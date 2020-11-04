Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile yaptığınız görüşmenin, kavgalı ve tartışmalı geçeceğini, hatta bir birinizin gözünü morartacağını bekliyorduk. Halbuki, aksine olumlu geçtiği açıklandı. 1977’den beri sürdürülen, federal temelde bir anlaşma zemininin, özellikle Crans Montana'da son yaşananlardan sonra, pek de umut vermediğini, dolayısıyla yeni fikirlerle masaya oturmanın zamanın geldiğini Anastasiadis’e ifade ettiğiniz söylendi. Allah Allah dedim. İki devletli çözümü, konfederasyonu, zamanında Denktaş bey de Zirve toplantılarında ortaya atmıştı. Bu temcit pilavı sanırım çok önceleri hazırlanmıştı. Uzun süre geçti. Tekrar ısıtınca, sanki ekşidi gibi bir tat verdi. Her yeni fikir yağmur damlası gibidir; kimisi çamura, kimisi gül yaprağına düşer. Yalnız geç yağan yağmurlar, kurumuş çiçeklere hayat vermez unutmayın.

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Sn. Derviş Eroğlu, UBP’nin Ruhani lideri olarak, parti içerisinde çok etkin olduğunuz çok bilinmeyenli bir denklem değil. İşaret parmağınız, bugüne kadar kimi işaret ettiyse, o yarışı elini kolunu sallayarak, üstüne üstlük birde ‘Çifte Telli’ oynayarak ipi göğüsledi. UBP’nin kurultayının ilk turunda, sessiz kaldıktan sonra, ikinci turda iki adaydan birisini işaret ederek başıma ‘TAÇ’ yapıp, ‘OY’um onundur demişsiniz. Sn. Eroğlu, parti başkanlığı otomobil gibidir. Aşınan ve yıpranan yedek parçaları sürekli değişir. Usta siz olduğunuza göre sanırım hangi parçanın değişmesi gerektiğine de siz karar vereceksiniz.

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Sn. Hasan Taçoy, yarıştan çekilme kararınızı, gözden geçirerek, yarışa katılacağım açıklamanız, hem UBP hemde halk nezdinde olumlu bulundu. Seçimden çekilmiş olmanız halinde, muhtemelen 10 ay sonra normal olarak yapılacağı söylenen, UBP kurultayında, başkan adayı çıkmanız sanırım imkansız olacaktı. Çünkü demokrasiye inanan, parti içerisindeki bireyler, korkup çekildiğinizi düşünecek ve muhtemelen o kurultayda da korkup kaçan birisine oy vermeyelim diyecekti. Kısacası korkak damgası yiyeceğinizden, bugün bana destek veren, benle yola çıkan, yolun sonuna kadar benle yürüyen, tüm partili arkadaşlarımla ikinci turda da bu yolu yürümeye devam edeceğiz diyemeyecek ve onları da yanınızda bulamayacaktınız. Sn. Taçoy, ıslanmaktan korkup, yağmuru sevmemiş olsaydınız, renk cümbüşüne dönüşen o güzelim gökkuşağını görme ihtimaliniz olmayacak ve sadece renksiz bir Gökkuşağına bakacaktınız.

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Sn. Tufan Erhürman, yarışı önde bitirmeden, kendini parti başkanı ilan eden, sonrasında da Başbakanlık hayali ile 'kırmızıçizgimiz, İçişleri ve Maliye bakanlıkları diyerek bir koalisyon için kapınıza şartlı olarak gelecek olan Sucuoğlu’na bak yeğen, daha çeşmeye gitmeden, testiyi çatlattın. CTP’ye çatlayan testi ile gelme. Çünkü çatlak testi su tutmaz imasında bulundun. Hatçe Teyze, Tufan ovlucuğum haklı. Ortaklık yapma teklifinde bulunacağın bir partiye, sen yama olacaksın zihniyeti ile gitmeden önce, paldır küldür, her şeyi söyledikten sonra gitmek, siyasi nezaketsizlikten öte bir şey değil dedi. Sn. Erhürman, halk olarak, çayın demine, geçte olsa gelen yağmurun sesine, eğitimin sadece okumak olmadığını, okudukları üzerinde düşünüp, konuşabilme yeteneği olduğunu, bilmeyenlerin çıkarttıkları sese dalıp giden, insanlar olduk.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, yarıştan çekilmesi beklenen Hasan Taçoy’un, bu kararından vazgeçmesi sonrasında, sanırım Cumartesi günü, yeniden çetin bir sınav vereceksiniz. Kurultayda aday olan 3 adayın, size destek vermesi, yüzünüzü güldürürken, Hacı amca, aman Faiz ovlucuğuma ağaca dayanmasın çürüktür, duvara dayanmasın zayıftır yıkılır. İnsana dayanmasın, dün dündür, bugünde bugün kitabının sayfalarını çevirirken, verdiği söz ölür dedi. Sn. Taçoy’un yeniden yarışa katılması sonrasında sanırım yeşil ışıkta geçmeniz şimdilik askıda kaldı. Olsun Faiz bey, yeşil ışık yanmasa da, siz zaten kırmızıda da hiç durmadınız ki.

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Sn. Mehmet Harmancı, Sn. Zeki Çeler, şu bizim Rasıh, rahat durmadı. Araştırdı, allem etti, galem etti, oturup köşe yazısında döktürdü. Ve sırt sırta verip, TDP’yi, Zümrüdü Anka kuşu örneğinde olduğu gibi, küllerinden yeniden doğması ve iddialı bir parti haline gelmesi için kolları sıvadığınızı yazdı. Harmancı Başkent Belediye Başkanlığının ikinci döneminde, Zeki Çeler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaparken, devlet mekanizmasının çarkları içerisinde, terleyip tecrübe edinmiş iki genç siyasetçidir. Bu nedenle, TDP’de kuruyan dalların budandıktan sonra, onların yerine açacak yeni filizler olmalıdır dedi. Ayşaba, kuruyan dallar, ayni uzayıp insanın yüzünü gözünü kapatan saçlar gibi kesilip, budanmalıdır. TDP’nin bir zamanlar istikbali göklerdeydi. Kuruyan kanatlarına, ozon tabakası deliği eklenince 1500 feet yükseklikten %7 kayalıklarına düştü. Tabi sırtlamak yürek ister. Bence iki ovlucuğumun rüzgarı eserse, eh o dа partiye yeter dedi

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Sn. Senih Çavuşoğlu, kraliçe ile dansın müthişti. Bu dans kraliçeyi önceleri o kadar memnun etti ki, memnuniyetinden uçtu. Saha sonra ayağındaki nasıra basmış olacaksın ki, sinirlenerek, suratı dokuzu on geçme modunda, güngörmez sultan gibi yüzü sirke sattı durdu. TL’ye nanik yaparken, bu dans, nasırına basılan kraliçenin, sinir ve öfkeden, kalp krizi geçirmesi sonrasında sonu mu olur, yoksa sizin memlekette herkes artist olmuş. O zaman bana da yönetmenlik düşer diyerek, bizim ekonomiye dram filmi mi çeker bak onu bilmem. Senih hocam, tekerrür eden tarih değil. Hatalar tekerrür eder. Hataları silen silgimiz, kalemin ucundan önce bitti. Silginin sadece madeni kısmı kaldı. Ya kağıt yırtılacak, yada sayfalarda kalan hatalar sonrasında ekonomi NOS olacak.

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Sn. Ahmet Soyalan, PGM Genel Müdürü olarak, size çok kötü bir miras kaldı. Pencereye baktığımız zaman, yapılan hataların kirlettiği camı, pencereden baktığım zaman, Polis aleyhine açılan ve bahçede kötü bir görüntü yansıtan, yabani otları simgeleyen davaları görüyorum. KTHY olayında polis aleyhine verilen 15 bin TL tazminat ile faizlerinin yanı sıra, Başmüfettişlik hakkının yendiği gerekçesiyle açtığı davanın sonunu göremeyerek, yaşadığı stresli günler nedeniyle hayatını kaybeden, Özer İnsan’ın lehine verilen, yabani otları simgeleyen davalar var. Sn. Soyalan, dünyada en mesut cimri, edindiği dostları muhafaza edendir diyorlar. Eskilerden bazıları, belki, biz cimri olmayız ancak cömert oluruz diyerek, bol kepçe lokantasında harcamalar yaparak, dostlarını harcadı ve muhafaza edemedi. Polis teşkilatında, un var. Şeker var. İrmikte var. Tabi ağza tat verecek helvayı yapmak için ‘Usta’ da var. Bence ortası hamur, üstü yanık helva yerine, kıvamında yapacak, Soyalan, soyadına sahip ‘Usta’ da var. Geriye, ustanın, ustalığını konuşturmak kalıyor.

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Sn. Selim Gökbörü, El – Sen, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı olarak sizin, ensesi kalın, gerdanı sarkık bazı kişilerin, borçlarından dolayı kesilen elektriklerini, gayrı yasal bir şekilde yeniden bağlattığınızı öne sürdü. El – Sen olarak buna sessiz kalmayacaklarını ve gerekli olan her türlü adımı atacaklarını belirtirken, buna grevin de dâhil olabileceği imasında bulundular. Size ya görevinizi layıkıyla yapmanızı, yada istifa etmenizi söylerken, sizin yapmaya çalıştıklarınız kadar, bizim silmişliğimiz var mesajında bulunuldu. Sn. Gökbörü, ceryan tehlikelidir. Aman dikkat edin teperse fena teper. Hele bu ceryan El- Sen’in gumandasındaysa, iflah etmez. Belki öldürmez ama süründürür. Kıb – Tek’i, özelleştirmeye veya batırmaya çalışanlar, anamızı ağlatırken lütfen geride playback ve vokal yapmayın deniyor.

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Sn. Gülgün Vaiz, sosyal medyadaki paylaşımınızda, sürekli olarak ani ölümlerin artış gösterttiğini belirttiniz. Ani ölümlerin başını çekenlerden birisi konumundaki, kalp krizlerini Covid 19 tetikliyor diye tartışırken, ülkenin önde gelen bir kardiyoloji uzmanı olarak, her ekonomik kriz döneminde, kalp krizlerinin artış gösterdiğini de bilmemiz gerektiğini dile getirdiniz. Örnek olarak da 2001 Bankalar krizinin yanı sıra, 2001, 2008 krizi ile dövizin arttığı her dönemi örnek göstertiniz. Gülgün Hanım, uzun mesafelere ulaşmanın, yakın mesafeleri aşmakla mümkün olacağını, bunun da yetenekli siyasetçiler ile olacağını bilmem söylemenin yararı olur mu? Halk olarak, yaşanan krizlerin ve pandeminin yarattığı, alaca karanlıkları pek sevmeyiz. Ya gündüz olmalı ya gece. Siyasetçinin kalemi, ya gereğini yaptırmalı ya da çantada kalmalı. Siyasetçi dediğin ya siz fedakâr doktorlar ve hemşireler gibi olmalı ya da hiç olmamalı.

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Sn. Mehmet Saydam, bir ekonomist olarak, son zamanlarda yaşanan ekonomik krizin geçmişte yaşanan krizlere benzemediğini ve siyasilere seslenerek, artık siyaset yapmayı ve boş konuşmayı bırakmaları gerektiğini belirttiniz. Lafla peynir gemisinin yürümediğini söylerken hepimizin ayni gemide oduğunu ancak siyasilerin farklı tarafa kürek çektiğini söylediniz. Ülke ekonomisi iflasta, Özel sektör batağın eşiğinde, ama umuru olan yok ifadesinde bulundunuz. Ülke insanının ve olmayan hükümetin rahatlığını ve davranışlarını anlamakta güçlük çektiğinize vurgu yaparken, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Hükümet, Sendikalar, Sivil Toplum Kuruluşlarından ve halktan tısss çıkmamasını anlamakta zorlandığınızı belirttiniz. Sn. Saydam, mesele kurulacak hükümeti ve sonrasında gıccaccık ile oğlancığın işe girmesini beklerken kapıda kapıkulu olacak insanımızın ses vermemesi değil. Mesele 5-6 sendikayı tenzih ederek söylüyorum, bazı sendika başkanlarının bir dairenin müdürlüğüne kapak atmayı beklemeleri meselesi de değil. Mesele ört ki ölem meselesi de değil. Mesele oggaynan satılacak graso ile yağ satarım bal satarım kral öldü yaşasın yeni kral meselesidir.

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Sn. Hüseyin Mehmetoğlu, bir gardiyan olarak, cezaevine yüklü miktarda hap getirerek, mahkumlara satma noktasına, millete ‘Yok artık ‘ dedirttin. Sırt çantan ve giymiş olduğun, siyah renk, yırtık eldivenin parmakları içine yerleştirdiğin 150 adet uyuşturucu olduğuna inanılan hap, polis tarafından tespit edilirken, bir gardiyan olarak, yalnız sana duyulan güvenin değil, tüm gardiyanların güveninin erozyona uğramasına nede oldun. Esat Cabbar Gözalıcı’nın yönlendirmesi ile yediğin halt sonrasında, bu kişiden aldığın paralar bu kişilik ve güven erozyonun tamirine sanırım yetmeyecek. Mehmetoğlu, Hayatın bazı püf noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen; ömrünün geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirirsin.

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Sn. Şener Elcil, Rum lider Nikos Anastasiadis’e hitaben basına yaptığınız yazılı açıklamada, yer aldığı iddia edilen hakaretler nedeniyle KTÖS'e ve size dava açıldı. Ülkeyi yönetme kararı ile seçilen kişilerin, bazı hususları hazmetmesi gerektiğine vurgu yapılırken, kar taneleri gibi naif bir şekilde yağmaları gerekirken, dolu olup etrafı kırıp dökerek yağmamalarına vurgu yapılıyor. Şener hocam, açıklamalarınız nedeniyle, sizi çekemediler ve halat koptu. Halat koptuktan sonra sürekli olarak 4 oktavdan çıkan aslanın sesi, 1 oktava düşerek, aslan miyav dedi. Vallahi hayatı komedi sananlar, bundan sonra yaşayacakları son espriyi iyi düşünsünler derim.

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Günün Fıkrası

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş. Babası ona ne iş bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen, fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?" Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mı ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."

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