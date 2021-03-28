Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Ersan Saner, pandemi olarak nitelendirdiğimiz Cavit amca (Covit 19) fena öptüğü Ekonomiye tambura, süründürdüğü ailelere de döblek çaldırıp, ‘Yandık anam’ türküsünü söyletiyor. Maşallah sizin ile birlikte bankalarda, kredi taksitlerini erteledim ayaklarında, anaparadan daha fazla faiz yükleyerek ‘Yandım anam’ türküsüne birlikte vokal yapıyorsunuz. Bahçıvan, bir gül için bin dikene su verirken, siz on diken için yüzlerce gülü kurutmaya çalışıyorsunuz. Halk olarak seçtiklerimizden zor günlerimizde, dilencilere kimsenin kıymetli bir şey vermeyeceğini bile bile sizlerden yardım dilendik. Olmadı. Ama olmayanlar ile ilgili aklımdan geçenleri Şeytana anlattım. O bile yapma günah dedi. Bu nedenle sürünmeyi bize layık görenlere ağzımla sövmüyorum, ama bir yerim ile küfür edercesine katıla katıla gülüyorum..

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Sn. Dursun Oğuz, dövizin mutfakta pişen yemeğe göz diktiği, etiketlerde yukarı doğru seyreden fiyat artışlarının insanın canına ot tıkadığı, hükümetimizin kıynıklı olarak hazırladığı zam kazıklarını, auvvv bile dememize fırsat vermeden geçirtmesine karşın, biraz nefes almamızı sağlayacak olan hayat pahalılığı ödeneğini buzdolabına koymanız hayret uyandırdı. Çöken ekonomi nedeniyle, alım gücü dibe vuran insanımız kan kaybediyor. Yaralıya kan vereceğiniz ve yaşama umudunu yükselteceğiniz yerde, vücudundan kan çekmeniz, biraz yaşama umudu olan insanımızı hepten öldürecek. Sn. Bakan, pandemiden doğan yaramızı gören sağolsunlar, tuzluğu kapıp geliyor.

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Sn. Tufan Erhürman, Girne Kapısının meşhur fahişesi Abbas’ın Şerif’in zamanında kızıştığı gibi, elektrik ve akaryakıtta zam yapılacak ihtimali de Hayat pahalılığını kızıştıracak. Hayat pahalılığı nedeniyle fiyatlar anamızın, enflasyon da babamızın hatırını soracak. Çarşının biraz nefes almasını sağlayacak ve yaralıya kan takviyesi olacak olan hayat pahalılığı ödeneğinin dondurulması, sanırım hastadan kan çekilmesi ile eş değer taşır. Bu noktada, yaşamımız yüksek sürünme modundan, alçak sürünme moduna geçecek net. Tufan hocam, eskiden Kör tuttuğunu öperken kaçan kurtuluyordu. Ama günümüzde kaçan da yakalanıp öpülüyor. Ağaç ne kadar yüksek olursa olsun bir gün yapraklarının yere düşeceğini ve rüzgârın önünde savrulacağını bilmeyenler, gülün itibarının dikenden geldiğini sanır. Hâlbuki dikenin itibarının gülden kaynaklandığını öğrenseler, siyasi hayatlarını da garanti altına almış olacaklar.

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Sn.Tacan Reynar, eski bir yargıç ve bir Hukukçu olarak, KKTC’nin Siyasal Partiler Yasasında, yabancı bir ülkenin siyasi partilerinin ülkemizde temsilcilik açabileceklerine ilişkin bir düzenlemenin olmadığını belirttiniz. Ancak yasanın aksine, mantar gibi biten dış kaynaklı örgütlere rastlıyoruz. Bir zamanlar rahmetli Denktaş’a, siyaset yapacaksan git ülkende yap denilmesine karşın, ‘HÖT’ denilince sinen, bizim koltuk müdavimleri, sahipsiz buldukları ve istedikleri gibi at koşturttukları, açık bir şekilde yasa ihlali yaparak, topluma meydan okuyan bu örgütlere ‘Gıkını ‘ çıkartamıyor. Sn. Reynar, çocuklar gülmeyi icat etti. Ancak bizler tüketiyoruz. Susarak anadilimizi sessizlik yaptık. Ancak küfürlerimizi sıkıca bağladığımız zincirlerin kilidi ile çok oynanıyor. Kilit açılırsa, birileri Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenecek.

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Sn. Arda Gündüz, Sn. Lirik Şiir gurubu üyeleri, pandemi nedeni ile sana gitarın ile açık bir alanda bile şarkı söylemene, Lirik Şiir Grubunun da 5-10 şiir okumasına, insanlarımızın sinema ve tiyatro alanlarında bir araya gelmesine, cenazelere aileler dışında katılmasına izin vermeyenler oturun be oturduğunuz yerde diyor. Ancak bize oturun oturduğunuz yerde diyen ‘Yes Sir’ takımı, bir zamanlar Kıbrıs dizinin galasında 400 kişinin bir araya gelmesine izin veriyor. Ört ki ölem modundayız. Sevgili Arda, seçtiğimiz bazı siyasiler gurguramızda (Boğaz) düğümlenen hıçkırık gibidir. Ne aksırsak, ne tıksırsak bir türlü gurguramızdan temizleyemiyoruz. Vallahi ne diyelim. Kitap okumak karnı doyurmuyor doğrudur. Ancak karnı tok, beyni boş adamlardan çektiğimiz kadar hiç kimseden çekmediğimiz de doğrudur.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, YDP’nin 11 Nisan'da yapacağı kurultay için, kapı kapı gezerek, Bertan Zaroğlu için oy istediğiniz iddia edildi. Kapı kapı dolaşarak, Haziran ayından sonra Başbakan olacağınızı ve YDP'nin başında da Bertan Zaroğlu olursa, uyumlu çalışacağınızı söyleyerek oy avcılığı yapmaya çalıştığınız ileri sürüldü. Her ne kadar bunun yalan olduğunu TV’de söyleseniz de, YDP kurulu ile ilgili olarak çamur at izi kalsın kavgası devam edecek. Sn. Sucuoğlu, tamam isteyenin bir yüzü vermeyen Afrikalı diyelim ama yalan dediğiniz şeyler ile de torbayı geçtim, dipsiz kuyu da dolmaz, siyasetçinin de işkembe-i kübradan sallaması da yeşerirken solmaz ki. Ne yapalım, ''Koyun'' deyince kızan, “Koçum'' deyince sevinen, yalanın daniskasına inanan, tuhaf bir milletiz

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Sn. Fikri Ataoğlu, bir Zamanlar Kıbrıs dizinin Maraş’daki çekim alanını ziyaret ettiniz. Bu dizinin Tanıtım ve Turizme katkısı olacağını ve 1960 yılında yaşananların insanlar için bir çekim alanı yaratacağını söylediniz. Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde Bakanlar Kurulunun yasak kararlarına karşın, Fuat Oktay ile TRT Genel Müdürünün de katılacağı galaya 200 kişinin katılacağını dile getirdiniz. Sn. Ataoğlu, Hitler’in ve Napolyon’un Belçika’nın Waterloo köyünde İngiliz Welington ile yaptığı savaşın kalıntılarını görmek için Almanya ile Belçika’ya gideni duymadım. Ayşaba, Anayasa ve ona bağlı yasalar bir ülkenin namusudur. Bir defa delinmekle bir şey olunmaz denildikten sonra kevgire döndürülen Anayasa’ya bir şey olmaz. Sadece o…..pu olur.

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Sn. Şahap Aşıkoğlu, elektriğe yapılacak zam çok bilinmeyenli bir denkleme dönüştü. Denklemin bir problemini çözerken diğerine takılıyoruz. Sn. Arıklı, elektriğe yapılacak zammın %15 olduğunu söylerken siz zammın bundan daha yüksek olacağını söylediniz. Tabi halk olarak bizlerde battı balık yan gider düşüncesi ile 95 yaşındaki ihtiyarın pipisini, dünyanın en ağır vincinin bile kaldıramayacağı örneğine bakarak, bizlerin de bu zammı kaldıramayacağımız için mum ve fanozları hazırlamaya başladık. Sn. Aşıkoğlu, yaşamı boyunca herkes 'birini' bulur, ama 'birbirini' bulmak çok az insana nasip olur. Ne yazık ki bizlerde zam yapmayacak bir hükümeti yaşamımız boyunca bulamamanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyoruz.

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Sn. Hasan Esendağlı, evlerde gizli tehlike ben buradayım diyerek ara sıra varlığını can alarak gösteriyor. Evlerdeki, av tüfekleri ile ateşli silahlar can almaya devam ederken, emekli bir askerin 14 yaşındaki oğlunun babasına ait tabanca ile babasını ve annesini vurduktan sonra kendini vurmasını, Lapta’da emekli bir polisin 8 yaşındaki bir çocuğun, babasına ait tabanca ile kendisini vurduktan sonra ölmesini unutmamamız gerekir. Sn. Esendağlı, golifa gibi dağıtılan izinler sonrasında, cılkı çıkan bu konuya el atıp bir yasa hazırlama zamanın geldiği kanaatindeyim. Bu iş öncesinde türlü türlü, ruh halimiz vardı. Siyasilerimizin korkmayın bir şey olmaz düşüncesi ile golifa gibi dağıttıkları izinler sayesinde, silah deposu haline dönüşen ülkede, yaşanan ölümler sonrasında, ne ruhumuz nede hali kaldı.

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Sn. Mine Atlı, Anada ne varsa yavruda da olacak sözünün yılmaz takipçileri olanlar, bunu uygulamaktan geri durmuyor. AB müktesebatında, hakaret olarak kabul görmeyen bir cümlenin, Cumhurbaşkanı Tatar’a hakaret olarak nitelendirilerek Abdullah Korkmazhan’a dava okunmasını, birçok kişi gibi Avukatı olarak sizde tepki gösterttiniz. Tatar’ın, Korkmazhan'ın sözlerinden rahatsızlık duyması halinde, hukuk mahkemesinde zem ve kadih davası açmakta serbest olduğunu dile getirdiniz. Ayrıca dava okunmasının, AİHM' ne göre ifade özgürlüğü hakkına ihlal olduğuna vurgu yaptınız. İlahi Mine hanımcığım, dikkat tırnak kontrolü yapılacak denildiği anda Dikili taş altında saf tutup ellerini uzatan, 5-6 hamle sonrasının düşünülerek oynanan satranç yerine, atılan zarın getirdiği sayının oynandığı tavlayı tercih eden siyasilerin yaşadığı bir ülkedeyiz. Fotoğraf ne kadar büyütülürse kalitesi o kadar düşer unutmayın.

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İsmail Okkalı ve Ayşe Özalp, sormadan gir, hesap vermeden çık, Dingo’nun Hanı KKTC’de, FETÖ uşağı olduğunuz fark edilene kadar, ense büyütüp, gerdan sarkıttınız. Maşallah demeyelim, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki mahrem yapılanmasında "örgüte ev temin eden" kişiler olarak görev yaptığınızın tespit edilmesinden sonra MİT tarafından, Sormadan Gir Dingo’nun Hanı KKTC’den götürüldüğünüzü öğrendik. Her insan bir yağmur tanesi gibidir. Kimi çamura, kimi gül yaprağına düşer. FETÖ’nün maşaları ve para için uşaklık yapan sizler, sanırım yolunuzu şaşırdığınız için gül yaprağı yerine çamura düştünüz.

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Sn. Bertan Zaroğlu, 11 Nisan tarihinde yapılacak ve 9 binin üzerinde üyesi bulunduğu dile getirilen YDP kurultayında, yarışı kazanacağınızı söylediniz. Ve Arıklı’nın 3800 oy alması halinde başkanlık yarışını kazanmanız halinde, başkanlığı bırakacağınızı belirttiniz. YDP’yi kuran 3 kişiden biri olduğunuzu ifade ederken, partiyi başka bir parti ile birleştirecek söylemlerinin çok çirkin ve mesnetsiz olduğunu belirttiniz. Sn. Zaroğlu, bir savaşta yasak ve insani değerlere önem vermeyenler tarafından kullanılmaması gereken kimyasal silahlar da kullanılırken, Kurultay meydan muharebelerinde de ‘Çamur gazı’ silah olarak kullanılıyor. Hatçe Teyze, bazı İnsanları, hayatından hata yaptıkları için değil, umudun kalmadığı için hayatından çıkartman gerekir dedi.

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Sn. Özer Kanlı, federasyon isteyenlere göndermede bulunarak, federasyon adı altında Rum’a yama bir eyaletcik olacaksak, bir başka deyişle AB’ye ilhak olacaksak Türkiye’ye bağlanmayı tercih ederim dedin. Vallahi, İnsan haklarının üzerine titrendiği, hatırı sayılır devletin üyesi olduğu bir başka deyişle ilhak olduğu AB’ye, her biri kendi içerisinde ayrı bir devlet olan ABD’ye ve eyaletler ülkesi Almanya’ya da bir göz atmamız gerekir. Kıbrıs Cumhuriyetinde, kendi kendini idare eden federe devleti yerine, işin kolayına kaçarak, muhtarları bile seçemeyeceğimiz ve bir valinin bizi idare edeceği Anavatan’a ilhak olmak galiba daha doğru olur. Hem omuzlarında birçok apolet olanlardan, hem Meclis-i Mebusan’ın aziz üyelerinden, hemde Boşbakanlardan pardon başbakanlar ile Cumhur Reislerden böylelikle kurtulmuş oluruz. Sevgili Özer, kendi kendini idare etmekten utanmak aptallıktır. Bu nedenle kendi kendini idare etmek yerine, idare edilmeyi düşünme aptallıklardan utanmalıyız

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Sn. Erdoğan Sorakın, hükümetin halka verebileceği bir şey kalmamıştır, en kısa sürede erken seçime gitmemiz kaçınılmazdır dediniz. Allah aşkına yapmayın. Bu hükümetin bu halka vereceği daha çok şey vardır. Örneğin dondurulan hayat pahalılığından sonra sırada maaşların dondurulması var. Sürünen Özelde çalışanlara iş miş yok, left right, hadde mahalleye demesi var. Yonttukları zam kazıcıklarını, kıynıklı olarak zeytinyağına bulandırmadan, hart diye geçirtmesi var. Yüksek sürünme modundaki halkı, alçak sürünme moduna indirme durumu var. Kısacası var oğlu var. Bunlar yapılmadan seçime gidilmesi doğru değil. Sn. Sorakın, bu hükümet eğer bir ödül verilmesi gerekirse, savcı da biz yargıç da biziz diyor. Ödül verilirken 3’ün biri münasip görüldü

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Sn. İhlas Holding KKTC yöneticileri, evler için küçük su arıtma cihazlarınızı pazarlayan pazarlamacılarınız, Sağlık Bakanlığı ile belediyelerin KKTC’nin önde gelen su fabrikalarının sularını tahlil ederek olumlu görüş vermeleri sonrasında, ne idüğü belirsiz cihazlar ile kontrol ettikten sonra sırf cihaz satmak için bu suları içmeyin diyor. Ya bu arıtma cihazını takın yada Türkiye’den gelen suları için dedikleri yönünde şikayetleri var. Şimdi birisi çıksa ve İhlâs kalitesiz, dandik malları cilalayıp, yalan dolan ile ateş pahasına satar dese hoşunuza gider mi? Beyler bazı firmaların sizi dava etme düşüncesinde olduklarını bilmem duydunuz mu? Bakın pazarcılarınız zücaciye dükkânına giren fil gibidir. Kırmadıkları bir kalp kalmıştı, onu da, bin parçaya böldüler. Haberiniz olsun.

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Sn. Aziz Karaaziz, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Yönetim Kurulu’na hükümeti temsilen Züleyha Karaman ile birlikte atandığınızı öğrendik. Bu atama bence bir işin mutfağından yapıldığı için tam isabetli oldu. Sevgili Aziz, zihin fukara olunca akıl ukala olur der ünlü düşünürler. Ancak bu tercihte zihin zenginliğini yansıtınca, utanan akıl ukalalık yapamadı. Yeni görevin hayırlı olsun.

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GÜNÜN FIKRASI

YAMYAMLAR

KKTC Meslisinde 5 tane yamyam, programcı olarak görevlendirilirler. Müdürleri onlara hitaben:

- "Şimdi burada çalışabilirsiniz. Burada iyi para kazanabilirsiniz. Ama yemek yemek icin Meclisin kafeteryasına gideceksiniz ve diğer çalışanları rahat bırakacaksınız" der. Yamyamlar hiç bir çalışanı rahatsız etmeyeceklerine söz verirler. İki hafta sonra müdürleri gelir:

- "Çok iyi çalışıyorsunuz. Yalnız üst kattaki temizlikçi kız kayıp. Ona ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sorar. Yamyamlarin hepsi hayır derler ve bu işle hiç bir ilgilerinin olmadığını söylerler. Müdür gidince yamyamların şefi yamyamlara döner:

- "Aranızdan hangi maymun temizlikçi kızı yedi?" diye sorar. En arkadaki yamyam alçak bir sesle cevap verir:

- "Ben yedim" Bunun üzerine şef söyle cevap verir.

- "Ulan aptal! Biz 4 haftadır önce bakanlardan birkaçını. Sonra 3-5 tane Milletvekilini. Daha sonra bazı müdürleri, üst düzey bürokratları, ve bazı meclis amirlerini yiyip duruyoruz. Kimse de boş gezenin boş kalfalarının ortada olmadığının farkına varmadı. Nasıl olsa onların bir işe yaradıkları yoktu. Bakanları, Milletvekilleri yememiz anlaşılmadı ama senin durup dururken temizlikçi kızı yemen şart mıydı?!" Ortalık allem gallem oldu. Karıştı be akılsız. Diğerlerinin farkında değillerdi. onları boş ver. Fakat temizlikçi kızın kaybolduğunu millete nasıl izah edeceğiz.

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