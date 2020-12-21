Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersan Saner, öncelikle genel kurulda emanetçi başkan konumundan kurtulmanız sonrasında, eğreti başkan diyenleri üzerken, sizleri de sevindirdi. Öncelikle hayırlı ve uğurlu olsun. Yalnız, sürekli olarak Covit 19’dan korunun derken, maske takmamızı ve sosyal mesafeyi korumamız gerektiğine vurgu yaptınız. Bu ikazlarınıza karşın UBP genel kurulunda, Alakaya maydanoz bir görüntü yansıdı. Ve kim korkar hain kurttan misali ne sosyal mesafe bırakıldı, nede maskeler takıldı. Maskeleri takanların ise, insan ciğeri seven Cavit amcandan (Covit 19 ) ciğeri koruma yerine, maskeleri çene altında tutarak, çene altını koruma altına aldıkları görüldü. Sn. Saner, Ayşaba, çokbilmiş bazı kimseler bizlere akıl verirken, kalanı onlara yetmeyecekse, bizler için risk almalarını istemeyiz. Burnundan kıl aldırmayan bazılarının tipinin surlariçi, ama egolarının Köşklü Çiftlik olduğunu görürsün dedi.

**

Sn. Ali Pilli, mutasyona uğrayan ve yayılma hızı %70 daha fazla olan Covit 19, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Almanya’yı kasıp kavururken, sismik dalgaları bize kadar ulaşıyor. Bizim buralarda da ne okul, ne ekmek fırını ve nede restoran bırakmayan, tuttuğunu da tutamayıp kaçanı da yakalayan ve öpen Cavit Amcaya (Covit 19) karşı başarılıyız dediniz. Başarı görsel bir mevhumdur. Başarı denilince ‘Beyaz Melekler’ veya kanatsız meleklerimiz olarak nitelendirdiğimiz hemşireler ile her türlü fedakârlığı yapan doktorlarımız aklımıza geliyor. Pandemiye karşı uğraş veren, çok koşan size yönelik lafım olmaz. Ancak sahada çok koşan, sahada basmadık yer bırakmayan bir futbol takımının, açık farklı mağlup olması, çok koşması nedeniyle başarılı olarak nitelendirilemez. Maskesiz olanlara ceza yazılacak denilmesine karşın, yollarda fink atanları görmezden gelinmesi, halka nasihatler yağdıran UBP yetkililerinin, genel kurulda sosyal mesafeye dikkat etmemesi ve maskesiz kol kola girmeleri, Covit 19’un daha kolay yaygınlaşması ile ilgili olarak bir ‘Başarıdır’ diyebiliriz. Sn. Pilli, seçim zamanı kıyamam diyerek seçtiklerimiz, bizi ince ince kıyıp pembeleşinceye kadar kısık ateşte kavuruyorlar. Ve bu Kavurmaya kesintisiz devam ediyorlar.

**

Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Sn. Özdemir Berova, bir televizyon programına katılan Aytaç Çaluda’nın, Haziran ayında yapılması düşünülen UBP genel kurulunda parti başkanlığına aday olabileceğinizi söyledi. UBP başkan adayı ordusuna katılırken, başa Taç yapılmaya çalışanların yanısıra adalığı konusunda ‘Su’ koyvermeyenler ile sanırım çetin bir kavga vereceksiniz. Sn. Vekiller, İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. Aday olmanız halinde, tabi ki seçilmek için mavi boncuk dağıtacaksınız. Ama dikkat edin ve hiç bir zaman ‘tüm güveninizi’ karşınızdakine vermeyin. Haa ne olur diye sorarsanız o güveni silah olarak kullanır. Mertse sandıkta sizi korur, namertse ‘Brütüs gibi çevirir arkanızdan sizi vurur.

**

Sn. Cemal Özyiğit, milletvekilliğine son noktayı koymak isteyen ve istifa dilekçesini veren Hüseyin Özgürgün’ün istifasını, şimdilik yedekte tutalım. Yarın parmağını yukarıya kaldırmasına ihtiyacımız olabilir diye düşünen hükümet mensuplarının ‘Nayır’ demelerine fena patladınız. Meclisin, bir utanca imza attığını dile getirerek, 1 yılı aşkın süredir Meclise gelmeyen ve bu süre zarfında da maaş almaya devam eden Özgürgün’ün istifa talebinin red edilmesinin de doğru bulmadığınızı söylediniz. Sn. Özyiğit, utançlar şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Meclisin, bir borçlunun, borcundan dolayı hapis edilmesinin yanısıra bir başkasının borcu için bir başkasının malının da haciz edilmesi kararında da bir utanca imza atmıştı. Keza halkı ezip posasını bırakan faiz yasası konusundaki utançlara da ‘All Together’ diyerek parmaklar fora ederek bir başka utanca imza atmıştı. Ah be Cemal hocam, Fanoz lambasının bile fark etmediği bazı insanlarla uğraşıyoruz. Adam gibi adammış gibi taklit yapma bazılarına yakışmıyor. Akıl vermeyi bırakıp biraz huzur verseler diyorum.

**

Sn. Plumer Osman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi toplantısında, pandemi sürecinde “Ayakta durmayı başardık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak düşüncesindeyim” sözlerine atıfta bulunarak, Lordlar kamarası takımının, ayakta durmayı başardığını, ancak vatandaşlar takımı olan Avam kamarasının değil ayakta durmayı, sürünme modunda darmadağın olduğu imasında bulundunuz. Plümer gardaş hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Lordlar-Aristokratlar takımı hayatı dört dörtlük yaşarken, Avam kamarası yani halk olarak bizlerin ekonomik sıkıntılar nedeniyle ay sonunu getirmeye çalışırken bir yerleri uç buçuk atıyor.

**

Sn. Hüseyin Özgürgün, istifa müessesi tek taraflı çalışır. Kişi ben istifa ettim derse o iş o noktada biter. Sizde, ben Meclis-i Mebusan’daki vekil görevimden istifa ettim. Bundan sonra çocuğum ve eşim ile İstanbul’daki AKM’lerde, pizza yiyeceğim. Gezip tozacağım dedikten sonra, birilerinin zorla sizi bir yerde tutma lüksü yoktur. Parmak hesabı yaparken, sizin parmaktan da medet uman UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti, ma ne istifası be ama. Hüseyin Bey bizim kardeşimizdir. Can dostumuzdur. Yarın onun parmacığına ihtiyaç duyarsak şimdilik bir kenarcıkta dursun. İşimiz bitince, evli evine,köylü köyüne gidince, sonrasına bakarız diyerek istifanıza ‘Nayır, nolamaz’ dedi. Siz çorak tarlada ürün yetişmez. Gönen tarlalara bakın derken, onlar sakla samanı, pardon parmağı, zamanı gelince kullanılırız dermeye getirdiler. Geçmişte tank, tüfek, balta ile size saldırıp sizi mevta yapmaya çalışanlar, şimdi zemzem suyu ile yıkanmış gibi sizi bağırlarına basmaya çalışıyor. Sn. Özgürgün, geç kalınmış bir sevginin, idamdan sonraki affa benzediğini unutmayın.

**

Sn. Kudret Özersay, bir yıldır Meclis’e bile gelmeyen ama vekil maaşını alan, Özgürgün’ün istifasının, UBP-DP-YDP’nin marifeti ile reddedildiğine vurgu yaptınız. Özgürgün’ün, dokunulmazlığının kaldırılmasını ben sağladım derken, Meclisin çalışmalarına katılmayan bir vekilin bu kadar aydan sonra istifasının reddedilmesinin halkın iradesine de, istifa eden vekilin iradesine de saygısızlıktır dediniz. Sn. Özersay, mesele bugüne kadar her türlü vaatler sonrasında, bizi mutlu ettiklerini sananların mutluluğu çorba yapıp, elimize çatal vermeleri meselesi değil. Mesele, Bizi çıkmaz sokağa bırakıp, yolunuz açık olsun salaklar deme meselesi de değil. Mesele hayata at gözlükleriyle bakmaya devam eden bazı siyasilere, gıccaccığın işe girmesi, oğlancığın sözleşmesinin uzatılması için birilerinin kapısında, kapı kulu olup, yağlama ve grasolamadan kurtulamayan biz halkın, o birilerine çüş dememesi ve bununda zorlarına gitmeme meselesidir.

**

Meyrem Özkurt, son zamanlarda BRT’nin reklamlarına bayılıyorum. Ve mümkün mertebe özellikle haber – reklam kuşağını kaçırmamaya özen gösteriyorum. Sabahleyin gözümü açınca, Tatar ile başlayan, sonrasında yine Tatar ile devam eden reklamların arasına 3-5 saniye sıkıştırılan Ersan Saner reklamları sonrasında yine Tatar ile devam eden reklamları inanın büyük bir keyif ile izliyorum. Ve bitmemesi için dua ediyorum. Bu arada Tufan Erhürman, Erhan Arıklı, Fikri Ataoğlu, ve Cemal Özyiğit’e ait reklamlardan hiç bahsetmemeniz, BRT olarak sizin ne kadar reklam seçici olduğunuzun bir kanıtıdır. Meryem Hanım, yalnız çalışma hayatının bazı püf noktaları vardır. Ve aman onlara dikkat edin. Eğer siz bunlara dikkat etmezseniz, çalışma hayatınızın geri kalanını, ‘tüh’ noktalarında geçirirsiniz.

**

Sn. Serdinç Maypa, bugün den itibaren artan her korona vakasının sorumlusu, UBP kurultayını toplayıp, binlerce insanı kucak kucağa getiren, halkını zerre düşünmeyen halk düşmanlarıdır dedin. Koronanın engellenmesi için ekmek teknelerine zincir vurulma pahasına, tüm mekanların kapatılması sonrasında binlerce kişinin kucak kucağa oturtulup virüse davetiye çıkartılması sonrasında, kurultayınız batsın ifadesinde bulundun. Sevgili Serdinç, ben artık bazı bozuklukları kumbarada biriktirir, geleceğe yatırım yaparım. Ha çok mu sıkıştım; hiç düşünmem zamanı gelince hemen harcarım. Vallahi sende benim gibi yap derim.

**

Sn. Jale Refik Roger, seçimlere müdahalenin araştırılması için kurulması istenen komiteye Halkın Partisi Milletvekili olarak red oyu vereceğinizi belirttiniz. Haklısınız goca garı, yapacağını yaptıktan ve ellerini yıkadıktan sonra kapıya mandal astıktan sonra bol su harcadı demenin bir anlamı kalmaz. Bence KKTC’ye getirilmesi düşünülen Covit 19 aşısı ile ilgili ihale yapılmadan bazı girişimlerde bulunan ve pastadan büyükçe bir parçanın verileceği sözü alanları konuşmak gerek. Sn. Vekil, inanın ben duamın kabul edilmemesi kaygısını içimde hiç taşımam. Buna karşın, seçilince her türlü hokkabazlığı yapıp, ceplerini doldurma pahasına, halkını düşünmeyenlere karşı, İçimde yok olan dua etme isteğimi kaybetme kaygısını taşırım.

**

Sn. Ahmet Varış, Tıp-İş Başkanı olarak, Covid 19 belasının, dünyada bitmeden bizde de bitmeyeceğine vurgu yaptınız. Toplum içinde vaka sayısı azaldığı zaman bir rehavet yaşandığına dikkati çekerken, bitmiş gibi davranılmasının hatalı olduğunu söylediniz. örnek olarak da Kıbrıs’ın güneyi ve Türkiye’yi işaret ettiniz. Ve son günlerde kaynağı belli olmayan çok sayıda yerel vaka olduğunu ve bunun endişe verici olduğunu kaydettiniz. Sn. Varış, suyun değerini kuyu kuruyunca anladık. Kuyuya o değeri veren siz doktorlar ile hemşireler olduğunu halk olarak da bizler gördük. Ancak bizi yönettiğini sananlar nedense hala görmemekte ısrar ederek, sizleri dinlememenin cezasını bu halkın çekmesine neden oluyor. Ayşaba, doktorlardan ve işin uzmanı olanların aksine her şeyi bilirim taklidi yapanlara bu yakışmadı. Bugüne kadar hakkı olan sağlıkçıların yerine, bunları el üstünde tuttuk anlamadılar. Şimdi yer değiştirip ayaklar altında alalım ve Hanya’nın Girit’te Konya’nın da Türkiye’de olduğunu anlasınlar dedi.

**

Sn. Mahmut Anayasa UBP kurultayına atıfta bulunarak, aday olmanın yasak, konuşmanın yasak, tek aday olduğu için oy kullanımının zaten olmayacak, olan şeyin adının "Demokrasi Şöleni" olduğunu söyledin. Ve herkesin siyah gömlek de giyip giymeyeceğini ayrıca Goebbels’in açılış konuşması yapıp yapmayacağını ve kapıda kırbaç olup olmayacağını sordun. Sevgili Mahmut, Goebbels’in selamı var. Ben böyle şölenin her gece geçmişine küfürlü hicaz faslından beste, geleceklerine de acem aşiyan faslından güfte sunarım. Adaylıktan çekilenlerin, gözyaşını siler, onları ağlatanlara da selamlarımı iletirim. Ayrıca görüp de sessiz film kuşağının sevilenlerinden Lorel ile Hardy’i (Şişman ile Zayıf) seyreden halkımıza da kırbaç yerine, yılbaşından sonra halis zeytinyağına bulandırılmış harnup ağacından mamül ‘Zam Kazıklarını’ sunacağım dedi.

***

FIKRA

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.

GÜNÜN FOTOSU

Günün Sözü