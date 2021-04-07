Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn Mustafa Akıncı, Havadis Gazetesine yaptığınız açıklamada, ilk kez açık açık TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'de demokrasi olmadığını ve tek adam rejimi olduğunu söylediniz. Kıbrıs ile ilgili olarak, adı konmamış bir vilayetleştirme politikası güdüldüğünü, konjonktür uygun olduğunda da ilhakın gerçekleştirileceğine vurgu yaptınız. Seçimlerde halkın iradesine ve bir partinin kurultayına müdahale edildiğini, Kıbrıslı Türklerin egemenliğini Erdoğan’ın bile tanımamasına karşın, KKTC egemendir denildiğini belirttinz. Ve Cenevre’ye hazırlanırken, egemen 2 devletten bahsedildiğini bunun 2 yüzlülük olduğuna vurgu yaptınız. Sn. Akıncı, bir gül tutan elde gülün kokusu kalır. Gülün, dikenin himayesinde olduğunu sananlar, dikenin itibarının gülün sayesinde olduğunu unutmamalı.

**

Sn. Erhan Arıklı, Karşıyaka, Mormenekşe, Yeniboğaziçi gibi ülkenin önemli bölgelerinde, sizin ile ilgili olarak üyelerinizin kulağına mesnetsiz iftiralar ve iddialar fısıldandığını dile getirdiniz. Kıb-Tek dosyalarını kapatmak için 32 milyon lira rüşvet aldığınızı ve Akaryakıt ihalesi için Türkiye’de şirket kurduğunuz iftirasının atıldığından dem vurdunuz. Ayrıca, partinizin onca işsiz üyesi olmasına karşın, Ekonomi Bakanlığınıza, DP ve UBP’li aldığınız, yeni bir parti kurduğunuz, 200 kişiyi kurultaydan sonra partiden atacağınız, seçilmemeniz halinde, Türkmenistan’a yerleşeceğinize yönelik iddialarda bulunulduğunu belirttiniz. Sn. Bakan, Hz. Muhammet, canı yanan sabretsin. Can yakan, canının yanacağı günü beklesin demişti. İftira ve iddialar mesnetsiz ise canınızı yakanların canlarının yanacağı gün yakındır. Yok, iddiaların bir kısmı bile doğruysa, sanırım canınızın yanması ile kalacaksınız.

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, BRT’de Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu 50+1 programında anket yaptırdığınızı, geçen sefer % 41 alırken, bu ankette, çok daha önde olduğunuzu gözlemleyerek şimdi çok daha rahat olduğunuzu dile getirdiniz. Havanın da bu yönde olması nedeniyle, bazılarının olmayacak, inanmayın demesine karşın, açık ve net olarak UBP Başkanlığı için aday olduğunuzu söyleyerek, yarım kalan kurultayı bu defa bitireceğinizi söylediniz. Yarım kalan kurultayın, bir demokrasi ayıbı olduğunu bu ayıbı gerçekleşecek kurultay ile ortadan kaldıracağınızı belirttiniz. Sn. Sucuoğlu, kısacası geçmişteki yaşananlara inat ayaktayım işte bazılarına inat. Kralı da gelse bukez kırılmayacak bu inat ve bozulacak bu saltanat. Sanırım bu defa kralda benim, kanun da işte o kadar demek istediniz. Hayırlısı diyelim.

**

Sn. Mehmet Küçük, tarihin yanı sıra, sosyal yaşam ile ilgili yanlışlar ile dolu ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisine, sizde eleştiri getirdiniz. 1974 yılına kadar, Rum’a cesurca direnen, küçük yaşlarda ‘Mücahit’ olup cepheye koşan, Rum saldırılarına, yetersiz silahları ile kadını, erkeği ile kahramanca karşı koyan, Kıbrıs Türkü’nün, etkisiz ve aciz gösterilmesi sanırım kabul edilmez. Ancak, TMT’nin kurucu bireylerinden, Kıbrıs Türkünün gerçek lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, sizin de belirttiğiniz gibi silik bir karakter olarak gösterilmesi hiç kabul edilmez. Sevgili Mehmet, sizi, biz kurtardık teması işlemeye çalışan, liderimizi silik gösterenlere, ağzım ile küfür etmiyorum. Ama bir yerim ile küfür edercesine kahkahalar ile gülüyorum. Yılanın sadece derisini değiştirdiğini, ama asla huyunu değiştirmediği gibi Mücahit’in, kahramanca karşı durarak, Rum’a geçit vermediğini görmezden gelerek, Kıbrıslı Türk’ün, savaşlarda petmez döktüğünü sanan ‘Kan döktük sizi biz Kurtardık’ birliğine mensupların değişeceğini sanmam.

**

Sn. Ruhi Yıldız, 25 yaşında geldiğin ve evlenip çocuk sahibi olduğun Ada’da, eskiden para gönderdiğin, Türkiye’deki annenizin, pandemi dönemindeki krizde, emekli parasını sizlere göndermesi sanırım ülkenin geldiği noktayı gösterir. Yaşadığımız karanlık günler nedeni ile önümüzü görüp yol güzergâhımızı belirleyememizin yanısıra, geriye doğru gitmenin sıkıntısını da yaşıyoruz. Hükümet edenlerin salgınla mücadele edemediğini ve koordinasyon eksikliği yaşandığına vurgu yaptın. Sn. Yıldız, bizlere dili süslü, yüreği paslı, koltuklarını düşünmekten başka bir halt yapmayan, yetenek düşmanı insanlar değil, arkasındaki 100 vagonu ‘Gık’ demeden çeken güçlü lokomotif olacak liderler lazım. Sevginin kurduğu devleti, adalet devam ettirirmiş. Ancak koltuk değnekleri ile giden hükümetimiz ‘Adalet’ ablanın sinirden kalp krizi geçirmesine neden oldu. Yoğun bakımda canı ile cebelleşiyor garibim.

**

Sn. Ayla Çekiç, Antalya'da yaşamınızı sürdürürken, Alanya’ya İl Fahri Konsolosu seçildiğinizi öğrendik. 2013'de konsolosluk girişimi yaptığınızı, ancak kabul edilmediğiniz ifade edilirken, Antalya’da Fahri Konsolosluk olmasına karşın 50 Km.’lik uzaklıktaki Alanya’ya il fahri konsolosu olmanıza, sosyal medyada mizahi bir yaklaşım sergilendi. Bazı yorumlarda, "Tatar, Cenevre görüşmeleri öncesi bu hamleyle Rumları köşeye sıkıştırdı" denilirken, bazı yorumlarda da Rum’ların başına şimdi Çekiç gibi ineceğiz denildi. Ayşaba, ülkeyi idare ettiğini zanneden bazı siyasetçilerim, kraldır kral. Ancak oturduğu eğreti ‘Taht’ altın suyuna batırılmış ‘Çin Malı’ dedi.

**

Sn. Ali Pilli, artan vaka sayılarına dikkat çekerek, halka tedbiri elden bırakmayın, kimsenin sizi korumasını beklemeden öncelikle siz kendinizi koruyun çağrısı yaptınız. Bu günlerin doğru yönetilmemesi halinde, kapanma kararını hükümet almasa da, virüsün kapanma kararını bize zorla aldırtacağını belirttiniz. Ayrıca başımıza gelecek en kötü şeyin sağlık sistemimizin taşıyamayacağı ve çökmesine neden olacak büyüklükte vakalar olduğunu dile getirdiniz. Sn. Pilli, çocuklar annelerin hayatındaki çapalarsa, hükümetlerde ülkenin sapanıdır. Sapan, kırıldığı zaman ve işlevini yapamaz noktasına geldiği an, sürülemeyen tarla yabani otlar ile dolar. Hacı amca, bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsan fark etmez laftan anlamayana diyor.

**

Sn. Mehmet Harmancı, PCR merkezleri artırıldı ancak PCR zorunluluğu kalktı. Bunu anlamak çok güç dediniz. Denetimin, önemli olduğuna vurgu yaparken, kurallı yaşama alışmayı, tüm halka ve bu kurallı yaşamın, uzun bir süre daha bu şekilde devam edeceğini küçük ve büyük işletmelere anlatmamız gerektiğini belirttiniz. Sn. Harmancı, bu güne kadar idari hatalardan doğan yaramızı görenler, tuzluğu kapıp geldi. Son günlerde, vakalarda yukarı doğru seyreden ibreye rağmen tedbir almayan ve denetim zafiyeti gösteren bir hükümetimiz var. Hükümet, lastiği patlak, ruleması yıpranan tomofil gibi yampuri gitmeye devam ederek, boş vermişlerden bir demet, başınıza geleni çekinlerden bir buket sunarak, halkın güvenliğini sağlayacak tedbirleri ve denetimleri günlüğünden silmeyi göze almışsa, günü gelince bizlerde onu silmekten şeref duyarız.

**

Sn. Hasan Öztaş, Geçitkale Belediye Başkanı olarak vaka sayısının 4’e yükseldiğini dile getirirken, çok sayıda temaslı olduğunu belittiniz. Ancak aşıda bile partizanlık yapılarak, önceleri bölgeye verilmeyen aşı ile ilgili yapmış olduğunuz kavga sonrasında, tam teşekküllü sağlık merkeziniz olmasına karşın, sizlere çok az aşının verildiğini söylediniz. Sn. Başkan, onlardan olmayan yandı derken, Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefenin sustuğunu ve kızların ‘Beyaz Yatlı Prenslerini’ beklerken, bazı efendilerin de rakiplerinin ayağına attıkları pranga sonrasında, kendi hanelerine döndürecekleri oyları beklediklerini unutmayın. Bakın, Penguen’in de tavuğun da kanatları var. Ama her ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz, sularında, diğeri gezinir çöp yığınlarında.

**

Sn. Ahmet Serdaroğlu, Kamu-iş Başkanı olarak günümüzde yapılan eylem ve grevlere atıfta bulunarak, bu bir başlangıçtır ve arkası gelecektir dediniz. Hayatı komedi sananların, seçim zamanı halkın vizyona koyacağı, son espriyi iyi düşünmeleri gerektiğini ima ederek, ülkenin yasalara göre yönetilmesi gerektiğine vurgu yaptınız. Maaş artışı için değil, hayatı idame ettirmek için orada olduğunuzu kaydettiniz. Başkan, cibbanalar ile seçip baş tacı yaptıklarımız, mutluluğu çorba yapıp, elimize çatalı verdiler. Sonrasında bizi çıkmaz sokağa bırakıp, yanaklarımızdan bir fırt aldıktan sonra yolunuz açık olsun ….. dediler. Bir Karadeniz Atasözü, herkesin damarına basın, ama bizimkinden atlayarak geçin der. Kıbrıslı Türk da, nasırıma basma, bardağı da taşırma. Taşarsa, aklımızdan geçenleri, Şeytan’a anlattık. O bile yapmayın, günah dedi. Bilmem birilerine anlatabildik mi?

**

Sn. Güven Bengihan, KTAMS Başkanı esip gürledi, ama yağmadı diyenlere nanik yaparak dolu olup yağdın. Hükümet edenlere, Çorak tarlada bostan yetiştiremezsiniz. Sadece patronları değil, açlık sınırının altına düşen özel ve kamu çalışanı, 42 bin sigorta emeklisini de düşünün dedin. Ve hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması kararını ‘sorumsuzluk ve insafsızlık’ olarak değerlendirdin. Eğer iş ceza kesmeye kaldıysa, hakim de biziz, savcı da biziz imasında bulunarak, bardağın taştığını ve Perşembe günü gerçekleşecek genel greve kadar ‘şok eylemlerin’ devam edeceğine vurgu yaptın. Güven başkan, bizi idare ettiğini sanan bazı efendileri rüyamız olsa tabire bırakırdık. Ama seçim zamanı duamız oldukları için tabire bırakmıştık. Ancak Allah, bunlar yaptıkları ile bardağı taşırdı, dualarınızdan atın diye buyurdu. Önce rüya, sonra dua, galiba en sonda sandıktan atacağız.

**

Sn. Erol Uçaner, Pandemi Hastanesi Sorumlu Hekimi olarak son günlerde, Cavit efendinin (Covit 19) tuttuğunun yanı sıra, kaçanı da yakalayarak öpmesi sonrasında, vakalarda meydana gelen artışın, hastanedeki işleyişte bir sıkıntı olmamasına karşın, sağlık sistemimizdeki işleyişle ilgili endişeleri artırdığını belirttiniz. Hastane kapasitesinin dolması halinde sıkıntı yaşanacağını ifade ederek, arkadaşlar, kardeşlerim, nabza göre şerbet bitti. Sadece içerseniz ‘Turşu suyu’ kaldı, mide fesadı geçirmemeniz için, bu takım oyununda, Sosyal mesafeye uyup, maske takarak alınan kararlara uyun çağrısı yaptınız. Erol doktorum, bazılarını okundurduk yazındırdık ama bale gudelya bale gudelya ile damda gezer takyanoz vur beline gazmayı modundan bir türlü çıkartamadık. Önceden, türlü türlü, ruh halimiz vardı. Bazı Nato mermer, Nato kafalara baktıkça, ne ruhumuz nede hali kaldı.

**

Sn. Cemil Sarıçizmeli, bizim Minik Kuşlar, Mehmetçik belediyesinde çalışan işçilerin, aybaşının geçmesine, 5 Nisan’a gelinmesine karşın hala daha ödenmediklerini söyledi. Belediyenin hiç bir köye icraat ve proje yapmamasına karşın, evine ekmek götürmek isteyen ve taksit ödemeleri olan işçileri ödemekte sıkıntı çekiyor dedi. Ayşaba, Belediye Başkanlığına bakarken ağız tatlılaşıyor. Ama gelinen noktada yaşanan sıkıntılar, Bal demekle ağzın tatlanmayacağını gösteriyor. Hayatın bazı püf noktaları olduğunu, buna dikkat edilmezse geriye kalan hayatınızı ‘Tüh ‘ noktalarında geçirirsiniz diyor.

**

Sn. Kubilay Özkıraç, El Sen olarak, Ekonomi Bakanlığı önünde gerçekleştirdiğiniz eylemde, Kıb-Tek’in ambarlarının boş, direklerinin ve sayaçlarının olmadığını söylediniz. Ülkenin havayolları, Sanayi Holding ve çimento fabrikası gibi değerlerinin, geçmişte haraç mezat satıldığını ancak, Kıb-Tek’in, Kıbrıs Türk toplumunun “ortak değeri” olduğundan sattırmayacağınızı belirttiniz. Bakan Arıklı’nın, ben yaptım oldu demesine karşılık hayır sen yaptın olmayacak derken, bakanlık önüne kabak bıraktınız. Sn. Özkıraç, Bilgi sermayemdir, bilim silahımdır, sabır giysimdir, yetinmek en üstün kazancımdır diye düşünüyorsanız, bir insanın, hangi limana ulaşmak istediğini bilmesi halinde, her rüzgarın onun için uygun olacağını da bilmeniz gerekir. Bilgi sermayenizi ve bilim silahınızı alarak, sabır elbisenizi giydikten sonra limanınıza ulaşmanız sanırım hiçte zor olmaz.

**

Günün Fıkrası

Cehennemde durum

Dünyada suç işleyip Cehenneme gönderilenler Allah tarafından kamplara ayrılmış. Bir gün Cehhennemi teftişe giden bir Melek, etrafı tel ile çevrili içinde ateş yanan bir kuyunun başında durmuş. Kuyunun başında ellerinde otomatik silahlar bulunan Amerikan Askerleri sürekli olarak kuyuya bomba atıp ateş ediyorlardı.

Melek askerler niçin bomba atıp ateş atıyor diye sorunca kuyudan kaçmak isteyen çok. Bunun için Amerikan askerleri buraları korumakla görevli demiş. Melek kafa sallayarak yürümüş. Biraz ileride bir başka kuyu görmüş. Onun başında da Nazi Askerleri habire tuttuklarını fırına atıyorlardı. Yine bomba ve makineli tüfekler ile kuyuya da ateş ediyorlardı.

Kafa sallayarak yine yürümüş bizim Melek. Öyle bir yere gelmiş ki, kuyunun etrafında ne tel örgü var. Nede asker. Cebrail efendiye niçin bu kuyunun başında asker yok diye sormuş. Cebrail hemen cevap vermiş. Bu kuyuda Kıbrıslılar var. Kuyudan çıkmak isteyeni diğer Kıbrıslı ayağından tutup aşağı çekiyor. Kuyunun duvarına basıp yükselmek isteyeni de ayağından aşağı indiriyorlar. Bunun için buralarda askere ve bekçiye ihtiyaç yok demiş.

Günün Fotosu