Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Erhan Arıklı, TC ticaret bakanı Muş ile anlaşma imzalandınız. Özellikle ticarette motorway değil ama en azından bazı tali yolların açılması için yapılan anlaşma bazı iş adamlarımızı sevindirdi. Ancak daha önce kıyı ticareti adı altında imzalanan anlaşmalarda da şu yapılacak bu yapılacak denilerek imzalar atılmıştı. Sanırım o anlaşmalar Mişler arasında tarih oldu. İnşallah bu anlaşma da Muş’lar arasında tarih olmaz. Gidilen köyün minareleri görününce kılavuz istemez örneğinde olduğu gibi köy yollarının ihalesiz tamir ve bakıma, bizim müteahhitler es geçilerek Türkiye’de nokta konması bu anlaşmanın da Muş’a evirileceğini gösteriyor. Erhan başkan, tarih tekerrürden ibaret değil. Yaşanan deneyimlerden ibarettir..

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Sn. Kudret Özersay, geçiş kapılarının açılmasına dikkat çekerek, Döviz ile Türk Lirası arasındaki fark nedeniyle açılacak olan geçiş kapılarında izdiham yaşanabileceğine vurgu yaptınız. Özellikle bazı kapılarda personel sayısının takviye edilerek gerekli hazırlıkların yapılması gerektiğini belirttiniz. Ve kapılardan geçen ilk siyasi olma unvanını da kazandınız. Kapıların yanı sıra doların tokat, Euro’nun yumruk ve Stg.’nin kakma manyağı yaptığı şu bizim Törkiş Lira yerine bizimkini evire çevire döven şu dövizlerden birini seçerek o para birimine geçme çağrısı da yapsanız diyorum. Sn. Özersay, bu öneriye sakın ‘ Hayatta ‘olmaz’ demeyin. Çünkü KKTC For Ever’de, her şeyin olduğunu ve artık ‘her şeyin olabileceğini biliyoruz.

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Sn. Tolga Atakan, hükümeti Robin Hood’un yaşadığı yer olan “Sherwood Ormanından esen azınlık rüzgârlarına” benzettin. Yaz gecelerinde esen ‘Meltem’ gibi rahatlatıcı olacağına, uçurduğu çatılar, kırdığı pencere camları ve menteşelerini söktüğü kapılar nedeniyle halkı borç yükü altına soktuğu imasında bulundun. Robin Hood belki hayaldi ama yerli Shenwood kahramanları gerçek. Bir şey veremediklerinden dem vurdun. Tam aksi buzdan hayaller ile şeker gibi evler vaat etmişlerdi. Buzdan hayallerimizi suya, şekerden evlerimizi de akideye dönüştürdüler ve buyurun dediler. Ayşaba, ekim zamanı tarlada ter akıtan, hasat zamanı bunun karşılığını almalı. Ekim zamanında cevizleri yayıp çatlatan, hasat zamanı avcunu yalamalı dedi. Bilmem anlatabildi mi?

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Sn. Salahi Şahiner, CTP Milletvekili olarak, bugüne kadar hiç rayına girmeyen, Kıb-Tek akaryakıt ihalesinin rayından çıktığını söylediniz. Geciktirilen ihale nedeniyle akaryakıt fiyatlarının 100 Sam amca doları kadar yükseldiğini belirttiniz. Sevgili vekilim, Hollanda’da hayvan üreticileri, bizim sütümüz hile kaldırmaz. Kim hile yaparsa, 500 bin Hollanda florin vereceğiz demiş. Uzmanların çabaları boşa çıkınca, Türk gelmiş getirin bir kazan sütü demiş. Almış eline bir kova su sütün içerisine boca etmiş. Bakın süt renk değiştirdi mi? tabından kaybetti mi diye de sormuş. Hollanda’lılar biz neden akıl edemedik diye şaşkın. Şimdi Turkish Petroleum International Company’de (TPİC) Kıb-Tek’e 40 su kakalamış. TPİC mutlu biz şaşkın.

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Sn. Şener İzmen, Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın, köy yollarının tamiri ile ilgili olarak Ankara’dan randevu istediğini belirterek, yollardaki çukurları da doldurabilirmiyiz diye sormasını istedin. Soruldu. Ama bizimkiler dururken sizin oradakilere mamayı kaptırırmıyız düşüncesi ile yolların tamirini bizimkiler yapacak denildi. Sevgili Şener, oralarda yolu bizim ile birlikte yürüyen Ümmeti Muhammet’e ihalelerimiz hayırlı olsun deniyor.. Günleri ve geceleri hayır ve hasema ile donatılsın. Bize çıkmayan yol neye yarar ki? "ENTE" Nidasıyla başlayan her soluk, "ENE"nin bağrında bir VAV yarası. ŞEHADET parmağına sinen her tekbir "ELİF" kokulu bir Bismillah virası değil mi? Yâr diye bizimkilerin yüreğine yerleşen Aşk-ı ihale sevdası omzunu "H"akka pardon bir yere "D"ayandıranların, hayatı "HD" kalitesine yükseltilmedi mi Şener’im?

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Sn. Suphi Coşkun, Dipkarpaz Belediye Başkanı olarak yıllardır dile getirdiğin Dipkarpaz Sağlık Ocağındaki hemşire ve ambulans sorunun halen devam ettiğini görüyoruz. Sağır sultanın duyduğu, görme yeteneğini kaybeden şarkıcı Metin Şentürk’ün bile gördüğü bu sorunu nedense yöneticilerimiz eskiden bir türlü göremiyordu. Sanırım bu konulara duyarlı olan Sağlık Bakanı Üstel, kimin bağ kimin bostan bozduğunu görüp, kördüğüme İskender gibi kılıcı vurup sorununu çözecek. Başkan, herkes kendine yakışanı yapar. Sahteler hayatımızdan silinip gider. Vefalı dostlar ise yüreğimizin her zaman başkentindedir.

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Sn. Aygül Sözeri, pandeminin yarattığı işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle birçok insan gibi geçim sıkıntısı çektiğinizi dile getirdiniz. Ve bakmakla yükümlü olduğunuz iki çocuğunuza karşın kimseden destek almadığınızı, sadece Sosyal Hizmetler Dairesi’nden aldığınız yardımla geçinmek zorunda kaldığınızı belirttiniz. Ekonomik sıkıntı nedeniyle, iki bardak pirinç ile yaptığın pilavı çocuklarına yedirdiğini, bu nedenle de bazı günler aç yattığını söyledin. Kamu sınavlarını geçmene ve sana 17’sinde işe başlayacaksın denilmesine rağmen köprünün altından çok 17’lerin geçtiğini ve halen işsiz kaldığını dile getirdin. Ve işim olsun yatırımlarım olsun ki çocuklarımı rahat geçindirebileyim dedin. Sn. Sözeri, sevginin kurduğu devleti adalet devam ettirir. İnsan sevgisi koltuk sevgisine dönüşürse, ne Adalet abla nede hak hukuk timsali Hakkı dayı kalır. Adil bir düzen diyen Adil amca bile kalp krizinden gider.

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Sn. Hürrem Tulga, eylemde yaptığınız konuşmada, yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek için her gün hükümetin kapısını çaldığınızı dile getirdin. Turizmi kaybettik ama eğitimi ve borç denizinde, faiz dalgalarına karşı, yüzmeye çalışan, esnafımızı kaybetmeye tahammülümüz yok dedin. Ve esnafımızın boğulmaması için can kurtaran simidinin atılması gerektiğini belirttin. İlahi Hürrem, sen hadım olan ‘Harem Ağasından’ gir hareme seç bir kadın. Ondan çocuk sahibi ol diyorsun. Kelin melhemi olsa başına sürer. Deniz yoğurt olmuş olsa, bazı yetenek düşmanı efendiler, yemeye kaşık bulamaz Hürrem’im.

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Sn. Mahmut Kanber, Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı olarak 5 örgütün, gerçekleştirdiği eylemde yaptınız konuşmada, kriz ortamında hükümete katkı koymak ve bazı şeyleri hükümet ile birlikte yapmak için hükümetin kapısını çaldığınızı belirttiniz. Paslanan menteşeler nedeniyle açılamayan, hükümet kapısını tıklatırken, içeriden ‘Kaynak yok’ ‘Başka kapıya ‘ seslerinin geldiğine vurgu yaptınız. Mahmut başkan, altın kapı, günü gelir gümüş kapıya muhtaç olur. Bugün kapı çalınmasına cevap vermeyenler, günü geldiğinde, sizin kapıyı kırarcasına çalmaya başlar. Bugün size geçmeniz için yeşil ışığı yakmayanlar, sizi kırmızı ışığın bile durdurmayacağını öğrenirler. GüIün dikenin himayesinde yaşadığını zannedenler, dikenin itibarının güI sayesinde olduğunu da anlayacaklar.

Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.