Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, Sarayda UBP’li bakan ve vekillere verilen yemek, bazı vekillerin katılmaması nedeniyle sanırım pek güzel geçmedi. Ama Sarayda kabine değişikliği için beyin jimnastiği yapmak muhteşemdi. Saner’in ayağına bayda atmaya çalışan, yoluna Su koyuverenler ile pilleri bozulduğu için bataryası boşalanların hizaya gelmediği görüldü. Abdulmutallip Çokmeraklı, yahu Cumhur adı üstünde halkın başkanıdır ve Kapsama alanında yalnız UBP olmamalıdır diyor. Sn. Tatar, son gelişmelerden sonra, birileri başbakanlıktan ayrılırken, koltuğa bakarak, sen benim seni nasıl sevdiğimi, bir başkasını sevdiğinde değil, bir daha böyle sevilmediğin zaman göreceksin diyeceğini sanıyorum.

**

Sn. Ersan Saner, Silihtar tepesinin yollarına mayın döşeyerek birilerinin oraya gelmemesi için barikat kurmanız fincancı katırlarını sanırım ürküttü. Sucuoğlu zırhlı birlikler Tugayı, araziden. Ali Pilli, batarya müfrezesi havadan, Menteş Gündüz motorize birlikleri karadan saldırı için kırmızı alarmda takım taklavat bekliyormuş. Koltuk bizim hakkımız, söke söke alırız diyorlarmış. Sn. Başbakan, birçok siyasetçi yaptıkları ile boğazımızda düğümlenen hıçkırık gibidir. Ne öksürsek, nede aksırıp tıksırsak bir türlü boğazımızdan temizleyemiyoruz.

**

Sn. Resmiye Canaltay, ayağınızın tozu ile koltuğa oturur oturmaz, Öğrenciler’ için denilerek kaldırdığınız uçuş kısıtlamaları sonrasında, maşallah Ercan’a gelen yolcular içerisinde tatile geleni mi? iş aramak için geleni mi? Ziyarete geleni mi? Yoksa uçaktan iner inmez soluğu Mega markette alanı mı istersiniz? Resmiye hanım, galiba ülkeye yönelik sadakat eskidendi. Şimdi yeni trend koltuk menfaati ile sevgisi oldu. Terzinin hatasını ütü, aşçının hatasını maydanoz, doktorun hatasını toprak örter. Ancak, siyasetçinin hatasının ne örttüğü henüz ortaya çıkmadı. Yakında gözyaşlarımızın bile silemeyeceği hatalardan sonra o da ortaya çıkar.

**

Sn. Hüseyin Özgürgün, uzun süredir hasret kaldığımız yüzünüze Türkiye’de yapılan masterler salon atletizm şampiyonasında gördük. Dereceye girip fotoğrafınız çarşaf çarşaf gazete ve dergilerde yer alınca sevindik. Mesele mazeret sunarak hasta raporu alarak, Meclis’te yer almamak değil. Mesele, Türkiye’de yarışmalara katılmak ve dereceye girme meselesi de değil. Mesele Allah göstertmesin raporlu hasta olduktan sonra yarışlara katılma meselesidir. Ya hasta hasta katıldığınız yarışlarda başınıza bir hal gelseydi buralarda KKTC halkı olarak biz ne yapardık?

**

Sn. Mehmet Eziç, restoranların paket servislerini kapatarak marketlerin yemek servisine göz yuman, bizi yönettiğini sanan efendilere anlamlı bir mesaj gönderdiniz. Bir sektörün dibine darı eken siyasetçilere selam olsun derken, bir kalbur samanı iki eşeğe bile pay etmekten yoksun olanlar olduğu imasında bulundunuz. Ayşaba yetenek doğuştan olur. Daha sonra olmaz. Siyaset Turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır. İçmeyenin ağzı sulanır. Bizimkiler turşu suyunu fazla kaçırmış olacak ki, midelerinde ne varsa üzerimize boca ettiler dedi.

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, size bir milyon defa, gölgenizin bazılarına ağır geldiğini söyledik. Bazı siyasetçilerin başına dünya mankenler kraliçesi Adriana Lima düşerken, sizin başınıza Kuşum Aydın’ı düşürmeye çalışıyorlar dedik. Sanırım anlatamadık. Silihtar tepesindeki Sarayda, geçen gece verilen yemeğe, Silihtarın yolları yokuş, beni anlamayanlar boştur diyerek, gitmemişsiniz. Vallahi koltuğun ayaklarını kesmeye kalkanlara, arabanın tekerine de çomak sokmaya çalışanlara yemeğiniz başınızdan beytambal galsın demediniz, ama gitmemekle onu ima etmeniz çok hoş oldu. Sn. Sucuoğlu, gülücükler sonrasında, arkadan bıçağı Brütüs gibi saplamak siyasetin kanunu ise, durdurun tayyareyi inecekler var demeniz de iyi oldu.

**

Sn. Ali Pilli, tankı topu ve füzeyi hazırlamış, bataryaları şarj ederek ful hale getirdikten sonra, nerede o kabadayılar çıksın ortaya demişsiniz. Kurultayda, darbe hazırlığı yapmaya hazırlanırken, intikam yemeğini sıcak yemeği sevmem. Çünkü soğuk yemeyi severim imasında bulunmuşsunuz. Sn. Pilli, devlerin aşkı büyük olur diyenler halt etmişler. Devlerin aşkı koltuk sevgisi nedeniyle bitince, intikamları büyük, intikam için verdikleri yemeğe koydukları daha da korkunç olur.

**

Sn. Cenk Ozdağ sosyal medyadaki paylaşımında, Çiçeklerin açma ve kapama saatlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmesine ve Pazar günleri açmaları yasak olmasına rağmen bir grup kendini bilmez, hadsiz çiçek sivil itaatsizlik yapıp topluca açma kararı aldı. Buradan ihbar ediyorum dedin. Sevgili Cenk, saksı çiçekleri kaymakamlığa, bahçe çiçekleri Bakanlar Kuruluna, ova çiçekleri de Cumhurbaşkanlığına açmaları için dilekçe verdi. Berber, Restoran ve Meyhanedeki çiçeklerin itiraz ederek, ama onlara hep yeşil ışık yakıyorsunuz itirazına karşın, açan çiçekler, zaten biz yeşili boş verin, kırmızı ışıkta bile durmadık dediğine tanık olduk.

**

Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, Hükümet kurulduğundan itibaren yapılan atamalarda liyakat kriteri atanmamasının yanı sıra, önceden birçok konuda soruşturması yapılan ve şaibeli kişilerin yeniden önemli görevlere atanmasının bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu belirttiniz. Bu durumun da siyasetçiye ve meclise olan güveni sarstığına vurgu yaptınız. Gülşah Hanım, lütfen güveni sarsmasından söz etmeyin. KKTC Bol Kepçe Lokantasında, çukur tabaklarını dolduran, balı parmağı ile yemek yerine kepçe ile götürenlerin ‘Gutsilli’ kadar bıraktıkları güven yerinen yeksan olduğu için sarsılmaz ki. Bakın dünyada yoktan hiçbirşey var olmaz. Var olan da yok olmaz. Ancak şekil değiştirir. Bol kepçe müdavimleri de yiye yiye şekil değiştirerek, ‘Varil’e döndü hepsi bu.

**

Sn. Temel Bulut, KKTC ve Türkiye'de bir çok insanı dolandırdığınız gerekçesi ile size uygun görülen 316 yıl gibi küçücük hapis cezasına inanın çok üzüldük. Halbuki maket üzerinden ev satma, sattığınız daireleri vermeme bir suç teşkil etmezdi ki. Üstüne üstlük bu kadar mini minnacık suç için 316 yıl 3 ay hapis cezasının üstüne birde 1 milyon 275 bin TL adli para cezası verilmesi inanın Adalet ablayı bile kızdırdı. Adalet abla sinir ve öfkenden bu işlerden artık farıdım deyip kapısının önüne koyduğu iskemlede müşteri beklemeye başladı. Hakkı dayı ben böyle hak ve hukukun içine ederim deyip geçirdiği kalp krizi sonrasında yoğun bakımda gün saymaya başladı. Adil amcayı hiç sorma. Böyle adil olmayan bir ceza verilmez deyip beyin kanaması geçirdi. Şuanda tahtalıköy yolunda gidiyor. Sn. Bulut, yağmur olup yağma yerine dolu olup camları ve kiremitleri kırmak oldumu?

**

Sn. Deren Oygar, Erol Uçaner, Ali Pilli’nin görevine son verilmesi sonrasında görev değişikliği yapılarak Dr. Deren olarak, Acil Durum Hastanesi Başhekimliği görevinden, Sağlık Bakanı Müsteşarı görevine, diğerinizde Dr. Erol Uçaner olarak Acil Durum Hastanesi Başhekimliği görevine getirildiğinizi öğrendik. Vallahi bizim Ayşaba, insanın yaptığı işler, yapacaklarının teminatıdır. İki değerli doktorumuzun yaptıkları işler yapacaklarının teminatı oldu diyor. Hacı amca ise her zaman siz siz olun, sizi gülümsetebilen insanların peşine takılın. Çünkü bu pandemi gündeminde olduğu gibi sadece onların gülümsemesi, içerisinden geçmekte olduğumuz karanlık günleri aydınlatabilir. Ve bizleri gülümsetebilir dedi. Hayırlı olsunlardan bir demet, tebriklerden bir buket takdim ederiz,

**

Sn. Şener İzmen, sosyal medyadaki paylaşımında, otelciler birliği başkanı, Dimağ Çağıner’in " Özlediğim Anne sevgisini bu sefer bir insan olarak Ankara'da hissettim" sözlerine atıfta bulunarak öyledir. Anacığımız kucağına bir oturttu mu hep hissettirir dedin. Sevgili Şener, dünya bir pencereyse, bazılarımızın bu pencerenin neresinde olduğunu bilmelisin. Bizler sokak hayvanlarını kıskanmalıyız. Çünkü bizler onlar kadar özgür değiliz ve olamayacağız. Onlar üzerlerine bulaşan kiri ve pası bile dilleri ile temizlerken, bizler sadece onlara hoşt be beytambal demekten öteye gitmiyoruz. Ah be Şener, sen bu tarlada üretim neden olmaz diyorsun. Bu tarla çoraktır be annem. Ne kadar su versen ürün vermez be annem.

**

Sn. Leman Kutay, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak, Detay Gazetesini hiç dahil etmediğiniz Whats App grubundan eleştiri yaptı diye bir gazeteciyi daha atmışsınız. Gazedda Kıbrıs Editörü Çağdaş Öğüç’ü, sırf küçük bir eleştiri yaptı diye modern postalama sistemi ile dahili gruptan, harici gruba atmanız sonrasında sanırım, grasodan mamül, yağlama motifleri ile süslü, yağlı boya tablo ödülünü fazlası ile hak ettiniz. Sn. Kutay, rahmetli babam hep, oğlum ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün mutlaka yaprakları yere düşer. O yere düşen kuru yaprakların artık bir hükmü kalmadığı için rüzgârın önünde oyuncak olur ve savrulur gider derdi. Bilmem anlatabildim mi?

**

Sn. Ali Kişmir, son günlerde, sana ve sevgili Gizem Özgeç’in yanı sıra bazı gazetecilere, ev lambası gibi kime yandığı belli olan ‘Işılakların’ etrafa rahatsızlık verdiğine vurgu yaptın. Ve eylem düzenlediğinizi belirttin. Sevgili Ali, bazı insanlar Matruşka bebekleri gibidir. İlk gördüğün zaman büyük ama tanıdıkça küçülürler. Onları bir fotoğrafa da benzetebilirsin. Bu fotoğrafları büyütmeye kalktığın zaman renklerin dağıldığını ve fotoğrafın görüntüsünden eser kalmadığına tanık olursun. Bunlar insanların sıkıca zincire vurduğu küfürlerin kilidi ile oynuyor. Kilit açılırsa Hanya’nın Girit’te, Komya’nın da Türkiye’de olduğunu görecekler.

***

GÜNÜN FIKRASI

Acele etme kızım

Uçak New York'a yaklaşırken iki pilot konuşmaktadırlar. Ne var ki mikrofon açık kalmıştır ve konuşulanlar bütün yolcularca dinlenmektedir.

- New York'a iner inmez, önce ılık bir banyo yapacağım. Sonra buzlu bir duble viski içeceğim, sonra da o sarışın saçlı, uzun bacaklı hostesle......

Bunları duyan sarışın saçlı uzun bacaklı hostes hemen pilot kabinine doğru koşmaya başlar. Yaşlı bir yolcu, hostesin yolunu keser:

- Acele etme kızım. Bırak da rahat rahat viskisini içsin.

