Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı ilk turunu, almış olduğun %32.34 oy ile birinci sırada tamamladınız. Öncelikle tebrik ederiz. Almış olduğunuz oy küçümsenmeyecek bir rakamdır. Hele hele, bu oy, 5 sene önce seçime katılan, UBP’nin efsanevi lideri Derviş Eroğlu’nun almış olduğu %29’luk oyundan, daha fazla bir oy oranına sahipse, sanırım bir o kadar daha anlam taşır. İlk tur bitti. Sıra ikincisine geldi. İlk turda doru ata bindiniz ve arkanıza aldığınız rüzgar sonrasında, dört nala gittiniz. Ancak zaferin o görkemli havasına kanıp, boş verirseniz, Pazar günü Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenirsiniz. Sn. Tatar, attan düşen ölmez ama eşekten düşen ölür unutmayın.

Sn. Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı seçimiin ilk turunda aldığınız sonuç yalnız sizi değil, çoğumuzu şaşırttı. Sizi de şaşırtmış olacak ki, tepki olarak, aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir cümlesini sarf etmenize nerden oldu. Hocam acıkan yanağından, susayan dudağından, beklemediği bir oy oranı ile seçim kaybeden siyasetçi de telefonunu kapatıp, kimse ile konuşmamasından belli olur. Kudret hocam, tamam, sana göre doğru, halka göre yanlış bazı politikalar nedeniyle, belki birçok kez hatalar yaptın. Lastik patladı ve ekris yapan lastik nedeniyle otomobil duvara tosladı. Ancak duvara çarpan otomobilin kaportası tamir edilerek, yola devam edilebilir. Bir pire için yorgan yakılmaz. Kişiliği ve efendiliği ile farklı bir konsep sergileyen senin gibi dağarcığı, deneyim ve bilgi ile dolu birisi böyle kolay pes etmez. Akıl yiğide sermayedir. Ders alınmış başarısızlığın başarı demek olduğunu unutma be hocam. Ve karar için acele etme.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, bizim Minik Kuşlar, Mağusa Koleje sınavsız öğrenci alındığını ve bunların UBP’ye yakın kişilerin çocukları olduğunu iddia ettiler. Eğitim Bakanına K.B’nin kızının, Mağusa Koleje, el altından sınavsız el altından nasıl alındığını ve böylesine hatır ile sınavsız alımlar sonrasında, bizim çocuklarımıza yazık edilmiyormu diye de bir soruver dediler. Elçiye zeval olmaz bizde böyle bir durum varmı? Varsa caminin çalınırken, hazırlanan kılıf gibi, karnına vurulunca ah karnım demelere de birceğez kılıf hazırladınız mı diye sorarsak abesle iştigal etmeyiz değil mi? Sn. Çavuşoğlu, en büyük sanat, bir elle yağlı yağlı cips yerken, klavye tuşlarını yağlamadan yazma sanatıdır diyenlere b...k yeme otur yerine. Çünkü En büyük sanat, kaş ile göz arasında, bizden olanların gıccaccık ve oğlancıklarına yapılan kıyaklara yapılan hand made (El yapımı) hatirikoslardır. Ve bu sanatı hayata geçirenlerde, siyaset arenasının en en büyük sanatçılarıdır deriz.

Sn. Tufan Erhürman, Al malın iyisini çekme kaygısını diye diye dilimizde tüy bitti. Kalite, insana yapılan yatırımdır. Bu kaliteyi de sağlayacak olan kalitesi kanıtlanmış olanlardır dedik ama gözlerinde ‘Fago’ olmasına karşın bunu birçok kişiye gösteremediğimiz gibi anlatamadık. Cumhur trenine bindikten sonra, ilk durak yerine son durakta iner diye düşündüklerimiz arasında yer alan Tufan Erhürman, neden, nasıl soruları arasında, trenden ilk duraktya indi. Olsun, Cumhur Treninden inen için o tren kaçarsa, Başbakanlık treni hareket etmeye hazır bekliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, kurulması düşünülen UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümeti için sayı yetmeyeceği için, CTP’ye ihtiyaç duyulacak. Buda bilgi ve kalitesi tartışılmaz olan Tufan Erhürman’ın o trene binmesi demektir.

Sn. Erhan Arıklı, seçim bitti vallahi derdi bitmedi. Ne diyeyim, senin başına gelenler inan pişmiş tavuğun başına bile gelmedi. Veya getirilmedi. Adaylık için yaptığın müracaatın hemen ertesi günü Cavit amcanın(Covit 19) sana merhaba dedikten sonra, 7 hadde bilemedin 14 gün sonra bitmesi gerekan karantinanın 28 güne çıkması, Genel Sekreterin, Bertan Zaroğlu ile Seçim Komite Başkanının, Cavit amca (Covit 19) ile tanışması, sanırım şansızlıktan öte bir durum arzeder. Da, sanırım meydanı boş bulanların veya köyü köpeksiz bulanların değneksiz gezmeleri sonrasında, mal bulmuş mağrubi gibi senin oy dağarcığına saldıranlara rağmen, inan iyi bir oy potansiyeli ile seçimden çıktın. Sahibini dövemeyip semerini dövenlere kızıp yanlışa imza atma. İstim üstünde gereğinden fazla ısıtılan sütten ağzın yanmış olabilir. Kasıtlı olarak sütü fazla ısıtanları boş ver ve sütün soğumasını bekle. Olayı enine çekerek, boyuna sündürerek büyütmeye gerek yok. Bunun yoğurtu üfleyerek yemek ile hiçbir alakası yok. Zaman ve sabır herşeyin üstesinden gelir. Erhan başkan, bence adam olana notunu, eşşek olana otunu vererek yola devam deyiver.

Sn. Serdar Denktaş kimin ne kadar oy aldığı benim için önemli değil, benim için önemli olan, ülkenin iradesinin gittikçe erozyona uğramasıdır dedin. Almış olduğunuz oydan memnun olmadığınızı ifade ederken,esas memnun olmadığın şeyin, ülke insanının yarısının sandığa gitmemesi olduğunu belirttin. Gardaş, Cavit amca (Covit 19) birilerini öpmek için köşede beklerken, birileri hımmm diyerek aba altından sopa gösterirken, gıccacık ve oğlancığın işe girme edebiyat kitabı, yüz yüze eğitim öncesinde hayat bulurken ve sipaliler havada uçuşurken, sanırım seçime katılma oranı bir rekordur. Aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur dedik ama otur arap, kalk arap sözcüğünün manasını öğretemediğimiz için bazıları oturma ve kalkma rekoru kırdı.

Sn. Ali Pilli, Savaş Polat isimli bir vatandaşımızın, eşi bir alışveriş merkezinde ayağı burkulması sonucu düştü. Ve ambulansla Mağusa Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede ayağının filmi çekildi. Röntgen flimine bakanlar, hiçbirşey yok deyip eşini evine gönderdi. Evine gönderilen kadının, üç gün içinde iyileşme belirtisi olmayınca özel bir hastaneye götürüldü. Sonuç olarak ayağının iki yerden kırıldığı tespit edildi. Ve acil olarak, ameliyat olması gerektiğine vurgu yapıldı. Kadın 12 bin Törkiş Lira ödenerek ameliyat edildi. Fatura, Savaş Polat’ın eşine kesilirken, bu umursamazlık ve nemelazımcılık sonrasında makbuz acaba başka kime kesilecek diye merak ediyoruz. Sn. Pilli, çocuk evin meyvesiyse, kadın da evin temel direğidir. O direk çökerse ev yıkılır. Bir dilim ekmeğe muhtaç Afrika’ya, gönderilen ilaçların üzerinde, tok karnına içilir yazarken, bazı hastanelerimizin üzerinde de galiba hasta, hiçbirşeyin yok girmeden git yazıyor.

Sn. Erdoğan Sorakın, CTP Genel Sekreteri olarak, dosta pamuk gibi yüreğin ile sevgi ve şefkat dağıtan birisi konumundayken, partinin ve yöneticilerinin nasırına basanlara karşı, çelik bileksin. Ağzında zeytin dalı olan bir ‘Barış Güvercini’ olarak, gerektiği zamanlarda yırtıcı bir şahine dönüşebiliyorsun. Konuşurken, anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az notasından vuruyorsun. Bazı siyasilerde bir partinin genel sekreteridirler. Ancak sen ağzında zeytin dalı olan bir güvercini, bazıları ise saldırmaya hazır bir şahini andırıyor. Sen biz, onlar ben notasından beste yapmayı tercih ediyor. Sn. Sorakın, Federasyon çözüm yanlısı bir adaya oy vermeyi düşünüyoruz derken, bazı kişilerin yüreğine korku salarken, eğer birisine bir ceza vermek gerekirse, savcı da biz, yargıçta biziz imasında bulundun.

Sn. İsmail Yıldız ( Muhammet İsmail ) bizim minik kuşlardan birisi, senin vatandaş olmadığını ancak, YDP Başkan Yardımcısı olduğunu bunu da anlamadığını söylüyor. Vallahi bu çok bilinmeyenli denklemi bende anlamadım. Anlayamadım diyen vatandaşa bende anlayamadığım birşeyi anlatamayacağım için şimdilik anlatmayı boş verdim. Bilgisayar önce masaüstüne, sonra dizimize, daha sonrada cebimize girdi. Bir sonraki gireceği yer hayırlara vesile olur inşallah derken, KKTC For Ever’e gelenlerde vatandaş olmadan, önce partilere, sonra sandık başlarına, sonrada vatandaş olmadan gelecek ile ilgili kararlar defterine imza olarak girdiler. Beklentimiz mutluluğun resmini çizen ressamın tualine girmeleriydi. Ancak bazılarının o mutluluğun çizildiği tuali anlayabilecekleri konusunda pek emin değilim. Çünkü bazılarının dümeni iyi çevirmek için kaptan olduklarına tanık olduk da.

Yılmaz Ecevit Kılıç, isimlerin başına koyduğum sayın kelimesi sana bol ve fazla gelir. Çünkü saygı kelimesinin ne anlama geldiğini, sen ve senin gibi erkek olarak doğan, ancak bu dünyada copya olarak yaşamını sürdüren, Nato mermer, nato kafalar pej anlamazl YouToube’da yaptığın konuşmada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncıya sana mesajın var diyerek, racon kesme ayaklarında, ben soru sormam hesap sorarım ayaklarında, gelirim makam odana kafana sıkarım demen, nasıl bir mal olduğunu gösterir. Kıçını sildiğin tuvalet kağıdını bile Türk Milleti verir sözlerin, yaşarken ne kadar cahil olduğunun bir yansıması oldu.. Makamlara saygısı olmayan, sen ve senin gibileri, nasıl mahlukattır ki, hep öldürmeyi ve kafaya sıkmayı hayal eder diye merak konumuz oldu. Hacı amca, kadınların iki kova suyla yaptığı tüm temizliği, sadece bir ıslak mendille yapabilen, temizledikten sonra tekrar kirletmek için aklına ölümü getiren ve parmak kadar bıçakken, kendini kılıç sanan, üretim atığı defolu, erkek müsvettesi canlıya ne denir bilmem diyor. Acaba bunun cevabını bize söylermisin?

Sn. Cemal Candaş, Maraş’ın açılmasına atıfta bulunarak, sadece iki caddesi açılan ve tıklım tıklım olan o iki caddeye karşın, Girne çarşısının boş caddelerinde in ile cinin top oynadığı imasında bulundun. Dövizin anamıza döblek, babamıza cura çaldırması nedeniyle, kan ağlayan esnafın, dükkan sahipleri ile köşe kapmaca oynadığını belirttin. Turistin bu şartlarda gelmesi hayaldir derken, Casinoların açılması ekonomimize ve çarşıya en ufak bir katkı sağlamaz dedin. Yok be Cemal Casino’lar, kumarhane sahipleri ile Maliyenin kasasına çalışırken, Gece Kulübü sahipleri de bir maşrappa suyu 100 dolara satarak kendi ceplerini dolduruyor. Mesele kan ağlayan esnafa mendil uzatmak değil. Mesele be arkadaşlar bugün siftah yaptın mı meselesi de değil. Mesele, seçimlerde hortumdan kimin ne akıtacağı meselesidir. Ve mesele önce can sonra canan denilerek koltuğa oturma meselesidir.

Sn. Necati özsoy, Maraşı kast ederek, bizimdir değip açtığımız yerin giriş-çıkış saati mi olur? Açtık dediğimiz bölgeye muhaceret işlemi yaparak mı gireceyik? Eee neyi açmış olduk. Nasıl bizimdir? Zaten aynı sartlarda Maraşa giriliyordu dedin. Ah be Neco Bal demekle ağız tadlanmaz ki. Şov ve gösteriş için apar topar açılan Maraş, vakitsiz açan gül gibidir. Unutma vakitsiz açan gül çabuk solar. Sevgili Necati, yalanlara, dolanlar ile sarmanlanan KKTC’de biz, ölmeyi çoktan göze aldık da, erken seçimde, yanımızda kimleri götüreceğiz, onu düşünüyoruz.

Sn. Fatma Kişmir sosyal medyadaki paylaşımınızda, sorar muhabir "siz nerde otururdunuz? cevap "yakın oturuyom buraya" "gururluyum eniştem burada savaştı. Burayı bilmiyorum ama ordan biliyorum. Her yeri gezecem. Tarihi bir gün 14 sene evvel geldim ama bugün çok gururluyum. Tarih kitaplarından da okuyacağım ama gezeyim göreyim diyor dediniz. Neyi gezdiğini zannediyor bilmiyorum ama, aynı şeyleri hissetmediğimiz kesin ifadesinde bulundunuz. Fatma hanım, bizler savaşta çok can verdik. Canlarımızı teneşir tahtasına yatırdık derken, onlar bayram haftasında dolaştırdık zannediyor. Bizler ömrümüz savaşlarda geçti yeter artık derken, onlar kan döktük hepsini alana kadar devam diyor. Birimiz sol majörden, diğerimiz sol minörden çalıyor. Ayşaba, Kahve her zaman ayni tadı vermez. Ayni tadı almanız kiminle içtiğinize bağlıdır diyor. Bilmem anlatabildim mi?

Sn. Kemal Oktar, her seçimde elde bayrak orta çölek olurken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde galiba çömlek kırıldı. Ortalarda pek görünmezken, Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu Ufuklar kitabı da galiba tozlu raflara kaldırıldı be usta. Gözler seçim alanlarında seni ararken, arayan mevlasını da belasını da bulur diyenleri, bulunamadığın nedeniyle yalancı çıkarttın be usta. Dağ dumansız insan hatasız olmaz. Sendika başkanlığın sırasında, şu veya bu nedenlerden dolayı, bazı hatalar olabilir. Bunlar seni veya karşı tarafı kırmış da olabilir. Ama insanın en zor anında gözü görmeyince gönlü katlanır be ustam. Bilmem anlatabildim mi?

