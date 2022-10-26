Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar (26 Ekim 2022)

Sahibine Mesajlar

Sn. Ünal Üstel, Uluslararası Şeffaflık Örgütü yediği ‘Nane’de kriterlerime göre hazırladığım “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algısı Raporumda” başımızın tacı. Gözmüzün Nuru KKTC’yi ‘Yolsuzluk çürüttü diyor. Bir rahibe kadar bakir. Güngörmez sultan gibi eline yabancı el değmemiş. Cübbeli Ahmet Hoca’nın efsunlayıp duası ile harama bile el uzatmamış ‘Yavru’ya bu çamuru atan bu Örgüt’e haddi bildirilmelidir. Efendime söyleyeyim, yolsuzluk ve rüşvetin, kamu ihaleleri ve izinlerin yanısıra teşvikler, kamuya ait arazi ve binaların tahsis ve kiralanması işlemlerinde gerçekleştiğini belirtiyor. Birde attığı iftira sonrasında, bizi 181 ülke sıralamasında 140’ncı olarak gösteriyor. Bence Beşparmak dağlarına ‘Piyade Tüfeği’ ile çıkacağını söyleyen Tahsin Ertuğruloğlu’nun eline piyade yerine ‘G 3 verilerek bunların cezası kesilmeli. ‘Yavru’ üzerindeki çamur temizlemelidir.

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Sn. Nazım Çavuşoğlu, Almanya eski Cumhurbaşkanının eşine, uçak biletini bir iş adamının kestikten sonra istifaya zorlanmasını emsal alıp, 7 yaşında bir çocuğun babası tarafından öldürülmesine, yardımcı olan üvey annesinin, 5 yıl hapislikten sonra okula hademe yapılması, sizi arınıza boğup istifaya zorlamasın. KKTC.de Çavuşluktan tenzili rütbe ile ‘Onbaşlığa’ terfi zor zanaattır. İnsana, Ne makam , ne bostan bekçiliği nede bir muk bırakır. Ayşaba’nın zaman en iyi yazardır. En iyi sonu yazar demesine de bakmayın. Siz ‘Molehiya’ ayıklarken bile, Şükran Anavatan. ‘Yaşasın ‘Erdoğan’a biyat kardeşliği dediğiniz müddet sırtınız yere gelmez.

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Sn. Ali Murat Başçeri, düne kadar önünüzde el pençe divan duran, bir sözünüzü ‘Emir telaki ‘ederek ‘Hemen Efendim’ diyenlerin, Ankara’ya tayininiz çıkar çıkmaz, birden yüzlerindeki maske düştü. Her zaman yatırımcılar ile bilgi alış verişinde bulunmak için ayni masada bulunursunuz. Silihtar Tepelerindeki sarayı kendilerine mesken tutanlar, ‘Volkan’ gibi patlayarak lavlları ile sizi yakmak için gazetelerinde mafya ilan etti. Sn. Büyükelçi, gözden her zaman gözyaşı düşmez. Bazende insan düşer. Sizi Mafya ilan edenler, sanırım yalnız sizin gözünüzden değil, gönlünüzden de kalbinizden de düşerek bin parça oldu.

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Sn. Erhan Arıklı, geçen gün Hacı amca ile konuşurken, bu Erhan oğlucuğumun, yüksek perdeden sallamalarına bayılıyorum demezmi? Şaşırdım. Yahu 4.5-5 G, Mavi Girne Havayolları, Yollarımız Amerikan asfaltı olacaktan sonra, Ercan^’ı açıyoruz demezmi? Bön bön baka kaldım. Yahu geçen gün tıpılayan yağmur sonrasında Ercan’ın damından akan yağmur suları, yağmur dinmesine karşın içeride dere gibi aktı. Ya, Erdoğan kurdele kesmeye geldiğinde, yağmur yağarsa, damdan akan su Erdoğan’ın ensesinden girip paçasından çıkarsa, halimiz niçe olur diye dedi. Sn. Arıklı, dünyada mutlu son ile biten şey her zaman Masallar alayıdır.

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, başkanı olduğunuz Mehmetçik Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi ile birleşti. Ve tabi başkan adayları da arşa yükseldi.Ahmet, Cenk, Fatma hanım, Ali Öğdu, Kemal Yılmaz derken başkanlık meydan muharebesi çetin olacak gibi. Başkan Ali Bulli dayı, yahu son döneminde bizi Cemil başkana bir haller oldu. Burnundaki kılları aldır diyoruz dinlemiyor. Kibir bele bağlanan taş gibidir. Onunla ne yürünür nede yüzülür diyoruz dinlemiyor. Yüzerken boğulmasından korkuyoruz diyor. Sn. Sarıçizmeli, rakipler zorlu. Günün sonunda lastik ekris yapar ve araba tumba olursa, babamın adı hıdır, elinden gelen budur demeyiniz

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Sn. Suphi Asiltürk, Lefkoşa Belediye başkanlığına aday kervanına sizde katıldınız. Ancak partinizden destek beklerken köstek geldi. Parti başkanınız Arıklı, Lefkoşa’dan aday çıkartmayacağız. Partiden destek mestek yol mealinde, açıklama yaparak Suphi Asiltürk, bağımsız aday olmak istiyorsa olsun. Parti, ittifak adayını destekleyecek. Bizim adayımız değil derken, ağzı, sıcaklığı yakan Temmuz, bakışları ise şimdi buda nerden çıktı diyen Sonbahar’dı.

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Sn. Asım Akansoy, ben yaptım oldu “ Cumhuriyetinde’ yasa sıkıntılıdır dediniz. Asım gardaşım göl dibinde su, ‘Yavru’da sıkıntı bitmez. Adamın adı ‘Reform” bahane, istihdam şahane olunca her yol Roma’ya değil, hükümete çıkar. CTP 18 belediyenin 13’ünde adaylarını belirledi. 3-4 tane dışında hepsini dağarcığa koyacak olmasına millet çok kızıyor. Yahu garibandırlar en azından üçte birini onlara bıraksaydılar diyor. Sn. Akansoy, yapılanlar sonrasında sükut bürünmüşse dillere yara derindir. Yara derinse bunun cevabı da Allah Kerim’dir. Zam kazıkları ile Milleti indirdikleri Kerim’in kuyusunda ipi kısa tuttular. Millet bu kuyudan öyle böyle çıkacak. Bunu erken seçimde, sandıktan çıkamayacak olanlar düşünsün. .

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Sn. Suphi Coşkun, belediye sayısının 18’e düşürülmesi sonrasında, Dipkarpaz ile Yenierenköy belediyesinin birleşmesinden doğan, Karpaz belediyesi başkan adayı olduğunuzu açıkladınız. İnşallah diyenlere beyler hanımlar şu 'inşallah' meselesi suni ve zırva bir şey. Suphi başkan Coşkun sular gibi akarken sel oluşturup önüne konmaya çalışılan bendleri aşacak ve inşallah noktasından ‘Maşallah’ noktasına geçecek deniyor. Suphi başkan, Türk kızına beyin nedir diye sormuşlar, o da beyim evimin direğidir demiş. Karpaz insanına Suphi kimdir diye sormuşlar. Onlarda Coşkun bir sel gibi Karpaz belediyesine akandır demiş.

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Sn. Olgun Özer, mücadele yıllarında bize söylenenlerle şu anda yaşananlar arasında dağlar kadar fark var dediniz. Rumlar sizi kesecek Aileniz ile sizi katledecek’ “brainwashed ‘’ denilen beyin yıkama işlemi ile damarlardaki kan kabartıldı. O nesilin evlatları 15 yaşında mevzilere giderek gençliğini yaşayamadı. Karşılıklı oluşan düşmanlıklar nedeniyle, mevzilerde, Rum ‘Bekledim de gelmedin’ şarkısını söylerken, bizde onların küfürhanesinden girip, sülalerinden çıktık. Cami müdavimi değildik. Haftada bir gün din dersi okuyorduk. Ama şeyh, şıh ve cüppeli hocalara tapanlardan daha müslümandık. Biz o günlerde topraklarımız için savaşırken, geminin üstünde harekata katılanlara mal mülk bize de buyurun üçün biri sizindir denileceğini bilmezdik. Sn. Özer, besleme 40 sene. Yavru yapılalı 30 sene. 3. Sınıf sürtük olalı bir yıl. fahişelik mertebesine ne zaman eriştirirler bilmem.

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Sn. Ulus Göker, Sidereal Lines LTD. Direktörü olarak ağzınızı açarken, gözünüzü de kapatmayarak Başbakan Ünal Üstel’in gözünün içine bakarak, siz ve şurekanız, en düşük fiyat veren 3 firmadan” teklif aldık derken,‘Yalancı Çoban’ın gibi halka yalan söylediniz dediniz. Hala $150 ve $ 75 dolar bedelle ihalesiz, doğrudan alım ile alınan yakıt ile satılen elektriğin faturası milletin cebini teperken, mutfağı fena yakıyor demeye getirdiniz. Başbakan Ali Cengiz oyunu var diyor dediniz. Da bu çözümü zor çok bilinmeyenli bir denklem değilki, bu denklemi bizim 14 yaşındaki torun bile çözdü. Sn. Göker, siz sabahleyin çorabınızın tekini bulamazken, Millet ruh ikizini buluyor. Sonrada, değme benim gamlı yaslı gönlüme türküsünü birlikte söylüyor. Ben öksürük olmama karşın nerde öksüremedim acaba diye sorsanız.

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Sn. Süleyman Aldağ UBP Güzelyurt Belediye başkan adayı olarak Mahmut Özçınar’ı aday olarak belirlemesinden sonra, ne be ama bizim boyumuz 1.50’mi yoksa öksüz ve yetimmiyiz diyerek UBP’nin, bölgedeki etkili isimlerinden birisi olduğunuzu ıspat için seçimde bağımsız aday olmak için nabız yokladığınız söyleniyor. Genel merkeze, “Halk Mahmut Özçınar’dan usandı. Bir değişim şart, heyecanlı bir isim aday olmalı” yönünde telkinde bulunurken işaret parmağının da sizi gösterttiği söyleniyor. Sn. Aldağ, güçlü isimlerin yarışacağı Güzelyurt Belediyesine bende aday olma hayali kuruyorum. Hayal kurmayı bende seviyorum. Çünkü orada herşey yolunda gidiyor. Gerçek ise patlak lastik ile yol kat edemiyor

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Sn. Zeki Çeler, Girne Belediye Başkanlığı için kolları sıvadığın söyleniyor. Çalışma Bakanlığında yaptıkların ile gönülleri çelerken, şimdi Girne sokaklarını arşınlayarak. Kapı kapı gezerek gönülleri yeniden çelmeye başladığın söyleniyor. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır derken, Hacı amca, TDP-TKP birleşmesi destek açısından Zeki evladımın şansıdır dedi. Sevgili Zeki gece hırsızın. Işık gerçeğin dostudur. Bakan olarak yaptıkların gerçek olduğundan ‘Işık’ yolunu aydınlatacak demektir.

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Sn. Ali Yeltekin, Hür-İş genel Sekreteri, bir başka deyişle bir sendikacı olarak devlet kaçak işçi çalıştırıyor dediniz. Ve Lefkoşa Devlet Hastanesinde 47, sağlık ocaklarında 85 kişinin kaçak olarak çalıştığına vurgu yaptınız. Sn, Yeltekin, Allah yolunuzu düşürmesin. Ama galiba siz hiç doktora gitmediniz. Gitseydiniz, karşınızda sigara içen doktorun benim yaptığım sakın siz yapmayın dediğini duyardınız. 'Mikrofon değil, siyaset anlayışı bozuk' devlet erkanının bizim yaptığımızı siz yapmayın. Yaparsanız oggalı para cezası ile bunu ödersiniz diyor. Ayşaba, yanlış ya dille yada elle düzeltilir diyor. Dille düzeltemediğimize göre zamanı gelince sandıkta elle düzelteceğiz demektir.

Fıkra

Niye avaz avaz bağırıyor

Ünlü bir sopranonun konserine giden baba oğul

ilgiyle konseri dinliyorlardı.

Bir ara çocuk merakla babasına sordu:

"Baba, öndeki amca elindeki sopayla niye kadını korkutuyor ?"

Baba; "Korkutmuyor oğlum, yönetiyor!"

"Eee, peki o zaman kadın niye avaz avaz bağırıyor "