Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Mustafa Akıncı, 23 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra, mevcut yasal süreç içinde ve yasanın öngördüğü şekilde, şahsınızın ve eşiniz Meral Akıncı’nın mal bildirimini yaptığınızı gördük. 5 yıl önce göreve başlarkenki mal varlığınız ile Cumhurbaşkanlığı görevinin sona erdiği zaman dilimi içerisinde, mal varlığınızda değişiklik olmadığını gözlemledik. Sn. Akıncı, masanızda, üstüne dondurma konan ekmek kadayıfına bakıp, onu yememeniz, sanırım deveyi havudu ile götüren bazı siyasetçi, üst düzey bürokrat ve belli köşeleri tutanlara, kötü örnek oldunuz. Ayşaba, bugüne kadar, karakteri yerlerde sürünen ucuz insanların üstüne kuruduğumuz hayaller, bize pahalıya patladı. Onları İN, karakteri düzgünleri OUT yaptık dedi. Başkan güvenmek iyidir ama, güvenmemek galiba daha iyidir. Çünkü ağaca dayanırsınız çürür, insana dayanırsınız o da ölür. Siz de adaylık için dayandığınız, insanın dik duruşu ölünce, yıkıldınız. Ne dersiniz?

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Sn. Mehmet Ali Talat, paylaşımınızda, Kıbrıs Türklerinin tarihin en kaotik ve kötü günlerini yaşadığını belirterek, toplumun hayatından bezdiğini dile getirdiniz. Dövizin başını alıp gittiği bu günlerde TL’nin değer kaybettiğini hayatın pahalılaştığını, bunun sorumlusunun da Türkiye ekonomisini yönetenler olduğuna vurgu yaptınız. KKTC halkı ile Türkiye halkının fakirleştiğini söylerken, Türkiye ekonomisini yönetenlerin sinir uçlarımız ile oynadığını belirttiniz. Türkiye’nin birçok kurumuyla seçimlerimize, kabul edilemez müdahalelerde bulunduğunu, hidrokarbon, yataklarındaki, Kıbrıslı Türklerin haklarını da koruyoruz diyerek, KKTC kurumlarını paspas haline getirdiğini ifade ettiniz. Açıklamanızı okurken gözlerime inanamadım. Dün benim Anavatanım Türkiye’dir. Türkiye vatandaşı olsam, AKP’ye ve Erdoğan’a oy veririm diyen siz, hangi dağda kurt öldü de 180 derece dönüş yaptınız? Sn. Talat, sisli ve bulutlu havalarda, kimi köprüleri geçmememiz gerektiğini, kimilerini ise yıkmamız gerektiğini dümeni iyi çevirmek için kaptan olan sizlerden yaşayarak öğrendik.

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Sn. Ersan Saner, hükümeti kurma işi kime niyet kime kısmet derken, inik minik tatarinnik, istavroza urum kızı denilerek, işaret parmağı sizi göstertti. Sucuoğlu bakanları bile atama noktasına gelirken, ikinci turda Taçoy yarışı kesin kazanır iddiasında bulunulurken, hükümeti kurma ihalesi size kaldı. Ve KKTC’nin Ağası olarak koltuğa oturdunuz. Vallahi, Ağa pohunun üstüne poh ş……maz. Aga ne derse o olur. Birileri sana yürü ya kullum dedi. Nazar edip şeytanlık yapanların vesvesesi varsa, senin gibi gökten zembille inenlerin de besmelesi pardon arkasını sıvazlayanlar var. Sn. Saner siyasette inandığım doğrular hala değişmedi. Ama inandığım insanlar değişti. Buralarda herkes, vatana hizmet aşığı ve siyaset uzmanı, filozof, şairdir. Bu mükemmellik ayaklarını artık bıraksak derim. Çünkü hepimiz ‘Dikili Taş’ altında, dikkat birerli kola geç denilince, saf tutan ve tırnak kontrolü yaptırtan ‘Evet efendimciyiz’

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Sn. Zorlu Töre, Meclis Başkan Yardımcısı ve Ulusal Birlik Partisi’nin Kurultay Divan Başkanı olarak, yapıldığı iddia edilen müdahaleye atıfta bulunarak, tavsiye niteliğinde görüşmeler olabilir, yapılabilir dediniz. Bunlara yanıt verecek olanların da Sucuoğlu ile Taçoy olduğunu söylediniz. Bu kurultayın sonuçlanması gerektiğini söylerken yaşananlara üzüldüğünüzü de belirttiniz. Ayrıca 1. turdan önce, Tatar’ın, Ersan Saner’i çağırıp, hükümet kurma görevini verebileceğini söylediniz. Sn. Töre ben bu açıklamanız sonrasında, bugün laf koymayacağım. İslimin üstüne çay koydum. Bir zahmet buyurup gelin. Birlikte içer, dedemin, nenem, annemin aslında babam olduğunu benimde nasıl astronot olduğumu size anlatırım.

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Sn. Bertan Zaroğlu, YDP üyesi, Suphi Asıltürk, Parti Genel sekreteri, Bertan Zaroğlu işyerime gelerek beni tehdit etti iddiasında bulundu. Ve ciddi korku ve endişe duyduğunu belirtti. Polise şikâyet ettiğini söyleyen Suphi Asıltürk, Parti disiplin kurulunun gerekeni yapması için yazılı şikâyet dilekçesini verdiğini söyledi. Ayrıca Parti kurultayında, adaylıktan çekilenlerin neden çekildiklerinin de açıklanması gerektiğine vurgu yaptı. Sevgili Bertan, bir süre önce Orhan Durgun’da, bazı şeylerden şikayet etmişti. Bilahare şimdi de Suphi Asıltürk, şikayetler manzumesini hayata geçirdi. Nar çok faydalı bir bitkidir. Ancak meyvesi çok büyüyünce çatlar ve yarılır. YDP, KKTC demokrasi yelpazesi üzerinde güzel bir yansıma yapıyor. Acaba, Nar gibi fazla büyüyünce çatlamaya mı başladı? Ne dersin?

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Sn. İzlem Gürçağ, çok bilinmeyenli bir denkleme dönüşen Sucuoğlu ve Taçoy’un adaylıktan geri çekilme durumunu sizin içinde sürpriz olduğunu, ne yaşadıklarını bilmediğinizi belirttiniz. İkinci turda geri çekilmelerini parti olarak ön görmediğinize vurgu yaparken, neler yaşandığını yüzde yüz bilenlerin onlar olduğunu söylediniz. Size aktarılanların ise partinin bölünmemesi için böyle bir kararın alındığı yönündedir dediniz. Neler yaşandığını, ilerleyen günlerde, her iki isim parti tabanıyla paylaşınca öğreneceğiz ifadesinde bulundunuz. Sevgili İzlem, neler yaşandığını sağır sultan duyarken, görme yeteneğini kaybeden Metin Şentürk bile gördü. Ayşaba vadesi bitmiş hitam tarihi sona ermiş, bazı siyasilerin elleri ile yaktıkları ateşi halk olarak bizler gözyaşlarımız ile söndüremiyoruz. Hepsi bu dedi.

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Sn. Afet Özcafer, DP Genel Sekreteri olarak yapmış olduğunuz açıklamada, UBP içinde yaşananların herkeste şaşkınlık ve ‘şok’ etkisi yarattığını ifade etiniz. Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanı olurken vekalet vermesi beklenirken bunun zamanında yapılmadığını, Mecliste de geçirilmesi gereken bütçe varken mevcut hükümetin ortağının istifa ettiğini söylediniz. Sn. Özcafer, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Biz yerine ben diyerek hareket eden bazı siyasiler, hayatı dört dörtlük yaşarken, yarattıkları ‘Ucube’ nedeniyle, geçim derdi ile karşı karşıya kalan biz halkın bir yerleri de üç buçuk atıyor.

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Sn. Güven Bengihan ülkeyi yönetenlerin sergilediği sorumsuzluk nedeniyle, halkın içine düşürüldüğü ekonomik krizin KTAMS tarafından asla kabul edilmeyeceğini dile getirdiniz. Yazdıkları kitapların, konusunun, vatan, millet Sakarya, Nurlu Ufuklar ile Malkoçoğlu Efsanesi veya Karaoğlan’ın yaşamı olanların, ülkeyi hükümetsiz bırakmalarının hiçbir haklı mazereti olamayacağını söylediniz. Türk Lirasının büyük oranda değer kaybetmesinin, halka tam bir “ekonomik yıkım” yaşattığını dile getirirken, “ekonomik yıkım’ nedeniyle birçok işyerinin kapanacağını ve binlerce çalışan ve küçük esnafın işini kaybettiğini söylediniz. Güven başkan, ekim zamanı tarlada ter akıtan, hasat zamanı bunun karşılığını almalı. Ekim zamanında cevizleri yayıp çatlatan, hasat zamanı avucunu yalamalı dedik. Ama halk olarak bizler, tarlada ter akıtanın yerine, graso ve yağ tenekelerini istifeyip, ceviz yayıp çatlatanları seçtik. Bu nedenle yaramızı, yılan yiyen hekim bile iyileştiremiyor.

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Sn. Serdinç Maypa, eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın açıklamasına atıfta bulunarak, bu kadar, pişkinlik olmaz. Allah aşkına adama bakarmısınız. Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Denktaş’ı, dün Erdoğan ile yaptığı telefon konuşmalarında yerden yere vururken, bugün ise geçmişte kankam dediği Erdoğan’ı ve yönetimini, yerden yere vuruyor dedin. Ve Talat’ın, artık milletin sırtından düşmesi gerektiğini, bu halkı aptal zannetmemesini belirttin. Sevgili Serdinç, bazıları gökkuşağının 7 rengine sahiptir. Bukalemun gibi, bulunduğu yerin rengini alır. Tavuk ve Penguen’in kanatları vardır. Ancak her ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun pırıl pırıl tertemiz sularında, diğerinin burnu gezinir çöp yığınlarında.

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Sn. Asım Vehbi, haber yaparken, birçok vatandaş bizlere, be ama bu KKTC’de cinayet, hırsızlık, soygun, dolandırıcılık ve en önemlisi pahalılık haberleri dışında güzel bir şey yokmu diye soruyor. Ve hep insanın içini karartan haberler yapıyorsunuz diyor. Azda olsa güzel şeylerin olduğunu insanımıza anlatmak için Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım, iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’ni (ARUCAD) işaret parmağım ile göstertmem yetti. Rektörü olduğunuz ARUCAD, 2020-2021 Akademik Yılı’nda İngilizce Hazırlık Okulu öğrencilerine yönelik, yıl boyunca devam edecek yaratıcı atölye çalışmaları başlattığınızı öğrendik. Sanırım, Atölye Çalışmaları’nda öğrenciler, yaratıcılıklarını keşfetmeye ve farklı kurgular geliştirmeye odaklanacak. Sn. Vehbi, ARUCAD’da, un var. Şeker var. Ekmek Kadayıfını yapacak ve kıvamında pişirecek ‘Asım Vehbi’ gibi birde usta var. O zaman o ekmek kadayıfının tadından geçilmeyecek sanırım.

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Sn. Arif Edizer, Genç TV’de yayınlanan ‘Zirve’deki 5 şarkı arasında bulunan, güzelim sesin ile söylediğin ‘’Susma’’ şarkısını, ülkenin önde gelen topluluğu, SOS eşliğinde söylerken, bazı şeylere susulmaması nasihatinde bulundunuz. Susma sıra sana gelecek nasihatini bugüne kadar duymayan Kudret Özersay’ın, nasihatinizi duyduktan sonra, başını duvarlara vurduğu iddia edildi. Sn. Edizer, işaret parmakları, güzel şarkınızın başarısı nedeniyle sizi ve SOS’i, geriye kalan üç parmak da sözlerinizin suçladığı malum kişileri gösteriyor.

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Sn. Saffet Aşıksoy, Kıb-Tek yönetim kurulu tarafından, bir süre önce, sosyal medyada, hükümetin yanlışlarını yazmaya devam etmeniz halinde, görev yerinizin değiştirileceği yönünde tehdit edildiğinizi belirttiniz. Avukatınız vasıtası ile itiraz etmeniz ve ardından seçim yasaklarının girmesi sonrasında sürgün kararınızın iptal edildiğini, söylediniz. Ancak, güçlü beyinler fikirleri, vasat beyinler olayları, zayıf beyinler insanları tartıştığını ima ederek, Ülkeyi aydınlatan projektör olma yerine, kime yandığı ev lambası olmayı tercih eden, Kıb-Tek Müdürü tarafından görev yerinizin değiştirildiği ve sesinizi çıkartmanız halinde bu işin İskele’si de var denilerek tekrar tehdit edildiğinizi belirttiniz. Sn. Aşıksoy, Yeşilçam’ın kanunlarını Türkan Şoray, taş bebek Gönül Yazar tarihini, balı fazla bulunca bir yerlerine süren bizimkilerde, KKTC’nin tehdit ve sürgün tarihini yazar.

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Sn. Orhan Durgun, bir süre önce sosyal medyadaki paylaşımında, yıllardır büyük bir aşk ve sevgi ile bağlandığın YDP’nin, İlçe Başkanlarına atıfta bulunarak, ilçe yönetiminin kararı ve onayı olmadan, alınan kararların disiplin suçu olduğunu ve ihraç yoluna kadar gideceğini belirttin. Görevlerinizde bulundukları süre içerisinde yönetimlerini ezmemelerini yoksa ezileceklerini belirterek, insanların aptal yerine konulmaktan vazgeçilmesi gerektiğini söyledin. Sevgili Orhan, anladığım kadarı ile bazı kimseler parti içerisinde arı olmuş çiçekten çiçeğe konup bal alacağım diye uğraşıyor. Hâlbuki partiye zarar veren kımıl zararlısı olduklarını göremiyorlar. Bazılarının, dümeni iyi çevirmek için kaptan yapıldığı ülkemizde siyasetin geldiği nokta için ne diyebiliriz ki?

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Sn. Ayşegül Garabli, paylaşımınızda İzmir Depremine atıfta bulunarak, İzmir Depremini, zinaya, binaya, içkiye, dine, imana bağlayan mahlûkların, aşırı derecede zehirli olmaları nedeniyle, insanlardan ve hayvanlardan uzak bir yere bağlanması gerektiğini söylediniz. Hocanım, beyinleri örümcek bağlayanların, aşırı zehirli olmaları nedeniyle bir yerlere bağlanması sanırım ülkeye bir kar sağlamaz. Benim her gece bunlar ile ilgili gelmişine ve geçmişlerine yönelik, bestesi küfürlü acem aşiyan, güftesi köklerine kezzap suyu makamında düzenlediğim şarkı eşliğinde yolculuğum var. Bunların görmek istemeyen gözlerine ışık fayda etmez. Bence bunları hayata baktıkları pencereden atmalı.

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Sn. Nezihi Beyaz, İstatistik Kururunun, ülkedeki hayat pahalılığını görmezden gelerek açıklamış oldukları %1.04 hayat pahalılığı ile ilgili paylaşımında, bir de enflasyon birmiş diyorsun. Ulan geçen yıl metresi 8 liraya aldığım sera naylonunu, 3 gün önce sordum 18 TL. dediler. Ben ölçü alıp geldiğimde metresi 24 TL. oldu. Neden de dövizin artması imiş. P….n malını sanki Türkiye'den dolarla alıyorlar dedin. Sevgili Nezih, görme yeteneğini kaybeden bir kişi tuttuğunu öper. Maşallah bizimkilerin elinden ne tuttukları nede kaçanlar kurtuluyor. Bunlar halkı ağzında bal olan bal arısı olarak görüyor. Ama o arının kuyruğunda iğnesi olduğunu da unutuyorlar.

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Günün Fıkrası

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş.

Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş

Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış

çok güzel bir kadın boynunda

‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam

Kaçıyor adam kovalıyor. Ama yakalayamıyor ve

Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini

Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor.

’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor.

Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci,

boynunda da bir yazı

‘Yakalarsam benimsin’

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