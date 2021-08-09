Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, en çok traja sahip, ‘Fısıltı Gazetesi’ manşetten verdiği haberinde, Afganlıların bölük, bölük Türkiye’ye geldiğini, gelen Afganlıların da, Taliban’a karşı savaştıkları ve ABD’nin ay sonu gitmesi sonrasında, ülkenin %80’ini kontrol eden Taliban’ın, bunları katletmemesi için Türkiye’ye gönderildiklerini yazıyor. Çanakkale bölgesinde bir kampta toplanacak olan Afganlıların, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gibi eğitileceklerinden dem vuruluyor. Bazıları üniformalı olarak gelen Afganlıların, Türk ordusunun bir askeri bile çarşıya askeri kıyafet ile çıkmazken üniformalı çarşıya çıktıklarına vurgu yapılıyor. Bir ara 100 bin Suriyeli’yi KKTC’ye gönderelim demiştiniz. Fareyi yuvası sığmaz kuyruğundaki maşrapa ile yuvaya giremeyeceği için, Allah rızası için bu defa 100 Afganlıyı KKTC’ye gönderelim demeyiniz. Ayşaba, Suriyeliler konusunda, malum sütten dilimiz yanmıştı. Şimdi önümüze konan yoğurdu, buzdolabından çıksa bile üfleyerek yiyelim diyor.

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Sn. Gürcan Erdoğan, KIB-TEK Genel Müdürü olarak, ölmemek için öldürmek gerekir felsefesinden hareket ederek, elektrikte acilen en az %30’luk artış yaparak, biz kurtulurken, halk ve iş çevreleri olarak siz tahtalı köye yolcu olabilirsiniz dediniz. Açıklamanız sonrasında halk ve İş adamları, orta parmağını kaşırken, fiyatlar düşürülecek yönünde verdiği umudu geri alanlar, aldıkları ahı da güle güle kullansınlar deniyor. Sn. Erdoğan, biri birine muhtaç olanlardan birisi, boğazı sıkılarak tahtalı köye yollanırken, sanırım diğerinin yaşam şansı kalmaz. Biliyorsunuz akıl, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan bir kaldıraçtır. Ama kullanmasını bilene. Bilmeyen ise bir çakıl taşını bile yerinden oynatamaz. Oynatmayı becerirlerse, o çakıl taşı uçurumun dibine hep beraber gidileceğini öğretir. Bakın, hayatın ipleri bazen sizlerin elindedir. Bir iple intihar da edebilir, salıncakta kurulabilir.

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Sn. Ersan Kaşif, El-Sen Genel Sekreteri olarak yaptığın yazılı açıklamada, iki çalışanın, elektrik kesilmelerinde sanki onların sorumluluğu varmış gibi, Mağusa Bölge Amirliğinde görevli iki çalışanın, borcu nedeniyle elektriğini kesmeye gittiği, Salih Tüfekçi’ye ait beton şantiyesinde, önleri kesilerek darp edildiğini belirttiniz. Arsıza yüz verince, astarını da ister dediğimiz noktada, darp edilen iki çalışan eli ile eden, boynu ile çeksin düşüncesi ile polise şikâyette bulundu. Sevgili Ersan, insan kalıbıyla değil, kişiliğiyle, onuruyla, düşüncesiyle ve yüreğiyle insanlığının ağırlığını ortaya koyar. Ama ne yazık ki, bazılarının insanlığı çok ileride olduğu için artık görünmüyor.

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Sn. Hüseyin Cahit, eskiden müdürlüğünü yaptığınız Spor Dairesine müsteşar oluyormuşsun. Başbakan Ersan Saner’in, Spor Dairesinin başına geçirerek, sizi Müsteşar yaptıktan sonra Başbakanlığa bağlayacağı iddiası var. Hüseyin Müdürüm, vallahi at binenin, Kılıçta kuşananındır. Sizi ata bindirenler, seçim zamanı sanırım hadde kılıcını kullan diyecek. Reklam filmindeki Elmor gibi, Piyangoların musluğunu aç, falan köye suyu akıt, sonrasında filan köy bizden değil musluğu kapat denilecek. Sipalide (Para) boğulanlar mutluluktan uçarken, andilla koyarak bakanlarsa, yer çekimini bulan Newton’a olan saygılarından, kanatları olan penguen ve tavuk gibi uçamayacak. Ayırımcılıktan ağlayacaklarmış boş ver balıkta ağlar ama denizin haberi bile olmaz.

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Sn. Hikmet Kurt, İzmir – Bornova’dan arayarak telefoniyen vermiş olduğunuz bilgide, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma Meclisinin eski Başkanı Yahudi asıllı Rus politikacı, Vladimir Jirinovski ile Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in, Petkim Aliağa’da görev yaparken KGB ajanı olarak da staj gördüklerini belirttiniz. Dikkat çekmemek için ayrı ayrı evlerde kalırken, KGB ajanı olarak da görev yaptıklarını iddia ettiniz. Bunun yanı sıra, orman yangınlarını söndürmek için gelen yangın uçaklarında, KGB ajanları olduğunu ve haritalar çıkarttıklarını iddia ettiniz. Sn. Kurt, iddialarınızın doğru olması halinde, galiba denize düşen yılana sarılır misali bizde yılana sarıldık. Aman dikkat edelimde sarıldığımız yılan dönüp bizi ısırmasın. Yangınları söndürme aşamasına ‘Allah Kerim’ derken, derin olan Kerim’in kuyusunda ip kısa geldiği için inşallah kalmayız.

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Sn. Ünver Bedevi, Barolar Birliği Eski Başkanı olarak, beraat eden ve fazladan ve boşuna cezaevinde yatmış birisinin tazminat hakkı olmadığını belirterek, düzgün bir adalet sisteminde bir kişi fazladan yatmışsa o kişiye tazminat ödemesi gerektiğini belirttin. Son yaşanan beraat olayında, o kişinin tazminat yerine, bakkaldan bir şişe su alıp afiyet ile içmesi gerektiği imasında bulundun. Sevgili Ünver, Adil amca rahmetli olduğu için bu durum adil bir durum olmaktan çıkartıldı. Senin de belirttiğin gibi dişlileri yıpranan Adalet mekanizmasında, birçok konunun yasal düzenleme ile eksikliklerinin giderilmesi için bir hukuk komisyonu kurulup yıpranan dişliler düzeltilmesi gerekir. Peki, babamın adı Hıdır, nalıncı keseri gibi kendi taraflarına yontmak için komitelere kendi adamlarını koymak isteyecek siyasilerin elimizden gelen budur diyecekleri noktada bu iş nasıl olacak dersin? Ayşaba, balık ağa girince gözü açılırmış derler. Bunlar bizde göz bırakmadılar ki ağa girince açılsın diyor.

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Sn. Halis Üresin, Merkezi İhale Komisyonu Başkanı olarak, akaryakıt ihalesinde endek göndek yapmayı düşünenler, senin şirketler mukayyidi olarak, KT Hava Yollarının tasfiyesinde, hiçbir şaibeye yol açmayacak şekilde gösterttiğin düzgün çalışmayı unutanlar, şahurga kapacığını senin başında patlatmaya çalıştı. Ancak teknik verilere dayanarak yaptığın açıklama sonrasında, şahurga gabacığını boğazlarında bıraktın. Sn. Üresin, zirveye kartal gibi süzülerek, yılan gibi sürünerek de çıkılır. Sen o zirveye süzülerek çıkarken, bırak yılan gibi sürünenler yara bere içerisinde o zirveye çıkabilirlerse çıkmaya çalışsınlar. Vallahi senin mahallede havaalanı yok ama maşallah pilot çok. Boşver bırak işte böyle yere çakıla çakıla gitsinler.

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Sn. Sefa Karahasan, Türkiye’nin birçok büyük gazetesinde görev yaparken, birden etrafta TC Büyükelçiliğinde Basın Müşaviri olacağına yönelik haberler yoğunluk kazandı. Hah bizim Sefa Elçilikte basın müşaviri olacak ve gol atacak derken, yan hakemin off-side gerekçesi ile bayrak kaldırdığını gördük. Buna rağmen yakın mesafeden şutunu attın. Ama Kıbrıs ağzı ile söyleyeyim top barradan (Üst kale direği) döndüğünü gördük. Sevgili Sefa, yeşili geçtim, sen bu konularda kırmızıda bile durmazken, yeşil ışıkta durdurularak geçemezsin denilmesine anlam veremedik. Herşey nasip işi Sefa. Bir çay söylersin nasipse o çayı içersin. Bu defa hayaller Paris, gerçekler Eminönü oldu. Boş ver bu defa o çayı içersin.

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Sn. Sanlı Çoban, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bir operasyon sonrasında, böbrek nakilli bir hasta olan sana, YDÜ Hastanesinde müdahale edilerek, tedavi uygulandı. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ahmet Soykurt tarafından ameliyat edilerek ‘Çağın Hastalığı’ olarak nitelendirilen ve yaşamsal tehdit oluşturan sorunun, Böbrek Nakilli Hastaya Obezite Cerrahisi Uygulanmak suretiyle ortadan kaldırıldı. Sevgili Sanlı, gerçekleştirilen ameliyat sonrasında artık sarıyı artık daha parlak, Lacivert rengini daha göz alıcı olarak göreceksin. Sen birşeyler verdikçe dost, görünen çok olur. Birde sen bir şey iste, gör bak hepsi birden nasıl yok olur diyenlere inanma. Bak sağlık istedin sana elini uzatan çok oldu be Sanlı.

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Sn Halil Sadrazam Emekli Kurmay Albay olarak siz, “Esas sorun Kıbrıslı Türk subayların GKK Komutanı olamamasıdır.. Yardımcılık makamı zaten etkisiz, yetkisiz bir makamıdır dediniz. Görev süresi uzatılmayan Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın kardeşi, emekli kurmay albay Mehmet Dağman’da, Kardeşime görev süresinin uzatılacağına yönelik sözlü bilgi verilmişti. Ancak atama yapılmadı” diyerek bir anlamda Kıbrıslı Türklerin böyle mevkilere getirilmemesi yönünde gizli bir görüşün olduğunu ima etti. 2 yıl sonra ne değişti derken, çok şey değişti derim. Örneğin Merkez Bankasının yönetimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı makamı ile Başbakanlık makamının da kağıt üstünde değişmemesine karşın fiiliyatta değiştiğini görmekteyiz. Keza Muhtarlığa kadar etki alanımızın kalmadığını 3. Sınıflıktan 4. Sınıflığa terfi ettiğimize tanık olduk. Sevgili Komutanlar, maşallah tipi Tarlabaşı, egosu Duvar, emirleri yerine getirmekteki duruşları Nişantaşı olanlara yapmak istediklerimi Şeytana anlattım. O bile bunlara değmez boş ver dedi.

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Sn. Engin Solakoğlu, emekli bir diplamat olarak Türkiye’nin 1974’ten beri fiilen Kıbrıs’ta olduğunu belirterek, Kuzey Kıbrıs kalkındı mı? diye sordunuz. Görünen köyün özellikle minarelerinin göründükten sonra klavuz istemeyeceği imasına bulunarak, 1974’ten beri fiilen Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Türkiye’nin geçen zamanda defalarca kalkınma stratejisi değiştirdiğini ancak gönülsüz köpeğin ava götürülmesi örneğinde olduğu gibi avcının da köpeğin de elinin boş kaldığı imasında bulundunuz. Sn. Solakoğlu, hayat üç buçuk ile dört arasındadır. Kıbrıs’ın yarısını elinde tutarken, bir koyup beş alan (Şükrü Sina Gürel’in sözüdür) Türkiye birçok vatandaşına yarattıkları ile dört dörtlük kazanırken, muhtariyet idaresi bile bırakılmayan ve besleme yaftası yakıştırılan Kıbrıslı Türk’ de yaşadığı sorun ve sıkıntıların yanı sıra, çocuklarının göç etmesini önlemek için bir yerleri üç buçuk atıyor.

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Sn. Osman Belin, KKTC hükümeti tarafından getirilsin de nerden getirilirse getirilsin. Kaynağı belli olmayan, paralar beyaz veya kara olduğuna bakılmaksınz kabul edilecek açıklamasına tepki gösterttiniz. KKTC’ye getirilmesi karşılığında hesap sorulmayacağı ve sadece %2.5 vergi alınacak para demoklesin değil, AB’nin suç gelirlerini önleme birimi FAFT’ın kılıcı olarak başımızda sallanıp duracak. %2.5 vergi alacağız diye çıktığımız yolda kaş yapayım derken gözümüzü çıkartacağız. Sn. Belin, bizim hükümet boş ver gelsin de nereden gelirse gelsin diyor. Ama bunlara göre ‘Boşver” kelimesi de olmasaydı hayat çekilmezdir. Ne diyeyim Allah’a, hadde gerisini getirmeyeyim.

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş.Babası ona ne is bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?". Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mı ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."