Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Ali Pilli’nin görevden alınması öncesinde Başbakan Saner’e, görevden alırsan tepki olur. İyi düşün dedim. Ali Pilli’ye ise Ersan Saner ile görüşmesini ve sorunu çözmesini kendisini görevden almak istemediğinizi belirttiniz. Sn. Tatar, ekmeğini çöpten çıkarana iğrenerek bakan insanımız, nedense ‘Ali Cengiz’ oyunları gibi kirli paslı iş yapıp, üstü başı kirden pastan geçilmeyen sözde temizlere alkış tutuyor. Eskiden baca eğri de olsa dumanı doğru çıkardı. Ancak baca tıkandı ve duman bizi öldürüyor

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Sn. Ersan Saner eski Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye güvenerek, bakan yaptığınızı belirterek, hep yanında durarak yapılan eleştirileri göğüslediğinizi söylediniz. Vallahi Sezar’da, evlatlığı ‘Brütüs’e çok güvenmiş ve hep yanında bulundurmuştu. O kadar güvenmişti ki, arkasını dönmekten bile sakınmamıştı. Vallahi sizin ona güven duyduğunuzdan herhalde, daha fazla güveni sanırım Ali Pilli’de size karşı duymuş olacak ki, çekinmeden arkasını döndü. Yalnız, Sezar, ‘Sende mi Brütüs’ derken, Ali Pilli sende mi Saner demedi. Sadece görevden alındığımı Televizyondan öğrendim. Beni televizyon hançeri ile vurdu imasında bulundu. Ayşaba, aynı cinsin iki farklı türüdür, erkek ve adam dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Bilen varsa lütfen bana da söylesin.

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Sn. Serdar Denktaş katıldığınız televizyon programında, son günlerde yaşanan olaylara değinirken, son damla sonrasında bardak taştı imasında bulundunuz. Ve hükümetin çekilerek yerine bir geçiş hükümeti kurulması gerektiğini belirttiniz. Sevgili Serdar, koltuk baldan tatlı, getirisi de akidesidir. O birilerinin bal ve akideden vazgeçeceğini sanmam. Ama halk, sanırım kapsama alanından çıkarttığı bazı efendilerin, verdikleri umudu geri aldıkları için, onlara verecekleri ahı güle güle kullansınlar diyecek.

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Sn. Ali Pilli, Başbakan, arı gibi çok çalıştığınızı ve çok uğraş verdiğinizi belirterek, sağlık için bal arısı gibidir imasında bulunduktan sonra, benim balarım dünyada birincidir dedi. Ancak, daha sonra kabinede uyuyordu. Çok yorgundu diyerek, ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi de olduğunu unutarak, Ali Cengiz oyunu ile sizi haber vermeden görevden aldı. Sn. Pilli başrolünde yer aldığınız “Ali Cengiz” oyunu halk nezdinde beğenilmedi. Sağlıktaki pası silmeye, hastaların kalplerindeki korku küllerini kaldırmaya çalışırken, tekere androş konulması hoş olmadı. Ayşaba, yakında genel kurul var. Tekere androş koyanlar ‘Ceremesini’ hem koltuktan tumba gitmeyle hemde Siyasetin tarihi çöplüğüne atılmakla öder dedi.

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Sn. Olgun Amcaoğlu, Bakanlar Kurulunun, ülkemizde kol gezen, dağda ovada pusu kurarak insanları katleden, PKK, YPG, PYD, Haşdi Şabi ve Hizbullah gibi terör örgütleri için okullara yeni “terör genelgesi” gönderdiğini öğrendik. Tüm Anaokul, İlkokul, Özel Eğitim Merkezi ve Özel Okul Müdürlükleri ile Sorumlu Öğretmenlere gönderilen genelgede, terör örgütlerinin listelerinin yer aldığına vurgu yapıldı. Sn. Amcaoğlu, Covit 19’dan sonra bilmediğimiz bir terör belası ile de karşı karşıya mı kaldığımızı bilmiyoruz. Cavit Amca (Covit 19) ile ilgili beste ve güftede, ‘Detone’ olurken, bu terör sancısı midemizin içine ekşi sıktı. Bizler bu bela bitsin nefes alalım hayat hareketlensin derken terör genelgesi Havamızı buzluk yaptı. Mavro Beytambal galsın. Birileri çıkıp pişmiş aşa su katmayı bıraksın.

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Sn. Kudret Özersay, Başbakan Ersan Saner’e insanların onu anlamadığını söyleyerek, bunu anlıyormusunuz diye sordunuz. Dışarıda kiminle konuşursanız konuşayım aldığı kararları anlamadığını dile getirildiğini belirttiniz. Kudret Hocam vallahi alemsiziniz. Bunda anlaşılmayacak ne var. Başbakan 5 bin aşı getiriyoruz evrakları yok ama 5 bin koyun gelirken konişmento hazırdır dedi. Sağlık Bakanı imuji mugulojji derken sanırım koltukta uyurken bu sesleri çıkartıyordu. Bende rahat uyuması için onu azat ettim demeye çalıştı. Tamam, Türkçeden Türkçeye tercüme edemedik ama mübarek mors alfabesi de değildi hocam. Kudret Hocam, Başbakanın konuşmalarındaki bazı hataları harikaydı, bazı harikaları ise hata. Görmezden gel

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Sn. Zorlu Töre, son günlerde ‘Güneş’in önünde bulutlar oluştuğuna tanık oluyoruz. Güneş’in, önünü kapatan bulutlar, cisimlerin küçük olmasına karşın, gölgelerinin büyümesine neden oldu. Kararan bulutlara bakarak, bu bulutları dağıtmak düşüncesi ile parti başkanıyım dediniz. Sn. Töre, bir yılda 3 kez çeşitli bakanlıklarda değişe, değişe görev yapanlara tanınan toleransın, 30 yıllık parti vekili olarak, özellikle Meclis Başkanlığı adaylığında size tanınmaması halk nezdinde de doğru bulunmadı. Vallahi görmeme konusunda elinden geleni ardına koymayanların, elinden geleni yaptıktan sonra, Sıra ayağından geleni yapmaktır. Yani ‘ Adios dedikten sonra gitmek gibi mesela’

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Sn. Cenk Özdağ, günlük hava raporunu verirken, nedenini niçinini bilmediğimiz bir şeyden dolayı, dünkü hava raporunu vermediğiniz gözlemlendi. Tarafsız gözlemciler, Sağlık Bakanlığı binası üzerinde başlayan fırtınanın, çatıyı kökünden söktükten sonra Başbakanlık binasına doğru hortum şeklinde yol aldığı, camları, pencereleri kırıp döktükten sonra Köşklü Çiftlik Bölgesine doğru yön değiştirerek ilerlemeye devam ettiğini söyledi. Yine ayni gözlemciler, hortumun UBP binasına doğru seyrederken, binaya ulaşması halinde çatıdaki kremitler ile güneş panellerini kırıp dökmesinden korkulduğunu dile getirdi. Sevgili Cenk, suni olarak yaratılan hortum nedeniyle düştüğümüz kuyular, sandığımız kadar dipsiz değildi. Aslında, tutunmaya çalıştığımız ipler çürük çıktı. Babalarının adı hıdır olanların ellerinden gelen de budur.

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Sn. Bertan Zaroğlu, başkan adayı olduğunuz YDP’de sanırım son günlerde kılıçlar çekildi. YDP Başkanı Erhan Arıklı’yı gerçek dışı söylemlerle algı operasyonu oluşturmakla suçladınız. Arıklı’nın DP üyelerinin eğilim ve düşüncelerinin tespit edilmeye çalışıldığı bir kamuoyu yoklamasına fena halde takmış durumda olduğuna vurgu yaptınız. Ve söylemler ile değil icraatlar ile ön plana çıkması gerektiğini belirttiniz. Siyasi Partilerin, hükümetlerin, sivil toplum örgütleri ile benzeri kuruluşların zaman zaman kitlelerinin düşüncelerini öğrenmek için kamuoyu yoklaması yaptığını, Arıklı’nın da böyle bir anket çalışması yaparak faturasını da kendisinin ödediğini söylediniz. Ayşaba, Bertan ovlucuğum deli dolu ve hırçındır. Ama onu seviyorum. Ovlucuğumdan çektiğimi, ABD, Usame Bin Ladin'den çekmedi. Hayatımın teröristidir. Akibetim İkiz Kule gibi olsada onu severim dedi.

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Sn. Alihan Pehlivan, Erhan Arıklı, senin ile ilgili bir suçlama yaparak, Global Araştırma Şirketinin eşin ile senin olduğunu, şirketin isminin de Global Developmen, Eğitim ve Danışmanlık Ltd. şirketi olduğunu belirtti. Ancak daha ciddi bir iddiada daha bulunarak anket araştırması yaparken, kamu telefonlarını kullandığını, Erhan Arıklı’ya oy vereceğim diyenleri, Bertan Zaroğlu’nun arayarak ikna etmeye çalıştığına vurgu yaptı. Kısacası pehlivan olarak kaçak güreş yaptığın imasında bulundu. Sevgili Alihan, evine ekmek götürmek, aileni geçindirmek için bir iş yapmak durumundasın. Birileri bunu anlayış ile karşılamalıdır. Gazetecilik, gülü dikenle, hatta bazen gül yerine kaktüsü avuçlamak, demektir. Ünlü düşünür Demokritos, aklın üç işareti vardır. İyi düşünmek. iyi söylemek. iyi yapmak der. Bence bundan sonra yapacağın işlerde bu 3 temel ana temayı göz önünde bulundur.

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Sn. Plumer Osman, paylaşımınızda Ali Pilli’nin, ‘Saner artık, bu koltukta oturamaz’ açıklamasına atıfta bulunarak, Pilli’nin bu sözünü arşivlediğinizi söylediniz. Ve eğer yapmazsan adam değilsin dediniz. Plümer dostum, Süleyman Demirel dün dündür, bugünde bugün dememişmiydi. Hadde bunu es geçtim, dilin kemiği alındığı için o da yok. Yapılanları unutup dilin kemiği olmadığı içi ağzının içinde dönüp durursa, ağaçtan bir yaprak gibi kopartılıp, rüzgârın önüne bırakıldığını unutursa sanırım diyecek tek şey, her erkek anasından erkek olarak doğar. Ancak ya yoluna adam olarak Yada defolu erkek olarak devam eder.

GÜNÜN FIKRASI

İKİ AİLE

İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.

Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..

Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok

İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.

Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara

seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.

Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,

patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.

Ee, peki sizinki ne alemde?

Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum

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