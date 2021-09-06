Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sahibine Mesajlar

Sn. Recep Tayyip Erdoğan, AKP içerisinde birilerine destek olma hastalığından muzdarip kişilerin yaptıkları, size bestesi tepkili acem aşiyan, güftesi eleştirisel Sultan-ı yegah makamında eser olarak geri dönüyor. AKP içerisinde bazıları ustaya şirin görünme hastalığından muzdarip kişiler, bizim buralarda, belki de haberiniz bile olmayan işlerin faturasını ‘Reis’ öyle ister diyerek size kestiği için bunları ödemek durumunda kaldınız. Başını acemi berbere teslim eden, cebinden pamuğunu eksik etmez. AKP içerisindeki adamların yaptıklarının, tepki ve eleştirileri de sizin başınızdan eksik olmuyor. Herhalde bunun farkına varmış olacaksınız ki, UBP Kurultayını, ellerini ovuşturarak bekleyen, Ali Genç ile Murat Ergenç isimli kişileri geri Türkiye’ye çağırdınız. Başbakan Ersan Saner, tespihi üzerinde dizili duran ‘Tespih Tanelerinin’ saçıldığını görünce üzüldü. Başbakan, Karadeniz’de gemileri batan Armatör gibi başını iki eli arasına alarak kara kara düşünmeye başladı. Sn. Başkan, yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan Gökkuşağının, renk itibarı ile ne kadar al benisi varsa, yağmurdan sonra ortaya çıkan güneş gökkuşağını yok ediyor. Siyasette de zorlama ile ortaya dökülen gölgeler destek mafiş olunca, ayni Gökkuşağı gibi yok olma durumundadır.

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Sn Ersan Saner, galiba ummadığınız dağlara kar yağdı. Bugüne kadar el mi yaman, bey mi yaman diyerek kurultay ile ilgili olarak caga satarken size yürü ya kullum arkandayız deyip, sürekli arkadan kaktıranlar, sanırım tornistan etti. Büyük destek beklediğiniz AKP ile Recep Tayyip Erdoğan’ın bile, marka megapse, karizma yer-ül perişan diyerek destek mafiş dediği söyleniyor. Reis’in yanı sıra AKP'nin harç bitti yapı paydos diyerek kazan karıştırıcı 2 elemanını, Türkiye’ye geri çağırması tespihinizdeki tespih tanelerinin dağılmasına neden oldu. En büyük başkan bizim başkan diyen bazı tespih taneleri, saçıldıkları yerde ne şiş yansın nede kebap diyerek tarafsız kalmayı seçti. Bazıları ise Ankara Savaşında, Yıldırım Beyazit’in saflarından kaçarak Timur’un saflarına geçen Türkmenler gibi saf değiştirip güçlü gördüklerinin yanına gidiyor. Sn. Saner, üzüntüden kan kussan bile belli etmeyip kızılcık şerbeti içtim diyeceksin. Sabredersen evliya, Sabretmezsen eşkıya olursun diyenlere inanma. Sabretsen de, sabretmesen de angonicikler ile lego oynamak için ‘Emekli ‘ oluyorsun.

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Sn. Kutlu Evren Vatandaşlık işlemleri Ferari ile tozu dumana katarak son sürat giderken, vatandaşlık işlemlerinin dışında, dünyanın en ağır vincinin bile kaldıramayacağı 90’lık ihtiyar pipisine dönüştüğü için ‘Kalkmayan’ ve durağan hale geldikten sonra el arabası ile yetişmeye çalıştığınız kamuya ait diğer işler daha daha nasıl gidiyor? Haaa sahi, birde hatırıma gelmişken, bir süre önce Ombudsman Emine Dizdarlı’nın, yasa dışı olarak yorumladığı şu senin oğlancığa kiraladığın orman arazisi ile ilgili durum ne durumdadır? Sn. Evren vatandaşlık konularını gündeme getirenleri siz, Vatan Haini’ Besleme’ ve ‘Nankör’ yapmayı sürdürün. Orman arazilerini cebe tornistan yaptıktan sonra Vatan, Millet, Sakarya Nurlu Ufuklar Edebiyatı, sonrasında da ‘Şükran’ gemisini limana bağlamaya devam edin. Aman gemiyi sağlam bağlamak için ‘Yes Sir’ fabrikasından mamül ‘İspahoyu’ (İP) almayı da ihmal etmeyin. Neyse orman arazileri ellerinizden, son model arabalar gibi son sürat giden vatandaşlıklarda gözlerinizden öper.

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Sn. Bülent Ersoy, ablanız size kurban olsun diyerek konser vereceğiniz KKTC’de sizin saz ekibi, sahte PCR testleri ile milleti Cavit amcaya (Covit 19) kurban edecekti. Saz ekibiniz, yanına geldiği notayı yarım ses kalınlaştıran Bemol işaretini yanlışlıkla, yarım ses tizleştiren yani incelten Diyez işareti ile karıştırınca müzikteki ahenk değişerek sizin sahte PCR testleri ‘Barra’dan (Üst kale direği) döndü. Sn. Ersoy, Hacı Hüsamettin Efendinin annesi Rukiye Teyze, mesele Bülent ablamızın bize kurban olması değil. Mesele sizin bariyanın (Ekip) diyez ve bemol işaretini karıştırması meselesi de değil. Mesele ablanız size kurban olsun denildiği noktada ‘Ablanın’ yaşananlar sonrasında kurbanlık noktasına getirilmesidir dedi.

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Sn. Fikri Ataoğlu, Suriye’deki bir santralden denize akan 15 bin ton yakıt ile ilgili olarak, bu yakıt hiçbir yere zarar vermeden yok olur dediniz. Ve aceleye de gerek yok ifadesinde bulundunuz. Bizce de aceleye gerek yok. Bir yerlere zarar verirse görür anlarız. Çağıralım Cübbeli Ahmet efendiyi, bir rüzgâra dur, iki akıntı bitsin duası sonrasında inanın ne yakıt nede yakıtcık kalır. Siz Fransız kimyacı, Lavoisier'in ‘Maddenin Sakımı Kanunu’ tahtında, hiçbir şey yoktan var olmaz; varken de yok olmaz. Ancak şekil değiştirir sözüne inanmayın. Bir hokus pokus sonrasında denizdeki yakıt, Lavoisier’i yalancı çıkartır. Ayşaba, testide ne varsa, dışına o sızar dedi. Vallahi testide hokus pokustan başka bir şey yoktu ki dışarı sızsın. Hacı amca eğer, ilerde bir gün keşke demek istemiyorsan eşini, işini, arkadaşını ve iktidara taşıyacağın siyasetçiyi yani dört şeyi doğru seç dedi. Ne demek istedi anlamadım. Birileri bana da anlatsın.

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Sn. Emrah Yeşilırmak, bal demekle ağız tatlanmadığını bildiğin için, bir süre önce batan ve kayyum atanan Yeni Erenköy belediyesinin başkanlık koltuğuna siftah bismillah diyerek oturur oturmaz kolları sıvadın. Bal olan yerde sineklerin de olduğunu bildiğinden önce sinekleri kışıladın. Sonra, ameliyat masasında uzun süre yatan ve yolcudur Abbas Bağlasan durmaz denilen Yeni Erenköy Belediyesi için ameliyat başarılı oldu ama maalesef hasta öldü denilmemesi için işi ucundan tuttun. Cenazeyi kaldırmak için İlahiyat Fakültesinden gelen İmamı, ‘Rahmetliyi’ nasıl bilirdiniz diye sormaması, İmam Hatip’ten gelen hocayı da ruhuna Fatiha okumaması için size buralarda iş çıkmaz diyerek sepetledin. Ve hastayı canlandırdın. Çalışanların geçmiş mağduriyetlerini gidermek için 4 maaş geriliklerini kapattın ve güncel maaşları ile hayat pahalılıklarını ödedin. Emrah Başkan, sen böyle iş yapmaya devam et. İsteyen sevsin, isteyen sövsün. Gerçi sevenler taburunda çok insan toplandı. Da, sevmeyenler mangası boş kaldı. Yeşil altlı mum ile oraya birileri aranıyor ama bulunmuyor.

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Sn. Resmiye Canaltay, Yeni Ercan Havalimanı’nda çalışmaların son sürat devam ettiğini, yeni terminalin Vatan Millet, Sakarya Nurlu Ufuklar söylemleri ışığında KKTC’nin kuruluş yıldönümü olan 15 Kasım’da açılacağını belirttiniz. Tavşana tur bindiren kaplumbağa hızında, dünyanın en tembel hayvanı olan ve günün 18 ve 22 saatini uyuyarak geçiren Koala çalışkanlığında yapılan Ercan’ın açılışını dört göz ile bekliyoruz. Sizin açıklamanıza göz atarken, kulağım da radyoda kaç yıl geçti aradan şarkısındaydı. 4 bakan, 3 hükümet bireyine Ercan fıtığı çıkartan havaalanının açılacağına Koala uyanmakta zorlanacağı için inanın inanın hiç yok. Sn. Canaltay, bu defa açılışa ‘Reis’ de gelecek. Geçen defaki fırça sonrasında ‘Emredersiniz’ sözü bir aksaklık olursa sanırım kurtarmayacak bilesiniz. Aman dikkat edin. Kurtarmayacak olan emredersinizden sonra acemi desinler. Yetenek düşmanıydı desinler. Ama Ercan mağlubu ‘Mevta’ Resmiye hanımın, Ruhuna Fatiha demesinler.

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Sn. Mehmet Ali Yükselen, bir zamanlar yeşil altlı mum ile öğrenci arayan ve 2500 öğrenci sayısına temenna atan LAÜ’ye rektör olarak atandıktan sonra öğrenci sayısında üniversiteye Tsunami yaşattınız. En çok öğrenci kaydı yapan üniversiteler arasına soktuğunuz LAÜ’nün görsel açıdan da vitrinini güzelleştirerek Al benisini doruğa ulaştırdınız. Mehmet Ali hocam, gülün dikenin himayesinde yaşadığı ve itibarının dikeninden geldiği sanılıyor. Hâlbuki, dikenin itibarının gülün himayesinde olduğunu ve üniversitelerin itibar ve kalitesinin de Rektörlerinden kaynaklandığını, artık o birilerinin bilmeleri gerekir.

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Sn. Selma Eylem, Vezüv yanardağı gibi öyle bir patladınız ki, vezüv’ün Pompei, Herculaneum ve Stabia kentleri haritadan sildiği gibi, Yalancısınız, sahtekarsınız, iki yüzlüsünüz. Toplum sağlığı, eğitimi, ekonomi zerre kadar umurunuzda değil. Tek derdiniz koltuk. Yazıklar olsun değdiniz, KKTC’nin güçlü siyasilerini eylem ve söylemleriniz ile haritadan silme noktasına taşıdınız. Hocanım sizin söylemleriniz sonrasında utandılar mı? Yüzleri kızardı mı? Sanmam. Çünkü hayatın üç buçuk ile dört arasına olduğunu bilenler. Hayatı cart curt ve vaatler ile dört dörtlük yaşarken, zam zum ile ay sonunu kolan sıkarak getirmeye çalışan halkın, evine ekmek götürebilmek için bir yerlerinin üç buçuk atması sonrasında yüzleri kızarmadığı gibi utanmamayı öğrendi.

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Sn. Oğuzhan Hasipoğlu, Suriye'deki Baniyas kentindeki elektrik santralinin yakıt deposundan yayılan ve Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden 15.000 ton petrol sızıntısının, önce 25,5 kilometrekarelik bir alanı sonrasında 1.000 kilometre kare alana yayılması ve KKTC kıyılarını da tehdit etmesi sanırım sizi de öfkelendirdi. Öfkeniz sonrasında, bir çevre felaketi olursa, sorumluların tespiti için harekete geçmeliyiz açıklamanız ‘Analar ne evlatlar doğurdu’ yorumunun yapılmasına neden oldu. Ayşaba, Oğuzhan evladım sorumlu bellidir. Suriye’nin başkanı eski ismi Esat, yeni ismi Eset’e kırk satır mı yoksa kırk katırmı diye soracaksın. Yoksa biz Tanzimat Mahallesinde hisar üstünde büyüdük. Tek Pirili için göz yaşları döktük. Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım biz o Pirili için Suriye’yi yakarız deyip, ABD’nin yapamadığını mı yapacaksın diye soruyor. Sn. Hasipoğlu, daha önce türlü türlü, ruh halimiz vardı. Sizin bu kulak çekme ve hesap sorma hallerinizi görünce gururdan, ne ruhumuz nede hali kaldı.

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Sn. Serdar Denktaş, hükümetlerin, KKTC’nin kurucu lideri, Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına yönelik, duyarsızlığı, kıskançlık ve nemelazımcılığı, anısına sahip çıkmamasına neden oldu. Anıt mezarı zaman zaman ot ve çöpten geçilmezken, anıt mezarı layık olduğu şekle dönüştürmek isteyen LTB, İstanbul Büyükşehir ve Vakıfların talebine de cevap verilmemesi özelde aileyi ve sizi, genelde ise halkın büyük bölümünü kızdırdı. Devlet kurucu liderine sahip çıkmazsa evlatları olan bizler liderimize sahip çıkıp aile mezarlığına defin etmek isteriz dediniz. Sevgili Serdar, Kanat vardır Doğanı padişaha, kanat vardır Kuzgunu Ieşe götürür. Liderine sahip çıkmayanların kanatları onları nereye götürür bilmem. Ayrıca, Tavuk ile Penguenin de kanatları var. Ama ikisi de uçamaz. Ancak birisi yüzerken Kuzey Kutbunun tertemiz sularında, diğerinin burnu hırs ve kininden dolayı kalkmaz çöp yığınından. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Yağmur Aldağ Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak, be efendiler, be ülkeyi idare ettiğini sanan muhterem zatlar demediniz ama daha beter bir imada bulunarak, neredeyse onları vurdumduymazlık ile itham ederek, Yoğun bakım kapasitesinin dolma noktasına geldiğini belirttiniz. Ayrıca, sağlık çalışanlarının yoğunluktan çift vardiya çalışmak zorunda kaldığından çok yorgun düştüklerini söylediniz. Yağmur doktorum, beyaz melekler olarak nitelendirdiğimiz hemşireleri düşünme ve kollama dersinden hükümet iki aldı. Hayatları kurtarma noktasında olan ve olmazsa olmazlarımız olan doktorlarımızı düşünmeyen hükümet bu dersten de sıfır çekti. Karnesi sıfır ve birler ile dolu hükümetin kaybettiği karneyi bulanların arkadaşları utandırmamaları için yırtıp çöp tenekesine atmaları rica ediliyor. Bizimkilerin Orucu uyuyarak tutma alışkanlığı var. Bizlerde sevabını rüyalarında veririz olur biter diye düşünüyoruz. Sürekli Allah Kerim diyenlere, Kerim’in kuyusunun derin olduğunu ve seçim zamanı indikleri o kuyuya sarkıtacağımız ipi de kısa tutarak kuyuda kalmalarını sağlarız olur biter.

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Sn. Aytaç Çaluda, Ye Yememin Bol Kepçe Lokantası konumuna dönüştürülen KKTC’de, İçişleri Bakanı Kutlu Evren’in oğlunun çukur tabağına, orman arazisi sizin yeğen Ali Çaluda’nın çukur tabağına da Allah ne verdiyse değil, devletin Alsancak bölgesinde, Maliye Bakanlığına ait bir villanın ‘CUP’ diye konulduğu ileri sürülüyor. Devlete ait bu villanın yeğeniniz Ali Çaluda’ya verilmesine bölge sakinlerinin tepki gösterttiği ve durumu polise bildirerek hangi amaç ile verildiğini bilmek istedikleri söylendi. Polisin ise yaptığı soruşturmada, yeğeninizin karnına punyo (Yumruk) ile vuruluğu zaman ah karnım yerine ah arkam dediği için soruşturmanın derinleştirilmeyerek kapatıldığı ileri sürülüyor. Sn. Çaluda, hayat biz garibanlara, yeşil ışığını hiç yakmazken maşallah karnına vurulunca ah arkam diyenler yeşili geçtim kırmızıda bile durmuyor.

Günün fıkrası

Babam damda kedileri kovalıyor

Bir gün babası çocuğunu eczaneye gönderir ve viyagra almasını söyler. Çocuk koşar adımlarla eczaneye gider ve eczacıya utanarak-

"Babam beni viyagra almam için yolladı.."

Eczaneci de ona bir paket viyagra verir ve sıkı sıkı tembihler:

-"Babana söyle, bundan günde bir taneden fazla kullanmasın!."

Çocuk aldığı ilacı ablasina verir,

-"Abla babama söyle bundan günde iki taneden fazla kullanmasın."

Ablası aldığı ilcı annesine verir ve der ki:

-"Anne, babama söyle bundan günde üç taneden fazla kullanmıyacakmış."

Evin hanımı da kızından aldığı ilacı eşine verir ve

-"Herif bundan günde dört taneden fazla kullanmıyacakmışsın ." der.

Evin herifi de daha iyi olsun diye beş adet ilaç yutar ve sonra film kopar. Ertesi gün eczaneci işyerine giderken kaldırımda oturan çocugu görür ve merakli bir şekilde sorar.

-"Eee ufaklık, ne oldu verdiğim ilaç ise yaradımı"

Çocuk aglayan gözleri ile eczacıya bakarak der ki:

-"Evet çok işe yaradı, annem öldü, ablam hamile, benimde kıçım ağrıyor. babam ise damda kedileri kovalıyor..."