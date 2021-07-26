Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, sizin fırçanın dişleri bizimkileri fena yaraladı. Ersan Saner’in vücudu fırçanın yarattığı çiziklerden geçilmezken, Resmiye hanımın fırçanın acısından, yüzü önce limon sarısı, sonrada pancarımsı kırmızı oldu. Resmiye hanımın ‘Emredersiniz efendim’ sözcüğü, kekeme Ali Bulli Dayının gurgurasından (Boğaz) çıktığı gibi, 9 defa dinlendikten sonra ağzından çıkarken, el işaretiniz ile kürsünden aşağı in dediğiniz Başbakan Ersan Saner, İngilizlerin ünlü kalecisi Gordon Banks gibi, geriye plonjon yapmamak için eller göbekte, ayaklar esas duruşta yere ancak konabildi. İngiliz Vali Yardımcısının, Gecekondu sarayının yerine yenisinin yapılacak olması, Tatar’ın ağzını kulaklara kadar yayarken, yılın 365 günün 120 gününü tatilde geçiren nisap hastalığından mustarip vekillerimize yeni parlamento binasında, her vekilin ayrı odası olacak olması da zil çalıp oynamalarına neden oldu. Sn. Erdoğan, KKTC’deki konuşmanızda, Barış Harekâtı ile ilgili birçok ismi sayarken, nedense o dönemin parlamentosunda kararı alan milletvekillerinden, Necmeddin Erbakan’dan ve Karaoğlan lakabı ile anılan Bülent Ecevit’ten hiç bahsetmediniz. Onlara teşekkür edip, onların bu başarılarını dile getirmediniz. Vallahi bu durumu görünce ruh halim; Iphone da geri tuşu arayan Samsung’lu gibi ne yapacağını bilmez durumuna dönüştü.

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Sn. Ersin Tatar, günden güne, hem söylemlerinden hem tavırlarından dolayı Tatar, ‘Erdoğanlaştığı’ diyenlere gülüyorum. Neymiş efendim KC pasaportunu iade edeceğim demişsiniz de iade etmemişsiniz. Sonracığıma efendim her üç günde bir bayrak elde Türkiye kazan siz kepçe dolaşıp duruyormuşsunuz. Ne yani bir yavru, anasına son derece bağlı olduğunu göstertmek için koynundan çıkmaz, her dediğine kafasını emme basma tulumba gibi sallayarak emredersin anacığım demek ne zaman suç oldu. Efendime söyleyeyim, bu yola kefenini giydikten sonra çıkan size, o som ağızlılar birde madem yavru ‘Anasının’ gucağından inmiyor, şu serbest ticareti, ekonominin ayağa kaldırılmasını, ihalelerin KKTC’de açılmasını ve üretilen ürünlerin, TC’ye ihracata engeller ortadan kaldırılmasını istemiyor da bizi zarıncadıyor demez mi? Vallahi sinirden fes başımdan uçuyor. O som ağızlılar siga siga manamu (Yavaş yavaş) sözcüğünü herhalde bilmiyor. Önce Yavru Saray, sonra yavru koltuğun sağlamlaştırılması ve ‘Anaya biat’ kitabının bitirilmesi sonra küçük, mini minnacık işler olur. Değil mi ama?

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Meclis-i Mebusan’ın Aziz Milltevekilleri, hadde gene iyisiniz. Cumhurbaşkanı Tatar’a ‘Yavru Saray’ sizede ‘Yavru Parlamento’ binası yapılıyor. Ayrıca ayda 3 saat, yılda da 4 hafta çalıştığınız ve çok yorulduğunuz için, her birinize ayrı oda tahsis edilecekmiş. Vallahi zerdaliden düdük, incir ağacından flüt olmaz diyenlere inanmayın. Bazılarınızın namlusu eğri, gez ayarı bozuk olduğu ve taşınacak silah olmamalarına karşın, yeni parlamento binasında odanız olunca, zerdaliden düdük, incir ağacından da flüt olabileceğini göstereceksiniz. Yavru Saray ile parlamento binacığını yapacak olanlar, bazılarınızdan düdük ile flüt yapılamayacağını anlamadan, aman kapayın kapıyı, çevirin kilidi, vurun kafayı ve rahat, rahat uyuyun. Sn. vekiller, her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesleri olduğu gibi, bir vekilin meclisi asması ve lüks bir arabanın benzin pedalını lamarinaya dayayarak ‘Tabba Lamarina’ gitmesine benzer bir şekilde, biat kültüründe giderse, sanırım bu durum da halk nezdinde, o vekilin kendi ecelinin ayak sesidir. İnsanı 3 şey yıkarmış. Su, Sabun, Şampuan. Yalan. bir siyasetçinin havassu garayanni cinsinden vaatlerinin yanı sıra, yalanlar ile dolu sözleri sarf ederken tükürükleri de yıkar.

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Sn. Ersan Saner, KKTC Başbakanı olarak, Mevlut Çavuşoğlu’nun, ziyaretini hiçbir sebep göstertmeden, karga daha b…’nu yemeden ve siftah bismillah demeden, sabah, sabah iptal etmesi sonrasında, ilk şamarı yemiştiniz. İlk şamarın parmak izleri ve acısı geçmeden sanırım ikinci şamarı Erdoğan’dan yediniz. Gözden düşenin kırılmadık yeri kalmaz diyorlar. Yalan, gözden düşen bin parça, sizin gibi gönülden düşenin parçası kalmaz. Erdoğan ile Tatar’ın, günün önemine binayen yapacağı konuşma için düzenlenen platformda, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Tatar’ın yanında size dönerek, sizin burada ne işiniz var demesi şok yarattı. Ancak sizden konu ile ilgili en azından bir şeyler söylemeniz beklenirken, yüzünüzden, Morun, Mosmora dönüştüğünü gözlemledik. Elleriniz göbekte bağlı, mahcup bir şekilde platformdan inmeniz hayretten öte bir şey uyandırdı. Gözü geçtim ama gönülden de düşmeseydiniz, sanırım, tamda adaylığınızı açıkladığınız kurultay arifesinde bu size yapılmazdı. Sn. Başbakan, kurban olarak kesilen koyunun, sonrasında derisinin yüzülmesi, kesilen koyuna elem vermez. Ekşinin sıkılan suyu tad vermeyince, posasının yeri sanırım çöp tenekesi olur. Ne dersiniz?

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Sn. Mehmet Ali Talat, katıldığınız, Halk TV’deki programda, soruları yanıtlarken "müjde" değerlendirmesini, Kıbrıslı Türklerin komik bulduğunu, Ve sürecin hayal kırıklığı yarattığını dile getirdiniz. Eşitliğin çözüm ile olacağını belirtirken, zurnanın son deliği konumuna sokulan Kıbrıslı Türklere, Türkiye’nin, politikalarında değişiklik yaparken, sorma ihtiyacı duymadığını söylediniz. “Türkiye’nin bizi maceraya sürükleme hakkı yoktur” vurgusunda bulunurken, bu durumlara şahit olan hak ve hukuk bekçisi Hakkı dayının, sinirden kalp krizi geçirdiğini dolayısıyla Hakkın rahmetine kavuştuğunu belirtmeye çalıştınız. Uluslar arası bir sistem içerisinde Adil bir düzen kurularak yol almak varken, Adil dayının öfkeden diğer tarafa yolcu edildiğini ima ettiniz. Dünyaya, vatan millet Sakarya, Nurlu ufuklar söylemleri ile meydan okunacak, ilkel politikalara dönüştürülmesi muhtemel bu törenlere katılmayacağınıza vurgu yaptınız. Sn. Talat, dikili taş altında 5-6 hamle sonrasının hesaplandığı satranç yerine, attığı zarın getirdiği sayının oynandığı tavlayı oynamayı tercih eden parmak kaldırma uzmanı, biat kültürü Prof.’ları ile ‘Yes Sir’ kulübü müdavimlerinin yaratacağı gelecek, Bülent Ersoy’un göz farından, daha parlak değil. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Erdoğan Sorakın, son zamanlarda lastiği bilerek patlatılan. Makinesine şeker döküldüğü için tekleyen, aksona gardasına hasar verilen ve tekerlek rulemaları yıpranan KKTC tomofili, ana caddeden çıkartılarak, monobadiye (Tarla yolu) sokulmak isteniyor. Sonu nereye çıkacağı pek belli olmayan Monobadi’ye (Tarla yolu) sokulmaya çalışılan tomofilin, gideceği yolun tehlikeler ve tuzaklar ile dolu olduğunu ima ettiniz. Ve Kıbrıs Türk halkını, uluslararası hukuk ve uluslararası camiadaki yerine taşıyacak yolun, Ana Cadde olan, Federal çözüm olduğuna vurgu yaptınız. Sn. Sorakın, sizin de belirttiğiniz gibi uluslar arası camiada onurlu yer almak dururken, macera düşkünü kişiler ile ‘Truva atları’ benzerlerinin sayesinde, yalnızları oynayacağımız o monobadi yolunun sonundaki uçurumdan, onursuz bir şekilde tumba olacağız. Ayşaba, Kanuni Sultan’ın yanı sıra Veziriazam’ı Parga’lının ruh ikizleri sayesinde besleme olduk. Hain olduk. Ama lütfen artık düte parmak, enseye tokat atılan ‘Summak dayı’ olmayalım dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Lütfen birisi Türkçeden Türkçeye tercüme ederek bana da anlatsın. Sevinirim.

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Seni seviyorum

10 kişiyi öldürmekten ömür boyu hapis mahkumu olan adam hapisten kaçar.

Kaçarken önüne çıkan bir eve girer ve yataklarında uyumakta olan bir çifti esir alır.

Adamı bir sandalyeye, kadını da yatağa bağlar. Bir an etrafına bakınıp kadının üstüne atlar ve boynunu öpmeye başlar.

Aradan bir dakika bile geçmez, mahkum yeniden ayağa fırlar ve odayı terkeder. Bunun üzerine adam karısıyla konuşmaya başlar: -

"Sevgilim, bu adam yıllardır kadın görmemiş. Boynunu nasıl öptüğünü gördüm. Sanırım geri gelince seninle birlikte olmak isteyecektir. Aman ne derse yap, onu sinirlendirme, sadece memnun olmasını sağla ki burdan sağ çıkabilelim.

Unutma ki hayatımız buna bağlı. Dayanıklı ol ve unutma, seni seviyorum!" Kadın bu sözler üzerine gülümser ve sakince konuşur: -

"Haklısın sevgilim bu adam yıllardır kadın görmemiş ama o sırada benim boynumu öpmüyor, kulağıma senin çok yakışıklı olduğunu, seni çok beğendiğini söylüyordu.

Hemen ardından da bana vazelinin banyoda olup olmadığını sordu. Dayanıklı ol ve unutma, ben de seni seviyorum