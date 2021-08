Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Ersin Tatar, ‘Aşure Lokması’ Etkinliğinde yaptığınız konuşmada, alevi inancından bahsederek insanları inançlarına göre ayırmamak ve ayrımcılık yapılmaması gerektiğini belirttiniz. Sn. Tatar, lütfen bizi süslü laflar ile yemeyin. Çünkü inançlara saygılı olduğumuz pek inandırıcı gelmedi. Çünkü her köye bir cami yapılırken, Aleviler için neden ‘Cem Evlerinin’ sınırlı sayıda tutularak yapılmadığını inanç özgürlüğü ile bağdaştıramadım. Işıklar yanarken kadınların farklılıkları ortaya çıkar. Işıklar sönünce ise tüm kadınlar güzeldir. Aşure gününde değil, aşure etkinlikleri dışındaki günlerde kadınların güzelliklerini görmek isteriz.

**

Sn. Derviş Eroğlu, solunum sıkıntınız nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığınızı öğrendik. YDÜ hastanesinde yoğun bakıma alındığınız açıklandı. Öğle saatlerinde götürüldüğünüz Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavinize başlandığı belirtildi. Başhekimi Prof. Dr. Müfit Cemal Yenen, Viral bir enfeksiyondan şüphe edildiğini ve durumunuzun şuan itibarı ile iyi olduğunu dile getirdi. Allah şifa versin. Allah utandırmasın bataryalarınız full çekmeye devam ediyor. Full çeken bataryalarınız sayesinde insanların kapsama alanından çıkmıyorsunuz. Ve kalplerinin en güzel köşesindeki yerinizi muhafaza ediyorsunuz.

**

Sn. Ersan Saner, Türkiye’nin bize gönderdiği paranın 17 milyonunu sağ cebinizden çıkartarak sol cebinize koydunuz. Sonrada Anaya, sizin paranız ile size yardım edelim dediniz. Vallahi bu durumu gören Nezihe Teyze, be ama bunların ayranı yok içmeye, Anaya ne olur beni gör şovu için 17 Milyon ile giderler Türkiye’ye dedi. Haaa bu arada, maç devam ediyor sözünüze atıfta bulunan Sucuoğlu kurultay öncesinde cırıklaklık yaparak maç ortasında, kural değişikliğine gitmeye çalıştığınızı ve nalıncı keseri gibi hep kendinize kesmeye çalıştığınızı söyledi. Ama ne yaparsa yapsın. Hatta bir taraflarını yırtıp takke diye başına geçirse bile %60 oy ile Alman Leopar tankı gibi ezip geçeceğim imasında bulundu. Sn. Başbakan, yanlış ne kadar çok olursa silgi o denli azalır. Sizin silgi azalmayı geçtim, lamarina tarafı sayfayı yırtmaya başladı. Aman dikkat edin.

**

Sn. Doğu Perinçek, yeminle söylüyorum ne Tatari topaç, ne hulahop, nede çeşitli renk yansıtan döndürek sizin yanınıza bile yaklaşamaz. Özellikle ‘Şeriat’ düşkünü Taliban’ı, karizmatik lider, laikliğin mimarı Atatürk’ün yerine koymanıza bayıldım. Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan, Kurtuluş Savaşını başardı ifadeniz sonrasında, çölde su bulan Bedevi gibi sevinçten yerlerde tepindim. Sn. Perinçek, bizim buralarda atma recep din gardaşıyız. Dütünden çıkartma derler. Ayşaba bütün insanlar aynı dilde gülümser. Ama Doğu evladımın bizi tebessümü geçtim. Yerlerde göbek dansı atarcasına güldürmesi, Milyarlarca gülüş arasında en favorim olanıdır dedi.

**

Sn. Enver Öztürk, KKTC Formula 1. Yarışı olarak nitelendirilen UBP Kurultay yarışı ile ilgili olarak, UBP adaylarına be efendiler yarış pistini şaşırdınız. Siz Pist 1’i bırakarak Pist 2’ye geçtiniz. Pist 2’de Erhan Arıklı ve YDP’nin yarışı yok. Dolayısıyla onun ve YDP ile yarıştığınızı zannediyorsunuz. Geçin Pist 1’e orada neler yapabileceğinizi insanlara gösterin dediniz. Sn. Öztürk, fil ile yatağa giren ezilmeyi de göze almalıdır. UBP, önce ortaklık kurduğu DP’nin, sonrada HP’nin yatakta kaburgalarını kırdı. DP henüz toparlanamadı. HP’nin ise kaburgaları yeni yeni kavuşmaya başladı. Sıranın size geldiğini sanıyorlar. Bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at. Bir at yüzünden de bir atlının gittiğini unutuyorlar. Mesele atlının gitmesi değil. Mesele artık ortak bulamayacakları meselesi de değil. Mesele yanlış duvara vurup, arabayı ahristo çıkartma meselesidir. Eh o da oluyor gibi.

**

Sn Özdemir Berova, dün sabah BRT’de Baykan hanım ile yaptığınız programı izledim. Koltuğa yayılarak, Baykan Hanım soru sorarken, sanki karşında biri yokmuş gibi senin telefon ile oynamanı yerlerde tepinerek büyük bir keyif ile izledim. O tamda o sıralarda, Ayşaba aradı. Be ama nedir be bunun yaptığı diye sordu. Programda bir programcının cevapları ile gönlünü yapmak gelmiyorsa elinden, bari karşısındaki kadın programcının, telefonu ile oynayarak gönlü yıkılmasın elinden dedi. Sn. Berova, bir kızın çantasından çıkanlar ile ıssız adada yeniden hayat kurabildiğimiz gibi, bir siyasinin ‘Ego’su ile küçük dağları yeniden yaratabiliriz. Adamın 120 kilo sevgilisine minik kuşum dedikten sonra aşkın gözünün gerçekten kör, telefon sonrasında da siyasinin egosunun erişilmez olduğunu anladık

**

Sn. Faiz Sucuoğlu, 24 Ekimde yapılması kurultay ile ilgili olarak, aday olarak karşınıza çıkacak olanlar için kimdir be ama bunlar imasında bulundunuz. Alman Leopar tankı gibi %60 oy ile özelde Saner’i genelinde hepsini ezer geçer ve işi ilk turda bitiririm dediniz. Başbakan Saner’in oyun oynamıyor, maç da yapmıyoruz, Salgında Kurultay mı yapacağız açıklaması ile sandıktan kaçmaya çalışmasına da maç oynanırken kurallar değiştirilmez dediniz. Ama değiştirsen de hocaya selam yolladım. Selanı okuyacak. Yontularak tabut haline getirilen koltuğunun başında senin için ‘Rahmetliyi nasıl bilirdiniz’ sorusunu da sorduracağınızı ima ettiniz. Sn. Sucuoğlu, Çökecek windows bilgisayarda durmaz. Ve çökmeye yakın, abuk subuk görüntüler yaymaya başlar. Vallahi ben bu tür Windows’larda Wi-Fi’ya beleş olsa da bağlanmak istemem.

**

Sn. Hasan Cezaroglu, sosyal medyadaki paylaşımınızda, Ersin Tatar’ın biz Osmanlı Torunuyuz açıklamasına göndermede bulunarak, o Osmanlı "Torununa" söyleyin onun dedesi de ülkemizi ve bizi, kira karşılığında geçmişte İngiltere'ye satmıştı. Öyle bohporozlanarak çok da övünmesin. Çünkü "dedeleri" de sağlam pabuç değildi dedin. Hasan gardaş, İnsanların alım gücüne göre veya maaşlarına göre maksimum borçlanma sınırı getirilirken, kemiği olmadığı için fırıldak gibi dönen dillerine de minimum atıp, tutma ve boşa sallamama sınırı getirilse sanırım çok güzel olur.

**

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili ve iktidarın büyük ortağı bir partinin mensubu olarak, Sosyal devlet, olmadığımızı, bu nedenle de insanların siyasete ve siyasetçiye güvenin kalmadığını söylediniz. Bu durumu da zaten sizin söylemenize gerek olmadığını, halkın zaten her yerde haykırdığını ifade ettiniz. İzlem vekilim, Muhammet Ali gibi sol gösterip sağ kroşeyi çeneye yapıştıran. Bir ayağını yerden kaldırana kadar diğer ayağını köpek kapan. Mürürü zamana uğradığı için artık tedavülden kalkması geren siyasileri başımızda tuttukça başımız beladan burnumuz b....tan kalkmaz inanın. Seçim zamanı vaatleri ile ortalarda fink atan. Ama seçim bittikten sonra ‘No found’ moduna geçenleri önce defterlerimizden sonrada seçim sandıklarından silip, angoniciklerin yanına lego oynamaları için göndermeliyiz

**

Sn. Asım Akansoy, günde 200 kişiye vatandaşlık verildiğini ve bunun da hiçbir duruma uymadığını belirttiniz. İlahi Asım gardaş, ufukta erken seçim var. Bağ çapa, tarla sapan, sandık da oy verecek vatandaş ister. O zamana kadar golifa gibi vatandaşlık dağıtılacak ki, sapan ile sürdüğümüz tarlanın ürünü, sandığın oyu da bol olsun. Osman Belin yahu bu gadar canınızı yemenize ve hergün herkesin sinirlerini bozmanıza gerek yok . Değiştirin vatandaşlık yasasını " TC vatandaşı her kişi aynı zamanda KKTC vatandaşıdır " deyin herkes da rahatlasın diyor. Asım vekilim, ülkenin dingili koptu. Tekerlek rulemaları yendi. Makinesi mangos etti. Lastikleri ekris etti. Adalet abla, adaletin düşürüldüğü durumu görünce evinin önüne sandalye koydu. Öyle değil böyle yapılır diyerek müşteri beklemeye başladı. Vican ablayı ve Adil amca ile Hakkı dayıyı sorma. Biri yoğun bakımda, diğerleri son yolculuk için Hocanın karşısında.

**

Sn. Zorlu Töre, kurultay öncesinde adaylar bir bir ortaya çıkıp şecerelerini ortaya dökerken, seni unutturmaya getiriyorlar. Deniz balıksız, aşiretler töresiz UBP başkanlık yarışsında da kurultay ‘Töre’siz olmaz. Kendini 2.10 cm boy uzunluğunda göstermeye çalışanlar, sizin 1.58 cm olduğunuzu ve bu nedenle sınıfta kalacağınızı zannediyor. Günü gelince Halep ordaysa arşın da buradadır diyeceksiniz sanırım. Vallahi hesap günü gelince bazıları bir, bir daha on bir değil iki ettiğini görecekler. Yeter ki oy istemesini bilin. İsteyenin bir yüzü vermeyen Afrikalı olsun deyin.

**

Ananda var

Babası çocuğuna güzel bir iş kurmak için paçaları sıvamış. Ancak oğlan salak olduğu için hiç bir işi beceremiyormuş.Babası ona ne is bulduysa hepsini elini yüzüne bulaştırmış berbat etmiş.

En sonunda babası tam otomatik bir sosis fabrikası kurdurmuş. Çocuğunu elinden tutup bari işi öğrensin diye hemen fabrikadaki bir sosis makinesinin başına götürmüş.

- "Bak oğlum" demiş. "Buradan böyle öküzü yolluyorsun... aha diğer taraftan sosis olarak çıkıyor bu kadar basit anladın mı?". Çocuk dinlemeden başını sallamış sallamış ve sonra babasının yüzüne salak salak bakmış ve;

- "peki buba buradan sosisi goysak öteki taraftan öküz olarak çıkar mı ?" diye merakla sormuş. Babası hemen cevaplamış:

- "Maalesef evladım o teknoloji bir tek senin ananda var..."