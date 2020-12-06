Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Hükümetin kurulması ile ilgili yaptığınız değerlendirmede, yetkinizin, 60 gün içerisinde bir hükümetin kurulmasını sağlamak olduğunu dile getirdiniz. Ve şu anda 30 güne yakın bir zaman dilimi geçtiğini, geriye 30 gün daha olduğunu ifade ettiniz. Sürünme modundaki ekonomi, halkın aç kalmasına ve borcunu ödeyememe noktasına getirirken, ödeyemediği borcu nedeniyle Akova köyü örneğinde olduğu gibi Mazbatadan hapis yatırıp, ailesini aç bırakıyor. Kısacası, halkın değil 30 gün 10 gün bile dayanacak gücü kalmadı. Sn. Tatar, bu ülkede yaşananlara baktıkça Adalet abla, sinirden kalp krizi geçirdi. Hak hukuk timsali Hakkı dayı, öfkenin yarattığı kalp spazmı nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Adil düzen temsilcisi Adil amca hocanın rahmetliyi nasıl bilirdiniz sorusu ile karşı karşıya kaldı. Haaaa vicdan ablayı hiç sormayın, kaybedilen vicdanları bulmak için Diyojen gibi elde fener gezinip duruyor. Umut’mu? O bisikleti ile tomofilin altında kaldı ve kırılmadık kemiği kalmadı. Umuttan da umut kalmadı.

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Sn. Erhan Arıklı, Tekleyen ekonomi, işleri bozulan ve ödeme güçlüğü içine düşen insanların ‘Mazbata’ nedeni ile hapse düşmesine neden oluyor. Akova köyünde sakin bir vatandaşımızın mazbata nedeniyle hapis edilmesi ailesinin aç kalmasına neden oldu. Birçok siyasinin havassu garayanni modunda olması ve umursamazlık ile bana ne kitabının sayfalarının bataklığında boğulmaları nedeniyle, aç kalan insanların durumuna duyarlı olan size bu durumu iletmeye çalıştım. Kurdun elinden çobanlık gelmediği gibi bunların da elinden bir muk gelmeyeceği için Meclis kürsüsünden bu durumu dile getirerek, önlem alınması konusunda bir çaba gösterebilirmisiniz diye düşündüm. Erhan başkan, teşbihte hata olmaz, parasız kalan insanların, hapse girmeleri, belki kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesinin ona elem vermediği gibi acı vermez. Ama aç kalan ailesine büyük acı verirken, zincirlerle bağlı küfür kilidinin oynanmasına neden olur. Ve kilit açılırsa ne olur bilmem

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Sn. Faiz Sucuoğlu, UBP’de üst akıntı, dip akıntı, Taç akıntı derken, sular durulmuyor. UBP kurultayının yapılması için size sempati duyan parti tabanı, eylem yapacak derken, kurultayda seçileceğinizi garanti gördüğü için “Kurultay hemen şimdi” sloganıyla size destek veriyor. Sn. Sucuoğlu, bir köpek ile bir siyasetçi arasında ne fark vardır diye sormayın. Köpek sadece halıyı kirletip mahveder, bazı siyasetçiler ise koltuk aşkı nedeniyle sizin Başbakanlık yaşamınız ile parti başkanlığınızı mahveder. Güneş, akşam olup batınca söndü sanmayın. Kurultay zamanında olmayınca, üyenin sizi unuttuğunu da sanmayın. Kurultay zamanında Faiz ovlucuğum için; güneş olur doğarlar. Yeter ki onlara kurultay öncesinde bir demet vaat, birde ne istediklerini söylemek için kontör yollasın tamamdır dedi.

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Sn. Gülşen Sanver Manaovoğlu, hükümetin kurulamama meselesine değinerek, parayı kim alacaksa hükümeti o kursun diyerek, dikili taş altında tavla oynamaktan başka marifetleri olmayanlara, Bağdat dilencisi gibi bir yerlere avuç açın, sonrada öğünün demeye getirdin demeye getirerek ince bir espride bulundunuz. Sn. Manavoğlu, KKTC For Ever, sonsuza kadar yaşayacak diyerek, bizi balık tutmaya zorlamasınlar, balık versinler yeter diye düşünenlerin koltuklarda, gerneştiğini gördükçe, Bağdat dilencilerine koltukta rahat, kötü huylarına da şeref yoktur diyesim geliyor. Ayşaba, kabahat bu halkındır. Çocuklarınızı kuzu gibi büyütmeyiniz ki, ileride bazı çobanlar tarafından kuzu gibi güdülmesinler dedik, dinletemedik dedi.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Adalet mülkün temelidir. Tamamda o temel dökülürken çimentosu eksik, demiri de hesaplananın dışında hatalı konursa o temelin üstüne konan binanın dayanıklılığı ne kadar olur dersiniz? Ekonominin pandemi nedeni ile yerlerde süründüğü bu günlerde eğri okun, doğru yol almadığı çok bilinmeyenli bir denklem değil. Ödeme güçlüğü içine düşen Akova’da sakin bir vatandaşımız ödeyemediği borcu nedeniyle ‘Mazbata’dan hapse düştü ve ailesi de perişan oldu. Vatandaş hapisten çıkınca bu memlekette yaşanmaz diyerek Londra’ya göç etme hesapları yapıyor. Hayata geçirdiğiniz o meşhur, borcunu ödemeyenlerin ailesine ait kullandığı eşyaların da haciz edilerek satılması gibi bir yasaya benzemeyen bir yasayı da hazırlayarak ‘Mazbata’nın, pandemi dönemi bitene kadar tozlu raflara kaldırılması yönündeki bir yasayı da hazırlamaya ne dersiniz? Ayşaba, terzinin hatasını ütü, aşçının hatasını maydanoz. Doktorun hatasını toprak kapatırken, halkın canına ot tıkayan yasaları da sanırım Mecliste çıkartılacak yeni bir yasa düzeltir diyor.

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Sn. Narin Şefik, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olarak, tekeri patlak, tekerlek rulemaları yıprandığı için yampuri giden, hatta makinesi mangos ettiği için tekleyen KKTC seçim yasası otomobilinin acilen elden geçirilmesi gerektiğini belirttiniz. Hatçe Teyze bile devenin yalnız boynu gibi değil, her tarafı gibi eğri olan birçok yasasının da yeniden tadil edilerek düzenlenmesi gerektiğini söylüyor. Pandemi döneminde, yerlerde sürünen ekonominin yarattığı tahribata rağmen, ödeme güçlüğü içerisine giren ve borcunu istediği halde ödeyemeyenlerin, Polis tarafından ‘Mazbatan’ var denilerek hapishaneye tıkılmasının doğruluğu sizce devenin hangi tarafındadır. Sn. Şefik, insanımız yaşadıkları nedeniyle acı çekerken, acısını dinlendirecek bir Allah’ın kulu ona elini uzatmıyor. Acı çeksinler acı olgunlaştırır diye düşünürseniz, size acıların dermanı ağlamak olsaydı Eczacılar soğan satardı derim

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Sn. Ahmet Soyalan, iki kadının bir yanlış anlaşılma sonrasında, Polis ile ilgili iddiaların canınızı sıktığını, iddiaların doğruluğunun araştırılması için gerekli olan soruşturmanın başlatılması için size yapılan çağrının, sizi öfkelendirdiğini öğrendik. Sn. Soyalan, sizin hak ve adalet ile ilgili dik duruşunuzu bilenlerdeniz. Adaletin ancak hakikatten, saadet ile mutluluğun ise ancak adaletten doğabileceğinin de bilincindeyiz. Dik duruşunuz nedeniyle halkın sempati duyduğu sizin, adaleti sağlayarak insanların mutlu olmasını sağlayacağınızdan emin olduğumuz için bu direk size yapıldı. Yanlış anlaşılmadan kaynaklanan haber için kadınlar size bir demet özür sunarken, sizin de onlara affettimlerden bir buket takdim etmenizi bekliyor.

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Sn. Serhat İncirli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Koordinatörlüğü görevin hayırlı ve uğurlu olsun. Eski görüşlerin nedeniyle, akan suda, tortu bulunmayacağını bilmeyen bazı vatandaşlar, yeni atandığın bu görev sonrasında sana, tepki göstertti. Her şeyin para meselesi olmadığını, meselenin onur ve gurur meselesi olduğunu ve böyle bir para eksik olsun derken, ekmek götüremeyeceğin evinde, ocak üstünde içi boş olarak kaynayacak olan tencerenin ailenin yüreğini yakacağını sanırım görmezden geliyor. Sevgili Serhat, daramalı tüfek karşısında seni target yapanlara sesini duyurabilmen için bazen susman gerektiğini, bir abin olarak, deneyimli bir gazeteci olan sana söylemem sanırım, abesle iştigal olur. Ayşaba, cevizi kırıp özüne inemeyen ve hepsini kabuk zannedenler, yaptıkları saldırılar sonrasında sana ve ailene verdikleri acıdan çıkan dumanın, dünyayı uzun süre karanlığa boğacağını herhalde tahmin etmiyorlar dedi.

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Sn. Fazilet Özdenefe, , Afrodit’in kırmadık ceviz bırakmadığı, Yavru dediğimiz ve KKTC olarak isimlendirdiğimiz fettan Ada’sında, koltuk aşkımız ve onun sağlayacak olduklarının beklentisi bir türlü bitmiyor. Cavit amca (Covit 19) tuttuğunun yanı sıra kaçanı bile yakalayıp öptüğü, ülkede öpmedik insan bırakmamaya çalışırken, yeni yapılması istenen, yeni saray için bir bu eksikti dediniz. Farenin deliğinde peynirin SOS verdiği noktada, kuyruğuna kabak bağlamaya çalışması, millete ört ki ölem dedirtti. Sn. Özdenefe, fotoğraf ne kadar büyültülürse kalitesi o kadar düşer. Renkler birbirine karışırken, görselliğini yitirtir. Ayşaba vallahi kimse kusura bakmasın ve kendini pahalıdan satmasın. Çünkü biz onların indirimli günlerini de biliriz dedi.

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Sn. Bülent Zeka, bu milletin vekili olanlar ile olmak isteyenlerin kendilerinde ne gibi bir cevher hissederek bu göreve talip olduklarını veya olmaya hazırlandıklarını anlamadığını dile getirdin. Dolduruşa gelip gelmediklerini bilmediğini söylerken, memleketi mi kurtaracaklar yoksa, adaleti mi sağlayacaklarını bilemediğini belirttin. Öperanın, tiyatronun, sanatın ve sporun olmadığı bir ülkede kendilerini dürtükleyenin şöhret olma sevdası mı acaba diye de sordun. Sn. Zeka, yapanın yanına kar kaldığı ve bazılarının ilk hedefinin KKTC Bol Kepçe lokantasından çukur tabaklarını doldurma düşüncesinde olduğunu unutmamak gerek. Vallahi bu ülkede halk olarak öyle insanlar tanıdık ki, karakter tahlili yaptırsalar onun bile negatif çıkacağından eminiz.

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Sn. Jale Refik Roger, Cavit amcanın (Covit 19) ülkede yakaladığını öperken, kaçanları da yakalayarak öpme girişimini önlemek için bekleyelim görelim denilmesinin aksine, aşıların getirilmesi için ihale açılmaya çalışıldığı söyleniyor. Saman altından suyun gitmesine benzer bir şekilde gizli olarak çıkılmasına karar verilen ihaleye bizim Minik Kuşlar, sizin firmanın da katılacağını iddia ediyor. Aman Jale hanımcığım, rekabetin olmadığı yerde bazı hatalar mangır kazanma yönünde belki harikadır. Ama o bazı harikalar ise hata olur. Tarot Falınıza bakan Ayşaba, 20021 yıldızınıza göre, harika hatalarınızın yaratacağı para, Yıldızınız gülümsüyor. Sağlık Yıldızınız tebessüm ediyor. İş Yıldızınız kahkahalar atıyor. Sevgi Yıldızın kasıklarını tutarcasına gülmekten ölüyor.

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Sn. Cemal Özyiğit, katıldığınız bir programda, HP'nin 4’lü koalisyon görüşmelerinde Tufan Ehürman’ın başbakanlığını kabul etmediğini ve onun dışında bir vekilin başkanlığında hükümet kurulması önerisinde bulunduğunu söylediniz. Bu önerinin Tufan Hoca’ya saygısızlık olduğunu dile getirirken, kabul edilmez olduğuna da vurgu yaptınız. Hocam, Ayşaba, birileri elinden geleni yaptıktan sonra, sıranın ayağından geleni yapmakta olduğunu da bilmelidir. Mesela siyaset arenasından Mahalleye, angoniciklerin yanına gitmek gibi mesela diyor.

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Sn. Özdil Nami, ülkenin de siyasetin de kısır bir döngüye girdiğini, ve dolap beygiri gibi dönmekten kurtulmak için, erken seçime gidilmesi gerektiğini belirttiniz. Meclisi Mebusanın bu yapı ve aritmetiği ile ülke adına bir muk yapamayacağıni ima ederek hem Meclis aritmetiğinin hemde hükümetin sil baştan yapılandırılması gerektiği imasında bulundunuz. Ah Özdil beyciğim koltuğu sahiplenenlerin, koltuk aşkından hemen vazgeçebileceğini sanmıyoruz. Mavro yerimo koltuğa oturmaları için seçtiklerimizin yaptıklarına bakarken, halk olarak nedense noktayı, cümlenin sonunda değil, tereddüt ettiğimiz yerde koyamadık. Ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan halkım, etik denizinde boğulanlara alkış tutarken, angonicikler ile pazzıl oynamaları için mahalleye gönderemedi.

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Sn. İzzet İzcan, Maraş’ın açılması sonrasında, Rumlar bile bölgeye hareket geleceğini, ticaret hacminin büyüyeceğini belirterek hemfikir olduklarını dile getirdi. Ancak sizin Maraş ile ilgili açıklamanız herkesi şaşırtırken, herkes Mersine giderken, sizin tersine gittiğinizi söyledi. Maraş verilmez derken Ayşaba, acaba İzzet ovlucuğumun başına saksımı düştü bir bakın deyiverdi.

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GÜNÜN FIKRASI

Soyunmak yasak değil ki!..

üç genç kız göl kıyısında arabadan inmişler, çevrede kimseciklerin olmadığını görünce soyunmaya başlamışlar.

İlk soyunan, mayosunu giymeye gerek görmeden göle doğru ilerlemiş.

Tam suya dalacakken, korucu Temel ortaya çıkıp arkasından seslenmiş:

- Payan, purada göle girmek yasaktur!

Kıpkırmızı olan genç kız, arabaya doğru giderken:

- soyunmadan önce söyleseydin ya! diye bağırmış.

"Iyi de payan" demiş ağzı kulaklarında Temel "soyunmak yasak değul ki..."

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