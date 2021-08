Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersan Saner, KKTC bütçesi SOS verirken, zeytin yağına bulanmış zam kazıklarınız da bizim ceplere ‘Yandım anam’ türküsünü söyletiyor. Devlete borçlanma konusunda kırmızı ışık yakılmazken, bizler kırmızıyı geçtik yeşilde bile geçemiyoruz. Maşallah patlıyorum diye KKTC kurumlarına münhalsız, sınavsız personel istihdamı gırla gidiyor. Dışışleri, İçişleri derken, BRT’de 60 kişi Akit anlaşması beklerken, istihdamlardan, BRT’yi bumbara döndürdünüz. Sn. Saner bütün yollar Roma’ya çıkıyor derler. Yalan. Vallahi yalan. Bütün yollar kurultay ile oy sandıklarına çıkıyor. Dikkat edin, alkış ve oy bekleyen yuhalanmayı da göze alması gerekir. Tükürüklerden dolayı koltuktan cenabet gitmeyin.

Sn. Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı olarak, bizleri de üzüntüye boğan yangınlara müdahalenin devam ettiğini belirttiniz. Muğla’da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle yangına müdahalenin sürdüğünü belirtirken, bütün bu güce rağmen yangınların başını alıp gitmesi sonrasında, bizim buralarda anlat guzum Perihan, tu yüzüne Mehmet derler. Sn. Pakdemirli, koskoca Türkiye’nin 3 kiralık yangın uçağı olduğunu açıkladılar. Bizim Minik Kuşlar ilk günler 3 uçaktan sadece birisinin yangın bölgesine intikal ettiğini söyledi. Ve merak bu ya diğerlerinin nerede olduklarını sordular. Ayşaba yazılan ve yapılanları ne kadar silerseniz silin. Defterde ya izi kalar silginin, yada defterin sayfasını yırtar dedi. Aman hatalar sonrasında yırtılan defter olsun da silinen siz olmayın.

Sn. Kaya Türkmen, TC eski Büyükelçisi olarak, Türkiye’den kim isterse gelsin, dikkat denilince esas duruşa geçen böyük siyasetçilerimize nasihatte bulunarak, silkinerek kendilerine gelmelerini ima ettiniz. Ve Ankara’nın suyuna gidersek, iyi çocuk olursak sırtımız yere gelmez” düşüncesinin, Kıbrıs Türk halkına zarar verdiğini söylediniz. Ve emir eri konumuna gelerek, otur arap kalk arap modundaki, Kıbrıs Türk siyasi aktörlerinin Türkiye otoritelerine kayıtsız şartsız bağlı olmaları, her hareketlerinde, Ankara’nın onayını aramalarını tasvip etmediğinizi söylediniz. Sn. Türkmen insanlar alışkanlıklarının esiridir. Koltuk için alışkanlıkları arasında ‘Yes Sir’ de olan bizimkilerin gidecekleri tek yer çıkmaz sokak ve bandoflalarını giydikten sonra bindikleri otobüste, son durak yerine inecekleri yer ilk duraktır.

Sn. Bertan Zaroğlu, Millet Partisi Genel Başkanı olarak sessizliğinizi bozarak, sükut altındır diyenlere altınınız sizde kalsın dediniz. Son günlerde UBP ile YDP arasında yaşanan krizin, ‘danışıklı dövüş’ olduğunu öne sürerek, be arkadaşlar bunlara inanmayın. Bunlar hepsimizi sulu götürür ve susuz getirir imasında bulundunuz. Alangirli dövüşün ise başbakanın kurultaydan kaçmak için danışıklı dövüş yolunu seçerek baskın seçime gitmek istemesine bağladın. Baskın seçimde ise Millet Partisine, Ronaldo ve Messivari çalım atarak seçime girmesini önlemek olduğunu belirttin. Sevgili Bertan hükümet koltuğu çok verimli bir nesnedir. Ayni yapışkanlı kâğıda benziyor. Sivrisineği, Karasineği, küp düşeni ve böceği dönüp dolaşıp kağıda yapışıyor. Hol yapışkanlı kâğıdı güzel bir şey sanıyorlar. Ama Yapıştıktan sonra mortoyu çekip siyasi mevta olabileceklerini unutuyorlar.

Sn. Cemal Özyiğit küresel ısınmadan etkilenen coğrafik kuşakta olmamız nedeniyle karbondioksiti emen ağaçlara ihtiyacımız olduğunu belirttiniz. Erdoğan ile Tatar'ın, buralarda kimsenin istemediği, ağaçlık bir yere yapılacak olan külliyeye harcayacakları parayı, orman yangınlarında kullanılmak üzere, güçlü bir filonun oluşturulması için kullanmalarını istediniz. Hocam, konu saray olunca kelleyi-mefruşat sert olur. Nuh derler ama Peygamber demezler. Makamlarına giden Monobadi fazla çamurlu olduğu için, yanlarına varmada zorluk çekilir. Ve öneri yapılmakla yetinilir. Ancak önerilen güzel şeyleri de görmezden gelerek ‘Si...tir Pilavı ikram etmeyi tercih ederler. Sınav kâğıtlarına baktım, evladım yazın okunmuyor dedim. O zaman Kışın okuyun dediler. Öneri için Çıkmaz ayın, son haftasının, mübarek Cuma gününe denk gelen, güne kadar beklemek gerekecekmiş hocam.

Sn. Erhan Arıklı, bir Milletvekiline yaptığınız göndermede, aylarca bu Milletvekilinin Kıb-Tek ile yatıp Kıb-Tek ile kalktığını ve bütün derdinin, önceki yıllarda adrese teslim ihaleler ile Kıb-Tek'i milyonlarca lira kazıklayan firmaların, soyguna kaldıkları yerden devam etmelerini sağlamak olduğunu belirttiniz. Eskiden alınan akaryakıtın kalitesine bakmazken, partisinin hükümette olduğu yıllarda ihaleleri bir tek gündeme getirmediğini belirterek, araştırma komitesinde kimin avukatlığını yaptığını bildiğinizi söylediniz. Ve eskiden parmak ile yenen balın kepçe ile mideye boca edildiğini ima ettiniz. Sn. Arıklı, adamın 120 kilo sevgilisine minik kuşum dedikten sonra aşkın gözünün kör, alengirli ihalelerin üzerine gitmeyen siyasetçinin de topal olduğunu anladım. Sağırı es geçtim, Kör ile topaldan sanırım bir muk olmaz.

Sn. Arda Çileker çok sayıda TDP üyesi gencin katıldığı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütünün, 6. Olağan Kongresinde, TDP Gençlik Örgütü Başkanlığına seçildiğiniz öğrendik. Açıklamanda, bugünkü gençlerde iş yok diyerek sizleri hor görürken başarısızlığınız halinde cibbana çalacak olanlara da göndermede bulundun. Ve gençler olarak birbirinize güvenerek, çok çalıştığınızı ve, çalışmaya da devam edeceğinizi belirttin. Sevgili Arda, Baş dille tartılır. Açıklamandan sonra dil tartıldı, fizikten yüz, kimyadan da yüz ve üzerinde yıldız olmak üzere çok iyi not aldı. İlla hayattan bir ders çıkartılacaksa, bence senin gibi gençler In olurken, bir ayağını kaldırırken diğer ayağını köpek kapan, yaşı geçmiş içi geçmiş koltuk müdavimi ihtiyar siyasetçiler OUT olmalı.

Sn. Salahi Şahiner, katıldığınız televizyon programında geminin kaptanının son derece acemi olması nedeniyle, yok denilecek durumda olduğunu belirttiniz. Toplum çıkarları yerine, siyasi çıkarları peşinde koşan siyasetçilerin ayakları altında halkın ve ülkenin ezilmekte olduğuna vurgu yaptınız. Kayıt dışı verginin çok olduğunu, bunun %50’sinin toplanması halinde kimseye ihtiyacımızın olmayacağımızı belirttiniz. Siyasi nedenlerden verilen teşviklerin hiçbir ülkede arabın yalellisi gibi uzayıp sonsuza kadar gitmediğini, bir devre verildikten sonra cevizcinin çuvalında oynamak bu kadar denilerek sonlandırıldığını söylediniz. Kalkınma Bankası faizi uygundur diye devleti değil yatırımcıyı borçlandırması gerektiğini, kulağı duymayan, gözü görmeyenlere ilettiniz. Salahi vekilim, gölgelerin altında çok şey gizlidir. O gölgelere ışık tuttunmu altından çok şeyler gün ışığına çıkar. Perdeyi de araladın mı döndürülen dolapların boyutu gözler önüne serilir.

Sn. Ünal Üstel, sağlık ve eğitime bütçede ayrılan payın yetersiz olması nedeniyle, sağlığın yılın ortasında lastiği patlak tomofil gibi gitmeye başladığı çok bilinmeyenli bir denklem değil. Koltuk ve oy peşinde iz sürenlerin her yol Roma yerine, sandığa çıkar düşüncesi ile yaptıkları istihdamlar gırla giderken, bakanlığınıza, kanserlilerin ilaçlarının alınması için ihtiyaç duyulan 12 milyonu vermemesi, sanırım sizin nezdinizde bakanlığı da zor durumda bırakıyor. Sn. Üstel, size ve kanserlilere bu durumu reva görenlere inanın küfür etmiyorum. Ama küfür edercesine bir yerim ile katıla katıla gülüyorum

Sn. Serdar Denktaş, son zamanlarda bilinen ama görünmeyen güçlerce göz, gez arpacık denilerek target yapıldınız. 20 Temmuz törenlerine katılmayıp tatile gittiğiniz gerekçesi ile Milliyetçi- Lilliyetçi kesim tarafından topa tutuldun. Sevgili Serdar, senin babanın Denktaş olduğu ve bir pire için yorgan değil döşeği bile yaktığı unutuldu. Senin de onun oğlu olduğun için Silihtar’daki, Tanzimat Mahallesinde hisar üstündeki Saray’da büyüdün. Hisar üstünde, tek pirili için gözyaşları döktün. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satar sen o pirili için çoğunu yakarsın. Unutulmasın.

Sn. Kubilay Özkıraç EL-SEN Başkanı olarak, Tel-Sen'in özelleştirmeye karşı yaptığı uyarı grevinde yaptığın açıklamada, nasihat ile uslanmayın hakkının kötek olduğunu ima ederek yapılması gereken tek şeyin “başkaldırı” olduğunu söyledin. Ve bizim emir eri dediğimiz, seninde bu ülkeyi yönettiğini zanneden memurlar dediklerini protesto ettin. Tüm toplumu bir başkaldırıya davet ederken, hadde ama geç kalıyoruz dedin. Sevgili Kubilay, sağolsunlar yaramızı gören tuzluğunu kapıp geliyor. Ama sen onlara boş ver. Bırak tırıs gitsinler. Çünkü eğer iş ceza kesmeye kaldıysa sivil toplum örgütleri ve sendikalar olarak hakimde sizsiniz, savcıda sizsiniz

