Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar

Sn. Seyit Torun, CHP Yerel yönetilmeden sorumlu başkan yardımcısı olarak, Kıbrıslı Türklerin sempati ve sevgisini kazanan, KKTC’nin eski kalecilerinden Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye başkanı Mansur Yavaş ile İzmir Büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer’in de bulunduğu heyet ile KKTC’ye hoş geldiniz. İnşallah, Türkiye’nin kalın basağına dönüştürülen, eğitim adası yerine sizin ensesi kalın, gerdanı sarkık efendilere, kumar pastası olarak sunulan Ada’dan memnun ayrılırsınız. 14 yaşında elimde piyade tüfeği Mücahit olarak beklediğim mevzide, Rum bekledim de gelmedin şarkısını çalarken, Rum’a nazire yaparcasına geldiniz. Sağ olasınız, Müslüman olan bizlere kafamıza vurarak, daha çok Müslümanlık öğretmeye çalıştınız. Dünyaya ihraç ürünlerimizi rahat satarken, fabrikalarımızı kapatarak bizleri tembelliğin ve avuç açmanın nasıl bir şey olduğunu gösterttiniz. Seçimlerde yorulmayalım diye KKTC kazan, sizin hükümet bireyleri kepçe, kazanı sürekli karıştırıp durdunuz. Cumhur, Bakan, Bakmayan ve Milletvekilini geçtim, neredeyse muhtar azalarını bile belirleyip aha bunları seçeceksiniz dediniz. Kıbrıslının dünyaca meşhur hoşgörüsüne karşın, buralarda ‘Mafya’nın nasıl olması gerektiğini, 100 yılda bir olan cinayetlerin nasıl haftalığa dönüştüğünü öğrettiniz. Eski bakanlarınızdan Şükrü Sina Gürel’in bir koyup beş alıyoruz demesine karşın bizleri ‘Besleme ‘ payesi ile onurlandırınız. İsterseniz siz başka ülkelere gidin biz oraya nüfus aktarırız diyerek dağdan gelenin bağdakini nasıl kovacağını bize bellettiniz. Umarım, 38 yaşına gelmesine karşın, kardeş yerine, prematüre bebek (Yavru) olarak gördüğünüz KKTC’de, kalın basağın yarattığı pis kokulardan rahatsız olmasınız. Sn. Torun, sağolun, mutluluğu çorba yapıp, elimize çatalı verdiniz. Bizi çıkmaz sokağa bırakıp, yolun açık olsun yavru dediniz.

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Sn. Zorlu Töre, töreyi bilmeyen bazı Murtat (kara cahil) insanlar, koskoca eski Meclis Başkan Yarımcısının, UBP Genel Başkan adayının arabasını istediği yere, engellilere ait park yeri de olsa, caddenin göbeği de olsa park edebileceğini hala daha öğrenemedi. Milliyetçi kimliğiniz hiçe sayılarak, vatanı kurtarma misyonunu edindiğiniz noktada, Mehteran Takımının icra ettiği marşlar eşliğinde, UBP Lefkoşa İlçe binasındaki toplantıya gitmenizi bile engelli park yerine arabanızı park ettiğiniz gerekçesi ile sizi topa tutarak eleştirdi. Neymiş efendim, engelli birey, yani Park yerinin sahibi gerçek engelli vatandaş, gelmişte yer bulamadığı için aracını daha uzak bir yere park etmek zorunda kalmışmış. Bu arada Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri de gelerek ceza keserek, ceza makbuzunu ön camınıza bırakmış diyorlar. Sn. Töre, bizim minik kuşlar, siyasetin eski gubur ve eski loforiyoları için gel Ocak ayı gel şarkısını, acem aşiyan makamında, güle güle sana yolun angoniciklerin yanı olsun nakaratının sıklıkla tekrarlandığı beste ve güftesinin hazırlanmakta olduğunu söyledi. Haberiniz olsun.

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Sn. Kudret Özersay, UBP ile yaptığınız koalisyon öncesinde, size söylenen fil ile yatağa giren ezilir sözüne uymamanız sonrasında filin ortak mortak tanımadığını sanırım gördünüz. Hak ve Hukuk timsali Hakkı dayının bile yaptıkları sonrasında, kalp krizi geçirmesine neden olan filin, sizinde kırılmadık kemiğinizi bırakmadığına tanık olduk. HP’nin kaburga kemiği kırıkları ve beyin travması nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığını görenler, bunlardan artık bir muk olmaz demeye başlamıştı. Ancak son anket sonuçlarına baktığımız zaman bu lafları sarf edenlerin ağzına lafları tıkadığınıza tanık olduk. Arabanın kaza sonrasındaki kaporta hasarına karşın, bu gün itibarı ile ankette çıkan %10 oy oranına yakın sonuç sonrasında, orta parmağınızı kaşıyarak, HP barajda boğulacak diyenlere nanik yaptığınız öne sürülüyor. Kudret Hocam, Laganiyi ( su birikintisi küçük gölet) okyanus zannedenler ve sizin o Laganide boğulacağınızı sananlar sanırım seçime kadar yükselen oy grafiğiniz ile Hanya’nın Girit’te, Konya’nın da Türkiye’de olduğunu öğrenecekler.

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Sn. Sunat Atun, iş bilenin kılıç kuşananındır diyen atalarımız, bir ekmeklik unun varsa, un kör çar ve ziyan olmasın diye ekmeği ustasına yaptıracaksın demişti. Elektrikten çektiğimizi, makinesi mangos ettiği için tekleyen, aksona gardası koptum kopuyorum diyen. Lastiği ekris yaptığı için yampuri yampuri giden tomofile benzeyen hükümetlerden bile çekmedik. Cebimize ateş topu gibi düşen, elledikçe elimizi orman yangınlarında olduğu gibi gara gavurma yapan elektrik faturalarının, yanı sıra her gün bir bölgede icaa deyip giden ve saatlerce naz yaparak dönmeyen elektriğe gelir gelmez çare üretmeye çalıştığınızı gözlemledik. 25 megavatlık dizel ve doğal gaz çevrimi imkânı sunan 2 elektrik üretim jeneratörünün, KKTC'ye getirilmesi için kolları sıvadığınızı öğrendik. Sn. Atun bitkinin güzelliği, tohumun iyiliğinden gelir. Ve Hayat, silgi kullanmadan resim çizme sanatı ise serpiştirerek ekin elektrikte hayatımızın akışını rahatlatacak tohumları. Sonrasında da güzellik ve rahatlığı simgeleyeceği için silginizi kullandırmanızı gerekmeyeceğinden çizin güzelim resimlerini.