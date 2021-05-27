Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, bizim buralarda birçok konuda, alkışlananlar saffında yer aldığınız gibi en çok eleştirilenler safında da yer aldınız. Ancak, büyük kavgalar vererek, ülkenin askerin vesayeti altından çıkartılmasını sağlamanız günümüzde takdir topladı. 1990’lı yıllarda yaşananlar günümüzde ne kadar zor yollarda yürüdüğümüzü ve yaşadığımızı gösteriyor. Askerin baskısı o kadar büyüktü ki, Annan Planı döneminde, referandumdan evet çıkması halinde, Türkiye’de darbe bile yapılacağı söyleniyordu. Askeri rejim dönemlerinde ülkenin 50 yıl geri gitmesi, hapishanelerde insanların öldürülmesi, 17 yaşındaki çocuğun yaşının büyültülerek idam edilmesi hafızalardan silinmedi. Kıbrıs’ta da askeri bölge denilerek insanlar kendi mallarından çıkartılması da unutulmadı. Evet, sizi bazı konularda eleştirirken, Türkiye’yi askerin vesayeti altından kurtarmanız da unutulmamalı. Bizler pencereye bakarken camda varsa kiri, pencereden baktığımız zaman bahçedeki yabani otları görürüz. Bahçede yabani otlar temizlenip tertemiz yapılmışsa o ayırımı yapmalıyız.

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Sn. Hamza Ersan Saner, Kutlu Adalı cinayetinin, KKTC’de gündemi değiştirdiğini üzülerek izlediğinizi belirttiniz. Vallahi sizin üzülmenizi halk olarak bizlerde istemeyiz. Kapıların açılmaması için arkalarından vatan, millet, sakarya, nurlu ufuklar süngüsünü sürmeye, Kurultay ishalinin yarattığı sancıya çiçek, böcek açıklamaları ile çare üretmeye çalışırken, birilerinin, araştırması yapılmış, tozlu raflarda bekleyen ve modern fail sistemi ile çöp-ü Aliyede dosyalanmış,1996 yılından kalma bir cinayeti gündeme taşıması kabul edilmez. Sn. Saner, bu halkı platonik bir aşk ile seviyorsunuz. Vallahi bu platonik aşk çok tuhaf bir şeydir. Kendi kendine seviyorsun. Kendi kendine küsüyorsun. Kendi kendine üzülüyorsun. Küstükten sonra barışıyorsun. Ama karşı tarafın, bu küsmeler, barışmalar, üzülmeler g....t de bile değil. Müthiş.

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Sn. Serdar Denktaş, Kıbrıs’ta Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü devir ile ilgili olarak, Türkiye tarafından direkt ya da Türkiye eliyle bir şey yapıldığında, bir bildikleri var diye çok fazla sorgulanmazdı dediniz. Birçok olayın içeriğiyle de Kıbrıs’ta, kimsenin ne bilgisi nede haberi olmazdı ifadesinde bulundunuz. Aziz Barnabas’tan ne alındı, mağarada ne vardı,bilmiyoruz. Bilsek bile bu olaya asker karıştığı için ve anamızı fena öpeceğini bildiğimizden, korktuğumuzdan, mukumuzun üstünden kalkmamayı tercih ederdik. Soruşturma duracak. Devam ettirmeyeceksiniz denildiği içinde ‘Başüstüne’ deyip selamı çakmayı tercih ettik imasında bulundunuz. Da, Ayşba merakından, bu halk sizi bağımsız, bağlantısız, KKTC’de ‘Bostan Korkuluğu’ olmanız için mi seçti diye soruyor.

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Sn. Mehmet Ali Talat, İktidara geldiğinizde sizinde evinize bomba atıldığından dem vurarak bir başka deyişle göz, gez arpacık denilerek, Kutlu Adalı gibi hedef yapıldığınızı ima ettiniz. Ben mi araştıracaktım, ben miydim polis müdürü diye de sordunuz. Vallahi çok doğru söylediniz. Siz Başbakan Yardımcısı, Eğitim Bakanı gibi miniminnacık bir görevdeydiniz. Sonrasında adına Cumhurbaşkanı denilen, sizin tabiriniz ile GKK’ya bağlı Polis Müdüründen bile daha fazla yetkisi olmayan bir makamı işgal ediyordunuz. Babamın adı Hıdır, elimden gelen budur diyerek Kutlu Adalı cinayeti, St. Barnabas baskını gibi böyük işleri sadece seyretmekle yetindiniz. Seyrederkende ‘Gökkuşağı’ gibi 7 renge dönüşerek, önceleri benim Anavatanım Kıbrıs, Atavatanım Türkiye’dir derken, sonrasında Anavatanım Türkiye, oy kullanabilsem AKP’ye oy verirdim dediniz. Eskiden benim idolümdünüz. Ve çocuklar ile evde aynaya bakarak bir oyun oynuyorduk. Aynada kimi görüyorsunuz diye sorduğumda, Talat diyorlardı. Bir süre sonra aynada kimi görüyorsunuz diye sorduğumda sizin görüntünüze rağmen ‘Denktaş’ diyorlardı. En son aynaya baktıklarında renk değiştiren bukalemun demelerini kabul edemeyeceğimden ben ‘Gökkuşağı’ diyeceğim.

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Sn. Hakkı Atun O dönemde sen Barnabas olayı oldu. Orada da tamimiyle devre dışı kaldık. Bu konular bir nevi askeri kabul edilerek bize tam bilgi verilmedi. Kutlu Adalı’nın öldürülmesinde hiçbir bilgi sahibi olmadık. Polis Müdürlüğü doğrudan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlıydı. Atilla Sağ beyi zaman zaman aratırdık tabii talimatı komutanlıktan aldığı için bize tam olarak gerekli enformasyonu vermekten de kaçınırdı. Dış İşlerinin onayına sunulmadan bilgi verilmeden bazı karalar alınırdı. Tamimiyle askeri yetkiye dayalı olarak kararlar alınırdı. Dolayısıyla bu ölümlerde tabii Türkiye’de de en sert dönemlerdi ansızın Kıbrıs’a da sarktı bu olaylar. Ama hükümet tamimiyle bu olayların dışında kaldı. bu cinayetle Barnabas baskınının bir ilişkisi olduğunu düşündünüz mü?” sorusunu da yanıtlayan Atun “O konuda da yine Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olaya dahil oldu. Herhangi bir bilgi bize intikal etmedi. O konuya hiç giremedik. Devre dışı tutulurdu hükümet Başkanı maalesef” dedi. Yani hükümet ne suya nede sabuna dokunmamayı tercih etti. Bana ve koltuğuma dokunmayan yılan bin yaşasın diyerek eğilde gulle geçsin dedi.

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Sn. Korkut Eken, Dingo’nun Hanı olarak görülen, kapısı gındırık olmaktan öte sonuna kadar dayalı, penceresi menteşeleri bozuk olduğu için hiç kapanmayan, ‘Sormadan Gir’ mukunu ye ve sormadan çık KKTC’ye, kolunuza taktığınız Attila Peker ile geldiğiniz iddia ediliyor. Attila Peker’in beline koyduğun Jeriko Tabanca ile THY uçağı ile KKTC’ye geldikten sonra adı buralarda pekte iyi deklere edilmeyen, Sivil Savunma Başkanı Galip Mendi’yi ziyaret ettiğiniz söyleniyor. Sonrasında da Attila Peker ile 3-4 defa hayatında PKK’ya sempati duymadığını bildiğim, Kutlu Adalı’nın evinin etrafında gezdiğiniz ancak etrafı kalabalık olduğu için kasap dükkanınızın ‘Kasap çırağı’ Attila Peker ile onu vuramadığınız öne sürülüyor. Sahi ama siz kasaplık sertifikanızı nereden almıştınız? Sn. Eken, bizde tencerenin altının siyahlanmasına ‘Garamuza’ derler. Sizde kararmış bir başka deyişle ‘Garamuza’ olan hayalleriniz ile aydın insanların aydınlık yoluna umut ışığı olamıyorsanız, gölge yapmayacaktınız.

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Sn. Atilla Peker, anamızın bir devre imzasını atan, ünlü bir tetikçisi olarak, Rumdan kurtarmak için geldiğiniz Kıbrıslı Türklerini, Rumlar ödüremez. Onları yalnız biz öldürürüz zihniyeti ile yanınızda Korkut Eken, belde Jeriko Tabanca, arabanın koltuğunda ‘Uzi’ osti yüro rahmetli Kutlu Adalı’nın evi etrafında volta atıp durdunuz. Kurtardık biz öpeceğiz gözü ile baktığınız Kıbrıslı Türklerinin ellenmedik yerini bırakmadığınız gibi yapmadığınız pislik bırakmadınız. Dikili Taş altında, dikkat denildiği anda, birerli kolda saf tutan ve tırnak kontrolü yaptıran bizi yönettiğini sanan ama aslında yönetilen ‘Emir Erlerimiz’in 3 maymunu oynamaları nedeniyle ellenmedik yerimizi bırakmadınız. Attila Peker, İsmet İnönü bir zamanlar gelin bizi kurtarın diyen Kıbrıslı Türklere, tamam gelip sizi kurtarırız, ama bizden sizi kim kurtaracak demişti. Bugün birçok Kıbrıslı Türk, Anavatan Türkiye’ye arkasını dönmekle suçlanıyor. Yok biz temiz, pırıl pırıl Türk insanına değil, Türkiye’nin kalın barsağını buraya bağlayıp, Mafyası, silah kaçakcısı, tetikçisinin kol gezdiği ülke konumuna sokanların yüzlerinin tiksinti verdiği içi yüzümüz çevirdik. Hepsi bu.

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Sn. Mahmut Çınar, herhangi bir belediyenin yönetiminin geçici olarak İçişleri Bakanlığı’na ya da mahkemenin atayacağı bir kayyuma devredilebilecek olmasına, Belediye başkanlarının maaşlarına ve ödeneklerine budama yapılacak olmasına ve Belediyelerin birleştirilme yoluna gidilmesine Belediyeler Birliği Başkanı olarak tepki gösterttiniz. Ve hükümetin belediyeler ile ilgili olarak anti demokratik adımlar attığına vurgu yaptınız. Mahmut hocam, emir demiri keser. Avrupa ülkelerinde belediyelere geniş yetkiler verilirken, ABD’de bir belediye başkanı bakandan bile daha fazla yetkiye sahip olurken, bizde Protokol yolu ile verilen emirler sonrasında belediyelerin yetkileri daraltılma yönüne gidiliyor. İnsanı sevdiren kendi huyu, bıçağı kestiren kendi suyudur hocam. Bugüne kadar katkı paraları budandı. Belediyeler sıkıntıya girdi sessiz kalındı. Dil susarsa bi çare, lakin yürek susarsa ne çare hocam. Yaşananlara sesiz kalınmayacak ve eğer bir ceza verilecekse, savcının da siz, yargıcın da siz olduğunu unutmayın.

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Sn. Bertan Zaroğlu, Hayat Pahalılığını, buzdolabına koymak isteyen hükümete yanınızda değilim dediniz. Pandemi sürecinde elinde avucunda kalmayan halkın üç kuruşuna göz dikilmesine karşı olduğunuzu belirterek, yaralı bir insanın, kan kaybederken, vücuduna kan verilmesi yerine kan çekilmesine benzer bir durum arzeden böylesi bir duruma evet diyemeyeceğine vurgu yaptın. Hükümetin, kamu çalışanların cebinden can çekişen özel sektöre, yani esnafa akacak olan hayat pahalılığı ödeneğini 4 ay süre ile yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında geri vermemek üzere kesmeye çalışmasını doğru bulmadığınızı ifade ederken Mecliste buna hayır diyeceğim dediniz. Sevgili Bertan, bazı siyasetçilerin tuzu kuru. Cebi dipsiz kuyu, Maşallah Kazakistan’ın stepleri gibi uçsuz bucaksız. Zavalı cebi delik cepkeni delik vatandaşa vurun abalıya misali vurdukça vurmaya çalışıyor. Ayşaba ne yapalım? Bazı insanların ruhu, bedeninden önce çürür. Yapacak bir şey yok dedi.

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Sn. Mustafa Aktuğ, belediye başkanlığı seçimlerine bir yıl gibi bir zaman dilimi kaldı. Bundan 3 aylık seçim yasaklarını çıkartırsanız, geriye çok az bir süre kalır. Birkaç belediye haricinde tüm belediyelerin maddi açıdan büyük sıkıntı yaşamasına, hatta ve hatta bazılarının ‘Beyaz Bayrağı’ yani iflas bayrağını çekmesine karşın, yüzdürdüğünüz gemide delik açılmaya çalışılması ‘El insaf’ dedirtiyor. Lapta belediyesine bırakılan yüklü borcun yanı sıra, dövizdeki yükselişe, pandeminin yarattığı külfete, sel felaketinin yarattığı sıkıntıya, banka borç faizlerinin çiftelenmesine bakılmaksızın, sizin bir aylık maaş geriliğinizin dile getirilmesi sanırım insaf sınırlarını aşar. Sn. Aktuğ, Bir ağaçta gül de biter, diken de. Ama bir baş soğanın da bir kazanı kokuttuğunu unutmayın. Ayşaba, Mustafa ovlucuğuma selam söyleyin. Ona, berberin solumazının, tellağın terlemezinin, kahvecinin söylemezinin, yol arkadaşlarının da bayda (Çelme) atmayanının makbul olanıdır deyin dedi.

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Sn. Selim Altıncık, sosyal medyada paylaştığınız videoda, uyuşturucu bağımlısı oğlunuz Yusuf Mert Altıncık’ın, ölmekte olduğunu ve oğlunuzu bu hale getirenlerin narkotikler olduğunu öne sürdünüz. Benim çocuğumu dövüyorlar. Ne olur Çocuğumu hastaneye yatırın ve tedavi ettirin derken, uyuşturucuyu ona bazı gardiyanların sattığını öne sürdünüz. Bu sistemi değiştirin. Halkınıza, vatanınıza sahip çıkın diyerek ilgili mercilere de mesaj göndererek, hasta bir çocuğu dövenler ve dövülmesine seyirci kalanlar utansın dediniz. Sn. Altıncık, kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden yol almayı bir türlü beceremedik. İlla dolu olup, baş göz yararak, çatıda kiremit kırarak yol almayı inadına sürdüreceğiz.

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Sn. Gülten Tunç, bir süre önce sosyal medyada paylaştığınız mesajınızda, Mağusa Devlet Hastanesindeki yoğunluğa isyan ederek, hemşire eksikliği nedeniyle artan iş hacmi altında geberiyoruz. Evin yolunu unuttuk. Yaprak dökümü gibi dökülüyoruz. Kah arrest oluyoruz. Kâh emboli atıyoruz. Az insanla çok iş yapmaktan sağlığımızdan oluyoruz. Sesimizi duyan yokmu? ölüyoruz ama kimsenin umurunda değiliz. Yazıklar olsun dediniz. Sn. Tunç, insanları sağlığına kavuşturmak için elinden geleni esirgemeyen siz hemşireleri, hipermetrop ve miyop olan yetkiler görmüyor. Kulakları mum yaptığı için duymuyor. Eh şu sıralar seçim ve kurultay hazırlıkları olduğu için siz bayram haftası dersiniz ama onlar mangal tahtası anlar. Golorambicik gibi söndüm, sönüyorum titrek ışık saçanları yeşil dütlü mumla aramayın. Onlar zaten görülmesini isteselerdi ışıklarıyla parlarlardı.

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Sn. Aziz Parlak, YDP Mesarya Örgütü Başkanı olarak 150 üye ile birlikte YDP’den toplu olarak istifa ettiğinizi duyurdunuz. Ve istifa sonrasında, Bertan Zaroğlu ile birlikte yürüyeceğinizi dile getirdiniz. Sn. Parlak, unutmayın taş yerinde ağırdır der atalarımız. Çölde aniden serap olarak beliren yemyeşil ‘Vahaların’ parlaklığı önceleri insanları cezp etse de sonuçta hayalden ibaret oldukları anlaşılır. Aman bu aralık göç yolları tehlikelidir. İspanya sahillerine varmaya çalışan mülteciler gibi yolda boğulmamaya dikkat edin. Gideceğiniz için mutlusunuz tamam. Ama dikkat edin, bazen o mutluluk gurgurada (Boğaz) kalır. Boğazda kalacak olan mutluluk sırta vura vura çıkartılır.

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Sn. Şener Elcil, hükümetin 300 milyon borçlanmasına yönelik olarak yapmış olduğunuz açıklamada, Türkiye para gönderiyorsa bu borçlanma ne diye yapılıyor diye sordunuz. Ah be Şener hocam, cebi delik, cepkeni delik, bütçesinin yanından sıçan geçerken ayağı kayıp düşse başı yarılacak konumdaki KKTC’nin savunma giderleri olarak ödediği para geri ödenirken, bizimkilerin övünme payı çıkartsınlar gerekçesi ile geri ödenen parayı yardım torbasında gösterdikleri, çok bilinmeyenli bir denklem olmaktan çıktı. Şener hocam dünya ülkelerinin başına dünya manketler kraliçesi Adriana Lima düşerken bizim başımıza boğazımızda düğümlenen ve ne hapşırsak, ne gargara yapsak bir türlü kurtulamadıklarımız düşüyor.

Fıkra

Aziz Şah – Türkiye’de bir söz vardır…

“Biz Ermeniyi dövdürmeyecektik” diye…

“Biri Türk, biri Kürt ve biri Ermeni üç arkadaş erik çalmak için zengin bir Türk’ün bahçesine girerler. Bahçenin sahibi Türk gelir. Bunları bahçesinde görünce önce Ermeni’ye çatar:

“Lan, hadi anladık bu ikisi Müslüman; sen Müslüman bile değilsin, hangi hakla bahçeme girip erik çalarsın?” der; Ermeni’yi öldüresiye pataklar ve dışarı atar.

Sonra sıra Kürde gelmiştir. Kürde de:

“Lan, sen Türk bile değilsin; hangi hakla bahçeme girer ve erik çalarsın?” diyerek Kürdü de bir güzel döver.

Sıra Türk olana gelmiştir. Ona da:

“Sen ne biçim Türksün, nasıl bir Ermeni ve bir Kürtle bir olup bahçeme erik çalmaya gelirsin?” der ve onu da iyice patakladıktan sonra bahçeden atar.

Ardından bu üç arkadaş:

“Nasıl olur da biz üç kişi olduğumuz halde bu adamdan dayak yeriz?” diye aralarında tartışmaya başlarlar.

Bu sırada Türk Kürd’e döner ve şöyle der: “Biz en başta Ermeni’yi dövdürmeyecektik”…

Hikâye bu…

1915’te kırılan Ermeni ve Süryanilerden başlasak anlatmaya 1930 Zilan Kürt kırımına, 1934 Trakya Yahudi pogromuna, 1938 Dersim kırımına, 1955 Rum pogromuna, 1 Mayıs 1978’e, Maraş, Çorum, Sivas’a ve Roboski, Suruç, Ankara Gar, Diyarbakır meydan katliamlarına…

Sayamadıklarım da o kadar çok ki uzar gider bu hikâye. Hatta hikâyenin sonunda suçsuz askerlerin bile Silivri zindanlarına atılması var…

Gayri Müslimlere zulmederek başlayan hikâye, Müslüman Kürde, aynı mezhepten olmayan Türke, aynı mezhepten olup da farklı düşünen Türke, aynı mezhepten olup da aynı şekilde inanmayan Müslümana uzandı…