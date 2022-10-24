Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar 24 Ekim Pazartesi

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, bak sen şu bizim Serhat’ın söylediklerine, güya sen ve arkadaşların yemekteymişsin da tam sıra fotoğraf çektirimeye gelmişken masadaki içki bardaklarını kaldırmışsın. Bunu da Fuat Oktay’dan korktuğun için yapmışsın dedi. Ah be Serhat. Sn. Tatar’ın göbek adının Korkusuz, ikinci adınızın ise Bir zamanlar Kıbrıs’ın sancaktarların üstünde olan ‘Bayraktar’a Toros dedikleri gibi günümüzde esas adınızın ‘Sisli Toros’ olduğunu herhalde bilmiyor.. Comon Ers dediklerinde beyin travması geçirmekten bile korkmayarak topa nasıl kafa vurduğunuzu bilmiyor. Cumhurbaşkanım dediğiniz Erdoğan’ın, bazen zorda kalıp federasyon tezine de bakarız dese bile siz ‘Korkmadan’ göğsünüzü gere gere ne demek federasyon. Asla, iki eşit, devletten gayrısı olmaz diyerek rest çektiğinizin farkında değil.

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Sn. Ünal üstel hükümetiniz akaryakıt konusunda, Mutsuzluğu çorba yapıp, elimize çatal verdiniz..Bizi çıkmaz sokağa bırakıp, Ceryanın faturası teperken yolunuz açık olsun dediniz. Ceryan tepe tepe anamıza yaktı yıktı kül etti şarkısını söyletirken, babamızın cebine de yandım anam dedirtti. son açıklamanızda akaryakıtı 13 dolara getireceğinizi söylediniz. Peki cebimize incir ağacı diken bu mavro beytambal galsın akaryakıt, 13 dolara getiriliyorsa neden elden, cepten, cüzdandan ödenenlerle 75 dolara getirdik. Ve Faturaların halkın cebini yakmasına, ceryanın mutfağı tepmesine neden izin verdiniz? Ayşaba, gerçekler ortaya dökülünce Sedat Peker, iş sizin icraatlarınıza gelince pamuk şeker dedi

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Sn. Ali Murat Başçeri, uzun yıllardır Ankara’nın bir ‘İşçisi’ olarak görevinizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştınız. Zaman oldu Halka yakınlığınız ve destekleriniz için alkışlandınız. Ankara’dan verilen talimatları yerine getirirken, Zaman oldu eleştirildiniz. Ancak eleştirilirken bile herkes insanlığınıza, adamlığınıza duruşunuza şapka çıkarttı. Sn. Büyükelçi bir yargıç: iyi niyetle dinlemeli, akıllıca karşılık vermeli, sağlıklı düşünmeli ve en önemlisi tarafsızca karar vermelidir. Ankara bir yargıç ise, sizin hakkınızda adaletli bir karar vermedi ve yanlış bir karara imza attı kanaatindeyim. Barolar Birliği eski başkanını sizin yerinize atarken, belliki buradaki ‘Yargı’ ile ilgili düşünceleri var. Tanrı eğri çizgilerle doğru yazar. Ama doğru yazdıklarını sanan insanların çizgileri kargacık burgacık olur. Ve hem kendi insanını hemde ben sizin Ananızım. Ben ne dersem o olur dediği insanları kırar döker ve üzer.

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Sn. Erhan Arıklı öncelikle 38. Evlilik yıldönümüzü kutlarım. Nice mutlu yıllar dilerim. Bu mutlu gününüzde İki kredi kartınızın sıfır çekmesi sonrasında, Dome otelde rehin kalma durumunuza çok üzüldüm. Bence sosyal medya paylaşımınızda, birilerine be arkadaşlar bana akaryakıt ihalesinde malı götürdüm gözü ile bakıyorsunuz. Ama bakın guruşa kurşun atıyorum. para mafiş mesajı vermeye çalıştınız. Üzüntüden akşam yalın ayak, çorapsız yattım. Bugün Lefkoşa Kaymakamlığına size yardım kampanyası açıp, bankada hesap açmak için müracaatta bulunacağım. Ondan sonra Selimiye Camii’nin, Bandabuliya tarafındaki köşeciğe oturup mendil açacayım. Adı büyük ama cebi govuk. kredi kartları bile sıfır çeken bir kulunuz için Allah Rızası için deyip, yardım dileneceğim. Merak etmeyin bir yemek parası toplarız.

Sn. Biray Hamzaoğlu, bazen durup durup tuz gavuruyorsun. Basoları bozuk solina gibi bu aralık boşa dönen hükümete bitmeyen binbir gece masalları gibi Dilekkaya-Kırıkkale yolunun bitmediği yönünde eleştiride bulundun. Ve öğünmeye gelince hükümetin harman kadar yer istediğini dile getirdin. Biray vekilim eleştiri yaparken insaflı davranmıyorsun. Yahu zaman vardı da hükümetmi yapmadı? Allah aşkına, herşey sıra ile olur. 10 seneye kadar Ercan bitsin. Mavi Girne Havayolları kurulsun..Şehirler arası tramvayda işlem tamam olsun. Deniz sahilinden Lapta’ya teleferik çekilsin. Yollardaki ‘Luggo’lar dolsun sıra Dilekkaya-Kırıkkale yolunada gelir. Ayşaba, zam kazıklarını yiye yiye halimiz itten beter oldu. Ama keyfimiz paşada bile yok dedi.

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Sn. Yüksel Çelebi, başkanı olduğunuz Dikmen Belediyesinin, soğuk hava deposu, sanırım KKTC’nin yol geçen hanına dönen sınırlarından beş beter oldu. Muhafaza altına aldığınız peynir çeşitleri, kapısı penceresi kapalı kilitli olması gereken soğuk hava deposunun kapısının duvara kadar açık olması nedeniyle ansızın ayaklanıyor. Peynir ithal edip, 3-5 kuruş kar ederek çocuklarıma daha kaliteli bir yaşam vereceğim diye düşünüp mutluluktan uçan insana da yol geçen hanına dönen soğuk hava deponuzda yaşanan hırsızlık olayı sonrasında ‘Sinek İlacı’ sıkarak mutluluklarını güneş görmüş kardan adam gibi erittiniz. Sn. Çelebi, insanlar, fırına yemek salmadan önce 40 kere düşünüp 'ya elektrikler gidersa' gaylesi yaşarken, şimdi de ya soğuk hava deposuna koyduğumuz peynirlerimiz ayaklanırsa gaylesi yaşıyor.

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Sn. Hulusi Akar, Türkiye’nin solunda ezeli ve ebedi düşman denilen Yunanistan. Sağında, terör yuvasına dönüşen Suriye. Daha ötede radikal din örgütlerinin hamisi Irak, geçtim Türkiye’nin sürekli kuyusunu kazan, Azerbaycan’ın belalısı Ermenistan’ı da unutmamak gerekir. Daha aşağılara inersek Ortadoğu’nun belalısı konumuna gelen İsrail’i de göz ardı etmemek gerekir. Aşırı Radikal dinci örgüt olan Heyetitarirşam’ın bölgede mayfavari işlere girişerek racon kesmesi, halka kan kusturması sonrasında, bizim Minik kuşlar, Rusya ile istişareden sonra ASTANA sözleşmesine uygun olarak Mehmetçik’in zırhlı birliklerinin Suriye’ye girdiğini söylüyor. Türkiye gazetelerinde bu haberi aradım taradım bulamadım. Sn. Akar Pilav üstü kul hakkı yedikten sonra bu hayat böyle kardeşim diyenler nasihat ile uslanmaza hakları kötektir.

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Sn. Ziya Öztürkler, büyük harfler ve 7 desimetre gücündeki konuşmalarınızda pirincin içindeki taşları ayıklar gibi vatandaş yapacaklarımızı da büyük bir titizlikle seçip vatandaş yapacağım açıklamalarınızın üzerinden kısa bir süre geçti. Ama ama davul zurnayla tavşan avına gidilmediği gibi her siyasetçinin sözüne güvenilemeyeceğini bizlere birkez daha hatırlattınız. Bir süre önce iki rakamlı sayılar ile yaptığınız vatandaşlıkları son olarak üçlü rakama yani 122 kişiye çıkarttınız. Kalın barsağı Bumbar yaptınız. Bumbar yakında patlayacak. Önce vatandaş yaptığınız ‘Gazi’ 1983 tarihinde doğdu. Sonra doğum tarihi sehven yanlış yazıldı.. Gazimiz aslında 1958 doğumludur dediniz. Da bu Gazimiz yıllardır nerelerdeydi? Sn Öztürkler, babanızın adı hıdır. Elimden gelen budur dediğiniz noktada. Hacı amcada Çorak tarlada ürün olmaz diyor. Yaaa. .

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, UBP’de guspo-kürek takımı lingiri ve pirili oynamıyor. Elde guspo alt oyma operasyonu devam ediyor. Biz Silihtar Mahallesinde, Tataristan Cumhuriyetine ait hısar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük..Şimdi istemediğimiz birisinin koltukta oturması nedeni ile göz yaşı döküyoruz. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o pirili ve o koltuk için UBP’nin amiral gemisini yakarız diyorlar. Gençlik kollarından ilçe başkanlığına kadar, bu partiye büyük hizmetleri geçen senin bile, sırf Ünal Üstel’e olan muhalefetleri nedeniyle muhalif gruplarca altı oyuluyor. Ünal Üstel sandüviç ise sırf o sandüviçin tadı tuzu olmasın diye arasına konan Sadık hellim ve kaşar peynirinin de bozuk olduğunu dile getireceğiz diyorlar. Gatriyaba, her seçim dönemi "UBP, UBP" diyerek herkese saldıran, milliyetçilikte mangalda kül bırakmayan bazı partililerin, aç kalınca yavrusunu fareye benzeterek yediği gibi sırf Üst-Bir El’in karizmasını çizecek diye Sadık ovlucuğumu, makarınaya konan bulli gibi yemeye çalışıyor. Ben buna ‘Yok artık’ derim dedi.

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Sn. Ahmet Sennaroğlu UBP, Büyükkonuk- Mehmetçik Belediye başkan adayı olarak seni es geçti. Doktor Fatma hanım, Kemal Yılmaz derken Sennaroğlu soyadını ve özellikle eski meclis başkanı baba Önder Sennaroğlu’nun bölgedeki gücünü unuttu. Kumyalı, Çayırova, Bafra ve Pamuklu köylerindeki gücünün, seçimdeki dengeleri değiştirebileceğini hesap etmedi. Bizim Minik Kuşlar, belediye başkan adayı olarak Ahmet Sennaroğlu gösterilmezse ibre, CTP adayı Cemil Sarıçizmeli lehine dönebilir. Zaten örgütlerde Kemal Yılmaz isminin yukarılardan ısmarlama geldiği için dudak büküp kaş kaldırıyor dedi. Ahmet başkan, Elektriği Edison buldu ama faturayı biz ödüyoruz. Parti yeni başkanlar buldum derken aman faturasını bölge halkı ödemesin.

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Sn. Emre Efendi. CTP’den Lapta Belediyesi Başkan Adayı olduğunuz açıklandı. Hayırlısı olsun. Lapta Belediyesi için 7 silahşörün karşı karşıya geleceği söyleniyor. CTP rüzgarı ile dolduracağınız yelkeniniz ile iyi bir yol alacağınız kesindir. Kazanma şansı sıfır olan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser dışında, UBP aday göstermesi halinde, Fuat Namsoy’un da aday olma durumu sözkonusudur. UBP’de bazı kişiler, akıntılı bir nehirde iki kere yıkanılmaz düşüncesinde.Bu nedenle Namsoy ismine dudak bükenler olduğu söyleniyor. Salahi Uçkan’ın başkanlık yarışına katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ancak UBP’de ibre kazanma şansı yüksek olan Mustafa Aktuğ’dan yana. Sn. Efendi, sanırım yarış zorlu geçecek. Birçok seçmen arkanızı sıvazlayıp yürüde korkma derken, sandıkta başka telden çalabilir. Bazı insanlar ağaç gibidir, uzaktan bakınca boylu poslu. Yanına gelince bildiğin odun olduklarını unutmayın.

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Sn. İsmail Arter, Mağusa Belediye Başkanı olarak belediye başkanlık yarışına katılacağınızı öğrendik. Hayırlı olsun. Başkan kadınlar üzüm gibidir. Sizin vereceğiniz ilgi, emek ve sevgiye göre ya şarap olurlar ya da sirke. Maraş’ın açılışında büyük destek verdiğin, belediye olarak büyük harcama yaptırarak maddi açıdan seni zorda bırakanlar, bin altına satın aldıkları sıçan deliklerinden dışarı çıkmıyor. Yürü de gorkma diyen ancak yanında durmayan bazı siyasiler değil şarap sirke bile olamaz. UBP belediye başkan adayım Dr. Erdal Özcenk'dir dedi. HP,TDP ve Bağımsızlık Yolu'nun Salih Oktay’ı destekleyeceğine vurgu yapılıyor. DP ve YDP’nin de size destek atacağı söylenirken o konuda henüz yaprak kımıldamıyor. Sn. Arter. Hayatın kuralı bu. Ya yanlış zamanlarda doğru insanları karşına çıkarır, yada yanlış insanla; zamanını harcatır. İnşallah sana zamanı harcatmazlar

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Sn. Ersan Saner, Milletvekili, bakanlık en sonda Başbakanlık derken, Mimarlık mesleğinizin yanısıra arıcılığa başladığınızı öğrendik. Arıcılık yaparken Kıyafet mükemmel-i şahaneydi. Arılar Meclisi, kraliçe Arı için koruma tedbirlerini artırdığı söyleniyor. Ne olur ne olmaz diye etrafındaki koruma çemberi artırılııyor. Çelik don yaptırma kararı yalanmış. Nisap açısından CÜCE, ancak Yüce denilen Meclisin, Başkanı Zorlu Töre ile Külliye Kahramanı Tatar’ı örnek alarak koruma sayısının artırıldığı söyleniyor Sn. Saner bir zamanlar koltuk aşkı ile yanıp tutuşuyordunuz. Ama aşkınızı su dökerek sulandırdılar. Unutmayın yeryüzünde biten her aşk için şeytan göbek atarken, gökyüzünde bir melek ağlar.Sizin şeytanlar göbek ata ata fıtık çıkarttılar.

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fIKRA

Suna'nın başı ağrıyordu.

Doktor çağırdılar.

Doktor hap vererek dedi ki:

- Bu hap şimdi senin baş ağrını geçirir.

Peki onu kolay yutabilecek misin?

Kolay yutmasına yutarımda,

hap mideme girdikten sonra

başıma giden yolu nereden bulacak?