Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, İngiltere'nin saygın gazetelerinden Daily Express'e verdiğiniz mülakatı bir defa değil, yanlış anlama olmasın diye birkaç defa okudum. Gazeteye göre İngiliz Başbakan Boris Johnson'a çağrıda bulunarak, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme destek vermesini, eğer bu yönde bir çözüme ulaşılırsa ve doğal gaz için ortak bir komite kurulursa, buna karşılık %36 olan KKTC toprağının, %6’sını vererek toprağı %30’a çekeceğiniz iddia edildi. Okuduğum rüyada veya hayal dünyamda olmaması için hanıma bir çimdik at dedim. Atılan çimdik sonrasında avaz avaz bağırırken, birkez daha açıklamaya göz attım. Ve Allah Allah diyerek, hani pekmez değil, kan dökerek almıştık diye iç geçirdim. Hani, Şehit kanı ile sulanan bu toprakları sonsuza kadar koruyarak, bir karış değil bir zerresini bile vermemek için yemin etmiştik. Sn. Tatar, Hacı amca, siyasetçi vardır zamanı ve herşeyi kendi hesabına yontar, siyasetçi vardır bir ömür boyu zaman onu yontar. Kendi hesabına yontanlar mı? Yoksa ülkesi için ömrünü yontanlar mı makbuldür diye soruyor. Bazıları Zar tuttuğunu ve hep düşeş attığını sanıyor. Oysa zar tuttukları fark edildiğinden, düşeş yerine hep yek attıklarının farkında bile değiller.

**

Sn. Erhan Arıklı bizim tarlayı sürdüler. Ürünü topladılar. Ama küsmek olmaz dediniz. Ve Türkiye’yi sevenler ile Türkiye’yi sevmeyenler diyerek halkı karpuz gibi ikiye böldünüz. Sanırım bu halk nezdinde olumlu karşılanmadı. Hatta YDP’nin koyu sempatizanlarının bile bu söylem tepkisini çekti. Size göre 14 yaşında Mücahit olan ve süngüyü takınca piyade boyundan uzun olan, ailesinde ve iş yerinde birçok Türkiyeli olan ben ve benim gibiler, Tatar’a oy verirse Türkiyeci, Akıncı’ya oy verirse Rumcu mu oluyor? Peramatüre bebek büyüdü, genç bir delikanlı oldu kendi kararını ‘Anasına saygı’ ve rencide etmeden bırakın kendisi versin diyenler, Türkiye’yi sevmeyenler kategorisine sokularak EOKA’cı mı oluyor? Ört ki ölem. Erhan Başkan, kalk Arap, otur Arap durumunu benimsemeyenler de ülkesinin yanısıra, Türkiye’yi ve Türk halkını da seviyor. Sen rahat ve müsterih ol. Unutmayın, akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır. Ama kullanmasını bilene. Bilmeyene ise bir çakıl taşını bile yerinden oynatamayacağını ve o çakıl taşı gibi yuvarlana yuvarlana uçurumun dibine gideceğini öğretir.

**

Sn. Serdar Denktaş, kurucuları arasında yer aldığınız ve 28 yıl emek harcayarak, 21 yıl Genel Başkanlığını yürüttüğünüz Demokrat Parti, kadirşinaslık duygusunun ne demek olduğunu bilmediğinden, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Sezar’a arkadan hançeri saplayan, Brütüs’ü yaşatmaya çalıştı. Hançeri yedikten sonra, noktayı cümlenin sonu yerine tereddüt ettiğiniz yere koyarak, tamam benden de bu kadar diyerek DP dosyasını kapattınız. Oğlunuz Rauf Dentaş’ın ben UBP’ye oy verip destekleyeceğim açıklamanıza karşın, Oğlum canımdır, kanımdır. Yaklaşık 40 yaşında kendi kendini yönetendir diyerek insan iradesinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaparak, sever, sevmez papatya falına bakanların gözünün ninnisine kadar bunu soktunuz. Ayşaba, Serdar ovlucuğuma selam söyleyin ve geçmişte ona zarar vereni unutmasını söyleyin. Ama asla ona veren o zararın, neler öğrettiğini de sakın unutmasın dedi. Gardaş, hiçbirşeyin görünüşüne aldanma, çünkü hiç bir şey göründüğü gibi değildir. Bugün hayat veren su, yarın balyoz olup başına inebilir. Sel olup, seni sürükleyebilir. Veya senin için önemli olan bir günde seni boğabilir.

**

Sn. Banu Soyer, DAÜ-Sen’in, eski KTHY önünde, polisin eylem yapan insanlara yönelik şiddet uygulamasına, belkide KKTC hukuk tarihinde bir ilke imza atarak, polisi 15 bin lira ve bu meblağın faizini tazminat olarak ödemeye ve dava masraflarını karşılamaya mahkum ettiniz. Ve farkın, farkı yaratanın olduğunu göstertmiş oldunuz. Yok be gardaş, bu ülkede bir b....olmaz, polisin yaptığı da yanına kalır diyenlere, balık ekmeğin artık 25 kuruş olmadığını ve onun nostaljide kaldığını ıspat ettiniz. Farklıyız işte deyip de şiddeti sevenlere, ben hukukun üstünlüğünü seviyorum dediniz. Sn. Soyer, bu kararınız ile Adalete olan güvenini kaybedecek olan ve kapısının önüne koyacağı iskemlede, müşteri bekleyecek olan Adalet ablayı o sefil hayattan vazgeçirdiniz. Adil bir düzen, hak ve hukuk diye diye dilinde tüy biten Hakkı dayı ile Adil amcanın, öfke ve sirirden kalp krizi geçirmelerinin önüne geçtiniz. Haaa vicdan denince kulak kesilen Vicdan ablanın da göbek atmasını sağladınız.

**

Sn. Hasan Ulaş Altıok, ben senin sadece üniversitede ders verdiğini sanırdım. Ancak yeni konseptin olan, TV’de sunucuların yanı sıra öğrenme ve anlama güçlüğü çekenlere ders verme şekline inan bayıldım. Haluk Yerli’nin seni sıkıştırmak için sorduğu soruları usta bir boksör ustalığı ile eksivlerle savuşturarak, onu öyle bir köşeye sıkıştırdın ki, izlerken keyfim, Pavorotti’yi dinlerkenki, noktaya çıktı. Ağızlarını açtığı zaman, lağım kokusundan bizleri bunaltan, beslemeliğimizden girip, Vatan Hainliğimizden çıkan yağlama ve graso ustalarına, öyle güzel cevaplar verdin ki, keyfim Ozon tabakasında dolaşmaya başladı. Sanırım, erkek olarak doğan, ancak yollarına copya olarak devam eden bu zat-ı muhteremler bu açıklamalar sonrasında, korkup kuyruğunu bacakları arasına sokan köpek gibi, kuyruk sokumlarını bir yerlere sokmak zorunda kalacak. Sn. Altıok, böyük, böyük lilliyetçi takımı hassas yerimizdeki yarayı gördükçe tuzluğu kapıp geliyor. Hocam büyük insanların gayeleri, diğerlerinin hevesleri, yağdanlık ve grasocu takımının da Cukkalarını doldurma kaygısı vardır.

**

Sn. Doğuş Derya, son günlerde papatya falı oynayarak sever mi, sevmez mi oyunu oynayanlara, ma nedir be yumurtladığınız sözünü ima ederek, Kıbrıs’ta kardeşçe yaşamak için herkese yer var dediniz. Bir yerlere anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az modunda göndermede de bulunarak, Türkiye’yi seçim malzemesi yapanlar sizin harmanı kaldıranlardır” dediniz. Ve İnsanları ‘Türkiye'yi sevenler ve sevmeyenler’ olarak bölmek yerine demokrasiye, eşitliğe ve halkların kardeşliğine, sahip çıksanız keşke. Kıbrıs'ta kardeşçe yaşamak için hepimize yer var ifadesinde bulundunuz. Sevgili Doğuş, eğitim sadece okumak değildir. Okudukları üzerinde düşünebilmek yeteneğidir. Kopya olanın değil, insan olanın ruhu kandil, görgü ve bilim ise onun aydınlığıdır. İnsan sevgisi ise kandilin yağı gibidir. Yanar ve ışık saçarsa o zaman ona insan, golorambicik bile değilse ona kopya denir.

**

Sn. Bülent Dizdarlı, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Güney’de çıkmaz sokak dahil, cadde ve Anayollarda yeniden cirit atmaya başlayan Cavit amcaya (Covit 19) vatandaşların Güney’e geçerken dikkat etmeleri gerektiğini belirttin. Be arkadaşlar, be dostlar, Güney Kıbrıs karantina uygulamasını hafife alıyor ve bu nedenle covid-19 vakaları arttı dedin. Aman acil bir işiniz yoksa güneye geçmeyiniz uyarısında bulundun. Haaaaa, Güneyde çalısan veya okula giden yurttaşlarımız mecburen o tarafa giderken de çok dikkatli olmalı ve kuzeye geçtiklerinde kendilerini izole etmeli, sık sık PCR testi yapmalıdır ifadesinde bulundun. Bu arada Maske, Sosyal mesafe ve Hìjyenin hâlà bilinen en iyi koruma aracı olduğuna vurgu yaptın. Doktorum, hipokrat yemini ettiğin ve insanları sevdiğin için her zaman onlara doğru yolu göstertmek için çaba sarfediyorsun. Anlayana sivri sinek saz modunda olanlara sözüm yok. Ancak anlamak istemeyene davul zurna bile az modunda olanlara, müsaadenle, bugün neme lazım, bana ne diyerek göz yumdukları şeylerin, yarın onlara ve ailelerine göz açtırmayacak olanlardır demeğe getirdin.

**

Sn. Şener İzmen, sosyal medyadaki paylaşımında, yeyici pardon Gezici'nin adamları evleri gezip anket yapıyorlar dedin. Bana da geldiler kabul etmedim. Gezicinin güvenilmez olduğunu söyleyip Ustalarına Akıncı'dan selam gönderdim ifadesinde bulundun. Sevgili Şener, sanırım bir noktada yanlış teşhiste bulundun. Çünkü Gezici kendisi için kurulan müthiş muhabbet sofrasında güvenilecek birisidir. Müthiş bir sofra arkadaşıdır ve muhabbetine doyum olmaz. Kendisi için hazırlanan sofrada, menü olarak bulunan, hünkârbeğendi, dilberdudağı, sultan göbeğinin oya tahvil edilişindeki maharetini anlatırken dudağınız uçuklar. Hazırlanan bu muhteşem sofra için sizden hatırı sayılır bir miktarda ‘Akçe ‘ talebinde bulunsa da, Osmanlı zamanında borç, sikke sikke (Osmanlı Parası) ile ödendiği gibi, arkadaşımızda parasını sağladığı oylara karşılık, sikke sikke (yanlış anlaşılmasın Osmanlı parası) alır.

**

Sn. Seran Aysal, UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in, TV programında, Pandemi Hastanesi ile ilgili yaptığı açıklamada, KTMMOB’ni hükümete yardımcı olmadı diyerek suçlaması sanırım sizi fena kızdırdı. Pandemi hastanesi ile ilgili Bakanlıklar tarafından verilmesi gereken onaylar ve yazıların, Başbakanlık da dâhil, defalarca hatırlatmanıza karşın, ancak 43 gün sonra size ulaştırıldığını belirttiniz. Yarım inşaat halinde devir alınan, Girne Amerikan Üniversitesi Hastanesi’ne hükümetin sekiz ayda bir çivi çakma becerisini de göstertmediğini söylediniz. Sn Aysal, suç ‘Samur Kürk’ olsa bile, siyasilerimiz giymek istemez. Hayatı komedi sanıp, Pazar günü yapılacak olan son espriyi iyi düşünsünler. Çünkü bugüne kadar yaptıkları hataları, inan gözyaşları bile silemeyecek.

**

Sn. Meryem Özkurt, Yüksek Yayın Kurulu BRT’yi taraflı yayın yaptığı gerekçesi ile eleştirip kınadı. BRT Müdürü olarak yapılan kınamaya karşı savunmaya geçerek, programlara katılımın kurayla belirlendiğini, demokratik bir seçim sürecine katkı koymanın ilke edinildiğini ifade ettiniz. Siz demokrasiyi özümleyen bir müdürseniz, inanın bende Astronotum. Ve Dünyayı ilk dolaşan Yuri Gagarin değil benim diyorum. Vallahi açıklamanızı okuyunca inanın size atılan iftiraya çok kızdım. Çekiliş yapılacak olan kura öncesinde, tüm kağıtlara ayni isimlerin yazılabileceğini düşünmeyenlere inanın çok sinirliyim. Hatçe Teyze, bizler silmeye alışkın insanlarız. Önce gözyaşımızı sildik. Sonra, ağabeylerimize ve ustalarımıza yaranmak uğruna, birbirimizin üzerine çarpı koyduk. Galiba bu hükümet değişikliğinde de yağ ve graso üstatlarının üzerini çizeceğiz dedi. Haaa bu arada Victor Hugo’nun size selamı var. O da İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır diyor.

**

Sn. Çelebi ılık, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, idam sehpalarını kurarak ipi önce DP’nin boynuna, sonrasında da Serdar Denktaş’ın boynuna geçirdiler. İlçelerdeki oy dağılımına baktığım zaman, Serdar Denktaş’ın en çok oy aldığı iki İlçeden birisi hatta birincisi sanırım Güzelyurt’tur. Sorumlusu olduğun Güzelyurt’ta, DP’ye dolayısıyla, Serdar Denktaş’a, ılık, ılık sandıklara akan oyların yükselmesini sağladın. Sevgili Çelebi, bir kaptan, gemisini hangi limana ulaştırmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgâr uygundur. Ancak kaptan ters esen rüzgârlara karşı gemisini koruyamazsa veya korumak istemezse o gemi ya alabora olur yada yolculuğu, Mercan Kayalıklarında son bulur. Unutulmasın, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, bir gün yaprakları yere düşer. Ve rüzgârın önünde savrulan yaprak, her şeyin bir hesabı olduğunu ve üzdüğü kadar, parti dibe vurduğu zaman üzüleceğini öğrenecek.

**

Sn. Mehmet Harmancı, LTB Başkanı olarak, belediyelerin bağlı olduğu İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir kahve içmek için bir araya gelmeni bile Tatar-Akıncı seçimine bağladılar. Herkesin gözü önünde, açık açık yapılan kahve molasına, sanki seçim ile ilgili olarak pazarlık yapılıyormuş havası verilmeye çalışıldı. Sevgili Mehmet, dilin kemiği, elin ayarı olmadığına göre iyiki bu kahve molası başka şeylere çekilip, başka başka yorumlar yapılmadı. Yapılsaydı seni yengenin elinden değil Malkoçoğlu ile Kara Murat, vallahi yılan yiyen hekim bile kurtaramazdı. Ah be Mehmet Başkan, insan bedeninin yüzde yetmiş sudur. Dinimize göre de topraktan geldiğimiz söyleniyor. Toprak çok suyu görünce ‘Çamurlaşır’ bu nedenle çamurlaşanlara boş ver.

**

Sn. Kasım Uluçaylı, seçimlerde dağıtılan paralara atıfta bulunarak, kapım çalınıp içi dolu zarf uzatılmadı dediniz. Gıccaccık ve oğlancığın, devlette işe girme veya sözleşmesinin uzatılma modasına da değinerek, oğlum devlete işe alınmadı. Ve geri sayım noktasına gelip çatan seçim için gara gara düşündüğünüzü dile getirdiniz. NE hallere düştük, yazıklar olsun derken, herkesin aklının ve kişiliğinin olduğunu belirterek Atatürkçü birisinin Türkiye’yi de Kıbrıs’ı da sevdiğini belirttin. Kasım Komutan, bizi ötekileştirmek ve bir birimize kırdırmak isteyen bazı insanlar, boğazımızda düğümlenen hıçkırık gibidir. Ne öksürsek, ne tıksırsak bunlardan kurtulamıyoruz.

***

Günün Fıkrası

Fenni Sünnetçi

Temel,İngiliz ve Fransız bir trende gidiyorlarmış.

Bir sinek Fransız’ı rahatsız ediyormuş.

Fransız çekmiş kılıcını sineği ortadan ikiye bölmüş.

Cebinden kimliğini çıkarıp:

-Fransız Kraliyet Ailesi. demiş.

Başka bir sinek İngiliz’i rahatsız ediyormuş.

İngiliz kılıcını çekmiş ve sineği ortadan ikiye bölmüş.

Sonra cebinden kimliğini çıkartıp: İngiliz Kraliyet Ailesi.demiş.

Başka bir sinek de bizim Temel’i rahatsız ediyormuş.

Temel kılıcını çıkartıp sineğe sallamış.

Sineğe hiç birşey olmamış. Temel cebinden kimliğini çıkartıp:

-Fenni sünnetçi demiş….!

