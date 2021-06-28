Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine mesajlar

Sn. Kutlu Evren, emir demiri keser der atalarımız. Galiba bu defa emir demiri değil çeliği bile kesti. Şak diye Türkiye’den gelen emir ve talimat doğrultusunda inik minik tatarinnik diyerek 50 bin kişiye vatandaşlık verilmesi yönünde çalışmalar sürerken, cımbız ile seçtiğiniz 2 bin 500 kişiye vatandaşlık verdiniz. Sn. Bakan altı ay içinde 2 bin 500 kişiye vatandaşlık vermeniz biraz işi yavaştan aldığınızı gösterir. Sırada 50 bin kişi ve sonrasında arkasından gelecek 100 bin daha var. Elinizi biraz çabuk tutsanız diyorum. Bir kızın çantasından çıkanlar ile ıssız adada yeniden hayat kurabildiğiniz gibi sizin vatandaş yaptıklarınız ile inanın şimdikinden çok daha büyük, ikinci bir KKTC kurabiliriz.

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Sn. Zeki Çeler, yasa değişikliği ile toplu iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren belirlenen süre içinde taraflarca yenisinin yapılmaması halinde, işveren tarafına toplu iş sözleşmesi imzalamama hakkı tanınacağını, bunun gerçekleşmesi halinde de gerek kamu gerekse özelde sendikalaşmanın olamayacağını ifade ettiniz. Ve Kıbrıs Türkü üzerinde örgütlü yapının bozulması için bir oyun oynandığını söylediniz. Oyuncular da bellidir derken oyuncuların ismini nedense belirtmediniz. Hâlbuki başrol oyuncusu ile diğer rollerdeki oyuncuları da açıklarsanız film sanırım kapalı gişe oynar. Sevgili Zeki, nesli tükenme tehlikesi olan tek canlı, ne panda nede kutup ayısıdır. Nesli tükenme tehlikesi olan tek canlı tavuktur. Çünkü memlekette metrekareye 5 tane tavuk dönerci düşüyor diyenlerde yanılıyor. Bence nesli tükenmekte olan tek canlı, bir dokunuşta amip gibi bölünen değil, bölerek bir anda 2500 bilahare 50,000 yapandır.

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Sn. Yusuf Kısa, yazınızda Faiz Sucuoğlu’nun son günlerde tezat teşkil eden açıklamalar yaptığını söylediniz. Bir anda ortaya çıkarak, tehdit edildim, adaylıktan geri adım atmak zorunda kaldım derken, bir gün sonra rica ettiler o nedenle adaylığımı geri çektim açıklaması yaptığını söylediniz. Ve şahsen Faiz Sucuoğlu’na söylemek istediğiniz şeyin, Kıbrıs dilinde BES BETER OL olduğunu belirttiniz. Ve bunun nasıl bir korku olduğunu merak ettiğinizi, bu kadar korkuyorsa, kliniğine geri dönüp mesleğini yapması gerektiğini söylediniz. Sn. Kısa, aslan gibiyim. Pençelerim yırtıcı, dişlerim parçalayıcıdır diyerek ortaya atılanların birçoğunun ses sorunu yaşadığını gözlemliyoruz. Aslan gibi kükremelerini beklerken, şirin kedi yavrusu gibi miyav dediklerine tanık oluyoruz. Bunlara bakarak bıyık altından gülen on binlerce gülüş arasında, yazdığın yazı sonrasındaki gülüşün, benin favorim.

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Sn. Özdil Nami, nihayet senin gibi sakin ve efendi bir insanı da baştan çıkartarak zıvanadan çıkarttılar. Saner’in Ankara ziyareti sırasında Fuat Oktay’ın, ‘KKTC ile ilgili sözlerine sinir oldunuz. Ama, Diyojen’in, Büyük İskender’e, “Gölge etme başka ihsan istemeyiz” sözünü söylemediniz. Havadan geçen her uçaktan topladığınız milyarlarca Euro ile Kıbrıs’ın yarısını tutmanıza rağmen, bizlere neden ‘Besleme’ diyorsunuz da demediniz. Gönderilen nüfusun sağlık ve eğitim sorunlarını halletmemize karşın ‘Nankörler’ nakaratını sürekli neden tekrarlıyorsunuz da demediniz. Ama anlayana sivri sinek saz, anlamayana davul zurna az sözünü imasında bulunarak, iyiliğimizi istiyorsanız, seçimlerde orta çömlek olmaktan vazgeçin ve TL’nin bize verdiği zararı telafi edin dediniz. Sn. Nami, karar verdim. Bir daha dünyaya gelirsem cilalı taş devrinden bu tarafa geçmeyeceğim. İş yok, para derdi yok, kendini kaf dağında gören ve işkembe-i kübradan sallayan yok. Gir mağaraya yat uyu. Miss gibi.

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Sn. Ahmet Kalkan, Yüksek Mahkeme Başkanı görevinizden emekli olmanıza bir yıl gibi bir zaman dilimi kalmıştı. Ancak bu süreyi beklemeden istifa ettiğinizi öğrendik. Belli ki, sizi istifa ettirecek kadar önemli neden ve sebepler var. Sizin gibi düzgün ve değerli bir yargıcın istifa etmesi özelde Mahkemeler için genelde Kıbrıs Türk halkı için çok büyük bir kayıptır. Ve Mahkemenin sizin gibi full çeken bataryaları nedeniyle halkın kalplerinin en müstesna bölgesindeki kapsama alanından çıkmayan değerli yargıçlara büyük ihtiyaç duymaktadır. Sn. Kalkan, Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. Halk tarafından seviliyorsunuz.

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Sn. Yılmaz Büyükyılmaz elinize aldığınız kasatura ile borucunu ödemeyen kim varsa elektriklerini budama yönüne gittiniz. Tamam Kıb-Tek’in borç yumağı içerisinde boğuştuğunu, devlet borçları ile bazı belediyelerin faturalarını ödemediği doğrudur. Bunları tahsil etmekte Elektrik dairesinin görevidir. Ancak ensesi kalın, gerdanı sarkık adının önünde ‘Böyük’ iş adamı yazan efendilerin, milyonlarca liralık borcu dururken ve elektriği kesilmezken, ekonomik kriz içerisindeki Vatandaşın, küçük esnafın elektrik borcu 460 TL’nin üzerine çıktığı an ‘Tak’ diye alınan karar sonrasında ‘Şak’ diye kesilmesine sanırım sizin gönlünüz de razı değil. Sn. Büyükyılmaz, Vicdanın artık yerlerde süründüğünü gören ‘Vicdan’ ablanın sinirden kalp krizi geçirdiğini sanırım duymadınız. Elektrikte bıçak kemiğe dayandı derken ceryan faturalarının tepmesi sonrasında bıçak vatandaşın kemiğini deldi de diğer taraftan çıktı. Başkan, siyasilerin atadığı kişiler olarak, ev lambası gibi birkaç kişiye yanacağınıza, sokak Iambası gibi oImayı deneyin. Sonrasında da caddelerde projektör olup, birkaç kişi yerine ülkedeki tüm vatandaşları aydınlatmaya çalışın. Milleti aydınlatırken, emin olun o ışıktan sizde aydınlanacaksınız.

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Sn. Serdinç Maypa paylaşımında, İskele'de bir çok İnşaat şirketinin istediği alanda yangın çıktığını belirttin. Tabi yangın çıkması ile ilgili neden ve sebebi araştırırken, Pislik aramamak lazım diyerek kesinlikle yangının sıcaklardan olduğuna vurgu yaptın. Sevgili Serdinç, zaten bugüne kadar hiçbirimiz çıkan yangınlardan sonra pislik aramadık. Ne Beşparmak dağlarında çıkan o büyük yangında, ne Yorgoz ormanında 2-3 defadır çıkan ve yeşili kül eden yangında nede arasıra bir iş yeri ile araba ve evlerde çıkan yangınlarda pislik aramış değiliz. Zaten yangın tüm pislikleri temizlediği için polisin de bulması mümkün değildir. Bak Cüppeli Ahmet Hoca bile Şeytan olmasaydı, insanları kötülüğe kim götürecekti diyor. Adam ölünce, gazete “Ebedi istirahatgahına gitti diye yazıyor. Halbuki bunların “Ebedi izdırapgahına” gittiklerini biliyorlarmı?.

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Sn. Hüseyin Sadeghi, Emlakçılar Birliği yönetim kurulu üyesi ve emlak uzmanı olarak yaptığınız açıklamada, mortgahe sistemi olmazsa gençlerin ev sahibi olamayacaklarını dile getirdiniz. Güney Kıbrıs’a göre Kuzey’de evlerin %30-40 daha ucuz olduğunu ve dövizin yükseldiğini, maliyetlerin arttığını, müteahhitlerin bundan sonraki projesi evlerin %20-30 daha pahalı olacağına vurgu yaptınız. Ev almanın şimdi zamanıdır derken, bundan sonra geçlerin nasıl ev sahibi olacağını bilmediğinizi söylediniz. Ve mutlaka mortgage olmalı ve sistem getirilmelidir yoksa gençlerin ev almaları hayal olur dediniz. Sn. Sadeghi, sistemsizliğin sistem olduğu bu diyarda, mortgage dediğiniz anda bizim isimleri büyük harfler ile yazılanlar, ‘O da yenirmi?’ diye size sorabilir. Ucunda lilli, yani mangır yoksa ceplerine bir şey giremeyeceği için size yan gözle bile bakmazlar. Bugüne kadar bizlere yürüyün biz arkandayız diyenleri, bir kez olsun önümüzde göremedik. Mübarekler hep arkanın müdavimidirler. Önümüze geçmeyi hiç düşünmezler.

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Cehennemde durum

Dünyada suç işleyip Cehenneme gönderilenler Allah tarafından kamplara ayrılmış. Bir gün Cehhennemi teftişe giden bir Melek, etrafı tel ile çevrili içinde ateş yanan bir kuyunun başında durmuş. Kuyunun başında ellerinde otomatik silahlar bulunan Amerikan Askerleri sürekli olarak kuyuya bomba atıp ateş ediyorlardı.

Melek askerler niçin bomba atıp ateş atıyor diye sorunca kuyudan kaçmak isteyen çok. Bunun için Amerikan askerleri buraları korumakla görevli demiş. Melek kafa sallayarak yürümüş. Biraz ileride bir başka kuyu görmüş. Onun başında da Nazi Askerleri habire tuttuklarını fırına atıyorlardı. Yine bomba ve makineli tüfekler ile kuyuya da ateş ediyorlardı.

Kafa sallayarak yine yürümüş bizim Melek. Öyle bir yere gelmiş ki, kuyunun etrafında ne tel örgü var. Nede asker. Cebrail efendiye niçin bu kuyunun başında asker yok diye sormuş. Cebrail hemen cevap vermiş. Bu kuyuda Kıbrıslılar var. Kuyudan çıkmak isteyeni diğer Kıbrıslı ayağından tutup aşağı çekiyor. Kuyunun duvarına basıp yükselmek isteyeni de ayağından aşağı indiriyorlar. Bunun için buralarda askere ve bekçiye ihtiyaç yok demiş.