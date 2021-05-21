Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Politika nedir?

Çocuk babasına sorar: "Baba politika nedir?"

Baba söyle der: bak oğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annen parayı yönetir, öyleyse o hükümettir. Deden paranın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. ve altında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söyle bakalım anlayabildin mi?"

Çocuk düşünür ve o gece babasının anlattıklarını düşüneceğini söyler.

Gece yarısı çocuk uyanır. Çünkü küçük kardeşi altını pisletmiştir ve ağlamaktadır. ne yapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesi yalnız ve derin bir şekilde uyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçi kızın odasına gider. Bakar ki >babası hizmetçi kızla yatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunu fark etmezler bile. çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunu anlatmasını ister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor... Sendika bunu seyrediyor... Bu arada hükümet uyuyor... halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecek .. Okun içinde yatıyor! İste politika budur...

Sahibine mesajlar

Sn. Erhan Arıklı YDP’ de seçim yapıldı bitti. Bir başka deyişle yorgan gitti ama kavga bitmedi. Bertan Zaroğlu’nu kast ederek ben bu arkadaşın yüz binlerce liralık borcuna kefil olmuştum. Bana tazminat öderken o banka borcunu ödemezse ben ne yaparım diye sordunuz. Bertan Zaroğlu borcu ödediğine dair, bankadan aldığı yazıyı sosyal medyada dağıttı. Kısacası borç ödendi. Bu nedenle sanırım bu yöndeki sıkıntınız da sona erdi. Haa borç ödenmemiş olsaydı, sanırım yeni bir Eşref Vaiz vakası yaşanacaktı. Sizde borcu öderken üstüne soğuk bir bardak su içmiş olacaktınız. Erhan başkan, mum yanarken etrafı ya ışıl ışıl yapar, yada ‘Golorambicik’ gibi yalnız kendini aydınlattır. Mum söndü, etrafı aydınlatmak için ‘Fanozu’ yakmanız gerekir. Ayşaba, gidenin arkasından ağlamak neymiş, maksat rahat yol alsın diye kırmızı halı bile sererim diyor. Serin kırmızı halıyı, susma hakkınızı kullanarak sadece ‘yolun açık olsun’ deyin yeter.

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Sn. Asım kansoy, halkın oturumlarını sürekli takip ettiği ve üzülerek boş sandalyeleri seyrettiği Meclisin verimli bir şekilde çalışmadığını belirttiniz. Adım adım genel seçime gidildiğini ancak zaman konusunda ciddi sorunlar olduğunu söylediniz. Sn. Akansoy, Güneş yanığından ve kendi içsel yönetiminden muzdarip, UBP zayıflama kuru uygularken sınırı aştığı için bir deri bir kemik kalan o meşhur şarkıcı gibi erimeden mütevellit sıkıntı yaşıyor. Koltuk hastalığından muzdarip yöneticileri nedeniyle belki bu erimeyi durdurur koltuğu da kurtarırım düşüncesi, bir ceza veya mükâfat verilecekse hem yargıç hemde savcı benim demeye getirerek, memleketi kendi kurultayına göre endekslemeye çalışıyor. ‘Bor’un pazarının geçtiğini, bugün Pazartesi olduğunu unuttukları için, kızların beyaz yatlı prenslerini beklediği gibi onlarda, 2022 Nisan’ı beliyor. Vallahi ben bu hallerine baktıkça inan, ağzım ile küfür etmiyorum. Ancak küfür edercesine bir yerim ile katıla katıla gülüyorum.

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Politika nedir?

çocuk babasına sorar: "baba politika nedir?"

Baba söyle der: bak oğlum, ben eve para getiriyorum, öyleyse ben kapitalistim. Annen parayı yönetir, öyleyse o hükümettir. Deden paranın doğru idare edilip edilmediğine dikkat eder, öyleyse o da sendikadır. Hizmetçi kız ise isçi sınıfıdır. Bizlerin ise tek hedefi vardır, senin rahatlığın. Dolayısıyla sen de halksın. ve altında bezi ile yatan küçük kardeşin ise gelecektir. Söyle bakalım anlayabildin mi?"

Çocuk düşünür ve o gece babasının anlattıklarını düşüneceğini söyler.

Gece yarısı çocuk uyanır. Çünkü küçük kardeşi altını pisletmiştir ve ağlamaktadır. ne yapacağını bilemeyen çocuk anne ve babasının yatak odasına gider. Annesi yalnız ve derin bir şekilde uyumaktadır, öyle ki onu uyandıramaz. Hizmetçi kızın odasına gider. Bakar ki >babası hizmetçi kızla yatmaktadır. Dedesi de pencereden gizlice onları izlemektedir. hepsi öyle meşguldürler ki çocuğun orada olduğunu fark etmezler bile. çocuk hiçbir şey yapamadan yatağına geri döner.

ertesi sabah baba çocuğa kendince politikanın ne olduğunu anlatmasını ister. "evet" der çocuk, "kapitalizm" isçi sınıfını kötüye kullanıyor... Sendika bunu seyrediyor... Bu arada hükümet uyuyor... halk ise dikkate alınmıyor... ve gelecek .. Okun içinde yatıyor! İste politika budur...