Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar

Sn. Mehmet Çıldır, Gönyeli’yi süper Ligde, eski günlerdeki gibi, başarı limanına taşıdığınızı gözlemledik. Tırmanmayı göze alan, zirvenin hazzını yaşar düşüncesi ile futbolun başarı tepesinden, perende alarak siyasetin başarı dağına atlamaya çalıştığınızı öğrendik. DP’den milletvekili adayı olmaya hazırlanırken, yıllardır Vatan, Millet, Sakarya, Nurlu ufuklar senaryosunu, çevirdikleri filmin fragmanı yapanlara bestesi acem aşiyan, güftesi seyyahi makamından ‘Güle güle sana yolun açık olsun’ şarkısını hazırlamakta olduğunuz söyleniyor. Sn. Çıldır, yeni isimlerin seçime katılacağını öğrenen eski loforiyoların ‘Çıldırdıkları ‘ ve kalplerinin fena çarpmaya başladığı söyleniyor. Ayşaba, her kalbin çarpıntısı, kendi ecelinin ayak sesidir. Her fani zamanı gelince, bohçacığını dürecek ve mahalleye gidecek dedi. Ne demek istediğini anlamadım. Sen anladıysan bir zahmet bana da anlatıver.

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Sn. İbrahim Beyazbayram, Haziran ayı sonunda yapılacak yerel seçimlere katılacağınız ve makamını zorbalığa, kavgaya, Efeliğe açanlara seçilerek dur diyeceğiniz söyleniyor. Bu sezon 1. Lig’te mücadele edecek olan Esentepe’nin kulüp başkanı olarak CTP’den, CTP’nin misyonunu üstlenerek, çalışanlarına şiddet yerine sevgi ile yaklaşacağınız ve çevreyi darmadağın edenlere, diğer canlılara yaşam hakkı tanımayanların aksine diğer canlıların da bu dünyada yaşam hakkı olduğu tezinden hareket ederek, tekrar seçilmelerine geçit vermeyeceğiniz öne sürülüyor. Babamız sevmiş almış anayı. Bizlerde, sizlerde sevdik siyasetçi kılığına girmiş zorbayı. Ama aldık babayı. Boş verin ağaçtan düşen yaprak nasıl kurumaya mahkûmsa, sandıktan çıkamayanlarda gönülden düşerek unutulmaya mahkum olur. Kuruyan yaprak rüzgar önünde savrulurken, artık bir muka yaramayacakları ve çevre kirliliği yaratacakları için üzerlerine basarak ezip geçin.

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Sn. Emre Hacı, çok geçmiş olsun. İnsanın en kıymetlisi hatta canına can katmasına karşın canından çok sevdiği çocuklarıdır. 13 yaşındaki kızınız Nisa’nın, Girne‘deki evinizde bir kaza geçirdiğini ve Güneyde bulunan Makarios Hastanesi’nde tedavi görmeye başladığını öğrendik. Nisa’nın tekrar sağlığına kavuşması için tüm KKTC dua seferberliğine girişti. Sevgili Emre, Nisa’nın sağlığına kavuşmasını tabii ki ailece bekliyorsunuz. Unutma beklenen zamanla değil, dua’yla gelir. İnan hiçbir uzak, Duanın erişemeyeceği kadar uzak değildir. Ve bu dualar inşallah Nisa’yı tekrar eski sağlığına kavuşturacak. Dualarımız Nisa’nın iyileşmesi için. Bir kez daha geçmiş olsun.

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Sn. Tunç Soyer, Türkiye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve CTP heyetleriyle ayrı ayrı yaptığınız görüşmede, Demokrasinin tıkanması sonrasında, nefes boruları tıkandı, daralan nefes boruları açmaya geldik dediniz. Kıbrıs Türkü sizi seviyor. Bu nedenle sizi tenzih ederek söylüyorum. Yaramızı görünce tuzluğu kapıp gelen ve Gurguramızda (Boğaz) düğümlenen hıçkırık olup, ne aksırsak, ne tıksırsak, bir türlü kurtulamadıklarımız sayesinde, nefes borumuzu geçtim, sinir ve öfkeden, önceden var olan türlü ruh hallerimiz gitti. Geride ne ruhumuz nede hali kaldı. Vallahi sebep olanlar ile ilgili aklımdan geçenleri ‘Şeytana’ da anlattım. O bile yapma günahtır dedi. Sn. Soyer, eleştiri yaptı diye Türkiye’nin kapılarına, Bulgarların ‘Belene Kampındaki’ demir kapıları getiren ve ‘Nayır’ giremezsiniz diyenlere, nefes borumuz daraldığı için kahkahalar atıp küfür edercesine gülemiyorum. Ama ağzım ile olmasa bile başka yerlerim ile sövmüyorum ama Küfür edercesine gülüyorum.

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Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Sn. Alişan Oşan, Sn. Ahmet Savaşan, 23 Ocak tarihinde yapılacak olan Milletvekili seçimleri öncesinde, UBP’de dallarında başarılı genç adayların isimlerinin ön plana çıktığına tanık oluyoruz. UBP’nin içinde büyüyen, asit gibi eriten ve yakan değil, Japon yapıştırıcı gibi yapıştırıcı özelliği bulunan, partili partisiz insanların sevgini kazanan Sadık Gardiyanğlu’nun yanı sıra, iş dünyası alanında Oşan soy ismini bilinmezlikten çıkartarak kulaklara aşiyan olmasını sağlayan Ali Oşan ile sağlık konuları denince herkesin ismini takdir ile andığı Ahmet Savaşan’ı adaylar listesine dahil etmeye çalışan UBP galiba bu defa‘Turna’yı gözünden vuracak. Biz Tanzimat Mahallesinde hisar üstünde büyüdük. Tek pirili için göz yaşları döktük.Neron Roma’yı yakmış. Anasını satayım bizler o pirili için milletvekili seçimlerinde sandıkları yakarız diyen 3 silahşor, galiba bu defa o sandıkları yaktıktan sonra küle döndürecek. Hayırlısı diyelim.

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Sn. Güven Bengihan, anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az mealinde, Ercan Havalimanı’nda aletli iniş sistemi olan ve uçakların gece iniş yapmasına destek olan İLS ve Vasi sistemlerinin aylardır arızalı olduğunu dile getirmiştin. Sistemlerin tamirinin yapılması gerektiğini ve TNT şirketine defalarca bildirilmesine rağmen, TNT şirket yetkililerinin para şakırtısını 10 mil öteden bile duymasına karşın, senin gümbür gümbür edem davulun sesi gibi gümbürdeyen ikazının sesini duymamazlıktan gelmesi az daha bir faciaya neden olacaktı. Havada yüro yüro denen uçaklar inmekte zorlanırken, bazıları selameti Ada’nın üzerinden kaçmakta ve Türkiye’ye geri dönmekte bulmuştu. TNT şirketinin cepten para çıkmasın diye vurdumduymazlık ayaklarına yattığını anladık. Ama bu vurdumduymazlığa karşı devletin böyük böyük efendilerinin TNT firmasına yaptırım uygulamamasını çözümü zor çok bilinmeyenli bir denklemi çözmemize karşın bir türlü anlayamadığımız için çözemedik. Güven Başkan, kadınlar basit şeylerden hoşlanır. Mesela; erkeklerden diyor büyüklerimiz. Bence Anamızda, sormadan itaat eden ve yakınlardan hesap bile soramayan siyasilerden hoşlanır. Mesela bir zamanlar yedi buçuk sekizlerden, sonrasında da emredersiniz başüstüne efendim diyen emir erlerinden.