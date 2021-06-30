Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine mesajlar

Sn. Hüseyin Özgürgün, UBP’nin Whats App gurubunda, Tahsin Ertuğruloğlu ile fena tutuştunuz. Karşılıklı salvo atışlarınız sosyal medyada fena patladı. Ertuğruloğlu’nun kurultaya tek başkan adayı ile gidilmesi önerisine fena kızarak, müdahaleler sonrasında parti yıprandı. Kurultaysa kurultay. Seçimse seçim. Hem ülkenin hemde partinin önünü açın. Yeter artık dediniz. Ayrıca Ertuğruloğlu’nun dıştan bakan olarak atandığını, ilkesiz olduğuna vurgu yaparken, seçime girmeyi bile düşünebileceğinizi belirttiniz. Sn. Özgürgün, bazılarının fikir olarak ürettiği ürününün raf ömrü, muz kadardır. Siyasi hayatları çok sadedir ve onu şovenizme dayalı milliyetçilik yalanları süsler.

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Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, eski arkadaşınız, partidaşınız Hüseyin Özgürgün, UBP Whats App grubunda sizi "ilkesiz" olmakla suçladı. Bu suçlamaya verdiğiniz yantta, bu tür tartışmaların Partiye bir faydası olmayacağını ve herkesi sadece Allah’a havale ettiğinizi söylediniz. Bu arada, bizim Minik Kuşlar, bugün Ada’ya geleceği öne sürülen Mevlut Çavuşoğlu’nun bu tartışmaya son vermeniz ve Cumhurbaşkanı Tatar ile aranızı düzeltmeniz için kulağınızı çekeceğini söyledi. Ayşaba, siyasetçinin yaşam kalitesini, siyasetteki ilişkilerinin kalitesi belirler. Kulağı birileri tarafından çekilme noktasına gelirse o kalite İngiliz Kazmirinden mamul, allı güllü basma entari boyutuna iner dedi.

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Sn. Cemal Özyiğit, Meclis-i Mebusan’ın lastiği patladı. Aksona gardası kırıldı. Bu nedenle meclisin salonuna park etmekte zorlanıyor. Sıcaklar başladığı otel ve deniz kokusu yayıldığı için ceylan derili koltuk yerine sahil özlemi başladı. Koltuklarda kalıkları her süre bu ülkenin geleceğinden çalıyorlar dediniz. Ah be başkan. Bazıları yalnız geleceği çalmıyor. Ülkenin zenginliklerini cup diye cebellezi ederek, milletin cebine girecekleri de devletin bütçesini de tırtıklayarak çalıyor. Bunlardan toplum yararına iş çıkmaz diyorsun. Da, bazıları için mesele toplum yararına iş çıkartma meselesi değil. Mesele ceplere iş çıkartmak meselesidir. Sn. Hocam, siz ve bazı dürüst Siyasetçiler, halkın gözü, ağzı, kulağıdır. Halkın yanında oldukları zaman, dertlerini dinledikleri zaman seviliyorlar. Onların içten kahkahaları halkın ruhunun dansını yansıtır. Güven tek kuIIanımIıktır. Bazıları, Güven’i Ayşaba’nın oğlu Güven sanır. FedakarIık ise çiçeğin köküdür. Yüzeyde hazine arayanlar çiçeğin kökünü kuruttukları için halkın yüreğindeki sevgi hazinesini bulamazlar.

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Sn. Faiz Sucuoğlu, yerim dar. Yenim dar diyerek düğününde oynamaya nazlanan gelin gibi ama kurultay erken olmaz. Kurultay çıkmaz ayın, son haftasının, Perşembe günü günün sona erdiği 24.01’de yapılsın diyenlerin, kendi güçlerine güvenmedikleri için Türkiye’yi bahane ettiklerini belirttiniz. soğuk savaş döneminin taktikleridir bunlar derken birinci turda koltuğa oturacağınızı belirttiniz. Sn. Sucuoğlu, daha önce Su koyverttiğiniz gibi inşallah yine su koy vermezsiniz.. Yalnız kendi kararlarını kendi veren, Egemen, bağımsız, iç işlerine kimseyi karıştırtmayan, KKTC For Ever’e dıştan müdahale olduğu imasında bulunmanıza gücendik ve Kırıldık. Müdahale kim? Müdahaleyi 10 mil yanına yaklaştırmayan KKTC Kim? Gece saat 03’de kapınız tıkırdatılsa bile biz onu müdahale olarak görmez, yakın bir dostun ricası olarak görürüz. Ve gereğini yaparız değil mi? Doktorum, Başkan karanlık aydınlıktan, yalan gerçekten kaçar. Güneş yalnız olsa da etrafa ışık saçar. Kargalar sürüyle uçarken, kartallar yalnız uçar. Bukez Karga olacağına Kartal ol yeter.

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Sn. İlkay Adalı, Sn. Kut Adalı, suçu sadece ortaya saçılan pisliklerin üzerini örtmeye çalışanları açığa çıkartmak ve gerçekleri göz önüne getirmek olan Kutlu Adalı’nın, 25 yıldır tozlu raflarda bekleyen cinayet dosyası, Sedat Peker’in açıklamaları sonrasında tekrar masaya yatırılıyor. Ülkesini seven, ailesine son derece bağlı, dürüst bir insan olan merhum Kutlu Adalı’nın cinayet dosyası, Başsavcının talimatı ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü‘nden bir subay tarafından tekrar ele alınacak. Sn. İlkay Adalı, Sn. Kut Adalı, mesele 25 senedir tozlu raflarda bekleyen dosyanın raflardan alınması meselesi değildir. Mesele dağarcıkta ne varsa masaya yatırılarak, flu olan resimlerin tekrar canlandırılma meselesidir. Mesele cinayette kimin parmağı olduğunu herkesin bilgisine getirerek dağarcığı boşaltma meselesidir. Ve mesele derin diyerek o derinlikten korkma meselesi değil o derin denilen şeyin yüzeye taşınma meselesidir.

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Sn. Güven Bengihan, hani, esti gürledi ama yağmadı. Yaptığı gürültü ile kaldı derler ya, sen son günlerde yapılanlara, eğilde gulle geçsin diyenlerin aksine estin, gürledin ve tam aksine şiddetli olarak yağdın. Şimşek olarak, golifa gibi dağıtılan ve seçimlerde irademizi elimizden alacak olan vatandaşlıklara çakarak aydınlatırken, bu işleri yapan İçişleri bakanlığı yetkililerinin üzerine açıklamaların ile yıldırım olarak düştün. İnsanına karşı sahiplenme duyguları kalmadı, demokratik yapıyı bozarak irademizi ipotek altına alıyorlar. Bunlar AKP’nin memurudurlar dediklerine, Sendikal platform olarak Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğreteceğinize vurgu yaptın. Güven başkan, Büyük kazançlar büyük riskler gerektirir. Siz bu kavgada kariyerinizi riske atarken, sendikal hakların geriye götürülmemesinin yanı sıra, birçok hakkın çalışanın elinden alınmamasını kazanacaksınız.

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Sn. Şevket Derindağ, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik Müdürü olarak, o koltuğa oturduğunuz günden itibaren, çok güzel işlere imza attığınızı gözlemledik. Gerek TV’lerde gerekse yazılı basına verdiğiniz mülakatlarda, halkı aydınlatırken, bir nebzecik olsun kazaların da önüne geçtiniz. Polis Müdürü veya Polis Müdür Yrd’sının oturması gereken o koltuğa, Baş Müfettiş olarak otururken, seven sevmeyen herkese ‘Maşallah’ dedirttiniz. Bizim Minik Kuşlar, omuza konan apoletlerin çekmecede olduğunu ancak nedense omzunuza konmak için bir türlü çekmeceden çıkartılmadığını söylüyor. Sn. Derindağ, gelecekte bir gün gelecek. Sanırım o gün yüzünüz gülecek. Siz o güne kadar full çeken bataryalarınız ile halkın kalplerinin en müstesna yerlerindeki kapsama alanından çıkmamaya devam edin.

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Sn. Doğuş Derya, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada, hükümetin bam teline vurarak, istifa edin dediniz. Şak diye verilen emirleri tak diye yerine getiren. Tuvalete gidileceğinde izin alarak çişini yapan hükümetimizi bu suçmuş gibi, toplumsal iradeyi yok ediyorlar diyerek suçlamanız hiç doğru değildir. Sadece 1500 kezcik Hukukun ırzına geçerek onu ‘Guguk’ yapan hükümetimiz, sanırım bu suçlamayı hak etmedi. Odasına girenin çıkanın sayısı tutulamayan, bir zamanların Girne Kapısının meşhur fahişesi Abbas’ın Şerifi gibi, hükümetimiz de bu konularda inan el değmemiş bakiredir. Ve bakire bir hükümeti töhmet altında bırakmayın. Sevgili Doğuş, başarı, zekâ kadar çalışmakla elde edilir. Sebat lazım, inat etmek lazım ve çalışmak lazımdır. Zekâ abimin tembelliği tutunca, Başaranda ne halin varsa gör dedi. İnat etti. Başından bin beytambal galsın diyerek bay bay dedi. Şimdi bunda hükümetimizin suçu nedir? Söylermisin?

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Sn. Sedat Peker, vallahi sizin yaptıklarınızı inanın ‘Atom Bombası’ bile bu denli yapamazdı. Çernobil patladı. Etkisi büyüktü. Ama o bile sizin atom bombanızın etkisinin yanında inanın ‘Zurnanın son deliğinin’ pırttt dediği kadar kaldı. Son günlerde Trump sonrasında, ABD’de de Cemal Kaşıkcı dosyasının yeniden gündeme geldiği öne sürülüyor. Biden’ın da Suudiler ile bu konuda defterleri yırtıp limoni olacağına vurgu yapılırken Türkiye’ye siz Peker’i durdun bizde Cemal Kaşıkçı dosyasını büyültmeyelim önerisinin yapıldığı ileri sürülüyor. Ve Birleşik Arap Emirliğinin devreye girdiği belirtiliyor. Atatürk 7 düvele karşı savaş verirken korkmamıştı. Vallahi son zamanlarda iyice tanıdığımız ve Allah’tan başka bir korkusu olmayan Sedat Peker’in de baldırı çıplak Araplardan korkmayacağından eminiz. Ben iddialara bakarken, geçti Bor’un Pazarı. Bugün Pazartesi diyerek, ağzım ile küfür ederek gülmüyorum. Ama bir yerlerim ile katıla katıla küfür edercesine gülüyorum.

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Sn. Mustafa Naimoğulları, traktörler, kamyonların yanı sıra araç ve gereçleriniz ile yaptığınız eylem size yol ve su olarak değil, Yemlik arpa fiyatına yapılan yüzde 32’lik zam olarak geri döndü. Her işi yaparım Abi sınıfının müdavimlerinden, Eğitim, İçişleri ve Tarım Bakanı olarak ‘Süper Bakan’ ünvanı elde eden Nazım Çavuşoğlu’nun sizin ile protokol yapmak için 30 Haziran’a kadar istediği süre bugün sona eriyor. Ancak süre sona ermeden ‘Bonus’ olarak size geri dönen zam için size karşı büyük terbiyesizlik yapıldı dediniz. Eskiden erkekliğin onda dokuzu kaçmak biri ise hiç görünmemekti derlerdi. Bu söz siyasette, seçilmenin onda dokuzu bol vaat vermek, birisi ise verilen vaatlerden sonra telefonlara cevap vermemek olarak değiştirildi. Sn. Naimoğulları, mantık seni A noktasından B noktasına götürür. HayaI ise her yere. Verilen vaatler sonrasında yapılacakları hayal edebilirsin ama o hayale bile pusu kurup kellesini bumburo götürecek ‘Brütüsler’ var. Unutma

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Sn. Gülşah Sanver Manavoğlu, Sosyal medya hesabınızdan yaptığınız paylaşımda adı hükümet olan yapının röntgeninin dün ve bugün yine çekildiğini söylediniz. Röntgende, azınlık hükümetine giren bağımsız ama partili iki milletvekilinin kişisel menfaatleri ile istekleri ve talepleri ciğerleri darmadağın ettiğini ima ettiniz. Ciğerler bitap düşünce meclisin, Maratonu geçtik, 50 metrelik yürüyüşte bile kulvarda iki eli böğründe nefes nefese kaldığını ve kapıya kilit astığını belirttiniz. Sn. Manavoğlu, bu halk, Lefkoşa’da surlar altında, Mağusa’da hendekte, Girne’de sahilde, LEfke’de portokal bahçelerinde, güzelyurt’ta ise narenciye bahçelerinde büyüdü. Çocuklar tek Pirili için göz yaşı döktü. Neron, Roma’yı yakmış, Anasını satayım o Pirili için eğer ceza verilecekse halk olarak savcı da biz hakim de biz olduğumuzdan birçoğunun ceylan derili koltuklarını yakarız.

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Sn. Kasım Uluçaylı,- Sn Ahmet Sönmez, Mağusa esnafı olarak, pandemi döneminden sonra açılan kapıların ilk günlerinde 1-2 gün güneyden gelenler olduğunu, ancak son bir haftadır Mağusa Kapılarından geçerek surlar içine girenlerin olmadığı söyleniyor. Trafikte çok sayıda Rum plakalı araçların görülmesine karşın sizin sokaktan geçenlere pek rastlanmadığı söyleniyor. Tamam, sizin sokağında fark edileceğini umut ediyorsunuz. Bu yönde Umut da besliyorsunuz. Tamam, başka çareniz de yok. Ama fakirin ekmeği olan ve ye babam ye denilen Umut’un ekmeği, emek verilmediği için sertleşti. Ve küflenmeye yüz tuttu. Tarla sapan, bağ çapa ister. Ancak sapanı ve çapayı kıranlar sanırım sizin de umutlarınızı kırdı. İnşallah bir başka bahara kalmazsınız.

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Sn. Mehmetali Göröz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle, Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) olarak greve gittiniz. Uyarı grevine devam edeceğinizi belirtirken, Koop. Yetkililerine Halep ordaysa arşın buradadır göndermesinde bulunuyorsunuz. Sevgili Mehmetali, KKTC For Ever’de önce toplu iş sözleşmeleri ‘Şak’ diye verilen direktif sonrasında ‘Tak’ diye ‘NOS ‘ olacak. Sonrasında da kılıç kalkan ekiplerince sendikal hakların boynu bumburo kopartılacak kanaatindeyim. KKTC’de yaşayan ve ekmeğini çalışarak kazananlar bir aile ise, bu ailede yönetenler ve yönetiIenIer değil, “birlikte yaşamayı becerenler” buIunmaIıdır. Seçimlerde gıccaccığın işe girmesini, oğlancığın sözleşmesinin uzatılmasını düşünen aile bireyleri şimdi elleri ile yaptıklarını boyunları ile çekmek durumunda kalacak. Grev gazanız mübarek olsun.

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Sn. Arslan Bıçaklı, milliyetçiliği hırsızlık sanıyorlar. Vatandaşın cebine göz koyan hükümetin şimdi de sendikaları terbiye etmeye kalkıştığını belirttin. Ve artık toplum ayağa kalkmalıdır. Çocuğumuzun torunumuzun geleceğiyle oynanmasına müsaade edilmemelidir dedin. Bu ülkenin yönetimine gelmediler getirildiler diyerek biri İş Yasasında değişiklik diğeri ise Grev ve Referandum Yasasında değişiklik yapılmak istendiğini dile getirdin. Bizi terbiye etmek istiyorlar. Kalan üç beş sendikanın diklenmesinden rahatsız oluyorlar” ifadesinde bulundun. Sevgili Arslan, aslanım diyerek aslan gibi kükremek yerine kedi gibi miyavlayanlara birileri kıçı ile güldüğü için aldırmaz. Bu nedenle yaramızı görenler tuzluğu kapıp geliyor. Gideceği yeri bilene dünya kenara çekilip yol verir. Yampuri gidene ise tekmeyi kaba yerine basar.

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Baban rahat vermiyor

Adamın biri önünde eğilen herkesin arkasına geçip işini bitiriyormuş.

Birgün yine aynı şeyi tekrarlamış melekler gök yüzünden yer yüzüne inip birdaha eğilen birisinin arkasına geçip işini halledersen seni cehenneme atarız demişler.

Adam bir hafta boyunca kimseye dokunmamış ama artık dayanamamış bir hafta sonra önünde eğilen bir hanımın hemen arkasına geçerek işini görmüş. Bunu melekler cehenneme atmışlar. İşini gördüğü bir kadından da çocugu olmuş .ocuk aynı babası gibi o da yolda gördüğü herkesin arkasına geçip iş görüyormuş. Bunada aynı şekilde melekler birdaha kimseye bunu yaparsan seni cehenneme atarız demişler ve buda babası gibi bir hafta dayanmış ve yolda gördüğü kişinin arkasına geçerek işini bitirmiş. ve tabiki melekler gelip onuda cehenneme götürmüşler. Çocuk cehennemin sıcak oldugunu bildiğinden meleklere neden burası bu kadar soğuk diye sormuş.

Melekler hemen cevap vererek a, oğlum baban rahat vermiyorki eğilip iki odun atalım demiş.