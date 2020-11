Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin kuruluş yıldönümünde geldiğiniz Ada’da kalabalıktan yer sallandı, gök gürledi. Destek verdiğiniz Azerbaycan’ın, elde ettiği müthiş zaferden sonra, Nazar edip şeytanlık yapma vesvesesi içerisine girenlere, bizimde besmelemiz var mesajı vererek, ambargoları kırmak için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Azerbaycan’a gitmesini sağlamanız kalpte bir çiçek yerine, gönüllerde buket oldu. Sn. Erdoğan, bugüne kadar çok güzel şeyler yapılmasına rağmen, nedense bizler bir birine zarar vermeden yol almasını beceren Kar Tanelerini örnek alamadık. Dolu olup, tangur tungur yağıp kırılmadık kiremit ve cam bırakmadık. Konuşmanızda Maraş’ta evi olan Rumlara destek ve yardımdan dem vurdunuz. Kıbrıs Türküne de yardım etmek isterseniz, balık vermek yerine, balık tutmamızı sağlayın. Vereceğiniz destek ile tutacağımız balıklar, küçük olsa dahi, sanırım bizlere büyük keyif verecek. Kime yandığı belli olan sokak lambası değil, ülkeyi aydınlatan projektör olacağınızdan, kalplerin sevgi bölgesindeki kapsama alanından çıkmayacaksınız.

Sn. Ersan Saner, vallahi sendeki şansa pardon, yok yok Mi pardon derim. Yani sendeki şansızlık, Azerbaycan’dan okkalı dayak yiyen Peşinyan’da bile yok. UBP kurultayının temeline dinamit konduktan sonra, Genel Başkan Vekili sıfatı ile tam hükümeti kurup, Veziriazam koltuğuna oturmaya hazırlanırken, son durakta inme düşüncesi ile bindiğiniz Minibüsten ilk durakta indirildiniz ve çıkmaz sokağa sokuldunuz. Vermeyince Mamut neylesin Mahmut misali, son olarak da, Spor Dairesi kayası, koltuğu darmadağın etti. Sn. Saner, karizmanıza, siyaset tecrübenize, insanlara yaklaşımınıza, kimse laf söyleyemez. Ancak, partinin mirası nasıl yanan mum gibiyse, koltuk mirası da ‘Fanoz’ gibidir. Lambasuyu bitince söner ve miras da sona erer. Ne karizma nede karizmacık bırakır. Aman dikkat deriz.

Sn. Tufan Erhürman, koalisyon hükümetinin kurulması ile ilgili önerilere atıfta bulunan, Milletvekiliniz Erkut Şahali, CTP ile birlikte, HP ve YDP’nin de içinde olması gereken bir hükümet modelini ortaya ataraj, milleti sinirden, bayrak kırmızısına dönüştürdü. Arif Alasya, Şahoğlu’nu, koltuk için saçmalayan bir adam olarak suçlarken, Bilgin Lefke de, CTP’ye dönmeyi aklımdan geçirirdim ama artık yanından bile geçmem be bay ifadesinde bulundu. Tufan hocam, bazı beden testisi, partiler için ab-ı hayatla, bazı beden testisi ise ölüm zehri ile doludur. İçindekini dikkatli içerseniz padişah, süslü kabına kanarsanız yolunuz tahtalıköy olur.

Sn. Erkut Şahali, bizim komşu Hatçe Teyze, sizin için parti ileri gelenlerine çağrı yaparak, be guzucuklarım, çam devirmeyi geçtik, devirmediği harup ve zeytin ağacı bırakmayan, Finlandiya’nın meşhur ormanlarını bile devire devire, köküne kibrit suyu döken, konuştukça devirme sırasını CTP’ye getiren, Erkut ovlucuğumun ağzına artık bir tıkaç koyun. Bu iş arpa işine benzemez diyor. Sn. Şahali, akıl, kullanmasını bilene dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır. Bilmeyene ise bir çakıl taşını bile yerinden oynatamadığı gibi o çakıl taşı gibi yuvarlana yuvarlana uçurumun dibine gideceğini öğretir. Aman dikkat, yuvarlanıyorsunuz.

Sn. Yenal Senin, kimsenin bilmediği bir soyut kavramı somut kavrama dönüştürerek 3'lü koalisyon hükümetinin sayısında sıkıntı var dediniz. Sayı olarak 1.98 olması gereken, 1.50 boyundaki 3’lü koalisyon hükümetinin, boyunu uzun göstertmek için, altına androş (Destek) koyup en azından boyunu sanalda olsa 1.75 civarında göstertmek arzusunda olduğunuzu belirttiniz. Sn. Senin, Nezihe Teyze, boyu yetmeyen bahçe su lastiğine, ilave de yapsanız. Yapıştırma da yapsanız, bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be annem diyerek, günün sonunda, sorry be annem diyecek. Mesele su lastiğinin kaçırması meselesi değil. Mesele daha ilk günden su lastiğinin su kaçırarak, spor dairesini sular altında bırakma meselesi de değil. Mesele kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yağma yerine daha ilk günden dolu olup, çatıdaki kiremitleri ve binanın camlarını yerle bir etme meselesidir. Do you understand.

Sn. Koral Çağman, DP Girne Milltevekili olarak, isyan bayrağını çektiniz. Ve kurulması muhtemel bir koalisyon hükümetinde, YDP Başkanı Erhan Arıklı ile Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu’nun, bakan yapılmasına karşı olduğunuzu dile getirdiniz. Koalisyonların hastasıyım, hükümet kurmanın da ustasıyım imasında bulunan, DP Başkanı Fikri Ataoğlu ile partiden hiç kimsenin fikrinizi sormadığını belirterek, yanlış bildiğimiz yolda, herkesle yürüyeceğimize, doğru bildiğimiz yolda tek başımıza yürünmesi gerektiğine vurgu yaparak, hükümete de hayır, Arıklı ve Zaroğlu’na da hayır dediniz. Hatçe Teyze, koalisyon ortaklığı, mantar yеmеği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı, ancak yenildikten sonra belli olur. Doktorum herhalde zehirlenmekten korktuğu için bu mantar yemeğini yemekten korktu dedi.

Sn. Bertan Zaroğlu, bülbül dilinden, galiba sende yaydığın enerjiden çekiyorsun. Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde doğan ve Hatay’dan, Akdeniz’e dökülen, Asi Nehri'nin, KKTC’de akmasını sağlasan bile, galiba gandilinde yağ bittiği için artık ışık vermiyor, düşüncesinde olanlara yaranamıyorsun. Önceleri askerliğin tefe konulup çalındı. Sonrasında vekilliğin, bando mızıkaya, nota yapıldı. Şimdi ise kırk yılda bir çıkması muhtemel olan ‘Bakan’ piyangosunun birinci ikramiyesi, tam sana çıkıyorken, yok birinci ikramiye yerine ‘Amorti’ verilsin deniyor. Sn. Zaroğlu, benim demir param senin kadar bozuk değil diyenlere, bakan koltuğuna oturduğun zaman, dilin yerine icraatlarını konuşturarak yanıldıklarını göster.

Sn. Ali Pilli, uyuşturucu trafiği, başımızın belası olmaya devam ediyor. KKTC’ye giriş yapan, herhangi bir yolcunun otel yerine ev karantinasına da gittiği çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. 16 kilo uyuşturucuyu ülkeye getiren 7 Kamerunlunun otel yerine evlerine de giderek, karantinaya orada da girebilirlerdi. Uyuşturucunun sokulduğu Ercan yerine faturanın size kesilmeye çalışılmasını anlamak mümkün değil. Sanırım bunu Allah’da kabul etmez. Sn. Pilli, piller boşaldı. Şarj ister diyenlere Ayşaba, avucunuzu yalayın, bacası eğridir dediğiniz bacadan duman eğri çıkmıyor. Türkan Şoray, Yeşilçam’ın kanunlarını, taş bebek Gönül Yazar tarihini, Ali Pilli de pandeminin reçetesini yazdı dedi.

Sn. Özge Uğraşın, Kamerunlu 7 öğrencinin, Ercan’dan içeri soktukları, 16 kg, 750 gram Hintkenevirinin, yargıç olarak davasını görürken, polis çavuşu Barış Duman’ın, mahkemenizde yaptığı açıklama sanırım sizi de şoke etti. Ve bir bavul uyuşturucu Ercan’dan nasıl girer, çok bilinmeyenli denkleminin çözümü konusunda sizi de zorladı. Sn. Uğraşın, içimizdeki akıl, kiminle savaşması gerektiğini bir bilse, inanın büyük bir kuvvet olurdu. Ancak bazı akıllı geçinen akılsızlar, çocuklarımızı bu illetten korumak yerine, ceplerini doldurmayı tercih edince, sinirden, olan aklımızı da başımızdan aldılar. Bugün bunların yarattığı tahribatı, yarın gözyaşlarımız bile silemeyecek. Yaratılan tahribata bakıp, gözyaşı döküp, sonra gözyaşlarımızı sileceğimize, bugün bizi ağlatanları, lütfen siz yarın vereceğiniz cezalar ile normal yaşamdan silin. Silin ki, amip gibi bölünüp çoğalmasınlar.

Sn. Ali Yeltekin, Hür – İş Federasyonu Genel Sekreteri olarak, siyasi istikrarın, her şeyi olduğunu, ana yasası olduğunu belirttiniz. Eğer bir ülkede bir partinin genel başkanını bile seçmek için bir ay bekleniyorsa, o ülkede siyasi istikrarın olamayacağını söylediniz. Geldiğimiz noktada zarar gören kesimlerin, iş insanları ve çalışanlar olduğunu, siyasilerin de her ay 30 bin TL’yi cebe indirdiğini dile getirdiniz. Sn. Yeltekin, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Siyasilerimiz dört dörtlük yaşarken, ay sonunu getirmek uğraşı içerisindeki Milletin bir yerleri üç buçuk atıyor. Maşallah siyasilerimiz, yarattıkları sıkıntı sonrasında anamızı ağlatırken, geride play back ile vokal yapıyor.

Sn. Ürün Solyalı, bir hukukçu bir avukat olarak, ülkeyi idare ettiğini sanan, var olduğu söylenen ancak cisimleri görülmeyen hükümetin, sözlü bir iş yapamayacağını, dolayısıyla, ortada resmi bir eylem yasağı olmadığını belirttiniz, Ayrıca gösteri yürüyüşü hakkının, Anayasa’dan kaynaklandığını anımsattınız. Sn. Solyalı, dikili taş altında, 5-6 hamle sonrasının düşünüldüğü satranç yerine attığı zarın getirdiği sayıyı oynamayı marifet sanan siyasilerimiz, eğer bir ceza verilmesi gerekiyorsa, savcıda biz, yargıçta biziz. Biz yaparız olur mantığını nedense bırakamıyor. Herkesin başrol oynama hevesinde, artist olduğu yerde, halk olarak zamanı gelince bize de galiba yönetmenlik düşecek.

Sn. İbrahim Aylan, Polisin çalışma saatlerinden dem vurarak, 24/48 saat çalışıldığınızı, bunun da ayda, 48 saat fazlalık oluşturduğunu belirttiniz. Ancak bu 48 saat fazlalığın 12 saatinin ödendiğini dile getirdiniz. Mesai çalışanlar ise 48 saati zor doldurduğundan sizden keserek onlara verildiğini öne sürdünüz. Ve bu haksızlık için dava açma düşüncesinde olduğunuzu söylediniz. İbrahim gardaş, Polis nedense şamar oğlanına döndürüldü. Görevden çıkar çıkmaz grev var gelin. Eylem olacak hazır olun deniliyor. Birde 50 yaşında bir subay asker, 50 yaşında emekliye çıkınca ikramiyesini de emeklilik maaşını da alıyor. Ayni GKK’ya bağlı polise orta parmak gösterilerek, al ikramiyeni, emeklilik maaşına Allah Kerim deniyor. Hal böyle olunca, polis indirildiği Kerim’in kuyusunda, kaderi ile kala kalıyor. Ama gören olmuyor.

