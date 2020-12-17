Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, belediyeler birliği yönetim kurulunu kabulünüzde, belediyelerin sayı itibarı ile fazla olduğunu ve bu sayının sıkıntı yarattığını belirttiniz. Yerel yönetimlerin var olan kaynakları, etkin bir şekilde kullanarak halka hizmeti üst noktaya taşımaları, sanırım birincil görevleridir. Devletin masaya koyduğu pasta dilimlendiği zaman 28 belediyeye yetmiyor. Bazı taşra belediyeleri, yatırımlarını yapamadığı, çalışanlarının emekli ikramiyesi ile maaşını alamamasına neden oluyor. Evine ekmek götürememeyi geçtik, ödeyemediği borcu nedeniyle Akova köyünde sakin H.Ç gibi mazbatadan hapsediliyor. Sn. Tatar, Kilo aldırmıyor diye kul hakkı yemeyin dediğimiz belediyeler, ama napalım. Bu pasta bu kadar belediyeye yetmiyor diyor. Ayşaba, Uzun süre maaş ödeyemeyen belediyeler var. Sonra dönüp çalışanından özür diliyorlar. Ama Kul hakkı özürle silinmez, helallikle silinir diyor.

**

Sn. Erhan Arıklı, Kıb-Tek’de ihale yolsuzlukları var. Bunların üstüne gideceğiz derken, herhalde birilerinin nasırına bastığınızı fark etmediniz. Durup dururken, arı kovanına değnek sokma alışkanlıklarınız çok kötü. Çünkü kovandaki arıların, hedefi olursunuz. Avukatların terzi gibi, kendilerini kesmeyerek, araya gireni kestiği gibi, arılarda, bal peteklerini götüreni değil, petekteki balı korumaya çalışanı iğnelerler. Sn. Arıklı, İhale bataklığında boğulanın ne yuttuğunu sanırım araştırmaya gerek yok. Bunlar yuttukça semirirler. Semirdikçe bedenleri de büyür. Keşke bir beden küçük alsaydık, gözümüzde küçülünce de giyerlerdi deme noktasına geldik.

**

Sn. Cafer Gürcafer, Müteahhitler Birliği Başkanı olarak, bizi kötü bir sürecin beklediğini söylediniz. Önümüzdeki dönemin, doğru yönetilmemesi ve aksona gardası kırık, tekerlek rulemaları yıpranmış bir araba gibi yampuri yampuri gitmemiz halinde, kapanma dönemini yeşil altlı mum ile arayacağımızı söylediniz. Ancak sıkıntılar bize nanik yaparken, yerlerde sürünme moduna girecek olan ekonominin de bize orta parmağını göstereceği sanırım kaçınılmaz olur. Sn. Gürcafer, yaşadığımız yeri cennet yapamadığımız sürece, kaçtığımız her yerin cehennem olacağını bilmemiz gerekir. Eh bu durumda eskiden isimlerinin altını çizdiklerimizin, isimlerinin üzerini çizeceğiz demektir.

**

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, ara sıra çıkarttığınız ve canınızı sıkana hart diye geçirdiğiniz yorgan iğnenizi yine çıkartarak, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’e hart diye sapladınız. İğneyi sapladığınız Yasemin hanıma gönderdiğiniz taşlar sonrasında, aa guzzum, geçen hafta azınlık hükümetinin, Bakanlar Kurulu listesinin okunması için, parti mensupları, sana ulaşmak için 2 buçuk saat telefonlarını kırdı. Bataryaları tam emty diyecekleri noktada, sana ulaşarak nisap için naz ve niyaz yollarında bitap düşen seni meclise getirdiler imasında bulunarak, bir hafta önce beğenmediği hükümeti, nasıl olduysa bir hafta sonra baş tacı yaptığını belirttiniz. Gülşah Hanım, Berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi, vallahi bu zamanda da, Milletvekilinin koltuğum yok. Arka koltuğunda oturacağım Mersedesim yok diyeni makbuldür. Hatçe Teyze, bugün laf koymayacam. Çay koydum. Gülşah kızıma gelsinler. İçip lafını esirgemeyen, insan görsünler dedi.

**

Sn. İbrahim Benter, bir bilim insanı olarak bulmuş olduğunuz Covit 19 ile ilgili ilacın, Alman Biontek firması tarafından üretilmek için inceleme altına alındığını öğrendik. Vakıflar Genel Müdürü olarak tanıyan herkes, böylelikle sizin bir Prof. bir bilim insanı olarak bu müthiş yönünüzü de öğrenmiş oldu. Sn. Benter, mütevazı olmak belki güzel bir şeydir. Ancak bilimin ve eğitimin karanlıktan aydınlığa olan bir hareket olduğunu da unutmamak ve insanımıza yaptıklarınız ile hatırlatılması gerekir. Bu nedenle ev lambası olarak kime yandığı belli olan lamba yerine, ülkeyi aydınlatan projektör olduğunuzu da sanırım gözler önüne sermeniz gerektiği kanısındayım.

**

Sn. Mehmet Özatılgan, Trafik amiri olarak, tahminen bir, bilemedin bir buçuk yıl önce, motosikletli bir şahsın ölümü ile neticelenen bir trafik kazasını soruştururken, motosikletin sürati, kazanın oluş şekli ile kaza ile ilgili ayrıntıları o kadar güzel analiz ettiniz ki, düzenlediğiniz dosyanın, Mahkeme tarafından, emsal olarak gösterilmeye başlandığını öğrendik. Bazı Yargıçların, düzenlediğiniz dosyadaki olgulardan ve içerisindeki bilgilerden, yararlandığı ve emsal olarak gördüklerini öğrendik. Sn. Özatılgan, İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. Ama yaptığı başarılı işler sonrasında işte böyle alkışlarla anılır.

**

Sn. Emrullah Turanlı, uzayıp giden tren yolları gibi, bitme günleri uzayan, Ercan’ın, inşaat ve işletmesini yürüten “T&T Havalimanı İşletmeciliği” şirketinin, tasfiye halinde olmadığını ve yaptığı her türlü işlemlerin geçersiz olduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladınız. Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz derken, çıkmaz ayın, çıkmaz haftasının 31 Şubat’a tekabül eden son Perşembe günü sorumluluklarınızı yerine getireceğiniz yönündeki inancımız tamdır. Sn. Turanlı, KKTC aslanları, şamar oğlanı olmaktan nasıl kurtulur kitabını yazmadıkları sürece, İhale avcılarının hikâyelerine inanmak zorundadır. Düşünüyorum da bizleri ahmak yerine koymaya çalışanlar için ağzımı bozmaya gerek olmadığını, gülüşlerimle de güftesi küfür, bestesi, acem aşiyan santurlu küfür eserini de icra edebiliyorum.

**

Sn. İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnsiyatifi, bölgenizdeki güzelim sahilleriniz ile denizlerinize, ağızlarının suyu ile bakanlar, sizin gölge peşinde değil, güzellik yansıtan bölgenizin ışığının peşinden gittiğinizi, sanırım hala daha farkında değiller. Cumartesi günü, salyalar akıtarak, sahillerinize ve denizinize bakanlara karşı eylem düzenleyeceğinizi öğrendik. Vallahi 1.50 metre boylarına bakmaksızın, 2 metrelik boyunuza rağmen size kafa tutmaya çalışanlara, Beşparmaklar ile Himalayalar arasındaki yükseklik farkını da göstertmiş olursunuz. Bazı arkadaşlar, eğer bir ceza verilecekse, savcının da siz, yargıcın da siz olduğunuzu herhalde bilmiyorlar. Yapacaklarınız sonrasında birilerinin, zoruna gittiğini duyduk. Güzel yer, ben de gitmiştim. Bırakın oralarda kalsınlar.

**

Sn. Osman Yıldızev, hükümet kuruldu. Güvenoyunu yamalı, takviyeli alacaklar. Tabi hükümet kurulduktan sonra, bu bizdendir bu değildir denilerek müşavir ordusuna yeni takviyeler yapılacak. Ancak aklın yolu birdir. Ve inşallah işinde başarılı olup, senin gibi turbosu müthiş çalıştığı için 10 saniyede 100 Km. hız yaparak, Piyangolar Birimi gibi kurumu kara geçirerek devlete hatırı sayılır para kazandıran seni yerinden almazlar. Aldıktan sonra yerine 1956 Model DODGE araba gibi saatte 20 mil hız yapan birisini atamazlar. Atayıp da ispeyar lastik gibi bekleme modunda olan müşavirler ordusuna başarılı olup devlete para kazandıran seni dâhil etmezler.

**

Sn. Sonuç Büyük, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak, hastanede geçtiğimiz günlerde, virüse yakalanan işçi başının temaslısı olduğunu gizleyerek, temaslı değilim diyerek işe gelmeye devam eden kişide Covid-19 tespit edildiğini açıkladınız. Testi pozitif çıkan çalışanın temaslılarının da ayrıca izole edildiğini ve testlerinin yapıldığını belirttiniz. Sn. Büyük, koyun deyince kızan, ancak koçum deyince sevinen, temaslı olduğunu bile bile ailesini bile tehlikeye atmaktan çekinmeyen tuhaf bir milletiz. Ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan ülke insanı, bu tiplere de alkış tutması çok garip. Goethe akılsızlar, hırsızların en zararlısıdır. Çünkü zamanınızı ve neşeniz ile sağlığınızı çalarlar derken ne kadar doğru söylemiş.

**

Sn. Ahmet Serdaroğlu Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) olarak, Toprak Ürünleri Kurumu’nda (TÜK) çalışanların sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle 2 saatlik uyarı grevi yaptınız. Siyasilerin, kendi beceriksizliklerini sendikalar ve çalışanlar üzerine yıkmaya çalıştığını ve hükümet koltuklarının ‘Ağlama yeri’ olmadığını belirttiniz. Başkan, son zamanların modası kamuya bağlı kuruluşların, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı primlerinin yatırılmaması modasıdır. Bu moda bazı belediyeler de uyarken, bazı kamu kuruşlarının yakın takibe aldığını görmekteyiz. Boş tenekenin çok ses çıkarttığını bildiğinizden, buna aldırmayarak, boş çuvalın ayakta durmayacağını sanırım bazılarına öğreteceksiniz.

**

Sn. Ünal üstel, HP Milletvekili Kudret Özersay, kamuoyuna “Özel Jet Krizi” ismiyle yansıyan olaya ilişkin polis soruşturmasının bir ay önce sona erdiğini, bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleneceğinin takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Da, peki suçunuz kesin olarak belirlenmediği ve sadece söylentilerden ibaret olan bu süreçte neden birileri vura vura sizi davula döndürmeye çalıştığı söylenmiyor? Bir insanın suçu mahkemece sabit görülünceye kadar zanlı konumundadır. Suçu sabit görülünce ancak sanık konumuna sokulur. Bu süre içerisinde suçlu olarak gösterilmemesi gerektiğini birileri neden hatırlamadı. Ve özelde partiniz, genelde sizi hedef tahtasına döndürmeye çalışan ve biz soru sormayız, hesap sorarız diyenler neden stopa basma ihtiyacı duymadı dersiniz? Sn. Üstel bazı dostlar eroin gibidir. Varlıkları ölüm, yoklukları krizdir.

***

Günün Fıkrası

Askere gerek yok

Dünyada suç işleyip Cehenneme gönderilenler Allah tarafından kamplara ayrılmış. Bir gün Cehennemi teftişe giden bir Melek, etrafı tel ile çevrili içinde ateş yanan bir kuyunun başında durmuş.

Kuyunun başında ellerinde otomatik silahlar bulunan Amerikan Askerleri sürekli olarak kuyuya bomba atıp ateş ediyorlardı. Melek askerler niçin bomba atıp ateş atıyor diye sorunca kuyudan kaçmak isteyen çok. Bunun için Amerikan askerleri buraları korumakla görevli demiş. Melek kafa sallayarak yürümüş.

Biraz ileride bir başka kuyu görmüş. Onun başında da Nazi Askerleri habire tuttuklarını fırına atıyorlardı. Yine bomba ve makineli tüfekler ile kuyuya da ateş ediyorlardı. Kafa sallayarak yine yürümüş bizim Melek. Öyle bir yere gelmiş ki, kuyunun etrafında ne tel örgü var. Nede asker. Cebrail efendiye niçin bu kuyunun başında asker yok diye sormuş. Cebrail hemen cevap vermiş. Bu kuyuda Kıbrıslılar var. Kuyudan çıkmak isteyeni diğer Kıbrıslı ayağından tutup aşağı çekiyor. Kuyunun duvarına basıp yükselmek isteyeni de ayağından aşağı indiriyorlar. Bunun için buralarda askere ve bekçiye ihtiyaç yok demiş.

Günün Sözü

Günün Fotosu