zamanı avcunu yalar. Bu nedenle ter yerine yaygara akıtanların yalanmadık avuç bırakmayacaklar sanırım.

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Sn. Narin şefik, Yüksek Seçim Kurulunun, tüm adaylar koro halinde, BRT taraflı yayınlar yapıyor. YSK’nın emrinde olması gereken polis yasadışı törenleri uzaktan izliyor. Ancak YSK’dan bıraktık müdahale etmesini. Ses bile etmediğini söylüyor. Sadece YSK’nın “BRT’nin canlı yayına son vermesini istedik ama uymadılar” gibisinden ezik bir açıklama yaptığınız belirtiliyor. Narin hanım, bu ülkede tabu denen her ne varsa yıkılıyor. Halk olarak bizlerde, yıkıntının altında kalıyoruz. Yıkılan binanın kirişleri ve temelleri olan sizler sağlam kalmıştınız. Adaleti, bizim mahalledeki Adalet abla sananlar, onun hayatta çokşey beklerken şimdi kapısının önüne koyduğu iskemlenin üstünde müşteri beklendiğine neden oldu. Lütfen, Adalet ablayı bu iskemlenin üzerinden çekip alın. Ve halkın umut filizlerini yeniden yeşertin.

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Sn. Ali Pilli, hükümet beyaz bayrağı çekince, sizde yelkenleri fora ederek, benden sonrası ‘Karayel’ diyerek, açıl susam açıl yerine, açıl gazinolar, gece kulüpleri, Pup’lar dediniz. Tabi emir demiri kesince bunlar açılacak, ama kapıların Cavit amca (Covit 19) için de açılacağını sanırım pek hesap edemediniz. Tamam, sizin hesap makinenizin ‘Pili’ bitmiş olabilir. Ama sarj aleti diye bir mahlûkatın olduğunu sanırım unuttunuz. Ayşaba, Kurdun elinden çobanlık gelmez derken, mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar siyasetin yetenek düşmanlarının elinde olursa işler bozulur dedi. Ne demek istediğini inanın anlamadım.

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Sn. Kemal Sarpten, bugüne dek yaptıklarınız, bundan sonra yapacaklarınızın teminatı olmadan, size hadde bay bay. Yolun açık olsun. Sana uğurlar olsun şarkısını dinletmeye hazırlanıyorlar. O koltukta oturduğun müddet, bazıları için likör gibi tatlı, tekila gibi çarpıcı, viski gibi asil, konyak gibi sıcak, şampanya gibi özel, şarap gibi tutkulu, malibu gibi egzotik, kokteyl gibi muhteşem oldun. Koltuk gidince, güç mafiş olunca şarap sirkeye dönüşecek. Sn. Kaymakam, bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez diyorlar. Yalan, mum bir başka mumu tutuşturduğunda, ışığından yani çevre parçasından bir büyük parçayı kaybediyor. Sizde bir başka mumu tutuşturayım derken, yanan ve çevresini aydınlatması gereken bir mum olarak kendinizden çok şey kaybettiniz. Sizi tenzih ederek söylüyorum, şu hayatta öyle insanlar tanıdım ki karakter tahlili yaptırsalar o bile negatif çıkar. ve Kibrit Çöpü Kadar Işık Saçmayan nu insanların, kendilerini ‘Olimpiyat Meşalesi’ gibi görmelerine hep hayran kaldım.

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Sn. Raif İlker Buran, Meteoroloji Dairesi Müdürü olarak yapmış olduğunuz açıklamada, ılık ve yarı kurak sonbahar ve kış yaşanacağını kaydettiniz. Yağışların genellikle mevsim normalleri altında kalacağını söylerken, yağışların, ekim, kasım, şubat ve mart aylarında normallerin altında, aralık ve ocakta ise normal civarında ve altında olmasını beklediğinizi belirttiniz. Ancak bir meteroloji uzmanı olarak siyaset sıcağının normallerin üzerine çıktığını ve halkı gara gavurma yapmaya başladığını, halkın daha önceden tedbir alması açısından nedense söylemediniz. Bereketli bir yıl olacak müjdesi yok derken, zaten bereketsizliği seçimin getirdiği krizler nedeniyle yaşamaya başladık. Ocak ayında, yaşanması muhtemel erken seçim sıcaklığı sonrasında, termometreler 40 dereceyi bulacak sanırız. Borç yiğidin, cetveI öğretmenin, termometreler ise olsa olsa sizin kamçısınızdır. Sn. Buran, büyük felaketler içinde bile umudumumuzu kaybetmemeliyiz. İlik, sert kemiğin içinden çıkar. Gün ola harman ola. Nice bereketsiz günlerin sonunda bereket yağdığını unutmayın.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, bizim Minik Kuşlar, sarı çizmeleri çıkartıp, Kırmızı ve yeşil çizmeleri giydiğinizi söyledi. Ayağınıza cuk diye oturan çizmeler ile Bafra, Pamuklu, Mehmetçik, Kumyalı kazan, sizde kepçe dolaşıp durduğunuza vurgu yaptı. Kazanı, kepçe gibi karıştırırken, kazan içindeki belediye işçileri ile ailelerine, işaret ettiğim kişiye vereceğiniz oylar, likör gibi tatlı, tekila gibi çarpıcı, viski gibi asil, konyak gibi sıcak, şampanya gibi özel, şarap gibi tutkulu, malibu gibi egzotik, kokteyl gibi muhteşem olacak dediğiniz öne sürülüyor. Sn. Sarıçizmeli, Karga gak, Ördek vak, Leylek lak diyor. Ama aslında hepsi 'HAK' diyor. Ve bu hak seçimde yerine gelir mi inan, sayenizde onu da bilmiyorum.

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Sn. Meryem Çavuşoğlu Özkurt, BRT Müdürü olarak, arkanıza aldığınız güç sonrasında nedense, ne YSK’yı nede hükümetin küçük ortağı ile muhalefeti takmadınız. Özellikle Yüksek Seçim Kurulunun, ‘Yasah hemşehrim’ bunu yapamazsın demesine gülücük göndererek ben yaparım olur modunda hareket etmeniz, memleketteki bütün değerleri yerle bir etti. Ordunun en çalışkan bireyleri, Assubaylar ve Çavuşlardır. Ordunun eğitimini, lojistik desteğini, kısacası tüm alt yapısını onlar yapar. Ama nedense onlar ‘General’ veya Albay olamaz. Sizinde göbek adınız Çavuşoğlu ama hiçbir kurumu sallamamanıza ve birilerinin beğenisi için bildiğinizi yapmanız da sizi Albay ve General yapamayacak. Sn. Özkurt, UBP-HP koalisyon hükümetinin sizi BRT Müdürü yapması sonrasında, büyük fırsat yakaladınız. Ancak fırsatlar da bulutlar gibidir. Biraz rüzgar çıkınca çabucak geçer gider. Hükümetin dağılması sonrasında, sanırım Meltem rüzgarı çıkacak. Ve o rüzgar yağlama, grasolamalar dahil her şeyi hatta koltuğu da önüne katıp götürecek.

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Sn. Yenal Senin, Halkın Partisi Başkanı olarak geçtiğimiz akşam gerçekleştirdiğiniz, MYK toplantısında, hükümetten çekildiğinizi açıkladınız. Açıklamanızda, çekilmeye gerekçe olarak da, Ersin Tatar’ın, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Maraş konusu öncesinde sorulduğu halde, Kudret Hocaya bilgi verilmemesini gösterttiniz. Ayrıca bazı konuları sineye dahi çektiğinizi de belirttiniz. Sn. Senin, Tarih değil, hatalar tekerrür eder. Uzun mesafelere ulaşmanın, yakın mesafeleri aşmakla mümkün olacağını sanırım bilenlerdensiniz. Kısa mesafede ayağınıza bayda atanın, uzun mesafeyi kat etmenize müsaade etmeyeceğini de bilmeniz gerekirdi. Vefa eksikliği nedeniyle, sahtelik Sendromu Hastalığına, tutulmuş insanlara, reçetenize yol verdik yazmanız gerekirdi. Otobüse son durakta inecek olanların yaptıklarını gördükten sonra son durak yerine ilk durakta inmelerini sağlayacaktınız. Neyse geç olsun da güç olmasın.

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Sn. Mahmut Kanber, K.T Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı olarak, hükümetin, esnafı borçlandırarak sömürdüğünü söylediniz. Ayrıca, hükümetin, esnafı tehdit ederek, bunu yapmazsan bu kağıdı sana vermem. Bu sigortayı yatırmazsan seni sağlık sisteminden yararlandırmam’ dediğini belirttiniz. Ve esnafın elindeki tüm kaynakları aslında şu anda ülkeyi yönetenlerin sömürdüğüne vurgu yaptınız. Aslında hükümetin yaptıkları ile esnafı değil kamuyu güçlendirdiğini kaydettiniz. Sn. Kanber, CTP’nin hükümet olduğu dönemde, Ahmet Uzun, geçirttiği bazı yasalar ile esnafın, vatandaşın, işçinin ayağına kelepçe takarak, kamuya bir kuruş borcu olsa dahi, adım atmamasına neden oldu. Devletten kiraladığınız bir yerin kirasını, sosyal sigortaya, telefon dairesine olan borcunuz nedeniyle ödeyememenize ve iş yerinizin bile tehlikeye girmesine neden oldu. Halk bizlerde, kimse pahalıdan satmasın kendini biz biliriz herkesin indirimli günlerini diyemedik. Hâlâ anamın masum ve bakire kızıyım diyen, o birilerine, sünnetçi bile görmemiştir sizin gördüklerinizi diyemedik.

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Günün Fıkrası

Kaçıracan Akbabayı

Çiftçi tavuklari için yorulmayan bir horoz almaya pazara gider. Pazarcı "İstediğiniz herşeyi bu horoz yapar" diye azgın mı azgın bir horoz satar.



Adam çiftliğe döner, horozu kümese koyar koymaz tüyler uçuşur, gıdaklamalar başlar. Çiftçi çok memnundur. Ama horoz çok azgındır, adam endişelenmeye başlar horoz iki günde ölecek diye. Horozu tutmaya çalışır, başaramaz.



Neyse der, eve döner. Ertesi gün bir bakar ki horozun ayaklar havada dil dışarıda yatıyor ve hatta tepesinde bir akbaba uçuşuyor.



Çiftçi kendi kendine "eh işte geberdi" diye söylenir. Horoz bir gözünü hafif açarak çiftçiye yarım ağızla ve kısık sesle homurdanır.



"Git lan git!.. Kaçıracan şimdi akbabayı!.."

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