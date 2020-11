Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, hükümeti kurmada başarılı olamayan Ersan Saner, görevi size iade ederek, benden bu kadar dedi. Hükümet kurma görevini, kankanızdan alırken, 15 gün ya şundadır yada bunda diyerek, yüro yüro gezen Ersan Saner’e hadde be gumbaro zaman kaybına tahammülümüz yok demediniz. Da, Tufan Erhürman’a görevi verirken, biri ileri diğeri geri çeken eliniz titrerken, üzgünüm dediniz. Sonra birden bire Bütçe, ekonomik sıkıntılar, aksayan hizmetler aklınıza geldi. Titrek sesle 3 yıl geçti geriye 2 yıl kaldı. Hükümeti CTP kursa çok zaman kalmadı imasında bulundunuz. Sn. Tatar, Karanlık aydınlıktan, yalan gerçekten kaçar. Halk olarak alaca karanlığı sevmedik. Bize göre ya gündüz yada gece olmalı. Sizde, artık taraf tutarak bir grup vatandaşın kalbinde bir çiçek olma yerine, Cumhurun, yani halkın gönlünde buket olmayı seçin.

**

Sn. Tufan Erhürman, öncelikle hükümeti kurma göreviniz hayırlı olsun diyelim. Ve sonrasında da, Türkiye’de ilk yerli otomobili kuruyorum diyerek milleti öpen ve hakkı olmadan, adının önüne Jet, konulan Jet Fadıl’ın aksine, halkı düşünerek, Süpersonik Jet uçakları gibi, hortum ve fırtınanın vurduğu, Girne Bölgesine, bir saat bile geçmeden gittiniz. Ve halk nezdinde takdir edildiniz. Ama şimdi oralarda hortum ve fırtına var. Ne işimiz var fırtına dinsin gideriz, modunda ki siyasilerimize, vatandaş tepki gösterterek ihtar mahiyetinde sarı kartını gösterirken, size de ‘Good politician’ sertifikası verdi. Ayşaba, ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın, kadın karşısında bozulmayan erkek, kendini değil, halkını düşünen Tufan ovlucuğum gibi siyasiler kalitelidir dedi.

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, vallahi de billahi de sizin başınıza gelen pişmiş tavuğun başına bile gelmez. Girdiğin her kurultay yarışında, tam bitiş çizgisine yaklaştığınız anda, gece birilerinin kapınızı çalması, hatta bir yerlerin adını kullanarak, bu işi bırak diyerek telefon ederek ayağınıza bayda atması sanırım Allah’ın bile gücüne gider. Bu iş bu defa tamamdır bitiyor, denilen noktada, sizler ‘Kalahari çölünde’ su diye inleyen ‘Bedevi’ gibi vaha görüyorsunuz denilmesi, hiçbir şeye tepki göstertmeyen tembel Hasan’ı bile kızdırdı. Sn. Sucuoğlu, Vermeyince Mamut neylesin Mahmut deme yerine, verince Mamut, almasını bilir Mahmut diyerek, artık harekete geçseniz iyi olacak.

**

Sn. Ayşegül BAybarsa, Teksas’ın vilayeti haline gelen KKTC’de, gizli ittifaktan tutuklanan zanlılar Ikechukwu Oraka Obinna Stanley Agbidike, İfeanyi Elvis Igwe, Alain Fodje Babila, Sarah Rouxlee Mpofu’nu mahkemeye çıkarıldılar. Samuel Tapuwa Mukombıwa ehliyetsiz, 210 promil alkollü olduğu sırada, sigortasız araç kullanarak kaza yaptı. Jiaxi Fan, Peng Suve isimli zanlılar, sahte olduğu düşünülen doğum belgesi vererek, 6 aylık bebeği yurt dışından getirip kayıt ettirmeye çalıştılar. Ve bu yabancı zanlılar ile dolu listeyi daha da uzatmak mümkün. Sn. Baybars, elini kolunu sallayarak, sorma gir hanına giren ve Adli Suç şampiyonluğunu kimseye kaptırtmayanların, kaba yerine messi vari vole atarak kapı dışarı etmek lazım değil mi? Ayşaba, Cebiniz delikse onu para ile doldurmanın, sınırlarınız da yolgeçen hanına dönüştüğü için elekten kalır yanı kalmamışsa ülkeye bir yararı olmaz dedi. Sn. Bakan bir çamdan hem direk, hemde ahıra kürek olur. Sizi tenzih ediyorum, sanırım yanında bonus olarak hiçbir muka yaramayanlar ‘Guspo sapı’ olarak verilir.

**

Sn. Erhan Arıklı, birçok siyasetçinin yapmaktan gocunduğu özeleştiriyi kendinize yaparak, Serdar Denktaş ile bir araya geldiğinizi ve onu dinlediğinizde, size ulaşan bazı bilgilerin eksik, bazı bilgilerin ise yanlış olduğunu, onun ağzından dinleyerek öğrendiğinizi söylediniz. Serdar Denktaş’ın, Ersan Saner’e Hükümeti kur. DP ve YDP de dışarıdan seni desteklesin sözünün bir tavsiye olduğunu ve şart olmadığını anladığınızı dile getirdiniz. Ve Serdar Denktaş ile aranızda uzun yıllara dayanan dostluk olduğunu demekki dostların aralarındaki iletişimi doğrudan kurmaları gerektiğini belirterek, bu konuda iletişim eksikliğinden anlaşmazlığın doğduğu eleştirisini yaptınız. Sn. Arıklı demek ki, dost sandıklarının seni sulu götürdükleri yerden susuz getirmemeleri için her duyduğuna inanmayacak duyduklarının da yarısına inanacaksın demektir.

**

Sn. Fikri Ataoğlu, UBP Başkan Vekili Ersan Saner’in hükümeti kurdu, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu oluyor dediğimiz noktada, top barradan dönerek, ağları havalandırmamıştı. Sonrasında 3’lü koalisyon noktasında tamam bukez Fikri başkan fileleri havalandıracak dediğimiz sırada, ağlara giden top sonrasında, yan hakem bayrağını kaldırarak off-side dedi. Ve attığınız gol WAR’a giden hakem tarafından iptal edildi. Tufan Erhürman’ın kuracağı söylenen takımda atacağın golün off-side olup olmayacağı merak konusu oluyor. Bence bu defa atacağın gol sonrasında, ‘Buda mı gol değil hakem bey’ buz gibi gol deme noktasındasın. Başkan, bu defa da top barradan dönerse, boş ver, çünkü kredisi bitmiş bir dostluğun-ortaklığın limitini yükseltmeye gerek yoktur.

**

Sn. Cemal Özyiğit, bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Sayın Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanım’ dediği için, siz vali misiniz? Diye sordunuz. Ve bir ülkenin Cumhurbaşkanıyken, bir başka ülkenin Cumhurbaşkanına “Cumhurbaşkanım” şeklinde hitap etmesinin yanlış olduğunu söylediniz. Başkan, insanlar alışkanlıklarının esiridir. Bu esirlikten kolay kolay kurtulamaz. Ayşaba, hiçbir insan hayatımıza öylesine girmiyor. Kimileri ceza, kimileri bela, kimileri ise ikbalden çıkmış armağan. Ne dersiniz? İdare edeceğiz

**

Sn. Selim Gökbörü, - Gürcan Erdoğan, hortum ile fırtına ve şiddetli yağmur, Girne Bölgesi ile Teknecik Santralını fena vurdu. Teknecikte devrilen ana kule ve kopan elektrik hatlarının, elektriksiz bıraktığı bölgeye tekrar elektrik sağlaması için ekipleriniz sabaha kadar, o soğuk havada direk üstünde çalışarak, halkın elektriksiz kalmamasını sağladı. Sn. Gökbörü, Sn. Erdoğan, dün olmazsa olmaz dediğimiz Sağlık Çalışanlarından sonra, sıcak, yağmur, çamur demeden direk üstünde hayatı pahasına çalışan Kıb-Tek emekçilerinin de olmazsa olmazlarımız arasında olduğunu gördük. Porno izlerken maaş alanların aksine, ceryanın kendilerini tepme pahasına, direk üstünde hayatlarını riske atarak, çalışan emekçilerinizi de alkışlıyoruz. Ayşaba, bunları görmek istemeyen göze ışık ne yapsın. Bundan sonra bu çocuklara dilini uzatanın, her gece yolculuk yaparak, geçmişlerine küfürlü hicaz faslından güfte, geleceklerine de okkalı acem aşiyan faslından beste yapacağım dedi.

**

Sn. Mehmet Hulusioğlu, fırtına ve hortum bölgenize bir geldi ama pir geldi. Hortum, bölgenin yanı sıra, sanayi bölgesinde de büyük tahribata neden olurken, özellikle prefabrik binalar ile bazı çatıların uçup gittiğini gözlemledik. Kriz masası oluşturuldu, ancak sizin de belirttiğiniz gibi bu kriz masasında yerel yönetimlerin olmamasının yanı sıra, Başbakan ile hükümette muhatap bulunmaması, bizlere deveye neden boynun eğri diye sorulan o meşhur sözü hatırlattı. Mehmet başkan, mesele fırtınanın yarattığı tahribat değil. Mesele muhatap bulma meselesi de değil. Hele hele, bölgenin elektriksiz kalması da değil. Mesele koltuğa kimin oturacağı meselesidir.

**

Sn. Suphi Coşkun, Sel, fırtına derken Karpaz’ın başına birde tuttuğunu öpmeye çalışan Cavit efendi (Covit 19) belası çıktı. Cavit Efendi (Covit 19 ) bizim hükümetler gibi yalnız tuttuğunu değil, kaçanı da tutarak öpüyor. Açıklamanda, geçtiğimiz günden, bu güne kadar bölgede yaklaşık 120 kişiye test yapıldığını, toplamda 5 kişinin testinin pozitif çıktığını belirttin. Ancak bu defa Cavit Efendi ( Covid-19) siz Türklerden usandım bu defa Rumları öpeceğim diyerek 5 Rum’u haşırt diye öpüvermiş. Vallahi bu Cavit efendiye Karpaz’dan bakarken, nokta kadardır, bundan bir b…k olmaz diyorduk. Yanıldık. Küçümseyerek, nokta kadardır dediğimiz Cavit Efendi, bizlere noktada küçüktür ama cümleyi bitirir diyerek okulları bile bölgede kapattı. Ne diyelim, ismi olup, ama cismi olmayan hükümetimiz sayesine, noktayı, cümlenin sonunda değil, tereddüt ettiğimiz yerde koyamamanın bedelini, galiba hem cebimiz hemde canımız ile ödeyeceğiz.

**

Sn. Yusuf Avcıoğlu, sizin için yapılan birçok açıklama sonrasında, estin, gürledin ama yağmamıştın. Yağmayınca da geride sadece yarattığın gürültü kalmıştı. Herkes sana baktıkça siz Yusuf kardeşimizin öyle esip yağıp, gürlediğine bakmayın. O, 95’lik ihtiyar pipisi gibidir. Cismi var ama dünyanın en ağır vinci bile kaldıramadığından, işlevi yoktur diyordu. Ancak bu kez herkesi yanılttın. Estin, gürledin ve dolu olup yağarken, bonus olarak da mahkemeden mamül yıldırım olarak bizim Kubilay Özkıraç’ın başına düştün. Sn. Avcıoğlu, Hatçe Teyze, bir sopayı kırabilirsiniz. Ama dikkat edin bir kalp asla kırılamaz. Çünkü o kalbin sahip olduğu şeref ve haysiyeti zedelerseniz, bir muz kabuğu olan, kişilik hakları ayağını değil, mahkeme koridorlarında hayatını kaydırır dedi.

**

Sn. Asım Vehbi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), Rektörü olarak inanın yaptıklarınız ile bizleri şaşırtıyorsunuz. Rektörlüğünü yaptığınız, Üniversitenizde, kültür ve sanat alanında büyük atılımlar yaparken, ülkenin sembollerine de el attığınızı sevinerek gözlemledik. Kıbrıs’ın sembolü haline gelen, Adamıza özgü, kültürel değere sahip, tarihi “Bedford” otobüslerini kullanmaya başlamanız, halk nezdinde büyük sempati topladı. Sn, Vehbi, rahmetli annemin, olucu çocuk mukundan belli olur sözünden hareket ederek, özellikle kültür, sanat ve kültürel alanda büyük atılım yapacak üniversiteler de gidişatından belli olur diyelim. Ayşaba, her insanın kıymeti, kültürel değerlerine verdiği değer ile iç güzelliğinin sağladığı ahlak kadardır. Buda insanın kendi içindeki çiçeğin kokusunu verir. Bu nedenle çok güzel kokular yayıyorsunuz.

**

Sn. Hayri Orçan, Tatlısu Belediye Başkanı olarak, fırtına ve sele uğrayan bölgelere geçmiş olsun dileklerinizi iletirken, bereket beklerken felaket oldu dediniz. Başkan, bizde, böylesi felaketin yaşandığı bir günde, full çeken bataryası ile halkın kapsama alanında girip, yardımına koşacak hükümeti beklerken, bataryası zayıfladığı için kapsama alanı dışında kalan ve sürekli şebeke hatası nedeniyle ulaşılmıyor denilen hükümetin kopyası ile karşı karşıya kaldık. Sn. Orçan, halka yaşatılanlardan dolayı, eğer bir ceza verilecekse, unutmayın halk olarak savcı da biziz, yargıç da biziz.

**

Sn. Serdinç Maypa, sahi ama sen bu halkın başına düşen bir insan mı? Yoksa başı her sıkıştığında, yanında bitiveren bir yardım sever melek mi? Maypa, Cavit amca (Covit 19) diye ortaya bir bela çıktı, millet öpülmesin diye evlere kapandı, kepenk kapattı. Cep delik, cepken delik dediğimiz noktada, diyar diyar gezerek Hızır gibi onların yardımına koştun. Modern Robin Hood olup, Sebze, meyve yiyecek içecek ne bulduysan onların evlerine taşıdın. En sonda, sosyal medyada Zat-ı Muhteremlere, bestesi Acem Aşiyan makamından, güftesi küfürlü hicaz faslından nağmeler sunan, böbrek hastası kardeşimize koltuk değneği oldun ve ayağındaki prangaların çözülerek ayağa kalkmasına neden oldun. Ah be Serdinç, sana ne desem, ne söylesem azdır be abim. Ayşaba, Allah Serdinç ovlucuğumdan razı olsun. Siyasetçilik oynamayı adet haline getiren bazıları gibi kime yandığı belli olan ev lambası yerine, ülkeyi aydınlatan, projektör oldu dedi.

**

