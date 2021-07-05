Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine mesajlar

Sn. Ersin Tatar, siz hakkınızda açıklama yapan eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’e kırıldığınızı, senelerdir Cumhurbaşkanlığında kameramanlık yapan Mert Beysoydan da size kırıldı. Egosuna yenik düştüğü öne sürülen bir danışmanın, sözlerine itibar ederek, Saray’daki kameramanlık görevine son verdiğiniz Beysoydan’ın ekmeğine tuz basarken, bari bir dinleseydi iyi olurdu diyenler oldu. Hıfsıye Teyze, Ersin ovlucuğum eskiden böyle değildi. İnsanların ekmekleri ile oynamazdı. Kendi televizyonunda kendini eleştiren programcılara bile müdahale etmez, kapının önüne koymazdı. Bu çocuğa ne oldu da böyle değişti. Koltuk mu bu değişime neden oldu diye soruyor. Sn. Tatar, Baba mirası yanan mum gibiyse, koltuğun gücü de saman alevi gibidir. İlk yandığında müthiş ateş ve sıcaklık verir. Ama birden söner ve külü bile kalmaz. Ayşaba, verdiği umudu yani ekmeği geri alan, sonrasında aldığı ahı da güle güle kullanır. Aman dikkat etsin dedi.

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Sn. Önder Sennaroğlu, Meclis Başkanı olarak, Meclis-i Mebusanımızın lastiği patlak, aksona gardası kırık tomofil gibi, yampuri yampuri gittiğini ve tumba olmak üzere olduğunu itiraf ettiniz. Tarla sapan, bağ çapa ister düşüncesinden hareketle, sapanın ağız kısmının, çapanın da sapının kırık olması nedeniyle mecliste verimlilik olmadığını belirttiniz. Yılın 365 günün 110 günü ense, geriye kalan 3 aylık bölümünde ise tatilde gerdan büyütüldüğü imasında bulunduğunu ve bunun da herkesin gözü önünde ceryan ettiğini inkar edecek hal olmadığını söylediniz. Sn. Sennaroğlu, güzel yasalar hazırlayarak halkı esenlendirmek suretiyle sevindireceklerini Milletvekillerimiz de biliyor. Maalesef tatil, kurultay, kendiişleri derken vakit kalmadı. Yoksa geçim derdi, faiz sıkıntısı ve ayın sonunu getirememekten dolayı açılan yaralarını görüp tuzluğu kapıp gelmeden önce bu halkı kesin sevindirirlerdi.

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Sn. Erhan Arıklı, sizin ‘Gumbarolar’ partiyi büyütmek için çalışmalarınıza gıcık oluyormuş. Bazıları önce ‘Gulicik’ gibi sırnaşırlar, sonra da hart diye baldırdan kaparlar. Gerek hükümet içinde gerekse parti içinde, ayağına androş (Takoz) koymaya çalışanlara yeter be sizi çektiğim diyerek, YDP’nin yetkili organlarına baskın bir erken seçime hazır olun dediniz. Özellikle koalisyon ortaklarının, “YDP’nin dışta kalacağı bir koalisyon arayışına girmesi iddialarının sizi kızdırdığını gözlemledik. Ve Baş sağ olursa, başa konacak börk çok bulunur düşüncesi ile gerekirse YDP dışarıda kalmaya hazırdır, teşekkür ederek ayrılırım dediniz. Dünyanın en güçlü vincinin bile yerinden kaldıramadığı 95’lik ihtiyar pipisi gibi yerinden kımıldamayan hükümetin, Sizin de belirttiğiniz gibi bir iki uzvu dışında her tarafı SOS veriyor. Siyaset arenasında bir birlerine oynadıkları oyunlarda yapılan figürler, dudakları uçuklatırken, figürlere ‘Fago’ gibi açılan gözlere dudaklarda eşlik ederek ‘Vay be’ diyormuş. Dansın yüro yüro dönmekten ibaret olmadığını sanırım birilerine ispat etmelisiniz. Düşürülmek istediğiniz kuyu sandığımız kadar dipsiz değil. Aslında; tutunmaya çalıştığınız ipler çürüktü.

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Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, sizin Dışişleri Bakanı olmazdan önce izinsiz faaliyet gösteren ve son günlerde hakkında birçok iddialar ortaya atılan Netkent Üniversitesinin, kurucu mütevelli heyetinde yer aldığınızı belirtti. Ayrıca eşinizin de bu dudak uçuklatan iddiaların merkezinde yer alan üniversitede akademisyen olarak görev yaptığını söyledi. Eşinizin Netkent Üniversitesinde görev yapması tabikî sorun değil. Ancak YÖDAK Başkanlığı’na atanan Turgay Avcı’nın Netkent Üniversitesi’nin genel sekreteri ile ortak şirketi bulunması ve bu konuda birçok şaibenin ortaya atılması, önemli bir bakanlık olan Dışişleri Bakanı olmanız nedeniyle şaibe golanları sizi de sarabilir. Golan sararsa kariyeri budayarak ‘Gutsilli’ kadar bırakır. Sn. Ertuğruloğlu, son günlerde, geçmişte senin ile ayni yolda yürüyen birçok arkadaşın ile kılıç yerine, dil çatışması içerisine girdiğini gözlemledik. Unutmayın, siyasi arenada sana ışık tutana sırtını dönersen, döndüğün yerde göreceğin tek şey kendi karanlığın olacak.

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Sn. Asım Akansoy, CTP Milletvekili olarak, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu‘na ‘Müdahale Raporu‘nu okumasını tavsiye ettiniz. Türkiye’nin Kıbrıs‘taki siyasetinin, çözümsüzlüğe yol açtığını, federasyon tezini savunan yüzde 65’in temsilcilerine, tehdit, şantaj ve baskı yapıldığını, gerek gazeteciler, gerek siyasiler gerekse iş dünyasının yüksek baskıyla etki altına alınmaya çalışıldığına vurgu yaptınız. Başını acemi berbere teslim edenin, cebinden pamuğunu eksik etmediği örneğinden hareketle, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıslı Türklerin iradesini temsil etmediğini, Türkiye’nin temsilcisi olduğunu, bizim de kafamızın pamuk tarlasına dönüştüğünü ima ettiniz. Sn. Akansoy, Ayşaba cellâtlarına saygı duyan ve önlerinden el pençe divan dururken 51 şükran çekerek, 48 de el kurban duası okuyan kurbanlardan nefret ederim diyor. Ne demek istediğini anlamadım. Bir zahmet bana da anlatırsanız sevinirim

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Sn. Şener Elcil, YÖDAK Başkanı Turgay Avcı’nın, Netkent Üniversitesi genel sekreteri ile ortak şirketi bulunduğu, üniversitenin izinsiz bölümlerine öğrenci alındığına yönelik iddialarınız gündeme bomba gibi düştü. Bomba gündemde büyük gürültü çıkartırken, ilgililerin sağır sultanı bile aratacak bir davranış sergileyerek gürültüyü duymamazlıktan gelmesi milletin gülücüklerini tezgahta binini bir paraya satmasına neden oldu. Bugüne kadar sorulan sorulara, ne Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlun, ne Netkent Genel Sekreteri ile ortaklığı olan Avcı’nın, nede Tatar’ın Danışmanı Çavlan Suerdem,’in, nede Avcı’yı YÖDAK Başkanlığı’na atayan Ersin Tatar’ın cevap vermediğini vurguladınız. Şener hocam, bahse konu olayda ismi geçenleri tenzih ederek, genel olarak söyleyeyim. Devletin imkanları deniz, bundan yararlanmayanlar kereviz. Denizin imkanlarından yararlanan rant çevreleri ziligurtti çıkartsınlar, siyaset arenasında gezinen bazı dinozorlar, genelde kar taneleri gibi bir birine zarar vermeden rant için birlikte yol almasını çok iyi beceriyorlar. Ayşaba, rant denizindeki Mercan kayalıklarında köpek balıkları cirit atıyor. Bu denize girmeye çalışanlar güçsüzse, gabili yok onları piskot gibi yerler . Ve onları Plansız, ülke ülke dolaşıp hazine arayan insana benzetirler.

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Sn. Kemal Serpal, Mağusa Kaymakamı olarak, Turunçlu köyünde, bir kişiye önce sakıncalı nedenlerden dolayı içki ruhsatı vermediğiniz, daha sonra ise araya giren hatırlı kişileri kırmayarak, içki ruhsatını verdiğiniz iddia ediliyor. Hacı amca sakınca varsa neden verdiniz? Sakıncalı bir durum yoksa neden ilk müracaatta ruhsatı vermediniz diye soruyor. Bizim Minik Kuşlar, araya giren hatırlı kişilerin aracılığı ile İçki ruhsatı verdiğiniz öne sürülen şahsın köy meydanında açık alanda döner satarken, alkollü içki satışı da yaptığını söylüyor. Sn. Serpal, elçiye zeval olmaz. Bölge insanı, hatır gönül işi ile yetkisini aşan kişilere yönelik şimdilik şampuanımız hoşgörü, sabunumuz sevgi, süngerimiz sabırdır. Ancak onlarda sonsuza dek değil diyor.

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Sn. Suat Günsel, çalışan demir pas tutmaz tamam da aşırı çalışanı da yıpranır. Maşallah, dur durak bilmeyenler sınıfının yüksek not alanlar arasında olanlardansınız. Cumartesi günü Mimoza Otel’in misafirhanesinde otururken, yanınızdaki kişiler ile tatil yerine iş konularını görüştüğünüze tanık olduk. Kalitenin insana yapılan yatırım olduğunu bilenlerden olduğunuzun farkındayız. Bu nedenle kaliteyi daha da özel ve güzel yapmak için eğitim ve sağlık alanına yatırım yaptığınızı gözlemliyoruz. Bu sevginizin günlük, aylık, yıllık değil, ömürlük olduğunun da farkındayız. Yağmur yaparken damlaları gül yaprağına da çamura da düşer. Kalite diye diye yağarken, gül yaprağına düşmeye devam edin.

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Sn. İsmail Arter, Mağusa Çanakkale Bölgesindeki başıboş köpeklerin insanlara saldırdığı söyleniyor. Birçok kez tekrarlanan saldırı son kez Adil Elyeli’nin kızı Su’ya yönelik olduğuna vurgu yapılıyor. Küçük kızın köpeğin saldırısına uğradıktan sonra, uzun bir süre bir yerde kapalı kaldığı ve duyduğu korku nedeniyle büyük şok yaşadığı belirtiliyor. Konu bilginize getirildikten sonra önlem aldığınız belirtilirken, bölge halkı bu konuda etkin önlem almanızı bekliyor. Sert ve tehlikeli akıntıları olan nehirde iki kere yıkanılmaz. İnsanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenden sonra olacak olanlarla ilgili inandıklarıdır başkan. Bölge halkı tarafından seviliyorsunuz. Sevgiyi erozyona uğratmayın.

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Sn. Ahmet Soyalan, öncelikle polis gününüz kutlu olsun. 700 polisin emekliye çıkacağı nedeniyle, 400 küsur polise ihtiyacınız olduğunu açıkladınız. Cefakâr ve fedakâr polis teşkilatının, sizin emir ve komutanızda, ellerinden geleni değil daha fazlasını yaptığını halk olarak bilenlerdeniz. Polis ordusu, gözlerinde ‘FAGO’ gözlük olmasına karşın, büyüdükçe büyüyen adli suç ordusunun aksine, takviye güç ilave edilmediği için küçüldüğü görülmüyor. Aradaki uçurumu çok çalışarak kapatırken, yapılması gereken bir şey varsa yargıçta biz savcı da biz diyenler, nedense bunu göremiyor. Polis eziliyor. Polis sayı bakımından adli suç önünde fedakarca çalışmasına karşın yetişemiyor denilmesine boş gözlerle bakanlar “Boşver” kelimesi de olmasaydı hayat çekilmezdi diyor. Bu boşvercilere, halk olarak bir boşverde biz çekerek Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu onlara öğreteceğiz.

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Sn. Mehmet Adahan, Vadili Belediye Başkanı olarak, bölgenizdeki bazı köylerde denetim zafiyeti yaşadığınız söyleniyor. Turunçlu köyü örneğinde olduğu gibi meydan ortasında, açıkta döner satışı yapıldığı ve içki satılmaması gerektiği yerde de alkollü içecek satıldığı öne sürülüyor. Bazı köylerde bunlar açıkça ve fütursuzca yapılırken, belediye olarak sizin bunu önleyecek hiçbir girişimde bulunmadığınıza atıfta bulunuluyor. Millet açıkta satılan dönerin birisine, meydanlarda satılan alkollü içkilerinde çocuklara zarar vermesinden korkuluyor. Denetime neşter atarak iyileştirmeniz ve bu zafiyete bir el atmanız bekleniyor. Sn. Adahan, senin bu denetim zafiyetine ‘Andilla’ koyarak uzaktan bakan bazı ‘Lera’lar muz kabuğuna basarak ayağının kaymasını bekliyor. Tabi sende bu umursamaz tavrın ile onlara destek veriyorsun. Vallahi ne diyeyim, bölge halkı senin nemelazımcılığına, muhalefet de umursamazlığına gıcık. Bilesin.

Sn. Mert Beysoydan, sosyal medya hesabınızdan yaptığınız açıklamada, Cumhurbaşkanlığına iş bilmeyen Münevver Çağın isimli birisinin getirildiğini ve göreve getirilen Münevver hanımın da sizi Köle Isaura gibi kullandığını belirttin. Kolu ve ayakları eşya taşırken yorulduğundan özel eşyalarını da size taşıtarak, baklavanın üstüne konan dondurma gibi hakaretleri bobatso üstüne koyarak gereğini yaptığını öne sürdün.Cumhurbaşkanlığında göreve başlarken, sözleşme yapıldığını, ancak sözleşmeye rağmen kapı önüne konulduğunu, yerine de yandaş takımından birilerinin alındığını belirttin. Ah be Mert oğlum. KKTC’de güven, sadece Sadiye Teyzenin oğlu Güven’dir. Gerisi ise fasa fisodur. Devlet-i Hümayün bireylerinin, sırt çantası olarak taşıdı yandaşlar ortaya çıkınca, öküzü öldürüp, ortaklığa son verirler. İnsanın ekmeğiymiş. Ailesi ve çocuklarının geçimiymiş. Onlar için vız gelir tırıs gider. Sevgili Mert, ağaç ne kadar büyürse bazıları o ağacın hep yaprakları kalacağını sanır. Ancak ağaç ne kadar büyürse büyüsün o yaprakların bir gün yere düşeceğini bazı zat-ı muhteremler unutur. Yapraklar yer düşmeye başlayınca ve hafif esen rüzgar önünde savrulmaya başlayınca o unuttukları şeyi işte o zaman hatırlayacaklar.

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Sn. Bertan Zaroğlu, dağda kurt var deyip, köylüyü dağa koşturtan. Sonra yalan söyledim diyen çoban gibi, sende istifa ettim. Yok, etmedim ama edeceğim dedikten sonra parti kuracağım. 2000 kişi ile yeri göğü inleteceğim deyip de çakıp, gürüledikten sonra yağmadığını ve sadece gürülemek ile kaldığını gören YDP kurmaylarının seni disipline verip ihraç edecekleri ileri sürülüyor. Sn. Zaroğlu, siyaset turşu suyu gibidir. İçenin midesi bulanır. İçmeyenin ise ağzı sulanır. Gök gürültüsü gibi gürüleyip de yağmasını beceremeyenlerin ise midesi bulandığı için midede ne varsa boca ettiği ile kalır. Sevgili Bertan, at binenin ise kılıç da kuşananındır. Ata binerek, kılıç kuşananlar, pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diyerek yola devam etmesi gerekir. Ayşaba, KKTC’nin siyaset arenasında, havaalanı yok, ama ustanın yanında acemi pilot da çok. İnsan biranda gümbürtüye gidebilir dedi.

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Sn. Ahmet Soykurt, YDÜ Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı uzman doktoru olarak, be ama bu ülkede güzel bir şey olmaz mı diyenlerin gözüne, dünyada sayılı merkezde yapılabilenLaparoskopik, yani kapalı yöntemle uzun ve zorlu operasyon sonrasında, ince barsaktan mide yaparak, gözlerinin içine, taaa ninnisine kadar soktun. Babamın adı Hıdır elimden bu kadar gelir diyerek kenara çekilmedin ve mide kanserine yakalanan 42 yaşındaki Zarif Hacıküçük’ün midesi ile mideyi besleyen ana damarı kaplayan tümörü çok yüksek riskli bir operasyonla çıkartarak hayatına hayat kattın. Sn. Sokurt, Vallahi ne diyelim? YDÜ Mütevelli heyeti senin doktor olarak yaptığın ameliyatlara, Sağlığına kavuşturduğun Zarif hanım ile ailesinin yanı sıra vatandaş da, başarılarına hayran doktorum.

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YAMYAMLAR

KKTC Meslisinde 5 tane yamyam, programcı olarak görevlendirilirler. Müdürleri onlara hitaben:

- "Şimdi burada çalışabilirsiniz. Burada iyi para kazanabilirsiniz. Ama yemek yemek icin Meclisin kafeteryasına gideceksiniz ve diğer çalışanları rahat bırakacaksınız" der. Yamyamlar hiç bir çalışanı rahatsız etmeyeceklerine söz verirler. İki hafta sonra müdürleri gelir:

- "Çok iyi çalışıyorsunuz. Yalnız üst kattaki temizlikçi kız kayıp. Ona ne olduğunu biliyor musunuz?" diye sorar. Yamyamlarin hepsi hayır derler ve bu işle hiç bir ilgilerinin olmadığını söylerler. Müdür gidince yamyamların şefi yamyamlara döner:

- "Aranızdan hangi maymun temizlikçi kızı yedi?" diye sorar. En arkadaki yamyam alçak bir sesle cevap verir:

- "Ben yedim" Bunun üzerine şef söyle cevap verir.

- "Ulan aptal! Biz 4 haftadır önce bakanlardan birkaçını. Sonra 3-5 tane Milletvekilini. Daha sonra bazı müdürleri, üst düzey bürokratları, ve bazı meclis amirlerini yiyip duruyoruz. Kimse de boş gezenin boş kalfalarının ortada olmadığının farkına varmadı. Nasıl olsa onların bir işe yaradıkları yoktu. Bakanları, Milletvekilleri yememiz anlaşılmadı ama senin durup dururken temizlikçi kızı yemen şart mıydı?!" Ortalık allem gallem oldu. Karıştı be akılsız. Diğerlerinin farkında değillerdi. onları boş ver. Fakat temizlikçi kızın kaybolduğunu millete nasıl izah edeceğiz.