Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Mimar Mühendislerin, eleştirilerine yanıt olarak yaptığınız açıklamada, Pandemi Hastanesinin, projesini çiziniz, ihalesine çıkınız, dememe rağmen, bir türlü projeye çıkmadıklarını ihale aşamasına gelinemediğini dile getirdiniz. Yani ne yapacaktım. Cumhurbaşkanımı arayacaktım. Öyle yaptım dediniz. Vallahi Asiye Teyze de iyi yaptığınızı ve rahmetli Anibal gibi Kıbrıs haritasının içinde Kıbrıs’ı aradığı ve almaz be annem bu Kıbrıs’ı dediği gibi Cumhuru olduğunuz KKTC’de, Cumhurbaşkanınızı aramanızın iyi olduğunu söyledi. Ve gülümsüyoruz işte kimine yalandan, kimine inattan dedi. Sn. Tatar, hayatın kuralı budur. Ya yanlış zamanlarda doğru insanları karşına çıkarır, yada yanlış insanla, zamanını harcatır.

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Sn. Tufan Erhürman, Meclis kürsüsünden yaptığınız açıklamada, bir bilineni birkez daha söyleyerek, ülkede hükümet kurulamamasının sorumlusunun, kimseye vekâlet bırakmadan Cumhurbaşkanlığı makamına giden Ersin Tatar olduğunu vurguladınız. Cumhuriyetin, padişahlık olduğunu, halkında kulları ve Ağa’nın Marabaları olduğunu sananlara, Cumhuriyet, halkın iradesinin, yönetime ve kararlara uygulanması olduğunu, halkın kendi kendini yönetmesi olduğunu belirttin. Sn. Erhürman, ne için gittiğini bilmeyenlerin, nereye gittiğinin hiç bir önemi yoktur. Unutulmasın, yokuş aşağı inmek kolaydır. Ama manzara tepeden seyredilir. Manzarayı tepeden seyrederken, kendini ulaşılmaz zannedenleri, zamanı gelince yokuş aşağı cirilemek hem kolay olur, hemde büyük keyif verir.

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Sn. Emine Kamiloğlu, bir göğüs hastalıkları uzmanı olarak, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az misali, Pandemi hastanesinin açılışına, pandemi doktor ekibinden kimsenin davetli olmamasını eleştirerek yerinde göndermelerde bulundunuz., Yapmış olduğunuz göndermede, siz hiç tulum içine girdiniz mi? Girip dakikalarca hasta baktınız mı? Kan ter içinde, hiç usanmadan, gocunmadan, meslek aşkı ile alın teri dökerek, fedakârca pandemi süresince, kendinizin ve ailenizin hayatınızı riske attınız mı dediniz. Emine doktorum, sizin gibi insanların ruhu kandil, biliminiz onun aydınlığıdır. İşinizdeki bilgi birikiminiz ise kandilin yağı gibidir. O yanar ve ışık saçar. Ben merkezliler bu ışıktan rahatsız olur. Bir teşekkür bir tebessümü bile sizin gibi sağlığın temel taşlarına çok görürler. Boş verin sizler bunların kalplerinde bir çiçek yerine, halkın gönlünde buket oldunuz.

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Sn. Serdar Denktaş, Meclis-i Mebusan’da yaptığınız konuşmada, hükümet yok. Olmayınca komitelerde paslanan tekerlek ruleması gibi çalışmıyor. Meclisin yasama yeri olduğunu tasarıların yasallaştığı yer olduğunu belirttiniz. Gardaş, biz halk olarak Meclisin görevini de komitelerin ne yapması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bilmeyenler sanırım bizim oraya taşıdığımız ve adına ‘Vekil’ dediklerimizdir. Hurşidiye Teyze, dünyada hiçbir şey yoktan var olmaz. Vardan da yok olmaz. Ancak şekil değiştirir. Eh bizim hükümetimiz ile vekillerimizde şekil değiştirerek, vardan, yok hükmüne dönüştü dedi. Vallahi hayatın kuralı budur. Ya yanlış zamanlarda doğru insanları karşına çıkarır ya da yanlış insanla; zamanını harcatır. Galiba biz yanlışlarla zamanımızı harcıyoruz.

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Sn. Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Pandemi Hastanesi’nin açılışında ‘Mimar Mühendislerle ilgili, kabul kabına sığmayan sözlerine atıfta bulunarak, tek kelimeyle yazıklar olsun dediniz. Ve bu ülkenin olmazsa olmazlarının ilk sırasında bulunan doktor ve sağlık çalışanlarının, hastane açılışına davet edilmemesini de çok ciddi bir hata ve haksızlık olarak nitelendirdiniz. Cemal Başkan, silginizi ne kadar çok kullanırsanız, hatalarınız da o oranda fazladır demektir. Bunların bırakın silgilerini, silginin bulunduğu metal kısım bile bitti. Sile sile kâğıt bile parçalandı ve un ufak oldu.

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Sn. Erhan Arıklı, YDP Genel Başkanı olarak, mümkün olan en geniş tabanlı bir koalisyon hükümeti kurulmalı derken, bu dönemde hiç kimse bu ateşten gömleği giymek istemez dediniz. Tüm alternatifler denenerek, gerekirse 6'lı, 5'li, 4'lü, 3'lü” koalisyon hükümeti kurulmalı ifadesinde bulundunuz. Ancak samimiyetimiz hayranlık mertebesindedir diyenler sağ gösterip sol vurdu ve Messivari çalım atarak, bir daha UBP ile ortaklık kurmak mı diyenler ile kol kola girmek için kolları sıvadılar. Erhan başkan, yaşananlar ve yaşatılanlardan sonra Allah de ve sus. Başka hiç bir şey söylemeye değmez.

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Sn. Emin Akkor, yaklaşık 5 yıldır Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyorsun. Herşeyin bir başlangıcı olduğu gibi sonu olduğunu da bildiğinden, benden bu kadar diyerek, yeni yönetim kurulunun oluşumuna fırsat vermek için kalemin ucunu kırarak görevi bıraktın. Sevgili Emin, Bazı şeyler nasiptir; bir bardak çay söylersin, nasibin varsa içersin. Her erkek, doğarken ebe anne ve babaya erkektir der. Ancak kimsi yoluna Adam olarak devam ederken, diğerleri kopya olarak kalır. Sen yoluna Adam olarak devam etmeyi sürdür.

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Sn. Fikri Ataoğlu, DP Genel Başkanı olarak, ülkenin hükümetsiz kalmaması için çaba sarf edip, hükümet çalışmaların hızlandırılmasını talep ederken, yeniden bir araya gelip çözmeye çalışacağız dediniz. Hatta, uzun vadeli icraat hükümeti kurulmalı ifadesinde bulunarak, koalisyon ortaklarına olan iyi niyetinizi ve güveninizi de belirtmiş oldunuz. Fikri Başkan, sizi Turizm Bakanı olarak görmeyi umut eden halk, ortaklık yapacağınız, iyi niyetle yola çıkmaya çalıştıklarınız, Brütüs’e dönüşerek, hançeri hart diye arkanızdan saplayıverdiler. Siyaset turşu suyuna benzer. İçenin midesi bulanır, içmeyenin ağzı sulanır diyenlere, ma be gardaş, midesi bulananlar safrayı ortaklarının üzerine boşaltmasın diyeceğim. Başkan gerçekle yaralanmak bir yalanla oyalanmaktan daha iyidir. Bunun için boş ver tırıs gitsin..

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Sn. Çağrı Cemaller, Lefkoşa’da açılışı yapılan ‘Acil Durum Hastanesi’ için hekim örgütlerinin temsilcilerinin salona alınmadığını öğrendik. Ülke insanın baş tacı, olmazsa olmazları, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipler Odası ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası başkanlarının, davet edilmesine rağmen açılış için salona alınmaması tek kelime ‘Ayıp’tı. Ve bana göre de başı ağrıyınca aman doktor, canım gülüm doktor diyenler, şov olunca bu ülkenin baş tacı olan doktorları ‘Tu Kaka ‘ yapmaya çalışması, sanırım ayıptan da öteydi. Sn. Cemaller, güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. Ancak edebin içine edenler, güzeli sevmemizin önüne androş koydu.

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Sn. Fikri Marasali, KKTC’nin 37. Kuruluş günü kutlandı. Ancak, Bayrak, Vatan, Nurlu Ufuklar tekerlemesini, dilinden düşürmeyen, sözde ve sahte milliyetçilerin, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’ı ima ederek, ülke liderlerini hatırlamamasını eleştirdin. Cumhuriyeti kuran ve Liderlik eden insanlarımız yok sayıldığını ve 1974 tarihine kadar bu Ada’da onların olmaması halinde direnemeyeceğimizi dile getirdin. Bugün Cumhuriyet varsa sebebi, R.R Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’dür dedin. Sevgili Fikri, kanat vardır, Kartal’ı padişaha, kanat vardır Kuzgun’u leşe götürür. Ben pencereye baktığım zaman camdaki kiri, pencereden baktığım zaman bahçedeki yabani otları görürüm. Vallahi cam kirden, bahçede yabani otlardan geçilmiyor abim.

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Sn. Mustafa Serçelik, sosyal medyadaki paylaşımında, nerede egosu tavan yapmış birini görsem, kafasını toprağa sokayım geliyor dedin. Sevgili Mustafa, burası kendini bir halt zannedenlerin, arkasını sıvazlayanların koltuğa oturttuktan sonra, bir anda yok oldukları yerdir. Doğru dürüstleri tenzih ederek söylüyorum, amcası, dayısı, partisi tarafından bir muk olmadan bir yerlere getirenler, bir anda kendilerini Alameyi cihan sanıyor. Ve birçoğu burnundan kıl aldırtmıyor. Tabi, her sene değişmesine alıştığımız hükümet, bay bay, benden bu kadar deyip, Adios deyip, ozon tabakasını delince, bunlarda 1500 ayak yükseklikten burun üstü yere çakılıyor. İşte o zaman Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğreniyorlar.

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Sn. Yılmaz Almaz, Mali Suçlarla Mücadele Amirliği’nde görevli polis memuru Esra Kasap, mahkemede verdiği şahadette, sizin yasa dışı sanal bahisten, sanal bahiste kullanılan, farklı kişilere ait toplam 376 farklı hesaplardan, son iki ayda bir bankaya ait ATM’den 26 milyon TL çektiğinizi belirtti. Ayrıca aracınızda arama yapıldığını ve biri sizin adınıza, 5 tanesi ayrı şahıslar adına, 8 adet banka kartı ile 56 bin 300 TL para buluklarını ifade etti. Hep birisinin zenginliğini ifade etmek için Karun kadar zengindir deriz ya. Bende dün akşam Yılmaz Almaz Karun kadar zengin dedim. Vay demez olsaydım. Karun bey aradı. Ne Karun kadar zengindir be. Yılmaz Almaz, son model araba ile giderken, ben zenginlikte onu el arabası ile yetişmeye çalışıyorum dedi. Bir şey söyleyemedim. Sadece ‘Ört ki ölem ‘ diyebildim.

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Günün Fıkrası

POZİTİF HABER

Seyahatten dönen adam havaalanından bahçıvanına telefon açmış

-Nasıl herşey yolunda mı mı?

-Yolunda, şuanda küreğin sapını tamir ediyorum.

-Küreğin sapı neden kırıldı.

-Köpeğinizie mezar kazarken fazla zorlamışım ondan kırıldı

-Nee!.. Köpeğim mi öldü?

-Maalesef havuza düştü

-Köpeğim iyi yüzerdi havuzda nasıl ölür?

-Havuzun suyu boşaltılmıştı atlayınca betona çakıldı

-Havuzun suyu yeni konmuştu neden boşalttınız?

-İtfaiyeciler evdeki yangını söndürmek için ek suya ihtiyaç duydu

-Ne evde yangın mı çıktı?

-Evet efendim. Annenizin ölümü nedeni ile taziyeye gelenler yanık

Sigara bırakmış.

-Annem mi ölmüş? Kadın daha iki hafta önce sapasağlamdı,

-Haklısınız ama karınızı en yakın arkadaşınız ile yatakta görünce

Kalbi dayanamadı.

-Yahu hiç pozitif bir haber yokmu be adam sende?

-Var efendim. Geçen gün AİDS testi yaptırmıştınız ya,

Sonucu geldi. Pozitif efendim.

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