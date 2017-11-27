Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar 27.11.2017

Sn. Mehmet Harmancı, LTB olarak bir adım daha atıyoruz: Daha çok kadın ve çocuğa hizmet verecek yeni bir Sığınma Evi daha inşa ediyoruz. Diğer yandan da ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşlarının koordineli çalışacağı, ağır şiddet ve cinayet potansiyeli taşıyan vakaları önceden tespit edip müdahale edebilen bir mekanizmanın oluşması için mücadele edeceğiz diyorsun. İyi diyorsun. Da, dikkat et, senin her yaptığın güzel işler sonrasında ödü kopan hükümet tren olayında olduğu gibi ayağına bayda atmaya çalışmasın. Bataklıkta gülistanlık olmaz diyenler yarattığın gülistanlığa bakıp iç geçiriyorlar. Bal yapan arının ağzındaki bala el uzatıyorlar. Ancak arının kuyruğunda iğnesi olduğunu unutuyorlar. Sevgili Mehmet, Meyve veren ağaç gibisin. Meyve veren ağaç taşlanır ama dalları kırılıncaya kadar değil. Gerçi sen ‘Çınar’a dönüştün. Çınar’ın dallarının kolay kırılmayacağını unutmasınlar..

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Sn. Nermin Nalbant Paylaşımlarının hiç birinde domuz yağı yada katkı maddesi yoktur. Gönül rahatsızlığıyla beğenip yorum yapabilirdiniz dedin. 7 Ocak tarihinde seçim var. Bu nedenle graso ve yağ depolar dahil her yerde tükendi. Yeşil altlı mum ile arasan bile gramını bulamazsın. Sevgili Nermin, mahalledeki tüm köpeklerin aynı anda havlaması asla tesadüf olmadığı gibi yağ ve grasonun tükenmesi de tesadüf değildir.

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Sn. Asım İdris, 7 Ocak tarihinde yapılacak seçimlerde aday olacağını açıklaman sonrasında önce ağır makineli tüfekler ile sana yönelik saldırılar başladı. Yılmadın Leopar Tankları ile yıldırma operasyonu başladı. Yetmedi füze saldırısı başladı. Kısacası istifa ederek bir bedel ödedin. Sıra halkında bu bedelin karşılığını ödeyerek seni kazanmasıdır. Defolu olup halk nezdinde üretim fazlası olanlar Meclisten Out, İngiliz Kazmiri gibi senin gibi kaliteli isimleri de IN olacak.

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Sn. Feriha Tel, öncelikle adaylığınız hayırlı olsun. İngiltere Bebek ve Yetişkin Homeopatisi ve Sağlıklı Beslenme kurslarını tamamladınız. Mayıs 2012’de Danimarka’nın Kopenhag kentinde Organik Kongresi’ne katıldınız. Seçilmeniz halinde Mecliste katkı maddeleri ile büyüyen organik olmayan yabani otları da sanırım temizleyeceksiniz. Sn. Tel, Mecliste katkı maddeleri ile yetişen bazı mantarların zehirli olduğunu ancak yedikten sonra anladık. Daha önce yediğimiz bu mantarlardan dolayı gıda zehirlenmesi yaşadık. İnşallah yeni gelecek olanların sayesinde bu son bulur.

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Sn. Seran Aysal, değerli başkanım. Abim Ahmet Hüdaoğlu her zaman farklı bakış açın ile yapacağın değerlendirmelerine ve fikirlerine müracaat edeceğim. Vizyonun bize yol gösterici olacak. Omuz omuza Yola Devam sözlerini içeren açıklaman gözlerimi yaşarttı. Herne kadar gözyaşları sonradan olacaklar için önceden temizleme görevi yapsa da bu graso ve yağı sanırım temizlemeye yetmeyecek. Grasonun okkası 3.5 Stg. Yağlama 2.4 dolar. Tekerleği yağlarken tomofilin dört tekerleği olduğunu ve yalnız birini yağlamanın doğru olmadığını bilmen gerekirdi. Sokak lambası gibi birine yanacağına cadde projektörü olup başkalarını da aydınlatsaydın bence çok daha iyi olacaktı.

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Sn. Sedat Hacımehmet, hadi yine yollardayız. Ben değil biz olmak için yoldayız. Hak, hukuk, adalet için eşit bir yaşam için bir kuru soğana muhtaç olmamak için engellilerimizin sosyal yardıma muhtaç edilen insanlarımız için kısaca insan gibi yaşama hakkımız için diyorsun. Da, Hak derken Hakkı dayıyı sinirden öldürdüklerini, Adalet ablanın çoktan helvasını yediklerini, Adil bir düzen diyenlerin de Adil amcayı yoğun bakımda terk ettiklerini, Hukuk dediğimizi de ‘Guguk’ yaptıklarını unuttun galiba.

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Sn. Devrim Barçın, sosyal medyadaki paylaşımında TC Başbakan Yardımcısı Akdağ’ın KKTC’de kişi başına düşen milli geliri 25 bin dolara çıkaracağız. Orası çok daha iyi yaşanan bir ülke olunca sorun büyük oranda çözülmüş olacak dediğini yazdın. Sevgili Devrim bizde eskiden gelen bir laf var. Gandır çocuğu da Taksim istesin deriz. Ama geçti kozun pazarı sür eşeğini Niğde’ye de deriz. Bilmem anlatabildim mi?

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Sn. Derviş Karaca, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, sonrasında Mağusa Gelir ve Vergi Dairesi’nde kamu görevlisi, 2012-2013 yıllarında MTG’de yöneticilik sonrasında, Çanakkale Türk Spor Kulübünde yönetici ve sporcu sorumlusu olarak görev yapmaktasın. Kamu-Sen’de bir dönem iş yeri temsilciliği, bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliği ve İskele Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra sıra Milletvekili adaylığına geldi. Sn. Karaca durgun su, yıldızları yansıtırken, senin parmaklarda marifetlerini yansıtıyor.

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Sn. Enver Öztürk, öncelikle Milletvekili adaylığınız hayırlı olsun. Sosyal Medyadaki paylaşımında sevgili kardeşlerim, güzelliklerle dolu ülkemizin tek eksiği "iyi yönetim. Kötü yönetilen kamu, israf edilen kaynaklar, partizanlık ve düzensizlik, umutsuzluk. Ben de bu amaca katkı koymak ve sizlere hizmet etmek için adayım diyorsun. Vallahi rahmetli babam kişinin yaptığı iş aynasıdır. Lafa bakılmaz derdi. Bende aynaya bir göz attığım zaman aynada ÖRP’de yaşananları ve sonrasında yaşanan zoraki istifaları gördüm. Sn. Öztürk ben ÖRP penceresine baktığım zaman pencerenin camındaki kiri, pencereden baktığım zaman yabani otların bahçede yarattığı çirkinliği gördüm. Neyse pencerenin camını ve yabani otları temizleme işinde size kolay gelsin.

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Sn. Gönül Şekerci, sosyal medyadaki paylaşımında TDP Kadın adayların fotoğraflarını yayınladın. Fotoğrafa bakınca yıldızların yansımakta olduğunu görür gibi oldum. Sn. Şekerci, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü sanırım artık tarih oldu. Şimdilerde her başarılan işin arkasında kadın vardır sözü gerçekleri yansıtıyor. Bin kilometrelik bir yolculuk ilk adımla başlar. Daha önce bu yolculuğa ilk adımla başlayanlar ile ilgili buzdan hayallerimiz, şekerden yaptıklarını söyledikleri evlerimiz vardı. Ancak yağmur yağdırdılar ve ne buzdan hayalleri nede şekerden evlerimizi bıraktılar. Ancak bukez kadın eli değeceği için hayallerimiz gerçeğe dönüşürken evlerimiz de sağlam olacak.

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Sn. Musa Çapkın, Orsan Ülgener ve Veli Özer, üyesi olduğunuz Demokrat Parti’den istifa ettiğinizi ve Belediye Meclis üyeliğine bağımsız olarak devam etme kararı aldığınızı dile getirdiniz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar Demokrat Parti kendi öz tabanına sahip çıkmadığı gibi diğer parti üyelerine mevki ve menfaat dağıtmada hiçbir sakınca görmedi. Hükümette kalmak uğruna elastik bir yapıya bürünen, partinin imajını ve saygınlığını zedeleyen yöneticilerin misyonunu tamamlamış olduğunu düşündüğümüzden istifa etmiş bulunmaktayız dediniz. Yani Türkçe’den Türkçeye tercüme edersek bize ve yakınlarımıza mamma verilmediği rant sağlanmadığı için gücendik. Başkaları yerken biz öyle bakakaldık demeye getirdiniz. Bakın, bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri oluşuyorsa o yerde meşalenin yarattığı o gölgeler nedeni ışık azalabilir ancak sönmez.