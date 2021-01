Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersan Saner, son günlerde yaşadıklarınıza bakınca sanırım vay mavro beytambal galsın böyle Başbakanlık dediğinizi hayal ediyorum. UBP kurultayı, sonrasında başkanlık kavgası, nihayetinde hükümet kurma işi derken, şimdi de parti içinde Meclis Başkanlığı kavgası yaşanması ve vekilleri tek tek Başbakanlığa çağırarak, aman haaa demeye çalışmanız size illallah dedirtti. Bu tartışmaların üstüne vatandaşın yapmış olduğunuz zamlara yönelik tepkileri gelince, sanırım omuzdaki bu yükü kaldıracak haliniz kalmadı. Tamam, da bu yükü siz kaldıramayınca, harup ağacından mamul, zam kazıklarını hayladıktan sonra bizlerde ‘Kaldıracak’ halmi kaldı? Sayenizde dünyanın en ağır vincinin bile kaldıramayacağı 90’lık ihtiyar pipisine dönüştük. Birde ‘Kaldırırsınız ‘ demeniz yokmu? Tövbe yarabbim.

Sn. Serdar Denktaş, önce Demokrat Parti (DP) başkanlığından, şimdilerde de yapılması muhtemel erken seçime katılmayarak, Lefkoşa Milletvekilliğinden artık zamanı geldi diyerek mendil sallayarak veda edeceğini belirttin. 31 yıl Milletvekili görevi ifa etmenin yarattığı tecrübe ile birçok siyasiye kök söktürmeye başladığın bu dönemde, ‘Adios’ diyecek olman, Meclisi Mebusan’ı ‘öksüz’ DP’yi de ‘Yetim’ bırakacak. Şu siyaset hayatında, hele hele son Cumhurbaşkanlığı seçiminde, sanırım öyle insanlar tanıdın ki karakter tahlili yaptırsalar onun bile negatif çıkacağına tanık oldun. Sünnetçinin bile görmediğini onların görmelerine rağmen, sorduğun zaman hâlâ daha analarının masum kızı olduklarını söyleyenlere bile rastladın. Sen KKTC’nin siyaset literatürüne adını büyük harflerle yazdırdın. Bu nedenle bunlara boş ver tırıs gitsinler.

Sn. Erkut Şahali, bir Milletvekili olarak ‘Banana’ (Muz) Cumhuriyetinde seçilen bir Milletvekili gibi, düşük gelirli insanlarımızın, ekonomik sıkıntı nedeniyle parasızlıktan grak grak ettiği bir noktada, aman haa asgari ücreti sakın artırmayın demeniz, sözcülüğünü yapmaya çalıştığınız patronlar tarafından ayakta alkışlandı. Gerçekçi olunmalı ve asgari ücrete yapılacak ciddi artış iş gücünde kayıplara yol açacak ve verim kaybı yaşanacak derken, asgari ücretli yerine patronları unutmadığınızı gösteriyor. Sn. Şahali, merak etmeyin asgari ücretli, onu unutanları hiç unutmaz. Usulca katlayıp bir elbise gibi yüreğinin çekmecesine onu saklar. Zamanı gelince çıkartıp gereğini yapar.

Sn. Erhan Arıklı, pandeminin yarattığı olumsuz ekonomi şartlarını Mecliste dile getirirken, asgari ücretin eski yıllarda 980 dolara tekabül ederken şimdi 470 dolar civarına tekabül edeceğine vurgu yaptınız. Bazı malların üzerine aşırı kar konarak alım gücü düşen vatandaşların daha da geçiminin zorlaştırıldığını belirttiniz. Halkın alım gücünü artırmak için fiyatları yasa dâhilinde kontrol altına almamız gerektiğini söylediniz. Denetimli mal kapsamına alınacak 35 mal için bazı şirketlerden evrak istediniz. Sn. Arıklı eskiden narh uygulamaları vardı. Bire yüz kazanmayı adet edilenleri hizaya getirmek için bu tür çalışmalar sanırım zorunlu olması gerekir. Bazı kar delisi tüccar ve iş sahipleri, zincirlere bağlı küfürlerimizin kilidi ile fena oynuyor. Kilit kırılırsa ‘Pandora’nın kutusundan dökülecekleri gördükleri zaman dudakları uçuklayacak.

Sn. Selma Eylem, KTOEÖS eski başkanı yeni Genel Sekreteri ve ülkenin duyarlı bir ferdi olarak, yılbaşı akşamında casinolarda ortaya çıkan vur patlasın, çal oynasın eşliğindeki göbek oynatma figürleri ile kalça sallama görüntülerinin ardından, hükümete be ama nedir yaptığınız. Siz böyle bakar, bunlarda böyle göbek ve kalça sallayarak pistte akar imasında bulunarak çok sert tepki gösterdiniz. Birazcık onurunuz varsa istifa etmeli, oturduğunuz koltukları terk etmelisiniz derken, adaletten uzak, anti demokratik kararlarınız ile ülke insanımıza zarar veriyorsunuz dediniz. Selma hocanım, Ajda Pekkan “Bizim zamanımızda insanlar birbirine karşı daha anlayışlıydı” demişti. Ajda Pekkan valla haklıdır. Osmanlı’nın hoşgörüsünü bilmeyen yok. Bizim emir eri takımı da Ajda gibi, Kanuni zamanından kaldığı için Casinolara karşı ayni hoş görüyü göstertmeye çalışıyor.

Sn. Ahmet Serdaroğlu, Sparkları (Buji) yağlanan tomofil gibi tekleyen, Başkanını seçemeyen, asgari ücreti belirleyemeyen ve müsteşarların ve müdürlerin atamaları bile Başbakanlıkta masa üzerinde duran koalisyon hükümeti bireylerinin koltuğun sefa sürme yeri olmadığını, verilecek uğraş sonrasında cefa çekme yeri olduğunu bilmeleri gerekir dediniz. Ve TÜK’de yaşananlar nedeniyle, Perşembe günü, meclis başkanını seçerken orada eylemde olacağız açıklamasında bulundunuz. Yani Halep ordaysa arşının da burada olacağını göstereceğiz imasında bulundunuz. Ah be başkan, sen Hürrem’in hadım olan kahyasına, bak kahya senden mutlaka bir çocuk yapmanı beklerim demeye getiriyorsun. İngiliz zamanında derdini İngiliz Subaya anlatmaya çalışan o Türk Polisi arabanın suyu bitince I don’t found su lengerden. Makine stop, no pata pat Sir dediğine İngiliz Subayın baktığı gibi bazı efendilerde senin söylediklerine öyle bakıyor.

Sn. Bertan Zaroğlu, İyi niyetimin son kullanma tarihi bitti, bize hükümetçilik oyunu oynatan hükümet ortaklarımız, YDP’nin hükümete olmasına karşın, hükümete gelmediğini gözümüze soktular imasında bulundun. Başbakana gözümüzdeki kıymığı çıkartın dememizi sağır sultan duyarken, görme yeteneğini kaybeden şarkıcı Metin Şentürk bile gördü. Ya bu işi çözün yada, diyerek aba altından sopa gösterttin. Erhan Arıklı’nın sadece ofis değiştirdiğini söylerken, başkanınızın ofis değiştirmekten öte, birçok yanlışın, ihale yolsuzluğunun ve yapılan zamların yumuşatılmasının, üstesinden gelmek için uğraş verdiğini sanırım görmedin. Ayşaba, görmek istemeyen göze ışık fayda etmez. Bu yağmurlu havada, deniz bile olsan yağmurda ıslanırsın. Bertan evladım, sesini değil, sözünü yükseltsin. Çünkü çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil, yağmurdur dedi.

Sn. Zorlu Töre, Meclis Başkan adayı, Resmiye Canaltay’ın yerinde olmuş olsaydım, mavro beytambal galsın imasında bulunarak, Meclis Başkanlığı için adaylığa devam etmezdim. Bu partide yalnız Resmiye Canaltay yoktur. Bilgi, tecrübe ve deneyim sahibi bende varım. Çekilsin, göreve talibim. Ayrıca bu iş siyasi bir nezakettir. Siyasi nezaket bunu gerektirir dediniz. Sn. Töre, makam benim hakkım diyorsun. Da, Kanuni’nin Sadrazamı Pargalı İbrahim de zamanında, Padişahlık benim hakkımdır demişti. Sonra bir gece kelle ‘Bumburo’ alınmıştı. Keskin sirke küpüne zarar vermeye başladığı anda ya kelleye bay bay derler, yada tarihin siyasi çöplüğüne gömüp unuturlar. Haaa buzdolaplarını ise fişten çıkartırlar ve yedek parça olarak kullanmaya başlarlar. Bilesiniz, Tarih tekerrürden ibaret değil, tecrübeden ibarettir. Aman dikkat edin de ne tarih, nede tecrübe sizin için tekerrür etmesin.

Sn. Mehmet Kasapoğlu, pandemi döneminde, saklambaç oynamayı tercih eden ve kapandım, yok casinoları kastetmedim, meyhane, restoran ve bazı iş yerlerini kastettim diyen hükümeti hümayuna ve onların erkânı umumiyesi casinolara fena çıkıştınız. Deveye cilve yap demişler dokuz dükkân yıkmış misali, tamam açık kalın ama dikkatli olun dedikleri casinoların, müşterilerine cümbür cemaat göbek dansı resitali sunma izni vermesine pılıyı pırtıyı toplayıp geldiğiniz yere dönün diyerek çıkıştınız. Bu topluma ne faydanız oldu. Yeme içme beleş tuzağı ile Kıbrıslıları kumar bağımlısı yapıp borç batağında boğulmalarına ve mahvolmalarına neden oldunuz dedin. Mehmet gardaş sana helalinden bir soru soruyorum. Borcu nedeniyle vatandaşı, mazbatadan hapise tıkan 1 parti var. En yakın kankaları için bile O....çocukları, P.....’r diyen üst düzey yetkilileri içinde barındıran yine 1 parti var. Esnaf battı, can simidi atın, müdahale edin çağrısına parmağını kımıldatma tenezzülünde bile bulunmayan 1 parti var. Halkın kalan son umutlarını, söndüren, Adalet ablayı sinirden, Adil amcayı öfkeden, Hakkı dayıyı kalpten, Vicdan ablayı tansiyondan öteki tarafa yolcu eden yine 1 parti var. Nedir nedir nedir? Sakın Eti eti deme.

Sn. Mehmet Harmancı, yahu arkadaşlar, ben Belediye Başkanlığından memnunum. Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) Mart ya da Nisan ayında gideceği kurultayda memnun olduğum yeri bırakıp, TDP Genel Başkanlığına aday olmayı düşünmem ve önceliğim LTB dedin. TDP Genel Başkanlığına aday değilim derken, Cemal başkanın yüreğine su serptin. Ancak, senin başkanlığını bekleyenlerin yüreklerinde de 7 şiddetinde depreme neden olarak Tsunami yarattın. Başkan, güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmekse, geminin rahat gitmesini sağlamak için de safralarını atmaktır. Hem LTB hemde TDP başkanlığının birisi safra olacaksa, birisini boş ver tırıs gitsin.

Sn. Kaan Kaner, ülkenin önde gelen ve en büyük kuruluşlardan birisi konumunda olan Kaner Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olarak siz bile ülkenin ekonomik yönden geldiği durumdan şikâyet etmeye başlamışsanız ve ‘Dayanacak gücümüz kalmadı’ diyorsanız deniz bitti demektir. Özel sektör ve çalışanları gün geçtikçe eriyor. İşsizlik artıyor, iş yerleri süresiz kapatma kararı alıyor veya batıyor. Elbette sağlıklı kalmak ilk hedefimiz ancak tek bu hedefle mi süreci atlatacağız? Her şey bittiğinde nasıl ayakta kalacağız diye sorarken, inan bu sorularının cevabını hükümet dahil kimse bilmiyor. Sevgili Kaan, pırıl pırıl gökyüzünü ve rengârenk gökkuşağını görmek için, sanırım önce fırtınaya dönüşen yağmuru yaşamak gerekir. Kibrit çöpü kadar ışık saçmayan bazı siyasilerimizin, kendilerini Olimpiyat Meşalesi gibi görmekten vazgeçmeleri halinde sanırım o güzelliği görmek nasip olur.

Sn. Plumer Osman, Gıbrıslılar hep beraber sayfanızda, Aliye Demirkayalı’nın yazını yayınladınız. Aliye hanım, Merit kapatmış. Herkeste bir maraz, Ne olacakmış çalışanlar diye sorulduğunu belirtti. Esnafın battığını, Güney emekçisinin aç kaldığını bunları görmeyenlerin de casinoların gaylesinin aldığını ifade eden Aliye hanımın, orda çalışanların gidecek yerleri var be arkadaşlar ama bizim? Hade bakalım ha. Bu kadar 2 yüzlülük da olmaz dediğini yansıttınız. Plümer gardaş, bazılarına karanfil ve gül, bazılarına ısırgan otu vermeye çalışan bazı siyasetçilerimizin, tam ihtiyaç duyulduğu anda sıcan deliği bin altın misali kayboldukları çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Mevlana bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir demişti. Dünyada hiçbirşey yoktan var olmaz. Var olanda kaybolmaz. Yalnız şekil değiştirir. Lütfen olmayan birşeyi boşuna aramayın çünkü hükümet upsent. Gülü seven dikenine katlanır derler. Biz gül yerine, Kaktüsü sevmeyi tercih ettik.

Sn. Derviş Canaltay UBP'li vekillerin, kendi adayları olan Resmiye Canaltay'a oy vermemeleri sonucunda Canaltay’ın seçilemediği dile getirildi. Bu duruma sizde tepki göstererek, Sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda,:"Selam olsun Ulusal Birlik Partililere. Selam olsun bunca yıl bize destek verip en yüksek mevkileri gösteren insanlarımıza. Yanlışlarımızı düzelterek, doğrularımızın sayısını artırarak her şeye rağmen yola devam dediniz. Da, yolda kazı çalışmaları nedeniyle oluşan çukurlar doldurulmadı. Doldurulmayan derin çukurlar fark edilmediği için araba tumba oldu. Karizmanın kaportası darmadağın oldu. Sevgili Derviş, ünlü düşünürler, güvenme insana ölür. Güvenme ağaca çürür demişti. İnsanımız ölmedi ama ‘Brütüs’e dönüştü be abim. Boş ver cevizi kırıp özüne inemeyenler ve hepsini kabuk sananlar, çürümüş olarak gördükleri o cevizlerden, çok güzel ağaçların oluşturduğu bahçe hasıl olacağını sanırım bilmezler. Tamam, fırtınaya dönüşen rüzgâr, ağacın yapraklarını uçurabilir. Yalnız kök sağlamdır ve ağaç yaprakları yeniden oluşturur.

Sn. Meyrem Arat Bolatcan, tam 25 yıl bir başka deyişle çeyrek asır görev yapmakta olduğunuz Mehmetçik Sağlık Merkezinden emekliye ayrıldığınızı öğrendik. Geçtiğimiz günlerde hizmet yıllarınızı doldurmanız nedeniyle, beyaz önlüğü üzerinizden çıkartarak, astığınız belirtildi. Özellikle bu pandemi döneminde doktor ve hemşirelerimizin kıymetini, olmazsa olmazlarımız olduğunu halk olarak birkez daha anladık. Meryem Hanım, Her insan yağmur damlası gibidir; kimisi çamura, kimisi gül yaprağına düşer. Siz sağlık çalışanları her zaman gül yaprağına düşenler olduğunuz için vatandaşın baş tacısınız. Yeni hayatınızda başarılar dileriz.

