Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersan Saner, UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay’ı, bir büyüğünüzün ricasını kırmayarak, Meclis-i Mebusan’a başkan yapma girişiminiz, duvara tosladı. Kaportanın darmadağın olmasına fena içerleyerek, madem öyle işte böyle diyerek, erken seçim için hodri meydan çektiniz ve karardan dönmek yok dediniz. Sn. Saner, icraat hükümetine ihtiyaç var derken, halk olarak bizler o icraat hükümetini Diyojen gibi elde fener ararken kan ter içinde kaldık. Duş alma zamanım olmadı. Terlediğimiz için ter kokusu nedeniyle şu anda sizi kucaklayamayacağız. Gözlerinizden öper, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz CD’sini armağan olarak size gönderiyoruz.

**

Sn. Tufan Erhürman, öcü geliyor diye çocukları korkutanlardan feyiz alan Başbakanın, hodri meydan erken seçime buyurun çağrısını sanırım gerçek olarak algıladınız. Abandone olmuş boksör gibi ringte sallanan hükümete tamam Nisan’da erken seçime gidelim dediniz. Herhalde arkasından gelen şaka yaptık, şaka yaptık sözü, kısık sözle söylendiği için duymadınız. Böyle bir durumda hadde gidelim sözünden vazgeçmezseniz onları yolunmuş-ütülenmiş tavuğa döndüreceksiniz. Bak Ayşaba bile Tufan ovlucuğuma, Makinesi mangos eden. Tekerlek rulemaları paslanan ve aksona gardasının lastiği koptuğu için yampuri yampuri giden 1956’lardan kalan hükümet Loforiyosunu yokuşa sürmesin diyor. Birinci vites ile bile yokuşu çıkamayacak. Yazıktır günahtır dedi.

**

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, Dışişleri Bakanı olarak, ayrı devletten bahsederken, sanırım ağabeylerinin resmi görüşmelerde Federasyondan bahsettiğini, ancak o kapılardan çıktıktan sonra sen ve senin gibi Vatan Yahut Silistire kitabı yazarlarına gaz vererek, ayrı devletten bahsettiklerini sanırım göremedin. Vallahi yürü de korkma biz arkandayız. Sen aslansın, kaplasın arka sıvazlama operasyonlarını anlamamışsan espriyi yakalayamadın. Geçmiş olsun

**

Sn. Resmiye Canaltay, sana yapılanları insan düşmanına bile yapmaz. Timurlenk’e, Nasreddin Hoca’nın, Nevşehir halkına bağışladığı fili çok masraflı olduğu için alması ricasında bulunması için otağa giderken arkasında kimsenin kalmadığı gibi, sizin arkanızda da kimsenin kalmaması hayret uyandırmadı. Sn. Canaltay, sanırım Allah’a, sen beni dostumdan koru, çünkü ben düşmanımı ve ne yapacağımı bilirim dua etmeniz sanırım çok iyi olacak.

**

Sn. Ali Murat Cellatoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı olarak, Projesi olmayan, denetimi yapılmayan Acil Durum (Pandemi) Hastanesi’nin, 15 Kasım’da açılışının yapıldığını belirtirken, Hükümet’in EMO’yu hedef gösterdiğine vurgu yaptınız. Sn. Cellatoğlu, aslında Allah Kerim denilerek başa çıkılmaya çalışılan pandemi döneminde, düştüğümüz Kerim’in kuyusu sandığımız kadar dipsiz değildi. Ancak kuyudan çıkmak için tutunmaya çalıştığımız ipler çürük çıktı.

**

Sn. Erhan Arıklı, Meclis Başkanlığı seçiminde muhalefeti eleştirerek, Resmiye hanıma oy vermemesini eleştirdiniz. Ve Meclis Başkanı UBP’den olacak diye anlaşılmasına karşın, adayına oy vermediklerini ve timsah gözyaşları döktüklerini söylediniz. Erhan Başkan, muhalefet destek vermedi tamam. Ama bu UBP içindeki ‘Brütüs’leri aklar mı? Keza bir parti başkanının sıkıştığı anda tatlı seçer gibi kolayı seçmesi de normal bir durum mu? Halkın siyasilerin cenneti olarak gördüğü Meclis-i Mebusanın kapısına yüz sürmek için önce halkın ‘Sırat Köprüsünden’ geçmesi gerektiğini ve zorlukların üstesinden geldikten sonra onay alacağını bilmelidir. Zoru görünce Cırlamak (Vazgeçmek) sanırım kolayı seçmektir.

**

Sn. Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanlığı konusunda çıkmaza giren ve Resmiye Canaltay isminden vazgeçmeyi düşünen UBP'nin meclis başkanlığına adaylık konusunda, deneyim, yaş ve geçmişte bakanlık yapmanızı da dikkate alarak karar verme aşamasına geldiği sizin isminiz üzerinde ciddi ciddi düşünmeye başladığı öne sürülüyor. Sn. Sennaroğlu, şeker ve lokumdan mamul, Meclisi Mebusan koltuk dolmasının size ikram edilmesi bazılarında hazımsızlık yapabilir. Sizin varlığınız bazılarına ağır gelebilir. Ama Kabahat sizin çünkü ucuz insanların üstüne kurduğunuz hayaller, bugün size pahalıya patlamaya başladı.

**

Sn. Özdemir Berova, Yara aldık. Ama bu durum süper krize neden olmaz. Tamam ortada bir kriz vardır. Ancak UBP bunu çözebilecek güçtedi dediniz. Bazı arkadaşlar niyetini belli etmeden oy kullandı derken, Nisan-Ekim ayları arasında seçim, olacağına da vurgu yaptınız. Sn. Berova yara vardır, tendürdiyot ile geçer. Yara vardır dikiş ile kapatılır. Ama yara vardır kangrene dönüşür. Aman dikkat edin bu yara öyle tendürdiyot ve dikiş ile kapanacağa benzemez. Kangrene dönüşmesin. Gökkuşağı gibi renkten renge girerken, döndürek olup dönerken, kişilik ve gururlarınız yere düştü, onu bir zahmet oradan alıverin canım mı diyelim?

**

Sn. Fazilet Özdenefe ortalık alafıcırık toz duman göz gözü görmezken. Açıklama ve işkembe-i kübradan sallamaların bini bir paraya satılırken, gözler sizi aramasına karşın bir türlü göremedi. Meydanı boş bırakmanız, ağzınızdaki zipi sıkı sıkıya kapatmanız nedeniyle meydanı boş bulanlar, kuru sıkı sallamaya devam ediyor. Sn. Özdenefe, biz hısar altında Pirili oynayarak büyüdük. Neron Roma’yı yakmış. Biz o Pirili için sandıkları yakarız diyenlere, ağzınızdaki zipi aralayarak, Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu bir hatırlatsanız diyoruz.

**

Sn. Marketler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri, yapmış olduğunuz açıklamada, her türlü yiyecek içecek ve malın ithal edildiği, gümrük ve navlun ödenerek piyasaya sürüldüğü KKTC’nin, Türkiye’den daha ucuz olduğunu ileri sürdünüz. Türkiye’den %19 Güney Kıbrıs’tan da %45 daha ucuz olduğunu dile getirdiniz. Vallahi bu konuda çok haklısınız. Çünkü ucuzluktan kırıldık. Beyler bal demekle ağız tatlanmaz. Benim dedemin de bir tarafları eksik olsaydı ninem olacaktı. Ama olamadı. Görmeyen göze ışık fayda sağlamaz. Aman ince düşünerek ayaza karşı öyle konuşmayın. Maazallah Üşütürsünüz.

**

Sn. Çelebi Ilık, Çalışma Bakanlığı Müsteşarlığınız hayırlı ve ülke adına uğurlu olsun diyelim. Bürokrasideki engin tecrübeniz ve deneyiminiz ile çalışkanlığınızın semeresini, Müsteşar olarak atanarak almaya hak almaya kazandınız. Sn. Çelebi, fotoğraf ne kadar büyütülürse kalitesi o kadar düşer derler. Yalan. Sizin fotoğraf ne kadar büyütülürse büyütülsün kalitesinden ve değerinden, maşallah hiç kaybetmiyor.

**

Sn. Hakkı Celal Önen, sosyal medyadaki paylaşımınızda, bence Toplumlar arası görüşmeler başlamadan bitecek dediniz. Vallahi kılıç kalkan ekibinin meydanda gösteri yaparken, zamane Yeniçerilerini Allah, Allah diyerek nara atarken gördükten sonra size katılmamak mümkün değil. Zamane Yeniçeri ile Kılıç Kalkan ekibinin, gösterileri bizlere mutsuzluk veriyor. Bu efendiler nedense mutsuzluğun hastalıktan daha ağır olduğunu öğrenemedi. Çünkü mutsuzluğun ilacı yok, çaresi yok. Ama onların tutulduğu ‘Nayır’ hastalığının ilacı var. ‘Barra ‘ ilacını verirsin çareyi üretirsin.

**

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Yetkilileri, Sağlık Bakanlığının sizinle hiçbir iletişim ve işbirliği kurmadan, hükmü karakuşi dediğimiz cinsten, pandemi hastanesinin açılacağını sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladığını belirttiniz. Sağlık Bakanlığının hukuk dışında hareket etmeyi alışkanlık haline getirdiğine vurgu yaparken, sendika ile üyelerinin acil durum hastanesi pandemi merkezinde görev almayı reddedeceğine vurgu yaptınız. Sn. Sendika yetkilileri, sağlık çalışanları bizim baş tacımız. Başımızın tacı olan ancak, Ağaların, ‘Marabaları’ olarak gördüğü sağlık çalışanlarımıza, akıl vermeyi bıraksalar ve onlara huzur verseler sanırım çok daha iyi olacak. Zincirlerle sımsıkı sarılan küfürlerin kilidi ile oynamayı bıraksınlar. Yoksa kilit açılırsa artık sonucu ne olacağını bilmelidirler.

**

Sn. Serkan Zülfikar Pilli, Şirinevler Muhtarı olarak, trafik kazalarını önlemek ve sürücülerin dikkatli olmasını sağlamak için Şirinevler köyü içindeki kaldırımları boyatmanız, Dikmen Belediye Başkanının, bir yerine battı. Çok iyi bir iş çıkartmana karşın, acısından seni polise şikâyet etti. Kendisinin yapması gerektiği işi savsaklayarak yapmayan ve benim yetki bölgemdir diyerek yapılmasına da karşı çıkan, burnu kaf dağındaki efendilere bizim buralarda ‘Hadde be barra’ derler. Muhtar, bu ülkede bazı insanlar söz konusu dümeni iyi çevirmek olunca hep kaptan olurlar. Tabi dümeni iyi çevirmeyi beceren bu kaptanların gemilerin yolculukları da mercan kayalıklarında son bulur.

Günün Fıkrası

24 saatlik ömrün kaldı

Doktor hastasına aylar süren tahlillerin sonuçlarını açıklamaktadır.

-Size bir kötü, bir de daha kötü haberim var… Önce kötü haberi vereyim. Test sonuçlarına göre 24 saatlik ömrünüz kalmış. Adam yıkılır ve doktora dönüp :

- “Hayır olamaz! Fakat, fakat bundan daha kötü ne olabilir? Doktorun yanıtı kısa olur :

-Dünden beri size ulaşmaya çalışıyorum…

Günün Fotosu