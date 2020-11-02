Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, bugün Rum lider Nikos Anastasiadis, ile sosyal içerikli görüşmede bir araya geleceğiniz açıklandı. Bu görüşmede yeni bir adım mı atılacak? Yoksa durgunluk yıllarına mı girilecek göreceğiz. Birbirinizi tanıma görüşmesinde, sıra Kıbrıs sorunu ile ilgili sohbete gelince, sanırım, Bak Niko, benim adım Ersin. Ben iki devletten yanayım. Öyle federasyon, mederasyon işlerinde yokum. Bunu kafana iyice sok. Federasyonda ısrar edersen, beni küfür noktasına taşırsın. Bak küfür şeytana mahsustur, beni küfür ettirip şeytanlaştırma, bırak insana mahsus olan tövbede kalayım diyeceksin.

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Sn. Olmayan Hükümetin Bireyleri, Tüp Gaza yaptığınız küçük, mini minnacık, %32 boyutundaki zamın boyu kısa geldi. Kıymıksız ve zeytinyağına bulandırmış olduğunuz kazık, maalesef bir yerimizden girdi ama ağzımızdan çıkmadı. Davul zurnayla tavşan avına gidilmediğini bildiğinizden, sessiz sedasız, davul ve zurnasız zammı hart diye geçiriverdiniz. Yazık habersiz olduğumuz için Auuuvv bile diyemedik. Sayın olmayan hükümet bireyleri, siz ağacın baltaya ne dediğini bilirmisiniz? Bilmezseniz söyleyeyim, kardeş ben senin beni kestiğine değil, sapının benden olduğuna üzülüyorum demiş. Vallahi bizde, zam kazıklarını bize hart diye geçirdiğinize üzülmedik. Sizi sandıktan çıkartanın bizler olduğuna üzüldük.

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Sn. Hasan Taçoy, rahmetli babam, hep çıkmayan candan ümit kesilmez derdi. UBP başkanlığı yarışında ilk turda ikinci gelmene üzüldüğünü biliyoruz. Akıncı’da 5 sene evvelki Cumhurbaşkanlığı seçiminde, Derviş Eroğlu’na ilk turda geçilmesine üzülmüştü. Ancak ikinci turda büyük bir fark ile ipi göğüslemesini bildi. Sn. Taçoy, Eğri Seferi diye de anılan Haçova Meydan Savaşı’nı hatırla. Kaybedildiği sanılan Haçova savaşında, Padişah’ın, Çadırların arasına kadar giren, düşmana kılıcını çekip saldırdığını gören, seyis, aşçı, deveci, katırcı ve karakullukçu denilen hademe gurubu, düşman üzerine kazma, odun, balta, kevgir ve bıçak gibi şeylerle saldırınca, bunu gören yeniçeri toparlanıp, yeniden düşmana saldırmış ve savaş kazanılmıştı. Mesele yenilgiyi kabul etmek değil. Mesele bu iş bitti demekte değil. Mesele toparlanıp, kaybedildiği sanılan savaşı kazanmaktır.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP başkanlığı yarışında ilk raundu önce bitirdiniz. İkinci tur için kolları sıvadığınızı ve bazı adaylar ile anlaşarak yarışı götüreceğinizi açıkladınız. Çalışmaya aç ve iş yapmak isteyen partideki genç vekillere bakanlık vereceğinizi duyurdunuz. Yani, arkadaşlar, eskiden bakanlık yapanlarda iş kalmadı. Onlardan ülkeye hayır gelmez demeğe getirerek, onlara bakanlık yok demek istediniz. Sn. Sucuoğlu, bence kaygılanmayın. Herkes ölür. Kimi toprağa, kimi yüreğe, kimisi de bu açıklamadan sonra sanırım, sandığa gömülür.

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Sn. Cemal Özyiğit Meclisteki konuşmanızda bütçe için Saray’a çağrıldık dediniz. Ve davet üzerine Cumhurbaşkanı Sarayı’na gittiğinizi, konunun da ‘Bütçe’ olduğunu belirttiniz. Ortada bir Hükümet yok, olmayan Hükümet’in de bütçesi olmaz dediniz. Aman Cemal hocam, ortada bir hükümet yoksa, Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda, almış olduğu %32 oranındaki oyu, %32 boyundaki zam kazığına döndürüp, kıymıkları temizlendikten ve zeytin yağına batırıldıktan sonra tüp gazı zammı olarak, hart diye geçirtirlermiydi? UBP, seçimlerin ustasıdır. Ama kimse kusura bakmasın zammın da hastasıdır. Bodur tavuk, her gün piliç görünümündedir hocam. Yanıltmasın.

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Sn. Tufan Erhürman, Silihtar’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayında gerçekleştirilen, toplantıda Cumhurbaşkanı’na ‘Maraş’ta neler olduğunu’ sorduğunuzu söylediniz. Ancak Cumhurbaşkanı’nın kendisinin de haberi olmadığını öğrendiniz. Türkiye’den Çevre ve Şehircilik Bakanın geldiğini ancak İçişleri Bakanımızın, bunu bizim gibi televizyondan izlediğini söylediniz. Bu bu devletten bahseden bir partinin temsilcilerinin yaptığını belirttiniz. Sn. Erhürman, kafa ile gol nasıl atılır sorusunu sormuş olsaydınız, sanırım çok net bir şekilde fiili olarak Cumhurbaşkanı bunu gösterebilirdi. İçişleri Bakanının, Türkiye’den gelen Çevre ve Şehircilik Bakanından haberi olmaması da doğaldır. Çünkü gökten Hülya Avşar yağsa biz garibanların başına, dünyadan haberi olmayan, satranç oynayıp, 4-5 hamle sonrasını düşünmek yerine tavla oynayıp, attığı zarı oynamayı tercih eden Namık Kemal’ler gibi olanlar düşer de ondan.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, açıklamanızda, Kapalı Maraş’ın kapalı kalmasına biz mi sebep olduk ki, tazminat ödeyelim dediniz. Vallahi bu konuda çok haklısınız. Bütün suç, bizi dürten, kavgaya sokan, Maraş’ı sakın açmayın. Rum’un, Dikomo’ya kadar yolu var diyen Tanganika, Madagaskar ve Amazon Ormanlarında yaşayan cüce pigmelerinddir. Hacı amca, dışarıdaki güneşe bakıp gülümse ve önünde kocaman bir gelecek olduğunu unutma demişti. Dinledik. Üzerinde bir zaman güneş batmayan İngiliz’in, güneşine baktık. Vay bakmaz olsaydık. Bizi kör etti. Attığı çalımlar sonrasında belimizi kırdı. Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı bu fettan Ada’da bozduğu, dostlukların nefrete dönüşmesinin, meyveleri de o nispette öldürücü oldu. Sevgili Oğuzhan, barış, çözüm diyerek yaklaştığımız Rum, dört tambura beş okka, modunda, yüz verdik diye, şımardı. 96’sını geri aldık. Şimdi bırak etrafımızda ”4” dönsünler. Malını isteyen, Mal Tazmin Komisyonuna müracaat ederek, gelip malına sahip çıksın.

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Sn. Hasan Esendağlı, K.T Barolar Birliği Başkanı olarak, Anayasa değişikliği referandumu ve seçim sürecinde yaşanan bazı olayların bahane gösterilerek, belli kesimler tarafından yargının sistematik şekilde yıpratılmaya çalışıldığını vurguladınız. Yargının, açık hedef haline getirildiğini belirtirken, hayır kampanyasının, seçim sürecinde, zaten bir işe yaramıyorlar, bir de fazladan yargıç isterler gibi bir başka propaganda ile birleştirildiğini ve yargının açık hedef haline getirildiğini dile getirdiniz. Sn. Esendağlı, sizin de ima etmeye çalıştığınız gibi yargı bizim göz bebeğimiz. Anketlerden de görüleceği gibi en güvenilen kurumumuz. Alt Mahkemelerde, alacak verecek davalarına, ceza davaları ile diğer hukuk davalarına bakan yargıç sayısının azlığı çok bilinmeyenli bir denklem değil. Ancak bence Yüksek İdare Mahkemesi yerine alt Mahkemelere yargıç atanmasının istenmesi daha olurdu. Sn. Esendağlı, yargıyı target yapmaya çalışanlara boş geçin. Onların övünmelerine de aldırmayın. Kaçan giden balonlarına el sallayın. Nasılsa bir gün havaları inip yere düşecekler.

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Sn. Tanya Kilitkayalı, yeni neslin, başarılı Kıbrıslı gençlerin, farklı bir alanda güzel bir örneği oldun. Kıbrıslı insanlara özgü o mütevazı duruşunun yansıra, elinin hünerlerini sergileyen, içerisine sevgini kattığın yemeklerin ile de ön plana çıktın. Bazıları gibi, birilerine yaranmak için şivesini değiştirmeye çalışırken masgara olanlar gibi değil, Kıbrıslı insanın en güzel yanını sürekli sergilediği gibi davranışların ve konuşman ile kendin oldun. Belki yarışmadan elendin. Ama Kıbrıslı Türklerin, gönüllerinde birincilik kürsüsüne oturdun. Sevgili Tanya, Kıbrıslı Türklerin, full çeken bataryaları sonrasında, kalplerinin en müstesna bölgesi olan sevgi bölgesindeki kapsama alanından çıkmıyorsun. Eskiden, tanınmazken, eminim birçok kalpte bir çiçektin. Ancak, bugün birçok gönülde buket oldun abim.

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Sn. Ali Arslan Mağusa esnafı olarak yapmış olduğunuz açıklamada, esnaf ile insanların halinin belli olduğunu ve kurulacak hükümetin ekonomiye odaklanması gerektiğini belirttiniz. Paranın Türkiye’den geldiğini ima ederek, ekonominin erken seçimleri kaldırabileceğine vurgu yaptınız. Durumun, genel olarak çok kötü olduğunu, bu nedenle hükümetin bir an önce kurulması gerektiğini söyleyerek kurulacak yeni hükümetin ekonomiye yoğunlaşması gerektiğini ifade ettiniz. Sn. Aslan, hep kendilerini düşündüğünden, halkı düşünmeye fırsat bulamayanlar için noktayı bir kere koyarsak, feriştahı gelse virgüle çevirmememiz gerekir. Sanırım geriye ne soru bırakmalı, nede tek bir soru işareti. Bugüne kadar Anamızı ağlatırken geride play back yapanlara detone oldunuz beyler ve hanımlar demeliyiz.

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Bilgin Gürsoy, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bizim iktidarda iktidarsızlık çeken müddeiyi umumiyetlerimizin, Covit 19’un arkasına saklanarak herşeyi zamladıklarını belirttiniz. Maaşların ayni yerde saymasına karşın, maşallah Marketteki fiyatların harıl harıl değiştiğini ve ürünlerin zamlandığını söylediniz. Sorduğunuz zamanda sterlin yükseldi cevabını aldığınızı belirttiniz. Allah aşkına diyerek bizim gece sterlin basan matbaamızı mı var diye sordunuz. Bilgin hanım, cep delik cepken delik, halkın alım gücü kalmadı. Tüp gaza yapılan zamda bunun bonusu oldu. Maaşlar artmamış, onlar için ne gam nede keder. Hatçe Teyze, be dostlar, size kaç defa, turşu kurar gibi süslü vaatlerle önünüze gelen her hıyarla, hayal kurmayın dedim. Bakın onlardan değil turşu, cacık bile olmadı dedi. Yaaa!..

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Sn. Şaziye Şafaklı, esnaf olarak maddi durumumuz çok kötü. Herkes batmış vaziyettedir. Pandemi’den dolayı ekonominin durumu malum. Kurulacak yeni hükümetin ekonomiye yoğunlaşması gerektiğine vurgu yaptınız. Olası erken seçimi ülkenin kaldırabileceğini de düşünmediğinizi ifade etiniz. Şaziye Hanım, bizlerin önüne türlü vaatler koyarak, istikbalimiz göklerdedir. Sizi uçururuz diyenler maalesef ozon tabakası delinince bizleri tepe üstü yere çaktı. Siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ise ağzı sulanır. Seçildikten sonra yaşadıkları hazımsızlık sonrasında midesi bulananlar, maalesef üstümüzü başımızı fosseptik çukuruna dönüştürdü.



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Günün Fıkrası

Cehennemde durum

Dünyada suç işleyip Cehenneme gönderilenler Allah tarafından kamplara ayrılmış. Bir gün Cehhennemi teftişe giden bir Melek, etrafı tel ile çevrili içinde ateş yanan bir kuyunun başında durmuş. Kuyunun başında ellerinde otomatik silahlar bulunan Amerikan Askerleri sürekli olarak kuyuya bomba atıp ateş ediyorlardı.

Melek askerler niçin bomba atıp ateş atıyor diye sorunca kuyudan kaçmak isteyen çok. Bunun için Amerikan askerleri buraları korumakla görevli demiş. Melek kafa sallayarak yürümüş. Biraz ileride bir başka kuyu görmüş. Onun başında da Nazi Askerleri habire tuttuklarını fırına atıyorlardı. Yine bomba ve makineli tüfekler ile kuyuya da ateş ediyorlardı.

Kafa sallayarak yine yürümüş bizim Melek. Öyle bir yere gelmiş ki, kuyunun etrafında ne tel örgü var. Nede asker. Cebrail efendiye niçin bu kuyunun başında asker yok diye sormuş. Cebrail hemen cevap vermiş. Bu kuyuda Kıbrıslılar var. Kuyudan çıkmak isteyeni diğer Kıbrıslı ayağından tutup aşağı çekiyor. Kuyunun duvarına basıp yükselmek isteyeni de ayağından aşağı indiriyorlar. Bunun için buralarda askere ve bekçiye ihtiyaç yok demiş.

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