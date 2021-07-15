Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sayın Derviş Eroğlu, yıllarca el bebek gül bebek büyüttüğünüz, gözünüzden bile sakınarak, kuş sütü ile besleyip, kuş tüyü yastıklarda uyuttuğunuz, üzerine titrediğiniz UBP’de koltuk kavgası giderek büyüyor. Ben koltuğa daha uygunum. Yok senin kaşının altında gözün var tartışması UBP’de Tsunami yaratıyor. Ayşaba, Derviş Eroğlu gitti, düzen bozuldu. Disiplin ve saygı Allah’a havale edildi. Gurguranın 9 boğumunda dinlendirilerek ağızdan çıkartılması gereken kelimeler gelişi güzel fora edildi. Ne nizam nede intizam kaldı diyor. Sn. Eroğlu, ellerine yetiştirip büyüttüklerine çok güvendin. Aslında güvenmek iyidir ama güvenmemek galiba daha iyidir. Çünkü ağaca dayanırsınız çürür, insana dayanırsınız o da ölür. Siz de güvenip dayandığınız bu insanların dik duruşları ölünce sanırım yıkıldınız. Ne dersiniz?

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Sn. Cemal Özyiğit, dıştan müdahale ve diğer partilerden istifa edenlerin desteği ile kurulan UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin artık yok hükmünde olduğunu ve sıfırı tükettiğini belirttiniz. Cemal hocam hayatı ucuzlatacağız ve hayat standardını yükselteceğiz ayaklarında şov tüten açıklamalar sonrasında buzdan hayaller, şekerden mamül evler vaat edenlerin, günün sonunda yağan yağmur sonrasında buzdan hayalleri su, şekerden mamül evler de akideye dönüştü. Yapacakları tek bir şey kaldı. O da elleri ile beceremediklerini ayaklar ile yapmaktır. İstifa müessesini çalıştırarak ağırdan mahalleye gitmektir.

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Sn. Tufan Erhürman, CTP Genel Başkanı olarak UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin Anayasa’yı her gün by-pass ettiğini belirterek, Göğsünüze KKTC arması asmakla devletçi olmuyorsunuz, devleti korumuş olmuyorsunuz dediniz. Dünyanın herhangi bir yerinde, Anayasa ’10 gün içinde boşalan bir makama atama yapmanız gerekiyor’ derken siz 20’inci günde halen atama yapmadınız ifadesinde bulundunuz. Tufan hocam Anayasa bir defa delinmekle Abbas’ın Şerifi olmaz. Haaa bizimkilerin yaptığı gibi delik deşik ederseniz o…..u olur. Kapısının önüne çeker sandalyeyi müşteri bekler. Ah be hocam, Yamuk ağaçtan düz baston çıktığını siz hiç gördünüz mü?

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Sn. Fikri Ataoğlu, partinizin uhdesinde bulunan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğu, Dr. Koral Çağman’ın sağlığını ileri sürerek istifa etmesi sonrasında bir süredir boş olarak sahibini bekliyor. DP MYK’sı da bilgi birikimi hayli fazla olan Afet Özcafer’i bu göreve uygun görerek atanması konusunda karar aldı. Koalisyon ortaklarının birlikte karar üreterek hazırladıkları Protokolün birçok maddesine uymayan Başbakan Ersan Saner, sizin isteminize de hayır diyerek bir başka isim verin dedi. Vallahi bir partinin iç işlerine bu kadar karışmayı bir başka parti başkanı kendisinde hak görürse, ben buna ‘Yok artık’ bile demem. Çok yağlı bir yemeği sindirme meselesi mideye bağlıdır. Mide kaldırırsa, yağlı değil süper yağlı bile olsa ona bir şey denilmez. Ayşaba, bakın bizim birçoğundan farkımız ne biliyormusun? Biz koltuk sevdası ile adam olmadık. Her koltuğu ve siyasi gücü eline geçireni de adam yerine koymadık dedi. Ne demek istedi anlamadım. Anlayan bana da anlatsın.

Sn. Doğuş Derya Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Tören Paşası gibi ucuz propaganda işleri ile iştigal ettiğini ve Türkiye’de basmadık toprak parçası bırakmadığını belirttin. Vatandaşların kara listeye adı yazıldığı için Milli Güvenlik Sorunu nedeniyle fişlenerek Türkiye’ye sokulmamasına sessiz kaldığına vurgu yaparken, atanacak bakanı bile Fuat Oktay’ın gelişine havale ettiğini söyledin. Sevgili Doğuş, makama saygı babında Sn. Tatar’ı tenzih ederek söylüyorum. Siyaset arenasında endam kırıp, gerdan sarkıtan ve bunu yaparken KKTC Bol Kepçe Lokantasında, çukur tabaklarını tıka basa dolduran bazı insanlar Matruşka bebekleri gibidir. İlk gördüğün zaman büyük ama tanıdıkça küçülürler.

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Sn. Hüseyin Özgürgün. KKTC’ye geri döneceğim. Bana atılan çamurları temizledikten sonra da milletvekili adayı olacağım açıklamanız gündeme bomba gibi düştü. UBP içindeki bazı kişileri bir maraz, bir gaile aldı sorma gitsin. Ya Hüseyin’ini ‘Şeytan ‘ kandırır da parti başkanlığına adaylığını koyarsa diye içleri böğrülce kafaları tarhana kaynatır. Sevgili Hüseyin, Milletvekili adaylığınız hayırlı olsun diyeceğim. Bu güne kadar bal kavanozunu tutanların eline geçirdiği güç ile balı parmak yalamayı geçtim, kavanozun içindeki balı kaşık ile götürmesine ekşi sıkacaksın. Şimdi Can Yücel biz çocukken, yollar bozuk, musluklar bozuk, ziller bozuk, ama insanlar sağlamdı sözlerine, şimdi siyasilerden başlayarak onlarda mı bozuldu desem alınganlık yapan olurmu?

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