Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (25 Kasım 2022)

Sahibine Mesajlar

Sn. Nazım Çavuşoğlu, okullar kokmuş. Çöpler kapıdan sokağa merhaba diyormuş. Hijyen olmadığı için çocuklar hasta olacakmış. Hademeler bir ayak üstünde haklarını istiyormuş Bu durum sizi ilgilendirmezki. Siz koskoca Eğitim Bakanısınız. Çocuklarmış. Hademelerin özlük haklarıymış diyerek gönül almak göreviniz değilki.. Gönül, gönül verilerek alınır. Hem sizin kollarınızın kısa olduğunu ve uzatamayacağınızı galiba görmüyorlar.

**

Sn. Alişan Şan, bu ülkede Milattan Önce, Milattan sonra değil . Bu ülkede kumarhaneler öncesi ve kumarhaneler sonrası sözü geçerlidir. Bir başka deyişle kumarhaneler ile başlayan Mafya dönemi ve kumarda parasını kaybeden insanların intiharlarının başlama dönemidir. Sn. Şan, fısıltı gazetesi yerl halka da kumarhanelere giriş izni verileceği söyleniyor. Lütfen bize de haber verin. Ki, intihar edecek olanları yıkacak olan ölü yıkayıcısı Abdülmutallip ile ölü gömücü Hacı Abdulaziz efendileri hazır edelim. Birde LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’dan yeni mezarlık yeri açmasını isteyelim.

Sn. Ali Pill, Güzelyurt Belediye Başkanlığı seçimi allem gallem mansura oldu. Sınavda bildiğim soru çıkınca, yerimde oturamayıp mutluluktan soruyu çözemediğim gibi size de Çöreğin büyüğünün unun çoğundan olduğunu bilenler,. gel Ali, şu dayısı olduğun Reşat Kansoy’u desteklemekten vazgeç, bakanlığı kap demişler. Sizde bir tarafta yeğen diğer tarafta bakanlık derken iki arada bir derede kaldığınız için.olayı çözemediğiniz söyleniyor. Sn. Pilli, Tanrı, bizlere siyasette dönen dolaplar için tüm dütlere rağmen ayakta kalmak için bir sandalye sabrı vermiyor ki.

**

Sn. Türkay Tokel partin UBP’nin başını göğe erdirmek için hani ayağında potin, sırtında palto bırakmadın derlerya onu geçtim. Neredeyse partinize prestij yönünden dünyaları bağışladınız ama onlar size bir el bile uzatmadılar. El uzatma şöyle dursun kırmızı kartı gösterip, kaba yerinize ‘Messivari Vole’yi vurdular. Bu noktada Çektin gelmedi. İttin gitmedi. Gabsalı vermek en iyisidir diye düşünüyorum. Adamlar parine, iylik yap denize at derler. Tamamda Lefkoşa’lı nereye atacak dersiniz. Sn. Tokel insanı farklı yapan affettikleri. Güçlü yapan sabrettikleri. Kendisi yapan vazgeçtikleridir. Sabrettiniz ama kum saati doldu ve sanırım vazgeçme zili çalıyor.

**

Sn. Mehmet Manavoğlu, LTB Bağımsız Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğunuzu açıkladınız. Belediye Başkanlığına ve Belediye Meclis üyeliklerine bakanların ağızları tatlanıyor. Ama Bal demekle ağız tadlanmayacağını bilmelidirler. Sizin arkanızda, halk tarafından dik duruşu ile tanınan. Eğriye eğri doğruya doğru dediği için 10. Köyden bile kovulmaya çalışılan, dağ gibi Gülşah Manavoğlu var. Onun birlikte hareket ettiği Ayşegül Baybars ile Jale Refik Roger var. Bir başka deyişle bu güç ile siz balı doğrudan yiyecek olanlardansınız. Sn. Manavoğlu, unutmayın, ağaçta duran kuş dalın kırılmasından hiç korkmaz. Onun güveni ağaca değil sevdiklerinin güçlendirdiği kanatlarınadır.

**

Sn. Salahi Uçkan, öncelikle Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkan adaylığınız hayırlı ve uğurlu olsun. Sizin bölge için bir anketör görevlendirdiği bir çalışanının eline tutuşturduğu 3 adayın ismi ile sonucu belli düzmece bir anket hazırlamak için kolları sıvamış diyorlar. Eskiden hayırmı, şermi derlerdi.Yahu bunun hayırımı var? Bu düpedüz Şer değilmi? Salahi hoca, böyle bir işe kalkışan birinin arkasında asla beddua etmemelisin. Oggalı bir küfürle beraber bir tükür bir de çok şükür demen yeterli olacak.

**

Sn. Turgay Hilmi, darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmadığı gibi dütünü koltuktan kaldırmaktan korkan siyasilerden de bir muk olmaz. Üstüne üstlük senin gibi engellilere olduğu gibi başı dara girenlere yardım, Almanya’ya giden üst düzey bürokratlara gönüllü fahri konsulosluk hizmeti sunan, Almanya’daki etkili dostların vasıtası ile AB Kapısını açarak Kıbrıs Sorununu bilmeyen parlamenterlere anlatıp onları bilgilendirenlere hoş bakmayanlardan övgü beklenmez. Turgay Hocam, bazıları eşek sidiğinin üstünde yüzen saman parçasının üstünde kendini kaptan-ı Derya sanan sinek gibi. Dümeni iyi çevirdikleri için kaptan yapıldıktan sonra kendini Amiral sananlar ülkesi için çırpınan değerli insanları görmez. Ben bu kişilere muk demem. Çünkü Muk duyarsa gönül eder. Bunların bir zerresi muka düşse onu da mundar eder

**

Sn. Ercan İbrahimoğlu yıllarca hizmet verdiğin partin, bunca yıllık ona verdiğin desteğe, katkıya bakmayarak, koalisyon ortaklığında, senin büyük deneyim ve tercübeni görmezden gelerek, Kredisi bitmiş bir birlikteliğin, limitini yükseltmeye gerek yok diyerek, kırmızı kart gösterilmesine seyirci kaldı. Bu hukuksuzluk için mahkemeye başvurdun. dağ ne kadar sarp olursa olsun yol üstünden aşar Sevgili Ercan, Ayşaba, Bazılarının yüzü güzel olsa ne olur ki, kalpleri kömür karası olduktan sonra. Dedi.ne demek istedi acaba?

**

Sn. Özge Taşker Falyalı, insan elbisesi giymiş yaratıklar, çok sevdiğiniz eşinizin haince düzenlenen bir suikast sonrasında hayatına son verdi.İnsanlıktan nasibini almayanların davaları görülüyor. Bazen Adalet abla sinir ve öfkeden kalp krizi geçirdi. Hak ve hukuk timsali Hakkı dayı yoğun bakımdadır diyoruz ya. Adalet abla sırf bu mesele için ayağa kalktı. Hakkı dayı tüm gücünü toplayarak yoğun bakımdan çıktı. Vicdan abla bende buradayım diyor. Özge hanım, verdiğiniz ek ifadeden sonra Adalet ablanın, Hakkı dayının ve vicdan ablanın oluşturduğu Bermuda Şeytan Üçgeninde, bu insan elbisesi giyen yaratıklar boğulacak. Merak etmeyin.

**

Sn. Devrim Barçın seçim geldi çattı. Ve seçim için Vakıflar’a 40 hizmet alımı personelin istihdam edildiğini söyledin. Yani seçim zamanı bu efendiler istihdam yapmayıp nalmı toplasınlar isterdin? Bankamatik memuru olanlara 40 bankamatik memuru daha eklenmiş. istihdam edilenlerin 30’u Vakıflar’ın yerini bile bilmiyormuş. Cami temizliği için görevlendirilen kişi genel müdür yardımcısı yapılmış. Ah be Devrim her yol Roma!ya çıkar sözü milattan öncesinde kaldı. Şimdi her yol seçim sandığına çıkar. Sen bu yolu dinamit döşeyerek berhava edebilirmisin?

**

Sn. Zeki Çeler Girne Belediyesi bağımsız başkan adayı olarak rakibin şuanki Başkan Nidai Güngördü'yü hakkında yaptığı eleştiri nedeniyle canlı yayında buluşmaya davet ettin. Sevgili Zeki, önden çekmeli, geriden itmeli bağımsız adaylar ‘’Bu harita bu Kıbrıs’ı almaz be annem der. Sevgili Zeki, Kadın, Neyzen Tevfrik öyle mahir canlıdır ki,süt verir ot yemeden.kanaması olur yara almadan. Kafa s....r mavro yerimosu olmadan demişti. Seçim de kadın gibidir yalan makinesi çalışır makine olmadan. Gülücükler dağıtır gül bahçesi olmadan. Manşetten 8 sütündan haberler verir gazetesi olmadan.

**

Sn. Turgay Avcı, YÖDAK Başkanı olarak yandai istihdam ülkesi KKTC’nin aslında kaçaklar ülkesi olduğuna vurgu yaparak 73 bin aktif öğrenciden 50 binin muhaceret yapmadığının altını çizdiniz. Bu konuda polisin çaresiz kaldığını söylerken “Bırakın öğrenciyi takip sistemini, bölümleri takip edemiyoruz” dediniz. Sn. Avcı, babamın adı Hıdır elimizden gelen budur diyenleri galiba duymadınız. Refah seviyesi mutlu bir ülke yaratacağız diyenler, mutluluğu çorba yaparak elimize ‘’Piron’’u (Çatal) tutturdular. Bizi çıkmaz sokağın başına götürüp yolunuz açık olsun buyurun dediler

**

FIKRA

Yıl sonu tatili yaklaşmıştı.

Receb'in vaziyeti pek parlak değildi.

Eve gidip durumu babasına söylemeye korkuyordu.

Belki faydası olur diye telefonla annesini arayarak:

-- Anneciğim, tatil oldu geliyorum. Ama maalesef sınıfta kaldım.

Ne olursun, ben gelinceye kadar babamı hazırla! dedi.

Duruma canı sıkılan ve morali bozulan annesi,

oğluna şu cevabı verdi:

-- Baban hazır, asıl sen kendini hazırla!..