Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Erhan Arıklı, yalın kılıç daldığın Kıb-Tek’te, doğrama ve budama operasyonu başlattınız. Soruşturma maksatlı, hiçte bu işlerde tezgâhı olmadığını sandığımız birisi görevden el çektirildi. 3 kişinin daha sırada olduğuna vurgu yapıldı. Ancak partinizden bir kişinin yaptığınız bu operasyonu eleştirmesi üzerine, sanırım Tanrım beni dostumdan koru, ben düşmanımın hakkından gelirim imasına yönelik açıklamada bulundunuz. Sn. Arıklı, unutmayın bazen hayat sizi öyle bir noktaya getirir ki, kendinizi sevdikleriniz ile savaşırken, nefret ettiğiniz kişiler ile selamlaşırken bulursunuz. Elektrik dairesinin penceresine bakınca camdaki kiri, penceresinden baktığınız zaman bahçemdeki ısırgan otlarını gördüğünüz için camdaki kiri, bahçedeki yabani otlarını temizlemeye kalktınız. .

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Sn. Gülyüz Debeş, Tüketiciler Derneği Kadın Yönetim Kurulu üyeleri olarak, pandemi döneminde, hayat kurtarmak için gecesini gündüzüne katan ve çocuğunu günlerce göremeyen birçok Sağlık çalışanı kadınımızı görmezden geldiniz. Bunun yanı sıra, maddi zorluk nedeniyle çocuklarını yetiştirmek için el kapılarında çalışarak babasız büyüten kadınlarımıza Ronaldo vari çalım attınız. Şirinlerden bir demet, yaranmadan bir buket sunarak, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı, ‘Yılın Kadını’ olarak seçtiniz. Bizler bu durumu yaşa Varol Harbiye marşı ile değil ama Heşşşa çekerek kutladık. Ayşaba, yahu bunlar yağın içine ederken grassoyu da mundar ettiler dedi. Sn. Debeş, siz kadınlar birer güI olarak dikenin himayesinde yaşadığınızı sanıyorsunuz. Yanılıyorsunuz, çünkü dikenin itibarı siz güllerin himayesindedir. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Zeki Ziya, KKTC Başbakanı Ersan Saner’in, piyangodan çıkarak başbakan olduğunu, kendine olan güven yerlerde süründüğü ve Koltuğu hak etmeden ona buna göz kırparak, piyangodan göreve geldiği için THY Şirket Müdüründen bile emir aldığına vurgu yaptın. Sn. Ziya, önüne gelenin emir verdiği başbakanımız, emir fırtınası sonrasında, rüzgar nereden eserse kavak gibi diğer tarafa eğiliyor. Ayşaba deneyim denen şey keşkelerimizin toplamıdır. Bundan ne köy nede kasaba olur dediklerimiz için sıraladığımız keşkelerin oluşturduğu yığınların altında ezilip, nefes alamayacak duruma geldik.

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Sn. Fırat Ataser, bir zamanlar ‘Yeşil Ada’ olarak nitelendirilen ancak daha sonra yakarak, kurutarak hatta kömür yapmak için keserek köküne kezap döktüğümüz ormanların yok olmasının yarattığı yarayı görünce tuzluğu kapıp geldiğine tanık olduk. Belediye başkanı olarak korumak ve temiz tutmak görevin olan Alsancak Bölgesindeki ormanlık alanların, Orman Dairesinin tüm ikaz ve ihtarlarına rağmen köküne darı, çevresine de incir ağacı diktiğin söyleniyor. Sn. Ataser, hayat bizi dört işlemle sınar. Gerçekle çarpar. Şımarıklık ayrılık ile bölerek insanlıktan çıkartır. En sonunda topla kendini der. Haaaa yine anlamazsan ‘Hadde Mahalleye’ der.

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Sn. Türel Öksüzoğlu İstatistik Kurumu olarak, pandemiye rağmen hayatımızın ucuzladığını dile getirdiniz. ‘Rokka’ sarma, maruldaki düşüş nedeniyle enflasyonun, Şubat ayında %02 olarak eksi çıkarak hayatımızı ucuzlattığınızı belirttiniz. Ayrıca giyim ve ayakkabı grubunda % 6.64 ile düşüş olduğuna vurgu yaptınız. Rokka’yı bilmem ama giyim ve ayakkabı grubunda oluşan düşüş bence doğrudur. Çünkü Pandemi nedeniyle evde kalıp iş yapmadan oturmaktan dolayı dütümüzdeki don sırtımızdaki fanella eridi. Dolayısıyla çok rağbet olduğu için donun ve fanellanın indirime girerek, enflasyonu düşürmesi normal. Türel hanım, siz taze fasulyenin 34 TL. Olduğunu söyleyenlere bakmayın. Ehliyet, koçan, araba seyrüsefer ile bilumum şeylere devletin oggalı zam kazığı hatırlatmalarını duymazdan gelin. Mühim olan don, fanella, sarma ile marula gelen yirmi beş kuruşluk düşüştür. Değil mi?

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Sn. Kazım Ant, yıllarca geceni, gündüzüne katarak bir anlamda iyileştirdiğin Mazbata, icra ve faiz ile ilgili durumun içine WC niyeti ile bizi idare ettiğini sanan emir erlerimiz ediyor. Pandeminin çok fena vurduğu ekonomi nedeniyle ay sonunu gün sayarak getirmeye çalışan insanlarımız, borç taksitlerinin ertelenmesi talebine, Gökyüzünden zembil ile inen, (Kimisine göre Anaç bir Leylek getirdi) Başbakanımızın, Bankaların ağzına bakması nedeniyle ‘Nayır’ diyerek kem küm ettiğine tanık oluyor. Ayşaba, yeşil ışığın yanmamasına karşın, Kırmızıda durmayarak koltuğa oturan damda gezer takyanoz vur beline kazmayı modundaki başbakanımız, ateşin yakabildiği her şeyi yakana kadar yandığını, yaktıktan sonra söndüğünü herhalde unuttu. Sanırım yakacak bir şey kalmadığı için sönmesi yakındır dedi.

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Sn. Salahi Şahiner, Meclisin Sayıştay Komitesi Başkanı olduğunuz açıklandı. Gerçekleşen, Komite Başkan ve Komite Başkan Vekili Seçiminde, seçim sonucuna göre, Komite Başkanı seçilmeniz size olan güveni ortaya koydu. UBP Milletvekili Zorlu Töre Başkan Vekili olarak oy birliği ile seçilmesi ise siyah ile beyaz yorumunun yapılmasına neden oldu. Sn. Şahiner, Kalp bir bahçe gibidir. Onda mutlaka bir şeyler biter. Siz güzel şeyler ektiniz ki, orada güzel şeyler bitti. Kutlarız.

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Sn. Doğuş Derya, İzlem Gürçağ Altuğra, Fazilet Özdenefe, Ayşegül Baybars, Jale Sn. Refik Rogers, Resmiye Canaltay, Sıla Usar, Gülşah Sanver Manavoğlu, Yasemin Öztürk Meclis’te sunduğunuz 8 Mart ironisi muhteşemdi. Taşlamalarınız erkeklerde yarılmadık baş, dikiş atılmadık kaş bırakmadı. Erkekler birer çiçektir. Kadının kalbine giden yol midesinden geçer. Evlenilecek adamlar var, eğlenilecek adamlar var. Babasına bak oğlunu al, kenarına bak bezini al. Erkeğin yeri karısının yanıdır. Erkek gibi dırdır etme. Oğlun var mı derdin var. Yemeğin salçalısı, erkeğin kalçalısı. Oğlanı gönlüne göre bırakırsan ya davulcuya kaçar, ya zurnacıya ifadelerinize bayıldım. Da, erkeğin sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyeceksin cümlesini neden söylemediniz merak ettim. Sn. vekillerimiz, sizler Diyanellos sigara fabrikasından bozma, Meclisi Mebusan’ın masalarında dirsek çürüttünüz. Kadına uygulanan işkence ve dayak için gözyaşları döktünüz. Neron Roma’yı yakmış. Siz işkence ve dayak atan erkekleri yakarsınız. Sizden korkulur.

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Sn. Amber Ciddi, Sn. Hüseyin Ciddi, iki kardeş olarak, Allah sizi kem gözlerden ve nazarlardan korusun. Küçük bir dülger atölyesini, Kıbrıs'ın en büyük hazır mobilya üretim fabrikasına dönüştürmenin ve babanızın mesleğini zirveye taşımanın herhalde gururunu yaşıyorsunuz. Zümrüdü Anka kuşu gibi işletmenizin küllerinden yeniden doğmasını sağladınız. 10 katlı bir mağazada, 11 farklı marka ile sektörün alkışlanacak kurumları arasında yer almak sanırım az buz iş değil. Ciddi Kardeşler her şeyin nasiptir. Nasibiniz varsa bir fincan çayı içersiniz. Nasibiniz değilse çay yerine soğuk su bile içemezsiniz. Başarınızın sırrı, sanırım olmayacak insanlar ile kalıbını hayaller kurmamanızda, ağaçtan maşa, aptaldan paşa olmayacağını bilmenizde yatar.

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Sn. Devrim Barçın, göğsünü gere gere, mangalda kül bırakmadan, Türkiye’den sadece biz para alırız sallama modunda övünenlerin önüne, istatistik bilgiler koyarak oturun be gumbarolar oturduğunuz yere 25 kuruşa balık ekmek eskidendi dedin. Ve Mart 2021 tarihine kadar değişikliği mümkün olmayan Kamu Görevlileri Yasası’nda değişiklik yapılmasının taahhüt edildiğini, vergilendirilmeyen, veya eksik vergilendirilen bet ofisi ve casionalara ilişkin vergilerin artırılmasına yönelik yasasının bu süreçte tamamlanamayacağını belirttin. Bu nedenle de imzalanan protokolün, 'para göndermeme' üzerine kurgulanmış bir protokol olduğuna vurgu yaptın. Kısacası, kandırın çocuğu da Taksim istesin imasında bulunurken, Nasreddin Hoca’nın alacaklısına dediği gibi dikenli çit ektim. Koyunlar oradan geçerken yünleri orada kalacak. Bende toplayacağım ve yünleri satıp size paranızı ödeyeceğim demeye getirdin. Sevgili Devrim, önceden türlü türlü, ruh halimiz vardı. Hükümetimiz sayesinde bu aralar ne ruhumuz, nede hali kaldı.

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Sn. Sertaç Sonan Sn. Ömer Gökçekuş, Prof ve Doçent olarak kemer sıkmamıza karşın borç artıyor dediniz. Kemer sıkma politikalarıyla, kamu çalışanları, emekliler ve sosyal yardım alanların tamamının reel gelirlerinde düşüş yaşandı. Bunun sonucunda, bütçe açığı azaldı ancak, kamu borç stoku yüksek kaldı ve bireysel borçlanma arttı ifadesinde bulundunuz. Düşen yaşam standartları ve dıştan dayatılan tedbirler yüzünden siyasal yelpazenin her iki yanındaki partilere karşı da bir tepki oluştu dediniz. Hocalarım, başını acemi berbere teslim eden cebinden pamuğunu eksik etmez. Ayşaba, berberin solumazı, tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi makbuldür. Ancak siyasetçinin yeteneksiz olanı hiç çekilmez dedi.

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Sn. Gürkan Kara, kafes güreşinde rakibini yerle bir eden, ne çene nede surat bırakan güreşçi gibi, tavlada yerden yere vurduğun ve sağlam tarafını bırakmadığın yakın dostun, Yalçın Koçyiğit şu aralar kendini tavla şampiyonu ilan etti. İçişleri Bakanı Kutlu Evren’i, geçen gece kendi sahasında iki mars bir tek yendiğine bakmaksızın, seni Muhammet Ali gibi kelebek gibi uçarken, tavlada arı gibi soktuğunu dile getirdi. Sn. Kara, eğer iş ceza kesmeye kaldıysa, tavla arenasında savcının da sen, hâkiminde sen olduğunu sanırım gösterme zamanıdır.

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Sn. Aziz Kaya, Lefke Belediyesi başkanı olarak, Emel Yılmaz başkanlığındaki, Lefke Yardımlaşma ve Halk İnisiyatifi koordinatörlüğünde, Lefke bölgesinde Covid 19 pandemisi nedeniyle geçim sıkıntısı çeken ihtiyaçlı ailelere gıda yardımı yaptınız. Sn. Kaya, helal süt emdiğiniz her yardım kervanında yer almanızdan belli oluyor. Siz pek ortalıklarda görünmeden ve yardımlarınızı sır gibi sakladığınız için helalinizi gören yok. Haram kapışıldı ancak doyan yok. Ektiğiniz yardım tohumları sır gibi toprağın altında kalmadı. Yeşererek toprağın üzerine çıktığı için gören çok.

GÜNÜN FIKRASI

Yakalarsam benimsin

Adamın biri zayıflama merkezine gitmiş.

Bir kapıda ’10 dakikada 1 kilo’ yazısını görmüş

Ve hemen içeri girmiş. Birde bakmış

çok güzel bir kadın boynunda

‘Yakalarsan Seninim’ yazısı var. Adam

Kaçıyor adam kovalıyor. Ama yakalayamıyor ve

Dışarı çıkarak tartılıyor. Ve gerçekten 1 kilo verdiğini

Görüyor. Sonra bir kapı daha görüyor.

’10 dakikada 10 Kilo’ yazıyor. Adam oraya da giriyor.

Karanlık bir oda. İri kıyım hayvan gibi zenci,

boynunda da bir yazı

‘Yakalarsam benimsin’

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