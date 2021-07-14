Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış Harekâtı münasebetiyle, KKTC’ye geleceğiniz ve önemli açıklamalarda bulunacağınız açıklandı. Ayrıca eski futbolcu olmanız nedeniyle, ihtiyarlardan oluşan takımda yer alıp, sahada Messi ve Renaldo vari çalımlar atacağınıza vurgu yapıldı. Geleceğiniz açıklanınca, buraları bir telaştır sarmış gidiyor. Batıda Cavit amca (Covit 19) telaşı. Ortadoğu’da yaşamak için göç telaşı. Bizde ise kaldırım boyama, yüzme havuzuna dönüşen yollardaki delikleri doldurma ve yangına davetiye çıkartan kuru ot temizleme telaşı. Sn. Erdoğan, 20 Temmuz sonrasında Karpaz tarafına da bir ziyaret yaparsanız, delik deşik yollar, bakımsızlıktan kırılan köy ve yerleşim alanlarının tamiri yapılacağı için büyük sevap işlemiş olursunuz. Atalarımız iyililik yap denize at. İnsanoğlu bilmezse, Allah bilir demişti. Karpaz içinde bir iyilik yapanız diyorum.

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Sn. Ersan Saner, Nasreddin Hoca’nın eskiyen ayları kırparak yıldız yaptığı gibi, faaliyette olan ve etkinliklerin yanı sıra düğün yapılan yerlerini kırparak, yeniymiş gibi mantinlerini keserek açıyorsunuz. Ayrıca Türkiye ile KKTC arasında imzalanan protokol var. Protokole, kamu işletmeleri ve kuruluşları zarara uğratılmayacak diye bir madde konmuştu. Protokolün aksine, Ceryana kapılan Kıb-Tek, günde bir milyon, ayda 30 küsur Törkiş Lira içine giririyor. TÜK borç batağından, borçları silinip kurtarılmaya çalışılıyor. Alt yapı sorunu nedeniyle, Telefon Dairesi topal ördek gibi paytak gidiyor. Peki yarın, protokole dayanılarak, yahu bunlar zarar ediyor. ‘Özelleştirin’ gitsin denirse ne yapacaksınız. Eskiden Oyna GG derlerdi. Sonrasında camon Ers demeye başladılar. Sıra şimdi de döktür Ersan’a mı geldi? Çökecek windows’un bilgisayarda durmadığı, İşletim sistemi windows olanın, başı beladan kurtulmadığı gibi, döktüren Ersan sayesinde, halkın başı beladan kurtulmayacak.

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Sn. Erhan Arıklı, gidilen köyün minarelerinin göründüğünü ve kılavuz istemediğini ima ederek, hükümetin şu anki mevcut yapıyla gitmesinin oldukça zor olduğunu dile getirdiniz. Hükümet tomofilinin, makinesinin mangos ettiğini, rulemalarının yendiği için yampuri gittiğini, aksona gardasının kopması halinde tumba olacağını, altında kalmamak için, DP Genel Başkanı, Fikri Ataoğlu’na da gardaş gel bu işe nokta koyalım dediğini belirttin. Ayrıca Ataoğluna, gel birlikte hükümetten çekilelim daha güçlü bir koalisyon hükümeti olasılığı varsa yolunu açalım diyerek, diğer alternatiflere de açık olduğunu dile getirdin. Sn. Arıklı, eskiden Kasap hayvancıya yalvarırken, devir değişti ve hayvancı kasaba yalvarmaya başladı. Fırtınalı havadan çıkan ve yükselme trentine giren bir parti başkanı, güneş gören ve kar gibi erimeye başlayan bir parti başkanına gel bu erimeyi durduralım diyor. Ama parti ‘Gutsilli’ (İzmarit) kadar kalmasına karşın, bu teklif reddediliyor. Ört ki ölem.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Kara liste sayesinde, gındırık olan ‘Gancelli’yi tamamıyla kapatan Türkiye’nin giriş kapısından geri döndürülen Ali Bizden ile Ahmet Cavit An ile ilgili olarak bizim sorunumuz değil açıklamanıza bayıldım. Siz Madagaskar Milletvekili olarak, Habeşistan’da kurulan bir partinin Genel Sekreteri olarak, adı ‘Sonsuza kadar yaşatılacak’, soyadı ‘Yavru’ olan bir devletin bireylerine ‘Barra’dan dönen topun gol olmaması sonrasında, umursanmadığı gibi kapıdan ‘Hadde barra’ ense traşınızı görelim denilmesi mi umurunuzda olacak. Sn. Hasipolu, beraber yürüdük bu yollarda, beraber ıslanmadık yağan yağmurda şarkısını söylemeniz beklenirken, bir odada saatlerce bekletildikten sonra yollara salınan, vatandaşlarınızın anası ağlarken, geride vokal ve play back yapmanız hoş bir görüntü yansıtmadı. Ayşaba, Seçim köprüsü, sırat köprüsü gibidir. Fatih Sultan Mehmet köprüsüne benzemez. Düştün mü havada dumanın, kutuda ‘Yandım Allah’ nidaların çıkar dedi.

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Sayın Afet Özcafer, Bu UBP, UBP Mağusa İlçe Başkanı olduğunuz sıralarda, o zamanlar partide yaşanan olaylara sessiz kalmanız ve sonrasında da partiden ayrılmanız nedeniyle sanırım size hala daha kızgındır. Hafızam beni yanıltmıyorsa o zaman ‘Küçük’ şeyler ile uğraşmam demiş ve ‘Küçük’ işleri tozlu raflara kaldırmada ‘Dik’ bir duruş sergilemiştiniz. İntikam soğuk yenince lezzetli olur düşüncesindeki UBP, sanırım DP kanadından çalışma bakanı olmanızın yoluna ‘Androş’ (Takoz) koyuyor. Afet hanım mesele bakanlık yoluna dizilen taşlar meselesi değil. Mesele intikam alma meselesi de değil. Mesele, kabinede ikinci bir kadın bakanının olması ve hak eden birisinin o koltuğa oturma meselesidir.

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Sn. Sibel Tatar, Silihtar tepesinde, o beğenmediğiniz ve yenisinin yapılmasını istediğiniz Beyaz Saray’a gittikten sonra 500’lerde gezen egonuzun, tavan yaparak 1500’lere çıktığını ve ‘Ozon tabakasında ‘ gezinmeye başladığını gözlemledik. Sarayda, First Lady olarak bandoflaları (Terlik) giyerek temizlik operasyonuna başladığınızı, Devletin gerek sportif gerekse siyasi kurumlarına el attıktan sonra, sahibi olduğunuz Kanal T’de de operasyon gerçekleştirerek, aykırı ses olarak görmeye başladığınız yılların deneyimi, Serhat İncirli gibi bir duayeni etik olmayan bir şekilde kapı önüne koyduğunuz. Gabala çevirdiğiniz bu kapının önüne koyma işlemi, akordu bozuk müzik aleti ile detone olmuş şarkıcı gibi kulak tırmalamaya başladı. Sibel Hanım, ağaç ne kadar yüksek olursa olsun, birgün yaprakları yere düşer. Yere düşen o yaprak, rüzgârın önünde bir o yana bir yana savrulur. Herkes tarafından artık değersiz görüldüğü için birisi kaptığı gibi onu çöpe atar.

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Sn. Şener Elcil, KTÖS olarak, Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptıktan sonra, rahmetli Denktaş’ın görüşmelerde, imkânsızı istediği gibi sizde, Tatar ile Saner’den imkânsızı isteyerek, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaportlarını, beğenmedikleri, aşağıladıkları Kıbrıs Cumhuriyetine iade etmelerini istediniz. Hocam, bal demekle ağız tatlanmayacağını ‘Tu kaka ‘ denilmesine karşın, baldan tatlı olan şeyin geri iadesinin de olmayacağını sanırım bilenlerdensiniz. Şener Hocam, şu sıralar kimlik ve pasaport teslimi öncesinde, Türkiye’de seçim gibi çok önemli bir konu var. Cumhurumuz, AKP çorbasında tuzunun olmasını ister. Şuanda Vatan, Millet Sakarya, Nurlu, Ufuklar kitaplarını armağan etmeye çalışırken, Vatan ve Silistire şarkılarından derlenen potburiyi dinleti olarak sunmaya çalışıyor. Cumhurundan, gölge etmemelerini ve başka ihsan istemediğini söylüyor.

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Sn. Ünal Üstel, öncelikle Cavit amcanın (Covit 19) öptüğü şoförünüze ve sizlere geçmiş olsun dileklerimi iletmek isterim. Çiftlik Bank sahibi ‘Tosuncuğun’ Ferari’si gibi, her, 3-4 saniyede 100 Km hıza çıkmaya başladığınız zaman, bir şeyler olur ve tekerin önüne bir androş konulur. Bu defa Cavit amcanın androşu (Takoz) ile sanırım sizde temaslı duruma düştünüz. İlk testinizin negatif çıkması sevindiricidir. Sn. Üstel, ünlü düşünür Diyojen, çeşmeden avucu ile şu içen bir çocuk görünce, bu çocuk bаnа fаzlаdаn eşyаm olduğunu öğretti diye hаykırıp şu çаnаğını kırmıştı. Sizde, temaslı durumunu atlattıktan sonra, yaramızı görünce, tuzluğunu kapıp gelen ve anamıza nihavent, babamıza arabesk şarkı söyleten bu Cavit amcaya artık sen fazla oldun diyerek fırlatıp atın.

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Sn. Ayşegül Baybars, sizin İçişleri Bakanı olduğunuz zaman diliminde, HP’nin bariyası (Dost, arkadaş) konumunda olan, TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile gerek Türkiye’ye, gerekse KKTC’ye giriş ve çıkışları içeren, suçların önlenmesi protokolü imzaladığınız söyleniyor. İmzalanan protokol sonrasında binilen otobüste bu birliktelik, son durağa kadar devam edecek denilirken, sert esen rüzgârın, fırtınaya dönüşmesi ve çatıyı uçurması sonrasında, son durak yerine ilk durakta inilmişti. Sanırım o imzalanan protokol sonrasında hazırlanan ‘Garamuza liste’ kapıdan girenlerin karşısına, ‘Sana yasah hemşehrim’ tabelası olarak çıkıyor.Tek çıkış kapısı olarak gösterilen kapı bazıları için çıkmaz sokağa dönüştürüldü. Sn. Baybars, Milletin ‘Yıkım’ hükümetin de ‘Ekonomik Paket’ dediği buna benzer protokoller ile ‘Kara Delikler’ kapatılacak iddiasında bulunulmuştu. Bizim yamalı bohçada, delikleri kapatacak yama kalmazken, kapıların hepsi çıkmaz sokağa açılmaya başladı.

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Sn. Serhat İncirli, reyting canavarı yaptığın. Yaptığın anlaşmalar ile siphali-mangır (Para) cennetine dönüştürdüğün, full çeken bataryan ile halkın kapsama alanından çıkartmadığın Kanal T’den, etik yenirmi yoksa giyilirmi diye soranlar tarafından kapı önüne kondun. GüIün dikenin himayesinde yaşadığını sananlar, dikenin itibarının güI himayesinde olduğunu sanırım, senin sayende öğrenmiş olacaklar. Sevgili Serhat, etik mevhumunu öğrenmeyenler ve halkın sevgisini, beğeni ve takdirini kazanmış, duayen bir gazetecinin, işine hakaret edercesine son vermesi, unutma hakarete uğrayanı değil, hakaret edeni utandırır. Ben bunlara ağzımla sövmüyorum. Ama bir yerlerim ile küfür edercesine katıla katıla gülüyorum..

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Sn. Erkut Şahali, sabahleyin Kıbrıs TV’de katıldığın Haluk Yerli’nin programında, ringde kelebek gibi uçarken arı gibi sokan müthiş boksör Muhammet Ali gibiydin. Kadife gibi tatlı bir görüntü yansıtırken, yaz günü giyilen koyunyününden mamul kazak gibi yakıyordun. CTP hükümet ortağı olarak, koalisyona girmeyip elinizi taşın altına koymuyorsunuz diyenlere Faiz Sucuoğlu’nun bacağından, Hasan Taçoy’un kolundan çekiştirdiği, Japon yapıştırıcısı sürdüğü için koltuktan kımıldamayan Ersan Saner ile tabanı iç açıcı bir görüntü yansıtmayan UBP ile elinizi taşın altına nasıl koyacağınızı sordunuz. Ayrıca, iki Milletvekili olan YDP’nin birisinin adios diyerek ayrıldığını, DP’nin ise makinesinin teklediğini ve rayma istediğini ima ederek makinesi stop edecek bir arabaya binmenin akıl karı olmadığı imasında bulundunuz. Sn. Şahali, adamlar, ölsek ve bu beladan kurtulsak diye iç geçiriyor. Sanki öteki taraf, tahtalıköy dinlenme tesisleridir ve o dinlenme tesislerine sizi de davet ediyorlar

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Sn. Polat Alper, paylaşımında miadını dolduran ve artık ahristo listesine girmeye hak kazananlar yerine işin ehli bürokratlara ihtiyacımız var dedin. Siyasi dengelere göre, ehliyete bakmadan, her işi yaparım abi diyen ve eğitimi, tarımı hatta içişlerini yüzüne gözüne bulaştıran, yes sir demekten öte bir halt yapmayanları ‘Süper Bakan’ kategorisine sokuyorsunuz imasında bulundunuz. Tabi anasına göre tanasına göre katagorisine uygun olarak, müsteşar ve müdürleri de atıyorsunuz ve bu kararınızdan sonuç bekliyorsunuz dedin. Sevgili Polat, Başını acemi berbere teslim eden, cebinden pamuğunu eksik etmediği gibi bizde kafamızdan eksik etmiyoruz. Berberin solumazı, ,tellağın terlemezi, kahvecinin söylemezi, siyasetçinin iş bileni makbulken, bizler tersini yapma şampiyonu olduğumuz için bizlere Hanya’nın Girit’te Konya’nın Türkiye’de olduğunu öğretiyorlar.

İKİ AİLE

İki aile varmış ve her iki ailenin de birer kız çocuğu varmış.

Bir gün misafirlikte sohbete başlamışlar; Eee sizin kızdan ne haber?..

Valla işte ne olsun biliyorsunuz işe girdi geçen sene. Başını kaşıyacak vakti yok

İlk başlarda geceleri fazla mesai yapıyordu.

Sonra hafta sonları da çalışmaya başladı,, Patronu çok sevmiş her işi ona veriyormuş. Derken Ankara seyahatleri başladı. Bizimki çanta sekreter gibi patron nereye o oraya.

Sonra Paris seyahatleri falan filan en sonunda bu iş böyle olmayacak dediler,

patronu ev tuttu. Deli gibi çalışıyor evladım.

Ee, peki sizinki ne alemde?

Valla bizimki or**pu oldu, ben sizin kadar güzel anlatamıyorum