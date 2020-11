Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Rum Lider Anastasiadis ile gerçekleştirdiğiniz görüşme Rum basınında da büyük yer buldu. Anastasiadis ile yaptığınız ilk gayrı resmi görüşmeyi kaleme alan Polistis, rahat durmayarak hınzırlık yaptı ve sizin görüşme sırasında sıklıkla müsaade isteyerek, mesaj yoluyla birileri ile iletişim kurduğunuzu iddia etti. Yine bir başka hınzırlığa imza atarak, Türkiye ile ayni çizgideyim dediğinize atıfta bulunarak, her iki tarafın kabul ettiği, gayrı resmî beşli konferansta, Anastasiadis’in esas muhatabının, siz değil, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun olacağını belirtti. Sn. Tatar, bu Rum’lara da güven olmaz. Misafirliğin seyri ile ilgili mesaj atarsın, adamlar onu bile duyururlar. Yahu seçimden yorgun çıktım, benim yerime başkaları görüşmelere katılsın dersin, onu da başka şeylere yorarlar. Ayşaba, Parayla Saadet olur, Merve olur, Hale olur, Jale olur. Parasız en fazla Naciye ne biliyim Hayriye falan olur. Bizden de yavru olur, yavrucuk olur. En fazla oğlancık olur. Ama büyüyen kardeş olmaz dedi.

**

Sn. Ersan Saner, Cumartesi günü gerçekleşecek olan UBP kurultayı NOS oldu. parti tabanından yoğun baskı var diyerek aday olacağım diyen Faiz Sucuoğlu’nun, aday olması da suya düştü. Hükümetsiz kalan ülkenin, bu yöndeki eksikliğini gidermek için çalışmalar yaparken, arabanızın tekerine androş konması, sanırım canınızı sıktı. Millet, tam sizin için ‘Ağa’ demeye hazırlanırken, birilerinin sizi Ağa’lık mertebesinden, ‘Maraba’ sınıfına sokmaya çalışması, parti içerisinde de huzursuzluk yarattı. Hacı amca, Arap kanalında maç izlerken, spikerin maçı heyecanlı bir şekilde anlatırken, fatiha okuduğunu sanan, babaannemin âmin demesi gibi, UBP’de de birileri her kurultayda ‘Yarabbi ben’ diyor dedi.

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, Ankara’dan baskı var diyerek, ikinci turda adaylıktan vazgeçmenizin ardından, aday olacağınız, Cumartesi günkü kurultayda iptal edildi. Böylesi şans dostlar başından uzak derken, biz eskiden KKTC sokaklarında pirili oynadık. O pirili için çok gözyaşı döktük. Neron Roma’yı yakmış. Biz o pirili için gerekirse Güneşi bile yakar sandığı darmadağın ederiz düşünceniz havada kaldı. Sn. Sucuoğlu, beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda dedikleriniz, sizin ıslanmanıza kıyamadı ve kurultayı bile iptal ederek kuru kalmanızı sağlarken, güneşi de sandıkları yanmaktan kurtardı..

**

Sn. İrfan Günsel, deneme sürüşü için koltuğuna oturduğumuz, Günsel araç, sizin belirttiğiniz gibi bir araba değil. Her türlü konfora ve sürücünün ihtiyacına cevap verdiği için bir uzay mekiğini andıran Günsel’e araba demeniz sanırım ona haksızlık olur. Günsel güzel. Günsel konforlu. Günsel herşeyi ile mükemmel. Ancak daha mükemmel olan şey Kıbrıs Türkünün malı olmasıdır. Ekonominin SOS verdiği böylesi bir süreçte, yarattığı istihdamdır. Kurulacak elektrik sarj ünitelerinde de yaratacağı istihdamlardır. İtalyan Fiat, Ferari Meserati’yi, Alman BMW, Mersedes ve Volks Wagen üretirken, neden bizim de öz malımız Günsel’imiz olmasın? Çorak tarlada üretim olmaz diyenlere, çorak dedikleri araziyi, ‘Yeşil vahaya’ dönüştürdükten sonra o ‘Vaha’nın ‘Şehzadesi’ olarak, yaptıklarınız ile bir kalpte bir çiçek olmak yerine birçok gönülde buket oldunuz.

**

Sn. Yenal Senin, HP Genel Başkanı olarak UBP’ye ikili koalisyon ile ilgili olarak kırmızı kart göstertmeniz, yediğimiz kazıklar nedeniyle ne koltuğa oturabiliyoruz, nede yatağa doğru dürüst yatabiliyoruz diye düşünen partilileri ve sempatizanlarını memnun etti. İkili koalisyonda, UBP allem eder galem eder kazığı kolay atar düşüncesine ‘Nayır ‘ derken 4’lü koalisyonda arkalar diğer ortaklarında yardımı ile kolay güven altına alınacağı için ‘Nevet’ demeniz, Yenal başkan bu işleri öğreniyor denmesine neden oldu. Sn. Senin, kazık atma rekortmenlerinin gönlünde bir çiçek olacağına, vatandaşın gönülde buket ol. Birilerine koltuk için biat ederek çıkacağın yolda, ayağına vurulacak olan ‘Altın pranganın’ demir olanından çok daha kötü olacağını da unutma.

**

Sn. Tolga Atakan, hükümet bozuldu. Bakanlar halen koltuk sahibi olarak gözükürken, bana ne sınıfının müdavimi oldu. Ancak geçim derdinde olan insanlar bana ne sınıfına dahil olamayacakları için sizlerin kendilerine el uzatmanızı bekliyor. Çalışma Bakanı değilsiniz, ancak Uçak Alanı sizin sorumluluğunuzda olduğu için, orada çalışan insanlar, bir yardımda, bir el uzatmada adres olarak sizi biliyor. Bizim Minik Kuşlar, Havaalanını temizleme ile görevli temizlik şirketi çalışanlarının bir senedir sigortalarının yatmadığını söylüyor. Havaalanı bir başka devletin hava alanım diye soruyor. Hatçe Teyze, Tolga ovluzuğum, buraya elini uzatırsa, birçok insanın hayır duasını alacak diyor. Sn. Atakan, kurt sisli havayı severken, bizim bazı iş adamlarımız da kereviz olarak gördükleri insanımızı yolmak için kriz sever.

**

Sn. Hüseyin Özgürgün, kör ölür badem gözlü olur sözünden hareketle, uzun bir süredir İstanbul’da yaşadıktan sonra UBP içerisinde kıymete bindiniz. Geldi, uçaktan indi, karantinadır derken, ‘Bekledim de gelmedin ‘ şarkısı eşliğinde, gözler havadaki uçaklarda, gelmediğinizi öğrendik. Gel artık diyenlere, valizimi hazırladım. Kurultayda yaşananlara üzüldüm. Geliyorum diye haber yolladınız. Pasif değil, aktif siyaset içerisinde olacağım derken, içinizden de bana bunları reva görenlere hesap listemi sunacağım imasında bulundunuz. Sn. Özgürgün, bir reklamda ev hanımlarına, bulaşıkların bu kadar temiz olmasını neye borçlusunuz diye sordular. Onlarda ‘Mintaksla’ canım Mintaksla diye cevap verdi. Mintaks ile bazı dosyalar pür-ü pak edilebilir. Bazılarının üzerindeki çamur, iyi niyetli hata diyerek silmekle yetinilebilir. Ancak bazılarını mintaksı temizlemeye yeterli olurmu? İşte o meçhul.

**

Sn. Doğuş Derya, kız bir sinir ve öfke ile UBP-CTP-HP koalisyonu kurmak isteyenlere, bayramdan bayrama açtığın, bayramlık ağzını bir açtın pir açtın. "CTP elini taşın altına" koymalıymış diyenlere, siz taş üstünde taş bırakmayacaksınız. Sonra da CTP elini taşın altına koysun edebiyatı yapacaksınız diyerek estin, gürledin ve dolu olup yağdın. Vallahi ne yalan söyleyeyim 4’lü koalisyonu, dikkat denilince el pençe divan şeklinde durarak bozanlara iyi de yaptın. Sevgili Doğuş, halk olarak anamız ağlatılırken, geride play back eşliğinde vokal yapanlara, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu gösterttin. 4’lü koalisyonu boz denilince Yes be Annem diyenler, şimdi yanlış yaptık ‘Sorry be Annem’ diyor. Eee o zaman sizin de ‘No be annem’ demeniz normaldir.

**

Sn. Kemal Emir, Teksas’ın vilayetine dönen KKTC’de hırsızlık başını aldı gidiyor. Sizin, Akdoğan’daki çiftlikten, motor, alet edevat, makine aksamları sürekli sökülürken, birkaç günde bir yaşanan hırsızlık olayına polisin bir tedbir almaması sanırım size ‘İllallah ‘ dedirtti. Şikâyet ettim ama bir arpa boyu yol almadık dediğiniz noktada, Dört yol polisinin de sürekli olarak yapılan hırsızlıklara ‘Andilla’ koyarak baktığını dile getirdiniz. Kemal gardaş, Marka megapse pozisyonundaki bazı kurum ve kuruluşlara, iş yapma aşkı sağlayacak olan, değil Eros’un oku, Zeus’un şimşeği girse, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmayacağına göre, bu kuruluşlarımızdan da her hayırda da bir hayır var denmesine karşın bizlere bir hayır gelmez.

**

Sn. Umut Bahadır, Esentepe’de cami avlusunda, yerde yatan 72 yaşındaki Hacı Hamdi Paslıoğlu’nun hastaneye yetiştirilmesi için 112’yi arayarak, hastaneden aldığın destek ve Esentepe’de ikamet eden bir hemşirenin yardımı ile iki kere kalbi duran Paslıoğlu’nu hayata döndürmeye çalıştınız. Sağlık Ocağından adrenalin ve oksijen istediniz. Sağlık Ocağından gelen çantada adrenalin olmaması ve Tatlısu’dan gelen Ambulans ile hasta hastaneye kaldırılması,muhtemelen hastayı kaybetmemize neden oldu. Sevgili Umut, Avrupa’da, hasta hastane kapısına kadar gelir ve içeri girerse ölmek istese de ölmez, bizde ise ne kapıdan nede pencereden girse, eksiklikler nedeniyle hayata Adios demekten kurtulamaz derler. Ünlü düşünürler, nişanlıyken erkek konuşur kız dinler. Evlenince ikisi konuşur mahalle dinler der. Bizde ise bütün ülke konuşur ama kimseye meram anlatamadığımız gibi kimse de dinlemez.

**

Sn. Reşat Kansoy bir zamanlar, ben değil biz diye hareket eden, demokratik halk hareketi anlayışı ile yola çıkan ve toplumsal mücadele için varız. Siyasi bir oluşum içinde olmayacağız dedikten sonra, partiye dönüşen. En sonda hükümet içerisinde yer alan, Halkın Partisinden ve Güzelyurt İlçe Başkanlığından istifa ettiğinizi dile getirdiniz. Sn. Kansoy, söz ağızdan çıkana kadar sizin esiriniz, ağızdan çıktıktan sonra siz onun esiri olursunuz. Söz verirken ayağını kaldıran ve sözün ayağının altından geçip gideceğini sanan Kudret Hoca, verdiği sözün esiri olunca, ayağındaki prangadan bir türlü kurtulamadı. Kurtulacağım Allah Kerim derken, indiği Kerim’in kuyusundan bir türlü çıkamadı.

**

KKTC Futbolcuları, dünyada futbol alınan önlemler sonrasında devam ederken, bizde tekerleğin önündeki androş (Takoz) bir türlü kaldırılmıyor. Dünyada artan pozitif olaylara karşın devam eden futbol maçlarının aksine bizde çok düşük seyreden pandemiye rağmen liglerin başlamasına izin verilmiyor. Liglerin başlamamasına tepki göstererek, kalecileri ayrı, defansı ayrı gömdük diyerek, tabutlu eylem yaptınız. Eski bir kaleci olarak, beni nereye gömdüğünüzü merak ettim. Çocuklar, bende simetri hastalığı var. Sizlere, yanlış yapan yamuk kişilere dayanamıyorum. Bir insan hangi limana ulaşmak istediğini biliyorsa, onun için her rüzgar uygundur. Yalnız bizde bazı kişiler rüzgar tespit yeteneğinden yoksundur. Bu nedenle gemiyi doğruca ‘Mercan’ kayalıklarına doğru götürüyor.

***

GÜNÜN FIKRASI

Napolyon ve Namık Kemal

Namık Kemal elçiler toplantısı için Fransa'ya gider.

Toplantı sırasında Napolyon kürsüye çıkar ve karatahtaya bir daire çizer.

Hemen ardından fırlayan Namık Kemal daireyi ikiye böler.

Sinirlenen Napolyon dairenin ortasına kılıcını saplar.

Bizimkide gidip kılıcın üzerine iki şişe asar. İyice sinirlenen

Napolyon toplantıyı hızla terk eder. Ne olduğunu

anlamayan diğer elçiler , Namık Kemal'e ne olduğunu sorarlar.

Namık Kemal gülerek anlatır: ''Daireyi çizince dünya bizimdir.'' dedi.

''Ben ikiye bölünce yarısı bizimdir dedim.'' diye cevap verdim.

kılıcını saplayınca silah zoruyla alırız dedi ve bende şişeleri asınca :

''Ta.......mı alırsınız.'' dedim.

